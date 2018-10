Leicester väljer bort flyget efter dödsolyckan

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph känner av en ”Ängslighet i Spurs: Spelare oroliga att Pochettino kan lämna i sommar”. Enligt tidningen källor kommer Tottenhamtränaren inte att lämna klubben mitt under säsongen. ”Men det finns en oro hos en del spelare att Tottenham kommer att få svårt att övertyga Pochettino att stanna om Manchester United eller Real Madrid hör av sig till sommaren”, uppger Telegraph.

The Sun tror att det plingar på hemma hos Pochettino då. Utanför står Real Madrid med ett femårskontrakt värt 85 miljoner pund, eller 17 miljoner per säsong. Det är dubbelt så mycket som hans nuvarande kontrakt med Spurs. En annan av tidningens ”exklusiva” nyheter är ”San-Chez Paris”. Det betyder att PSG är ute efter Alexis Sánchez. PSG påstås tro på att få honom billigt till sommaren, kanske till och med på en fri transfer. Sánchez ses av The Sun som en ersättare till Neymar eller Mbappé, som tidningen skriver att PSG väntas tappa.

The Times tycks bjuda på lite mer Tottenhamtrubbel med ”Wembley bröt mot reglerna”. Gräsmattan mot Man City hade markeringar för amerikansk fotboll från en match dagen innan, vilket inte är tillåtet. Men Times infogar att Tottenham inte kommer att bestraffas. På sportettan finns också ”Leicesters match kommer att spelas”. Efter klubbägaren Vichai Srivaddhanaprabhas dödsfall har PL-klubben ändå beslutat sig för att spela mot Cardiff på lördag.

Daily Mail följer upp med att ”Leicester ställer in flyg”. Efter dödsolyckan med helikopter anses flyg okänsligt, och laget reser i stället med buss. För att runda av Pochettino-snacket så hävdar Mail att Belgiens förbundskapten ”Martínez är favorit att ta över Real Madrid”.

Daily Mirror toppar sporten med ”Zaha: Jag fick dödshot”. Det hände efter en straff Crystal Palace-spelaren fick med sig mot Arsenal. Även rasism ska ha förekommit kan man läsa i ett inlägg av Zaha på Instagram.

Manchester Evening News uppger att José Mourinho förväntar sig en mittbacksförstärkning i vinterfönstret, att vd Ed Woodwards ”gottgör” sitt misslyckande att värva en sådan i somras. ”Mourinhos problem med mittbacksplatserna förvärras av att han är beroende av Chris Smalling och Victor Nilsson Lindelöf, som startar de tre senaste matcherna”, menar MEN.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Milanolagen förstasidan med ”Inters galna idé” och ”Milans storslagna idé”. Det är inget nytt med ”Pazza Inter” (”galna Inter”), men med hejdundrande form går nu tankarna på den absoluta toppen. ”Ligans bästa försvar, ett aggressivt mittfält där Brozovic märks och så Icardi – därför kan man utmana Juventus ända till slutet”, menar Gazzettan. Milan kan i sin tur landa på en CL-plats om laget vinner hängmatchen mot Genoa i kväll. Ett Genoa där Oscar Hiljemark väntas nöta bänk igen.

RMC Sport har mer Milan. Radiokanalen har pratat med Milans sportchef Leonardo och förstås lyft frågan om Zlatan Ibrahimovic, nu när svenskens klubb LA Galaxy är borta från slutspel. På frågan skrattar Leonardo till, och svarar bara, ”Jag tycker inte det är rätt tillfälle att prata om mercaton, låt oss fokusera på hur det här laget växer”.

Corriere dello Sport har också Inter som dragplåster men med en het annan bakgrund än Gazzettan. ”Det förbjudna Inter” bygger på en intervju med sicilianska journalisten Paolo Borrometi som efter avslöjanden om italiensk maffiaverksamhet fått dödshot, tvingats under jorden och inte kunnat se sitt Inter på fem år. Även CdS vill spä på intresset för scudettokampen, här med ”Vi berättar hur Juve kan fångas in”. Det följs av, ”Jo. ligan lever. Juventus start var imponerande, men Inter och Napoli verkar ha överlevt den inledande smällen och skaffat sig självförtroende – och spelschemat är i deras favör”. I en lokal upplaga har CdS en artikel om Mattias Svanberg. Hans snabba framsteg med Bologna har gjort att andra klubbar redan fått upp ögonen på honom. ”Verdi förra året. Sedan Di Francesco: varje säsong finns en guldklimp att visa upp på marknaden. Med all sannolikhet är nästa Svanberg”, skriver tidningen. Lösa samtal har förts med andra klubbar kring sommarfönstret men det är för tidigt att tala om konkret intresse, påpekar CdS. Har MFF en vidareförsäljningsklausul?

Sky Italia kommer kanske inte med någon skräll, men Robin Olsen är med i Omgångens lag i Serie A, som presenterades i France Football under tisdagen.

Robin Olsen i Sky Italias Omgångens lag i #SerieA (via France Football) pic.twitter.com/Xqa1ofPjOA — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) October 31, 2018

SPANIEN

Marca ger plats för Santiago Solaris krigsretorik. ”Han vill se legionärer mot Melilla”. Tidningen tar fasta på att Real Madrids tillfälliga tränare inför dagens cupmatch pratar om att han vill se ”krigare” på planen och att de visar att de ”har två kulor”, alltså stark karaktär. Matchen ses av Marca också som ”Vincius stora chans att visa att han är en startspelare”. En annan cuprubrik är ”Atlético med minsta marginal” (1-0 mot Sant Andreu).

AS tar som Marca upp citatet om ”kulorna”, och uppger att upp till åtta spelare med rötter i Reals akademi kan starta kvällens match. Vidare noterar tidningen att Solari är den femte interimtränaren i klubben under klubbpresident Florentino Pérez era. Bara en av dem har vunnit en titel, Zinedine Zidane. Samtidigt har samtliga tillfälliga lösningar gett en förbättrad ligaposition.

Cadena Cope sätter tid på Rapahël Varanes konvalescens. Real Madrids mittback väntas bli bort en månad med en muskelskada i höger ben, uppger radiokanalen.

Mundo Deportivo drar med ”’Leo’ Suárez” en direkt parallell mellan två av Barcelonas stora namn. Det hela förstärks av bilder på Lionel Messi och Luis Suárez i samma pose. ”Uruguayanen har tagit rollen som ledare när Messi inte är med: Som honom gör han många mål i ligan (sju) och assist (sex)”, skriver Mundo Deportivo.

FRANKRIKE

L’Equipe låter en tacklande ex-domare ta över förstasidan. ”Charpron delar ut sina kort” indikerar att ”skandaldomaren” nu kommit ut med en bok. En intervju följer på den. På nytt dyker den uppmärksammade situationen när han inte gav Zlatan Ibrahimovic bollen efter ett hattrick 2015. ”Han sa bara till mig ’Bollen’”, minns Chapron, som tycker svensken var arrogant. ”Det verkade som han trodde sig prata med en nickedocka. Han beter sig så mot hela världen”. Fortsättningen: ”Jag ville lämna över bollen i omklädningsrummet och förklara min syn för honom, men det fick jag inte. Det finns bara en klubb i världen där man inte får gå in i omklädningsrummet, och det är hos PSG”. Bollen hämtades senare av en PSG-representant. L’Equipe har fler intervjuer. Som med PSG-legendaren Rai. Han gillar inte högerextrema presidentvalsvinnaren Jair Bolsonaro. Inte på något vis. På frågan om fotbollsprofilerna som stött Bolsonaro (Ronaldinho, Rivaldo m fl), svarar Rai: ”Fotbollen är en reflektion av samhället. Särskilt dess konservativa och misstänksamma sida”. Och varför har då ingen positionerat sig som motståndare till Bolsonaro, undrar L’Equipe. ”Jag tror det är en brist på kultur. Även politisk kultur. De uttrycker sig inte i form av att vara skeptiska. De är rädda för folks ilska och för att sticka ut bland andra fotbollsspelare”, menar Rai.

Le Parisien tar upp läget med PSG och dess motståndare under ”Därför för de krig mot PSG”. Spanska ligapresidenten Javier Tebas, Lyons ordförande Jean-Michel Aulas, Barças president Josep Bartomeu samt klubbarnas finansiella kontrollenheten, ICFC. Tebas vill fortfarande ha PSG utkastat ur Champions League. Att PSG-presidenten Al-Khelaïfi bett Tebas sluta med sina upprepade attacker på PSG bekommer honom inte. ”Varför jag fortsätter? För jag lyssnar inte på Al-Khelaïfi (skratt). Jag lyssnar bara på min fru, och det inte heller alltid”, svarar Tebas.

TYSKLAND

Allgemeine Zeitung räknar in en tung cupförlust för Mainz (2-3 mot Augsburg). Robin Quaison kunde personligen trösta sig inte bara med att ha gjort ett mål utan också med att ha fått pris som Mainz bästa spelare. Han såg inte direkt gladare ut för det vid fotograferingen, se bild ovan.

Sport1 hade inte mycket gladare miner i Bayern Münchens läger, trots cupavancemang. Storlaget kom undan med knapp marginal mot ett division 4-gäng (2-1 mot Rödinghausen) och fick Thiago fotskadad. ”Det ser inte bra ut”, sa tränare Niko Kovac efter matchen, men underströk att undersökning väntar i dag.