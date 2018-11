”Lösning nära med Zlatan – kan fortsätta i Galaxy”

Rubrikämne i rött.

”Missa inte” i grönt, scrolla ned.

USA

LA Times-journalisten Kevin Baxter, med fingret på LA Galaxys puls, tror flyttrykten kring Zlatan Ibrahimovic kan få ett slut. Det hoppas också Galaxys president Chris Klein. ”Vi har en god och positiv relation till Zlatan och fortsätter dialogen med honom. Vårt hopp och vår förväntning är att han kommer tillbaka”, sa Klein till LA Times häromdagen, och Baxter la till att ”det kan komma en lösning på Ibrahimovic situation inom de närmaste dagarna”. I natt, svensk tid, meddelade sedan Galaxy att ett mediaevent kommer att äga rum natten till onsdag. På det kommer Klein och spelarna, inklusive Zlatan Ibrahimovic, att medverka. ”Jag tror inte att klubben skulle göra Zlatan tillgänglig om den inte trodde att den hade goda nyheter att meddela”, skriver Baxter på Twitter. På en fråga från en läsare om det kan handla om ett lån, svarar Baxter: ”Vid denna tidpunkt vore det goda nyheter. Om han säger att han ska till Milan eller Real Madrid i januari och sedan kommer tillbaka, så tror jag Galaxy skulle acceptera det”. Enligt Baxters källor har Real Madrid dock aldrig varit intresserad av Zlatan.

ENGLAND

Four Four Two bidrar med sitt inspel när Zlatan Ibrahimovic-intervjuer plötsligt står som spön i backen (boksläpp på gång). ”Zlatan: Premier League är överskattad”, toppar Four Four Two med. På sin intervjuturné slängde Zlatan ur sig att, ”Jag gillar Premier League. Jag tyckte den var mycket motiverande och spännande. Den får mycket uppmärksamhet, även om jag tycker kvaliteten är lite överskattad – den individuella kvaliteten, den tekniska sidan. Men tempot är högt”.

Daily Mail byter färg på himmelen. I går var den ljusblå för Man City efter senaste storsegern. I dag är den nattsvart för Man City efter senaste anklagelserna. Till ”City anklagat” radar tidningen upp punkter från Football Leaks avslöjanden som satt strålkastarljusen på den Abu Dhabi-ägda klubben. ”Klubben riskerar sanktioner från Uefa och Premier League”, menar tidningen.

Daily Telegraph följer upp med ”Rivaler vill ha ny granskning av City” då klubben ska ha kringgått Financial Fair Play-regler. Däremot uppger Telegraph att Uefa inte kommer att agera.

The Sun har på dagens meny bland annat ”Exklusivt: Pochettino stannar”. Real Madrid har ögonen på Pochettino men Sun påstår att Tottenhamtränaren gjort klart för ordförande Levy att han inte har några som helst planer att lämna klubben under säsongen.

Daily Mirror exklusivstämplar ”Southampton redo att sparka Mark Hughes om det inte blir seger i nästa match”. På lördag väntar Watford hemma. En annan PL-tränare som ligger risigt till är Slavisa Jokanovic. Hans jumbo Fulham förlorade igår igen (0-1 mot Huddersfield).

Sky Sports hade med ex-Man United-spelaren Darren Fletcher i studion i går kväll. Han tar upp Paul Pogbas tid i Man United som ung. Talangen fanns där men alla saker var inte på plan. ”Vid den tidpunkten så tyckte vi inte att han var disciplinerad nog att spela centralt ens i reservlaget”, säger Fletcher.

Rotherham United är väl inte en tidning? Nej, men ingen annan skriver om att det går mot fullsatt när England tar emot Sverige i en damlandskamp på söndag. AESSEAL New York Stadium har en kapacitet på 12 000 åskådare. Mindre än 600 biljetter återstår, meddelar Rotherham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport är alldeles till sig av spänning. ”Vilken afton, Inter”, skriver GdS inför mötet mot Barcelona. Tidningen uppmanar till attack, ”Inter ta tag i bollen!”. 73 500 åskådare vänta och nytt intäktsrekord för Italien: 5,8 miljoner euro. På tal om stålar. Antonio Conte stämmer Chelsea på 23 miljoner euro. Hur infekterad situationen blivit mellan italienaren och den engelska klubben framgår av att Chelsea i sitt svaromål att de hade rätt att sparka Conte bland annat anklagar honom för oprofessionellt uppträdande. Exempel inkluderar att Conte kom försent till olika event – och att han inte parkerade på den plats han fått sig tilldelad av klubben. Mamma mia. På annat håll uppmärksammar tidningen Dejan Kulusevski, som häromdagen skrev nytt kontrakt med Atalanta. Han har spelat med svenska P19-landslaget men enligt Gazzettan uppvaktas han ivrigt av Makedonien. Veteranen Goran Pandev ska till och med ha gett honom en signerad tröja med inbjudan.

Corriere dello Sport är lika exalterad över kvällens matcher som Gazzettan. ”Som två finaler” beskriver tidningen Inter-Barça och Napoli-PSG. Samtidigt svettas Milan över Gonzalo Higuaín. Enligt CdS blir det inget spel mot Real Betis i Europa League men förhoppningar finns om matchen mot Juventus i helgen. Avgörande undersökning väntar i dag.

Tuttosport bryr sig inte nämnvärt om kvällens italienska matcher i CL, utan väntar på Juventus match i morgon. Det gör man med lite mercato, ”Benatia ut, här är De Ligt”. Juve ser med andra ord Ajaxspelaren som ersättare, och hoppas hinna före Barcelona och Man United.

SPANIEN

Marca ställer sig på barrikaden. ”Rör inte vårt Champions League”, är kampsången. Den framförs med anledning av Footballs Leaks avslöjanden om att Europas bjässar planerat en utbrytarliga. På annat håll uppmärksammar tidningen att Ronaldinho fått sitt pass indraget. Det är en domare i Brasilien som beordrat det, då legendaren inte betalat skulder på två miljoner euro. På Ronaldinhos bankkonton fann myndigheterna….sex euro. Ändå reser Ronaldinho kors och tvärs i världen.

AS uppmärksammar att ex-Real Madridspelaren Michel trycker på att ”Ett damlag i Real Madrid är förr eller senare oundvikligt”. Klubben är en av få stora europeiska klubblag som ännu inte satsat på damerna. Sedan roar sig AS åt att ”Plzen presenterar Real Madrids besök som ’Seklets match’”.

Sport har samma fokus i dag som i går. ”Med Messi mot åttondelsfinal” tar fasta på stjärnans comeback efter skada. Messi tränade i går, väntas sitta på bänken mot Inter och eventuellt göra ett inhopp.

Cadena Ser har pratat med Dortmunds succéspelare Achraf Hakimi. Han pratade knappt med den nu sparkade Real Madrid-tränaren Julen Lopetegui innan han lämnade för lån till Dortmund. ”Han (Lopetegui) visste inte så mycket om vad som var på gång, vilka de skulle värva och så vidare. Jag sa att jag behövde få speltid och han visste inte om de skulle värva mer. Så, nej, det var inte hans beslut”, säger Hakimi, vars Dortmund möter Atlético i dag.

FRANKRIKE

L’Equipe ser Napoli-PSG som ”Vulkanisk”, vilket är passande med Neapel vid foten av Vesuvio men också inramningen på San Palo. Dessutom gäller matchen mycket. ”En förlust reducerar kraftigt chanserna att nå åttondelsfinal”, påpekar tidningen. På annat håll skriver L’Equipe om att Nabil Fekirs framtid fortsatt är oklar. Kontraktet går ut om ett och ett halvt år. Lyon har inte lyckats förlänga och Chelsea och Bayern München följer honom.

Le Parisien ristar på förstasidan in ett det är ”Ett måste att inte förlora” för PSG i kväll.

France Football lockar i veckans nummer med ett porträtt av Thierry Henry och ”Hans dolda ansikte”. Men det som kittlande läsare mest släppte tidningen redan i går: Wenger är nära att ta över Gattusos tränarjobb i Milan. Här finns mer uppgifter: ”Barça är ute efter Koulibaly”. Klubben har redan scoutat den rosade Napolibacken i två, tre månader. Under ”Dembélé i Kina?” skriver FF att Tottenhamspelaren har ett erbjudande från en icke-namngiven kinesisk klubb, och att han allvarligt funderar på att hoppa på.

TYSKLAND

Bild skriker ut ”Skräcksekunder för Dortmunds spelare!” på nyhetsettan. När piloten på lagets svartgulmålade plan skulle landa i Madrid fanns ett annat flyg på landningsbanan och hen fick hastigt lyfta igen, 600 meter över marken. Det är en skrämselhicka som också kan ses mot bakgrund av bombdådet mot lagets spelarbuss inför en annan CL-match för ett och ett halvt år sedan. Men spelarna verkar ha tagit det bra. ”Jag beklagar besväret, men det blir bättre så här”, ska piloten ha sagt, vilket ska ha möts av skratt från spelarna. Bild presenterar på annat håll snittbetygen för Bundesligatränarna så här långt. Just Dortmunds Lucien Favre toppar med 2,3/6 (ett är högst betyg). Samma snittbetyg har Pál Dárdai (Hertha Berlin). Bayern Münchens Niko Kovac har en bottenplacering, som delad 14:e av 18, med 3,6 i snitt.

Sport1 presenterar en annan listning, sin power ranking för CL. I topp ligger Manchester City före Juventus och Paris SG. I botten återfinns Benfica, Viktoria Plzen och allra sist Monaco.

Sky Sport gör precis samma sak men bara med toppen och med annat resultat. Barcelona toppar före Man City och Dortmund.