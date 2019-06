Belöningen: Klopp får nytt kontrakt

ENGLAND

The Guardian låter det röda havet av Liverpoolfans bilda bakgrund till dagens huvudnyhet, ”Klopp erbjuds lukrativt kontrakt”. Det är tre år kvar på tränarens nuvarande, men klubbägarna vill försäkra sig om segerparader i många, många år till.

Daily Mail låter sig också färgas helt röd av CL-firande supportrar. 750 000 ska ha beskådat Liverpools parad. Mail följer sedan upp Guardians uppgifter om ett nytt kontrakt för Klopp med att förslaget ger honom en löneökning från sju till tio miljoner pund om året. Därefter ger sig tidningen söderut. ”Chelsea överväger Englands assisterande tränare Steve Holland som ersättare till Maurizio Sarri”, som längtar efter att blossa på ett café i Turin i stället. Holland jobbade i Chelsea under sju år, innan han hakade på förbundskapten Gareth Southgate 2017.

Daily Mirror har med Klopps kontraktsdiskussioner i en bisats, och låter ”Det här bara början” bilda rubrik till dubbeldäckaren med Liverpoolspelarna. Det är Mo Salah som blickar framåt. Tottenham får slicka sina sår med nyförvärv. Enligt Mirror öppnar notoriskt snåle ägaren Daniel Levy den här gången plånboken för tränare Mauricio Pochettino. Bud har redan nobbats på Giovani Lo Celso (Real Betis) och Tanguy Ndombélé (Lyon), men fortsättning följer. Maxi Gómez (Celta Vigo) och Ryan Sessegnon (Fulham) står också på shoppinglistan.

The Sun har Jürgen Klopp som ett eko av Salah. ”Tårfylld Klopp varnar rivalerna: Det här är bara början”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter i fet still ”Ja från Maldini” täcka förstasidan. Legendaren glider i dag in i en ny roll i klubbledningen. ”Tränare blir första draget: Giampaolo”. Det är Sampdorias tränare Marco Giampaolo. Stefano Pioli lär ta över hos Albin Ekdal & Co. På tal om tränarskiften. Enligt Gazzettans uppgifter väntas Maurizio Sarri i dag ta adjö av Chelsea och i morgon installeras som ny tränare i Juventus. Från spelarmercaton uppger Gazzettan att Federico Chiesa bestämt sig för att lämna Fiorentina men stanna i Italien. Inter och Juventus är hetaste adresser. Tidningen strösslar på annat håll höga betyg över Hellas Veronas spelare efter söndagens imponerande uppflyttningssegern (3-0 mot Citadella). Inte minst över Samuel Gustafson, som är en av fem spelare som får fina 8/10. ”Han blev bättre och bättre”, skriver tidningen i ingressen.

Corriere dello Sport tar över stafettpinnen med tränarnamn. Tidningen ser ”Tecken i skyn” för fyra tränare. 1/ Roma är nära Sjachtars Paulo Fonseca – inom fem dagar väntas han skriva på. 2/ Simone Inzaghi förlänger med Lazio till 2021. 3/ Milan har valt ut Marco Giampaolo. 4/ Sinisa Mihajlovic ska ha ett framtidsmöte med Bologna. På förstasidan finns dessutom ”Sarri väcker känslor”. CdS menar att ”Juventusfansen är i extas och Napolifansen är rasande” över uppgifterna att Sarri tar över Juve.

Tuttosport ger Napolifansen anledning att se rött igen. ”Koulibaly för Sarri”, skriver tidningen i fet stil om Juventus intresse för mittbacken. Affären ses som komplicerad men också i skenet av att den kan få en skjuts med utnämnandet av Sarri som ny tränare. Juve har också koll på en annan mittback Strahinja Pavlovic, 18-åring i Partizan Belgrad.

SPANIEN

Marca lockar med Mariano Díaz-intervju till rubriken ”Det här ska bli mitt år i Real Madrid”. Men klubbens fans tänker nog mest på andra namn, färskare namn. Och då har Marca goda nyheter. ”Real Madrid hoppas inom de närmaste dagarna göra klart med Hazard, Mendy och Jovic. Först är belgaren”. Enligt tidningens uppgifter landar övergångssumman på ungefär 120 miljoner euro, men upplägget på betalningen kivas det fortfarande aningen om.

AS dröjer sig kvar vid Liverpools triumf men gör det till vilda spekulationer. ”Salah – auktionen börjar”. Det följs av ”Real Madrid, Bayern München och Manchester United noterar spelarens ord efter finalen: ’Om framtiden kan jag inget säga’”. Salah i United? Kom igen nu, AS.

Sport håller sig till sitt Katalonien, men gör en avstickare till Paris. ”PSG vill ha Coutinho”, slår tidningen fast, och lägger till att ”hans representanter diskuterar ett avsked med Barcelona”. Vidare skriver Sport att ”Messi är ännu starkare favorit till Ballon d’Or efter CL-finalen”. En final som sågas vid fotknölarna. ”Var det här verkligen en CL-final?”, undrar krönikören Ernest Folch förfärat.

Mundo Deportivo ser fler affärer med Qatars förlängda arm i Frankrike. Till bilder på Coutinho, Rakitic och Dembélé finns rubriken ”PSG gillar dem”. De placeras alla in som möjliga pusselbitar i ”Operation Neymar”, i hur brassen skulle kunna återvända till Barcelona. På annat håll ha MD uppgiften att José-Antonio Reyes fatala bilkrasch i lördags skedde i en hastighet av hela 237 km/h.

Estadio Deportivo, den Sevillabaserade tidningen, viker för andra dagen i rad förstasidan åt dödsfallet. Denna gång med ”Evig” och bilder från Reyes begravning som drog 11 000 sörjande.

FRANKRIKE

L’Equipe spinner som en katt till ”Gott om resurser” i det franska världsmästarlaget. Thomas Lemar och Florian Thauvin tog för sig när de fick chansen i gårdagens vänskapsmatch (2-0 mot Bolivia). Kylian Mbappé fick en stämpling och fick utgå strax före paus, men förbundskapten Didier Deschamps är lugn. ”Det verkar inte vara något allvarligt, men det var onödigt att ta några risker”, säger han.

Le Parisien noterar Mbappés skada men bekymrar sig mer för en annan PSG-spelare. ”Neymar, en sunkig historia”, skriver tidningen kring våldtäktsanklagelserna, och menar att oavsett om de är sanna eller ej, så solkar de ner brassens anseende ytterligare. Neymar blev nyligen avstängd efter att ha slagit till en supporter och han blev av med lagkaptensbindeln i landslaget. Le Parisien menar att sponsorer också kan börja dra öronen åt sig.

TYSKLAND

Bild slänger in rimmet ”Klopp jetzt king Pott” mitt på nyhetsettan. Liverpooltränaren har äntligen blivit pokalkung, och Bayernlegendaren Franz Beckenbauer längtar efter honom: ”Jag önskar inget hellre än att han en dag kommer till Bayern. Det skulle passa perfekt. I mina ögon är han en av världens bästa tränare”, säger han.

Kicker har också ”Kung Klopp” på förstasidan och tidningen har också mycket Bayern München, men förenar inte de båda. I stället synar tidningen strategiska beslut kring spelartruppen som Bayern tagitt. Bayern kommer inte att utlösa James Rodriguez utköpsklausul och är inte längre intresserad av RB Leipzigs Timo Werner. Däremot kommer klubben att fortsätta att ge allt för att värva Leroy Sané (Man City) och är fortfarande intresserad av Rodrigo (Atlético). Dessutom vill Bayern behålla Renato Sánchez då mittfältet är tunt.

ÖVRIGT

ESPN (USA) uppmärksammar förstås Zlatans spektakulära mål för LA Galaxy i morse, svensk tid. En läcker cykelspark räckte dock inte till annat än reducering (1-2 mot New England Revolution), och svensken såg ut att vara första spelare av planen. Det var Galaxys tredje raka hemmaförlust. UCLA Radio har också en kommentar från Zlatan på frågan om hur han orkar med så läckra mål även när det är tufft. ”Kanske är det dags att sluta. Kanske är det här ett budskap till mig om att sluta”, svarar svensken med sammanbiten min.

BT (Danmark) noterar att förbundskapten Åge Hareide plockat in två nya namn i EM-kvaltruppen, den ena av dem är MFF:s Anders Christiansen. Danmark möter Irland den 7 juni och Georgien tre dagar senare.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) vandrar med Kevin Strootman till marknaden. ”Det är inte så att klubbar kan köpa mig för ett äpple och ett ägg”, beskriver han sin förmodade prislapp. Den 29-årige mittfältaren har fått besked av Marseille om framtiden: ”De vill göra sig av med mig”. Den franska klubben anser sig inte ha råd att behålla Strootman efter att ha misslyckats att kvalificera sig till CL.

DAM-VM: SVERIGE I UTLÄNDSK PRESS

Sport Week (Italien), Gazzetta dello Sports bilaga, betygsätter VM-lagen. Sverige får fyra av fem stjärnor. Stina Blackstenius lyfts fram som lagets stjärna. Fem stjärnor får Frankrike, Tyskland, England och USA.

