Neymar nära Barça - därför är han till salu

Artikelrubrikens ämnen i rött nedan

FRANKRIKE

L’Equipe pustar ut med ”Hemmaseger” för Frankrike i VM (1-0 mot Nigeria), där den avgörande straffen kom efter ”mycket strikt tillämpande av reglerna”. På annan plats skriver tidningen ”Därför är PSG berett att släppa Neymar”. Anledningarna delas in i tre områden: ”En investering och professionalism på nedåtgående”, ”Tvivel kring hans högra fotled” samt ”Konkurrensen med Mbappé”. I Brasilien och Spanien ses en försäljning som nära förestående – se nedan. Från transferfronten rapporterar L’Equipe även att Rennes nobbat ett bud på Ismaïla Sarr från Watford på 30 miljoner euro, samt att Newcastle inom kort väntas lägga ett ännu högre bud på den senegalesiska anfallaren.

Le Parisien påpekar på nyhetsettan att ”Frankrike fixar tre av tre”, det vill säga antalet segrar i VM-gruppspelet. Till anledningar varför PSG kan tänkas släppa Neymar kan även ”Tuchel” skjutas in. Liksom L’Equipe häromdagen, uppger Le Parisien att tränaren är frustrerad med sin brassestjärna och, enligt vissa av tidningens källor, inte vågar konfrontera honom heller.

SPANIEN

Sport förklarar läget på Barcelonas transfermarknad med ”Het, het” för Neymar och ”Kall, kall” för Antoine Griezmann. Brasilianaren påstås redan ”förhandla med PSG om att lämna klubben i sommar”, och i Sports ögon är Barça den självklara drömdestinationen. Men det finns mer substans i uppgifterna. Det påpekar brasilianska källor (se Globo Esporte under ”Övrigt”). Samtidigt har Barcelonas president Josep Maria Bartomeu hälls iskallt vatten över uppgifterna om att Griezmann i stort sett är klar för klubben. ”Det ligger inget i det”, säger han enligt Rac1, ”Vi har inte talat med honom, det finns ingenting, vi får se hur marknaden utvecklar sig de närmaste dagarna och veckorna”.

Mundo Deportivo fortsätter på brassespåret med ”Operation Neymar”. Tidningen påpekar att det finns en rad problem för Barcelona att slutföra den: lön, övergångssumma, spelare i utbyte, samt att Real Madrid också funderar på att agera.

Marca håller med. På förstasidan finns ”PSG placerar Neymar på marknaden”. Inne i tidningen skriver Marca att PSG:s beslut ”förvånat” Barça och Real Madrid. Prislappen, minst 220 miljoner euro, kan avskräcka. PSG kan sänka den summan om klubben får lägga vantarna på Reals mittfältare Casemiro, menar Marca.

AS sätter fokus inte bara på Neymar utan också på Paul Pogba. ”Den stora muren”, beskriver motståndet från PSG respektive Manchester United att sälja sina stjärnor till Real Madrid.

ENGLAND

The Independent visar att Paul Pogba väger tungt bland sportrubrikerna även utan hjälp av sumobrottare. ”PSG ute efter ’desperat’ Pogba”, skriver tidningen. En källa till tidningen uppger att fransmannen är just ”desperat att lämna” Man United, och att den Qatarägda klubben erbjuder en flyktväg. Men smakar det så kostar det. United kräver minst 150 miljoner pund.

The Sun hävdar att Real Madrid ”bara” vill betala 90 miljoner pund för Pogba. Under ”Franks Blues Cruise” berättar Sun att Lampard ska träffa Roman Abramovitj på Chelseaägaren lilla slagskepp för att diskutera ett treårskontrakt,

Daily Mirror har redan installerat Lampard på Stamford Bridge igen, med budskapet ”Lampards högsta prioritet? Att få Willian att stanna”. Chelsea uppges ha nobbat bud från Barcelona och Atlético på 35 miljoner pund.

Daily Mail hävdar att ”John Terry är aktuell för Derby”, som ersättare på tränarposten om Lampard sticker tillbaka till London. Men i topp är den där Paul Pogba. Här är det inte fransmannen som är desperat utan det råder ”Pogba-panik” i United. Klubben vill till varje pris hålla kvar sin mittfältare, och erbjuder upp till 500 000 pund i veckopeng.

The Times menar att vd Ed Woodward & Co i alla fall haft framgångar i diskussionerna med en annan stjärna. ”Rashford skriver på nytt avtal med United”, ger varken siffror på lön eller kontraktslängd, men i alla fall beskedet att avtalet ”är nära” att presenteras. På tal om stålar. ”Benítez har bud på 12 miljoner pund från Kina”, skriver Times, och syftar på Dalian Yifang. Kontraktet med Newcastle går ut vid månadsskiftet.

Sky Sports påstår att Crystal Palace nobbat ett bud värt sammanlagt 50 miljoner pund från Manchester United för backen Aaron Wan-Bissaka.

BBC ser förbundskapten Thomas Dennerby bita sig i läppen efter den kontroversiella straff som sänkt hans Nigeria i VM (0-1 mot Frankrike). ”Ärligt talat, om jag sa vad jag tyckte så skulle de antagligen skicka hem mig”, säger Dennerby.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner styrkan i slagen som delats ut i AS Roma. ”Totti – så många smällar”, konstaterar tidningen, efter ordbråket mellan trotjänaren, som nu lämnar klubben, och klubbledningen. ”Hans farväl är ett självmål för alla”, sätter Gazzettan som rubrik på en krönika. ”Sarris revolution” tar på nytt plats på förstasidan. ”Ny chans” får Pjanic och Dybala. ”Huvudmål” på mercaton är Milinkovic Savic, Pogba och Chiesa. Sarri själv presenteras i Juventus på torsdag. På talangfronten uppges Juve också ge sig in i ett Turinderby om Dejan Kulusevski. I går uppgav tidningen att Torino var intresserad av Atalantas svenska mittfältare. Nu skriver Gazzettan att Juventus sportchef Paratici spanat in 19-åringen under Primaveraslutspelet och blivit imponerad.

Corriere dello Sport drar på dramatiska Totticitatet ”Jag hoppades hellre dö” än att lämna Roma. Tidningen ägnar tre uppslag åt gårdagens presskonferens.

Tuttosport har med båda dagens italienska snackisar: Tottis frustration och Sarris revolution. Sedan kommer också pepp till damlandslaget med ”Historieböckerna väntar på er”. Det har aldrig tidigare blivit någon seger mot Brasilien.

TYSKLAND

Ran berättar att Schalke värvar Dynamo Dresdens U21-landslagsmålvakt Markus Schubert, som tidigare uppgetts nära Arsenal.

Bild firar U21-landslagets premiärseger i EM (3-1 mot Danmark) med en passning till a-landslaget, ”Kolla här, Jogi! Så här startar man en turnering”.

ÖVRIGT

Folha de São Paulo (Brasilien) har trycksvärta till ytterliagre bekymmer för Neymar. Den här gången en gammal men stor skatteskuld. ”Domstol fryser strandhus”, meddelar tidningen. Sammanlagt handlar det om 36 egendomar i PSG-stjärnans namn, varav dussintals fastigheter. Brasilianska skattemyndigheter kräver Neymar på motsvarande 170 miljoner kronor. Globo Esporte hävdar samtidigt att Neymar är på väg tillbaka till Barcelona. Enligt tv-kanalens källor pågår förhandlingar. Övergången som diskuteras är cirka 100 miljoner euro plus ett par spelare. Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé och Ivan Raktic är namn som förekommer.

BT (Danmark) uppger i podden Transfervinduet att Bröndby tackat nej till Branimir Hrgota men fortsatt för samtal med Sebastian Holmén, som nyligen tog farväl till Dynamo Moskva. Liksom Politiken förra veckan menar BT att Johan Larsson, efter den mindre lyckade sejouren i Guingamp, kan bli aktuell för en comeback i Bröndby.