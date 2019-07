”Chelsea presenterar Lampard inom 24 timmar”

Rubrikämne i rött nedan

ENGLAND

Metro ser VM-semifinalen England-USA som ”Hungermatchen”. Rubriken formas efter den engelska backen Lucy Browns ord. ”Vi är hungrigare än alla de andra lagen för vi har aldrig nått final”, säger hon, och syftar på att USA, Nederländerna och Sverige alla spelat en stor mästerskapsfinal tidigare.

The Sun beskriver i stället England-USA som ”Lionesses v Scaredy-cats”. Det är inte bara det att det engelska landslaget kallas lejoninnor. De där katterna betyder ”fegisar”. Största rubrik är emellertid ”Zahahaha”. Det är Crystal Palace som skrattar åt Arsenals låg 40 miljonerpundsbud som dessutom är tänkt att betalas av under fem år. Palace värderar Zaha till 120 milj pund. Kanske har Arsenal bättre lycka med mindre namnkunnige Jarrod Bowen. Enligt The Sun planerar Londonklubben ett bud på 12 milj pund för Hullanfallaren.

Daily Mail har mer Zaha. Judicael Zaha. Det är Wilfrieds brorsa. Han säger att, ”Crystal Palace lovade att om en möjlighet som denna öppnade sig så skulle de inte så i vägen”. Enligt Mail har Palace dock inte fått något konkret bud från Arsenal ännu. Tidningen har fler uppgifter. De gäller Chelsea. Ett avtal blev under måndagen klart med Frank Lampard och han kommer att presenteras inom 24 timmar. Treårskontraktet är på fyra miljoner pund per säsong plus en bonus på en miljon pund för en CL-plats.

Daily Telegraph uppger också att Lampards kontrakt är klart, men något vidare tidsramar: 48 timmar. Tidningen skriver sedan att Lampard kommer att integrerar ungdomslaget med a-laget i träningarna för att signalera förändringens vindar i Chelsea: ungdomarna ska känna att de får chansen. Men Joseph Colley kommer inte att märka av det. Chelsea bekräftar att den 20-årige svensken lämnar klubben. Han har därmed tackat nej till ett kontraktsförlängning i Londonklubben. Hammarby har tidigare uppgetts intresserad. I tidningen finns även, ”Manchester United kommer denna vecka att göra en formell förfrågan till Newcastle om mittfältaren Sean Longstaff”. 21-åringen värderas till 25 miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dell o Sport lägger tegelstenar på varandra till de bildar ”Godíns mur”. Tidningen menar att ”Ett superförsvar för kinesiska Inter är byggt”, med uruguayanen tillsammans med Skrinjar och De Vrij. Om Donnarumma skriver Gazzettan att ”Milan väntar på nytt försök från United”. Solskjaers gäng väntas utmana PSG om målvakten. Priset är minst 50 miljoner euro, inte en euro mindre, påpekar tidningen.

Corriere dello Sport försöker hajpa Serie A-klubbarnas mercato. ”Vilken fyrverkeri!”, utropar tidningen, och slänger in bilder på Rabiot (Juve), Ramsey (Juve), Manolas (Napoli), Lazaro (Inter), Godín (Inter) och Hernandez (Milan). Och så försöker CdS kittla sina läsare med att De Ligt, Lukaku och James står på tur. Och så finns här en annan rubrik: ”Barella är Romas”. Det är Cagliaris president Giulini som säger att flyttvalet ligger i spelarens händer. Barella själv sägs föredra Inter. Mer Roma. Klubben är intresserad av Gonzalo Higuaín, men måste först sälja Edin Dzeko. Om Robin Olsens framtid däremot intet nytt.

Tuttosport menar att det är en ”Fråga om tro” i Juventus fortsatta jakt på Federico Chiesa. Klubben är överens med anfallaren, men försöker hitta vägar att få Fiorentina att sälja honom.

SPANIEN

AS täcker förstasidan med ”Pogba” och lägger till att ”Real Madrid ger inte upp”. Det fortsätter med att ”Real tror inte Juves bud är att lita på och kommer att slåss för ett ’ja’ från Manchester United till den 2 september”. Med andra ord till transferfönstret stänger.

Marca känner hoppets låga brinna hos Dani Ceballos. ”Jag tror Zidane kollade på turneringen…”, säger han i intervjun efter U21-EM-titeln. Inne i tidningen skriver Marca under ”Konfidentiellt” att Neymars optimism om en flytt till Barcelona växer. Tidningen instämmer med brasilianska uppgifter om ett möte mellan spelarens pappa och en representant för Barça i dag. Marca på en långdragen process med PSG, och skriver att ”I nuläget verkar det stå klart att en eventuell lösning förutom pengar också kommer att inkludera en spelare som tillfredsställer PSG”.

Sport fortsätter med att ”Valverde ger sitt ok till Neymar plus Griezmann”. Barcelonas tränare ”antar utmaningen att integrera dem med Messi och Luis Suárez”. På annat håll konstaterar Sport att både Neymar Sr och Barças representant André Curry nekar till att något möte är planerat i Barcelona i dag.

Mundo Deportivo har också ett ”OK” på förstasidan, men bara med Griezmann. Enligt MD hoppas Barça har klart affären så att fransmannen kan presenteras torsdag den 11 juli.

Estadio Deportivo, Sevillatidningen, spanar in en ”Ny Luuk” för stadens vitklädda gäng. Luuk de Jong är värvad från PSV Eindhoven. Enligt uppgift i Algemeen Dagblad får den holländska klubben 15 miljoner euro för anfallaren.

FRANKRIKE

L’Equipe briljerar med en fartig, photoshoppad förstasida. Adrien Rabiot och hans mamma/agent Veronique på en Juventusvespa till rubriken ”Mamma Mia!”. Utropet är också talande för den turbulenta tid han lämnar efter sig i PSG. Tidningen uppmärksammar även ett annat problembarn, Adil Rami. Han dök inte upp på Marseilles försäsongsträning. ”Backen riskerar att bestraffas med allt upp till en uppsägning av kontraktet”. Rami utreddes redan för att skippat träning i slutet av förra säsongen. Den senaste Rami-episoden följer på förra veckans offentliga otrohetsanklagelser från förra flickvännen Pamela Anderson. Från transfermarkanden skriver L’Equipe bland annat att Manchester United ”inom de närmaste dagarna” väntas förvandla intresse till ett konkret bud på West Hams Issa Diop. Mittbacken, som därmed kan bli Victor Nilsson Lindelöfs partner, väntas kosta 50-60 miljoner euro. Tanguy Ndombélés övergång till Tottenham är nära. Lyonmittfältaren kom i går kväll till London, klubbarna och spelare är överens, och en läkarundersökning är aktuell i dag.

France Football har mer transfersnack. Tidningen uppger att ”Bayern har Ousmane Dembélé som prioritet”. En första kontakt mellan Bayern och fransmannens rådgivare är tagen. Bayern vill dock avvakta med ett bud. Om Barcelona köper Neymar och/eller Griezmann hoppas den tyska klubben komma över Dembélé till ett lägre pris. På tal om Neymar, så bygger förstasidan på en jämförelse om vilken transferomsusad PSG-stjärna som väger tyngst, ”Neymar eller Mbappe – om man måste välja…”. Tidningen menar att det är fördel Mbappé i popularitet och image, medan det är fördel Neymar som fotbollsspelare och i omklädningsrummet (men där närmar sig Mbappé). FF har även en intervju med Arjen Robben under rubriken ”Jag kan fortfarande göra matcher i världsklass”. Holländaren har haft stortränare som Mourinho, Guardiola, Van Gaal, Heynckes och Ancelotti, men har inga problem att ringa in sin favorit. ”Jag är ett stort fan av Pep, med en stor kärlek till anfallsfotboll”, säger Robben, ”Det var galet kul att spela under honom. Vi var på samma våglängd”.

TYSKLAND

Bild noterar fortsatt tyskt intresse för Patrik Schick. I går skrev Kicker att Dortmund vill låna Romas anfallaren med en köpoption. I dag skriver Bild att Schalke vill utmana ärkerivalen om Schick, också i form av lån. Bayer Leverkusen ska redan ha lagt ett bud. Dortmund uppges dock vara favorit. Enligt Kicker i går var även Lyon och Marseille beredda att köpa Schick.

Ruhr Nachrichten ger lite trycksvärta till en spelare som Dortmund redan har gjort klart med. Den här gången en talang, 16-åriga Giovanni Reyna, som kommer spela med akademilaget. Känns efternamnet igen? Han är son till amerikanska legendaren Claudio Reyna.

Sport1 menar att det är ”Konkurrens för Bayern München om Nübel”. Den tyska U21-landslagsmålvakten är också önskad av Roma, Schalke och flera engelska klubbar, enligt tv-kanalen. Kontakt kvarstår mellan Bayern och Nübel, men något avtal finns ännu inte.

ÖVRIGT

BT (Danmark) uppger att Bröndby väntar svar från Sebastian Holmén. Den 27-åriga svenska mittfältaren är i stort sett överens med den danska klubben om ett kontrakt. Men det är han också med Amiens. Den franska klubben avvaktar enligt L’Equipes uppgifter häromdagen också andra alternativ. BT skriver att ytterligare en klubb finns med i jakten på Holmén.

To Vima (Grekland) konstaterar att Pontus Wernbloom och de andra grekiska mästarna i Paok har fått en ny tränare. Abel Ferreira, tidigare Braga, har skrivit på för tre år. Ferreira ersättare Razvan Lucescu. SDNA avvisar samtidigt det belgiska ryktet om Isac Kiese Thelin till AEK. Jo, Atenklubben har blivit erbjuden den svenska anfallaren, men har inget som helst intresse.

A Bola (Portugal) drar på ett ”Nya livet” för Portos Iker Casillas. Den 38-årige målvakten, som tidigare i år drabbades av en hjärtinfarkt, väntas inom kort meddela sitt avsked och ta ett jobb inom klubben nära spelartruppen.

