Hyllad Kulusevski: ”Tappade tio kilo med målet”

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utbrister, ”Å, Sjevtjenko är på San Siro”. Omständigheter blir snabbt till spekulation. Ukrainas förbundskapten ska se Atalanta-Sjaktar. CL-matchen spelas på arenan där han fortfarande är stor idol. Och Sjevtjenko fyllde år i söndags, ska fira med gamla kompisar i Milano, som Maldini – nu sportchef för ett krisande Milan där tränare Giampaolo sitter löst. Kanske Sjevtjenko kan…där stoppar Gazzettan. För nu. Samtidigt uppger tidningen att inte bara tränaren är i riskzonen, även Maldini och Boban är under Milanägarnas lupp. Rubriken ”Säg 33” fortsätter med att ”Samlaren Cristiano Ronaldo vill addera Bayer Leverkusen” till de 32 lag han hittills gjort mål på i Champions League. Från gårdagens Serie A-match (Parma-Torino 3-2) lyser ett namn starkast: Dejan Kulusevski. Den 19-årige svensken gjorde sitt första mål, var inblandad i de andra och utses till matchens lirare med 7,5 av 10. Efter flera omnämnanden av Kulusevski i matchrapporten bryter plötsligt Gazzettan med, ”Hela tiden han: vilken härlig talang!”. Om målet sa Kulusevski efteråt, ”När bollen gick in tappade jag tio kilo! Det var ett viktigt mål för mig, det första är alltid svårast och nu känner jag mig befriad” (se intervju på italienska här)

Corriere dello Sport är lika imponerad. ”Ostoppbara Kulusevski” är rubriken på spelarbetygen. Även här är svensken bäst med 7,5/10. I matchrapporten skriver CdS mitt i texten, ”Vi måste uppmärksamma Kulusevskis prestation; 19 år, svensk med makedonska rötter, ett mål, en assist, fysisk styrka och kvalitet”. En annan ung svensk får rubrik på annat håll: ”Skov Olsen och Svanberg – det är deras tur”. Efter förlusten mot Udinese väntas Bolognas tränare Mihajlovic ändra om på mittfältet, och CdS tror det banar vägen för Mattias Svanberg, som hittills varit bänkspelare. ”Svensken kan revitalisera mittfältet”, menar tidningen. Nästa match är mot Lazio på söndag. På förstasidan är det annars fullt fokus på Juventus och anfallstrion Cristiano Ronaldo, Dybala och Higuaín.

Tuttosport ger självfallet också ”sitt” Juve all uppmärksamhet. Men det är inte stjärntrion framåt som är i blickfånget. Här gäller ”Kom igen, Rambo”. Det är smeknamnet på Aaron Ramsey. ”Juve satsar på nytt på Ramsey”, skriver tidningen, men är sedan inte alls säker på den där trion. ”Higuaín är favorit framför Dybala att spela på topp med Cristiano Ronaldo”, uppger Tuttosport. Turintidningen har sedan inte plats för Parma och Kulusevski, utan fullt fokus på laget som de fällde. ”Detta Torino kastar bort det”, fnyser tidningen.

Quotidiano Sportivo sluter cirkeln med att återvända till Milan. ”Djävulens två ansikten” står för smeknamnet på klubben och på de två främsta alternativen om Giampaolo tvingas bort: Rudi Garcia och Claudio Ranieri. Att en Serie D-tränare fick sparken för att ha förolämpat Greta Thunberg i sociala medier tar också plats på förstasidan.

Dejan Kulusevskis första Serie A-mål! 🤩🔥🇸🇪 pic.twitter.com/HNeh4eKEKS — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) September 30, 2019

ENGLAND

The Sun döper efter gårdagens tungviktsmöte om Londonlaget till dagens rubrik ”VARsenal” Men 1-1-matchen handlade lika mycket om Man United. Och knappast i några positiva ordalag för varken United eller Arsenal.

Daily Mail tar fast på halvtidskommentarer i tv-studion från Roy Keane, slaktaren från Cork. ”Bristen på kvalitet är skrämmande”, konstaterade han om de båda lagen. Samtidigt vill Keane ha kvar Solskjaer till ”100 procent”, och lägger till, ”Ge honom några transferfönster”.

Daily Telegraph ser liksom Keane ”Fallna jättar”, som dagens stora rubrik lyder, med slutsatsen ”de här lagens storhetstid är sedan länge förbi”. Målskyttarna Scott McTominay (United) och Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) utmärkte sig i alla fall positivt, 8 av 10 i betyg. Victor Nilsson Lindelöf var svensk mellanmjölk, 6/10. Telegraph var först ut i går med uppgifterna om att Newcastles tränare Steve Bruce var så förbannad på insatsen mot Leicester att han ställde in måndagens träning för Emil Krafth & Co. Telegraph skriver vidare att Tottenham inlett samtal med Jan Vertonghen om ett nytt kontrakt

Manchester Evening News konstaterar är det är Uniteds värsta ligastart på 30 år. Men tränare Solskjaer håller god min. ”Vi kan tala om insatser men det är resultaten som räknas. Ni kan tala om resultaten, jag kan tala om de sex av sju matcher som varit bra. Mot West Ham var det inte bra, men fortfarande inte så illa som ni försöker få det till”, säger han. Jo, faktiskt.

The Echo, regionaltidning som täcker Southend, noterar att fansen inte verkar vilja ha Henrik Larsson som ny tränare. I en omröstning svarar 60 procent ”nej”. I går berättade division tre-klubbens ordförande Ron Martin att han reser till Sverige i dag för vidare samtal med Larsson, men också att fem kandidater för närvarande finns till tränarjobbet.

Liverpool Echo berättar att Jürgen Klopp är på väg att förstärka tränarteamet med Vito Matos från Porto.

The Guardian har på kultursidorna alternativ till den som är trött på bröderna-Gallagher-snackar-om-City. Här är det Johnny Marr-snackar-med-Guardiola, ett utdrag från en bok där kändissupportrar möter sina idoler. Den legendariske Smiths-gitarristen får snabbt motfrågor. Guardiola: ”Hur många gitarrer har du? Miljoner?”. Marr: ”Lustigt nog tänkte jag fråga dig hur många kashmirtröjor du har”. Guardiola: ”Många. Väldigt många! Men tröjorna är enklare att hitta än gitarrerna”. Man City-tränaren bjuder även på ett rubrikvänligt citat i artikeln, som flög under radarn i helgen: ”När vi förlorar är det som om vi dödat någon”.

SPANIEN

Cadena Cope rapporter om ännu ett inbrott hos en högprofilerad spelare. I helgen kom nyheten att Reals mittfältare Casemiro haft påhälsning av inbrottstjuvar under derbyt. Nu berättar Cope att inbrottstjuvar i måndags tog sig in hos Atléticos mittfältare Thomas Partay, som var på väg till Moskva för CL. De kom undan med pengar och värdesaker. I somras fick Zinedine Zidane, Isco och Álvaro Morata påhälsning av tjuvar i hemmet under matcher. Drygt 15 välkända La Liga-spelare har på senare år haft inbrott, ofta i samband med matcher.

Marca tycker det är dags nu. ”Hazard, Bernabéu väntar på dig”, påpekar tidningen inför CL-matchen mot Club Brügge, och lägger till citat från den kritiserade belgaren själv, ”Jag behöver bara ett mål eller assist för att känna att jag är tillbaka”. Det passerar sedan knappast obemärkt förbi att både Bale och James är petade ur truppen. Men både ska ha haft skadekänningar.

AS sätter strålkastarljusen på samma huvudrollsinnehavare som Marca. ”Jag förväntar mig också mer av mig själv”, är en citatrubrik från Hazard.

Sport hoppas på ”Mästaranda” hos Barcelona mot Inter i morgon. Från sjukstugan rapporteras att både Messi och Dembélé är aktuella för spel. Sport uppger, liksom ESPN, att Barças klubbpresident Bartomeu ska ha ett möte med lagkapten Piqué för att reda ut den alltmer infekterade stämningen mellan spelarna och klubbledningen. Uttalanden och avslöjanden i pressen har gjort att sprickan växt, att både Messi och framför allt Piqué kommit med varningar till ledningen.

Mundo Deportivo har legat bakom flera artiklar som gett intryckt av att vara läckta av klubbledningen. Först en om ökade spelarmakt, sedan en i går en där insinuationen var att De Ligt tackat nej till Barça efter att ha träffat Piqué på ett hotell i Bahamas. Men på förstasidan i dag är det Champions League som tar störst utrymme. ”Fort Camp Nou”, speglar Barças starka hemmafacit: 32 raka CL-matcher utan förlust sedan 2013.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter tonen inför Galatasaray-PSG med ”La marche turche” efter Mozart klassiska pianostycke. Det är ännu oklart om virtuosen Kylian Mbappé kan leda dem under marschen mot tre poäng. Han hade känning av en skada och testas under dagen. Mauro Icardi kan ersätta. Sedan tidigare är Neymar avstängd och Cavani skadad. Beslutet att Cardiff ska betala sex miljoner euro för köpet av Sala, som sedan avled i en flygolycka, beskrivs som att ”FIFA lutar åt Nantes”. Nantes advokater proklamerade, ”Rättvisan har segrat!”. Samtidigt skriver L’Equipe att den solkiga affären sannolikt inte är över. Överklaganden kan vänta.

France Football bjuder på en bildmässig luftfärd av Keylor Navas till rubriken ”För att nå ännu högre”. Tidningen förklarar: ”Den nya PSG-målvakten kan vara den felande länken för parisarna att nå toppen i Europa”. FF har också tagit ett snack med Julian Nagelsmann. Hans förebild? ”Pep Guardiola i Barcelona”, svarar han, ”Han satte avtryck under sin tid där, värdiga Johan Cruyff”. Den 32-årige Leipzigtränaren har inga planer på att lämna Bundesliga. ”Jag kan tänka mig att stanna hela karriären i Tyskland, för jag älskar glöden runt matcherna, besattheten, och dessa magnifika arenor som alltid är fullsatta. Jag känner inget behov av att flytta utomlands, även om jag inte vill utesluta någonting”, säger Nagelsmann.

TYSKLAND

Weser Kurier ger en uppdatering på Ludwig Augustinssons skada. ”Jag hoppas ha honom tillbaka sent i november och att han kan spela några matcher före jul”, säger Bremens tränare Florian Kohfeldt. Därmed ligger Augustinsson ungefär enligt tidtabell. Landslagsbacken opererade knäet i slutet av augusti och uppgavs då bli bort cirka tre månader. ”Han är en av de där spelare man verkligen saknar när han inte är med, och han är mycket viktig för vårt spel”, påpekar Kohfeldt.

Bild följer upp en annan svensk, ”Borde Wahlqvist ha spelat?”. Dynamo Dresden-backen hade en nattsvart dag mot Aue (1-4), och låg bakom två baklängesmål innan han byttes ut. Tidningen tror han saknade fokus då han ska bli pappa i dagarna. ”Jag tar på mig det”, säger tränare Cristian Fiel, ”Jag är i kontakt med spelarna, och om man kommer och säger att man är redo så..”. Bild har redan på förstasidan med att ”Bayerns ledning sätter press på Kimmich”. Landslagsbacken klagade på Bayerns insats mot Paderborn. Han utmanas av Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge. ”Om du är kritisk får du ta flaggan och lyfta upp den så alla kan följa. Du måste också leverera och kräva starka insatser av dig själv”, säger Rummenigge. Sportchefen Hasan Salihamidzic instämmer. ”Om man öppnar munnen så måste man själva vara ett föredöme”, säger han, ”Jag gillar spelare som säger att de vill ta ansvar, och ’Josh’ är en sådan spelare”.

Sky Sports profilstarke expert Lothar Matthäus jämför inför dagens möte Tottenhams och Bayern Münchens anfallsess. ”Harry Kane är fantastisk, men Lewandowski är bättre”, slår han fast.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) upplyser om att Sam Larsson till slut fick en hattrickboll. Han bad om bollen från domaren efter 5-1-segern mot Twente, men bara två av målen tillskrevs svensken. Klubbens team manager Bas van Noortwijk pratade då med domaren och fick loss bollen till Larsson, som nu utökar sin hattrickbollsamling. ”Den är inte stor ännu, men jag försöker få den att växa. Det här är andra bollen jag sparar”, säger Larsson. De Telegraaf skriver också att AZ-Man United i Europa League på torsdags bara kommer att spelas inför 11 000 åskådare. ”Problemet är att vi bara kan sälja biljetter till årskortsinnehavare och klubbmedlemmar, och de var tvungna att ha köpt sina kort senast en dag före lottningen (29/8)”, säger en talesman för AZ. Arenans kapacitet är drygt 17 000.

Récord (Mexiko) meddelar att Chivas mittback Antonio Briseño stängts av fyra matcher. Det är resultatet av en våldsam tackling på Club Américas anfallare Giovanni Dos Santos i söndagens Clásico Nacional. Dos Santos otäcka köttsår i benet blev snabbt viral (se även klipp nedan). Club América vann matchen med 4-1.

Diario Ojo (Peru) har fotbollen på nyhetsettan av fel anledningar. ”Clásico med död” står för att en supporter till döds i samband med bråk inför söndagens möte mellan Universitario och Allianz Lima (1-0).