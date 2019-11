Bud från Milan…och samtal från Mourinho

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker det är dags, ”Kom hem, Ibra”. Tidningen preciserar siffrorna efter gårdagens möte mellan Zlatan Ibrahimovics agent Mino Raiola och Milans ekonomichef Zvonimir Boban. Zlatan själv ska också ha pratat med Boban över telefon. ”Kontrakt på sex månader (med möjlighet att förlänga till 18 månader för totalt sex miljoner euro). Nu är bollen hos svensken”, skriver Gazzettan, och menar att förutom Bologna och Napoli så finns också intresse i Spanien (och en möjlighet att avsluta i Malmö). Men Zlatan passar framför allt Milan, menar GdS. Vad han erbjuder? ”Mål och personlighet. Och kanske några metaforiska örfilar till de som förlorat sig själva på vägen”.

Corriere dello Sport låter Zlatan dela på strålkastarljusen på förstasidan. Här är det ”Ibra och Kean mot krisen”. Svensken mot krisen i Milan, Evertonspelaren mot krisen i Bologna. Men CdS rör sig både med andra siffror och klubbar när det gäller Zlatan. Enligt tidningen lär det krävas tio miljoner netto för Milan att fixa det där kontraktet till 2021. CdS spetsar också till intresset för 38-åringen. Förutom Milan, Bologna och Napoli, skjuter artikelförfattaren Alfredo Pedullà in att ”Mourinho hörde av sig till Zlatan för några veckor sedan och berättade om ett nytt jobb inom kort. Relationen är stark, Tottenham kan ta form”. Det påstås också vara en anledning till att Milan agerade snabbt nu. I Corriere dello Sport finns några sidor senare en halvsida om Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski, om ”ett vänner-och-fiende-derby”. Bologna-Parma väntar på söndag. Båda lär få starta. Även Muamar Tankovics läkarundersökning i Genoa får en notis. Serie A? Snarare ”Sverie A”.

Tuttosport suckar bara hänfört, ”Vilken mercato”, och trycker in bilder på Soulé, Dani Olmo, Zlatan, Mourinho och Pallotta. Med Romas ägare Pallotta åsyftas inte att bara en spelare eller en tränare är på väg att byta adress. Här kan det bli aktuellt med ägarförändringar.

ENGLAND

The Guardian inleder 50 nyanser av José Mourinho i Tottenham. ”Spurs gör det klart: Mourinho tillsagd att jobba med minibudget”. Det blir inga utsvävningar på transfermarkanden i januari.

Daily Star menar att ”José har(ry) bråttom”, att portugisen genast uppmanat klubbledningen att Harry Kane under inga omständigheter får säljas.

Daily Telegraph förtydligar budskapet om Kane med ”Den nya Tottenhamtränaren har sagt till ordförande Levy att han kan fixa titlar men bara om stjärnforwarden inte säljs”. Här trängs också tre Tottenhamkrönikor. ”Paul Hayward: Klubbens identitet har snabbt rivits upp”, ”Jason Burt: Att vinna över spelarna och fansen är en nyckelfråga” samt ”Sam Wallace: José längtar efter att fånga sina gyllene dagar”.

The Independent presenterar ”The Spurs One”. Miguel Delaney presenterar tre spelare Mourinhho vill ha: Bruno Fernandes (mittfältare, 25, Sporting), Rúben Dias (back, 22, Benfica) och så förstås Nemanja Matic (mittfältare, 31, Man United).

Sky Sport har ett annat nyförvärv. Liksom flera andra källor uppger tv-kanalen att Mourinho önskar sällskap av Luis Campos, Lilles sportchef. Enligt Sky är intresset ömsesidigt.

Daily Mail hade ex-Arsenalprofilen Martin Keown som gäst på ett event. Han tycker inte Mauricio Pochettino borde flytta särskilt långt. ”Arsenal behöver inte panikera ännu över att säsongen inte är så bra, men klubbledningen måste seriöst överväga Pochettino”, menar Keown.

The Sun letar upp en helt annan adress för den kickade Tottenhamtränare. ”Exklusivt: Barcelona in i jakten på Pochettino tillsammans med Europas toppklubbar”. Konkurrens kommer från främst Bayern München.

The Transfer Window, podden, lyfter också José Mourinho. Duncan Castles, journalist med nära band till portugisen och hans agent Jorge Mendes, uppger att även Arsenal sonderade terrängen. Londonklubben ska ha haft ett möte med Mourinho för att känna av intresse om Unai Emery fick gå.

Manchester Evening News uppmärksammar att en handfull ungdomsspelare i Man United tränade med a-laget i går. Enligt flera akademiorienterade supporterkonton på Twitter var svenska ungdomslandslagsspelaren Anthony Elanga en av dem.

SPANIEN

Marca har inga som helst planer på att låta Bales ”flagghån” vila (se under AS i onsdagens Headlines). Tvärtom. Den lättsamma texten på den walesiska flaggan i Bales hand, ”Wales. Golf. Madrid – I den ordningen” har fått en uppföljare. ”Respektlös. Omdömeslös. Otacksam – I den ordningen”. Det är dagens rubrik i Marca.

AS tar över stafettpinnen. Eller golfklubban. ”Bale sänker sig själv i hålet”, kommer med bildmontage från greenen, och högtravande varningar. ”Hans hån efter Wales match har fått Real Madrid att tappa tålamodet, det var droppen”, ”Real och Zidane fruktar supporterreaktioner mot Real Sociedad” samt ”Spelaren håller fast vid att han inte har några planer att lämna i januari”. Källor inom Real Madrid säger till ESPN att Bale svarade för ”ett dåligt skämt”.

Cadena Ser gör till och med Bales flagga till ett frågeämne. Vad skulle Martin Ødegaard trycka för text på sin? ”Familjen. Fotboll. Fotboll – I den ordningen”, svarar norrmannen. Inte undra på att Ødegaard är mer populär än Bale i Madrid. Dessutom säger Real Sociedadspelaren att det inte blir några stora gester i helgen mot Real Madrid, som äger honom. ”Om jag gör mål på Bernabéu på lördag kommer jag inte att fira. Detsamma gäller om jag gör mål mot Real Sociedad i framtiden”, säger Ødegaard.

Mundo Deportivo flexar musklerna med en intervju med Barcelonaprofilen Gerard Piqué. Två citat på förstasidan: ”Jag kommer att avsluta karriären i Barça. Jag ser mig själv där till 2022, om jag inte ger upp tidigare” och ”När jag spelar match behöver jag sova tio timmar. Jag har rutiner som fungerar”.

FRANKRIKE

L’Equipe ägnar tre helsidor åt Jose Mourinho i Tottenham. ”Ingen tränare i världen väcker ett sådant intresse”, påpekar krönikören Vincent Duluc. Lönen på 17,5 miljoner euro tycks fascinera mest. ”Speciellt dyr”, är dagens rubrik. Tidningen upplyser vidare att det är osäkert om Kylian Mbappé kan spela för PSG mot Lille på fredag. Stjärnan, som varit sjuk, kunde inte heller på onsdagen delta i lagträningen

Le Parisien kommer fram till att Qatars förmodade köp av Leeds United kommer att innebära en fullskalig satsning, inte helt olik den i PSG. ”Kombinationen av de båda projekten kan med tiden att få konsekvenser”, menar Le Parisien. På planen: om båda lagen når Champions League. Utanför planen: om målen med PSG inte nås kan QSI (Qatar Sports Investment) tröttna.

TYSKLAND

Bild värmer sig vid Pochettino-till-Bayern-brasan, och slänger på ett vedträ till. Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge och sportchef Hasan Salihamidzic hade ett två timmar långt möte med Giovanni Branchini i går. Branchini är en mellanhand som var med att lösa både Guardiola och Ancelotti till Bayern. Han arbetar även med Leroy Sané-affären och…Mauricio Pochettino?

Kicker kan i alla fall dra ett streck över Pep Guardiolas namn. Spanjoren är enligt tidningen inte intresserad av en comeback i Bayern. Förutom Pochettino skriver Kicker att Bayern håller kontakt med Thomas Tuchel i PSG. Kicker uppger vidare att Wolfsburg kan förlänga kontraktet med Hedvig Lindahl. Målvakten Almuth Schult är gravid. Lindahls kontrakt går ut till sommaren men är nu uppe för diskussion. ”Vi får se vad Hedvig har för planer”, säger Wolfsburgtränaren Stephan Lerch. Schult är för närvarande skadad och den 36-åriga svenskan lär stå i när ettan Wolfsburg möter trean Bayern München på lördag. Kicker berättar också att Puma och Dortmund förnyat kontraktet till 2028. Det nya kontraktet är värt ca 30 miljoner euro per säsong.

ÖVRIGT

MLS (USA) vidareförmedlar en officiell bekräftelse från Seattle Sounders att klubben förlängt kontraktet ett år med Gustav Svensson. ”Gustav var en nyckelspelare för oss”, säger Sounders president Garth Lagerwey, som var något överraskad av 32-åringens önskan, ”Vi trodde att detta var Gustavs sista år. Sedan kom Gustav till oss och sa att han ville stanna. Det tyckte vi var toppen, så det var enkelt att lösa”. TMZ Sports har annars de tunga nyheterna. Cristiano Ronaldo har inte gift sig med flickvännen Georgina Rodriguez. Ryktet om giftermålet har florerat i italienska medier men skjuts ner av källor nära spelaren.

NRK (Norge) har en ersättare till förbundskapten Lars Lagerbäck: Danmarks förbundskapten Åge Hareide. ”Nu tror jag att Lagerbäck förlänger, och det hoppas jag också. Han har varit väldigt bra för Norge och kan säkert vara det två år till”, säger Hareide. NRK: ”Men om han inte fortsätter (efter EM), skulle Norgejobbet intressera dig?”. Hareide: ”Ja, det skulle det absolut”.

A Bola (Portugal), först av alla med nye tränaren i Tottenham i går, påpekar att ”Mourinho öppnar dörren för Bruno” Fernandes i januarifönstret. O Jogo tror att Sportings mittfältare kommer att kosta 70 miljoner euro.

Het Laatste Nieuws (Belgien) har ett utmärkt svar från Belgiens förbundskapten Roberto Martinez inför sommarens mästerskap: ”Om vi vinner EM så kommer jag att vara George Clooney. Och annars Quasimodo”. Over to you, Janne Andersson.