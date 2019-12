Dejan till Dejan: ”Du jämförs med De Bruyne”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

DAZN framför goda råd från Dejan till Dejan. Från serbiske legendaren Dejan Stankovic till svenska framtidshoppet Dejan Kulusevski. ”Jag ser att du gör stora saker, fortsätt så och behåll fötterna på jorden”, säger Stankovic, ”Tänk bara på fotbollen och inget annat. Jag ser att många jämför dig med De Bruyne men i mina ögon måste du bli igenkänd för din egen spelstil, då kommer du att bli stor. Lycka till!”. Kulusevski tittar upp från mobilskärmen. ”Otroligt”, säger han om orden från Stankovic. Och inte bara Dejan Kulusevski har honom som en förebild. ”När jag kommer hem till pappa ska jag berätta att Stankovic skickat ett meddelande, för även för pappa var han en jättestor spelare”, säger han. Stankovic har många år i Inter, den klubb som ivrigast kopplats samman med en värvning av Kulusevski. Se klippet nedan.

La Gazzetta dello Sport har i fet stil, ”Ibra, Milan närmar sig”. Den bygger på gårdagskvällens uttalande från Zlatan Ibrahimovic. Även om 38-åringen inte uttryckligen nämnde Milan, bara Italien, och även om Sky Sport Italia uppger att det uppstått problem i förhandlingarna, så ”är det lätt att förställa sig en comeback i Milan”. Tidningen tolkar svenskens ord som att Bologna är ute ur bilden. Kvar finns då möjligen Napoli men framför allt Milan. Dagens allra fetaste rubrik är däremot ”Juve attackerar Real”. GdS ser ”Ett stjärnornas krig om Cristiano Ronaldo”. Turinlagets sportchef Paratici ställer sig på barrikaden med Chiellini om Ballon d’Or och tar det ett steg längre. ”Cristiano förtjänade den även det här året. Vissa klubbar har stort inflytande på besluten”, säger Paratici och syftar enligt GdS på Real Madrid och Barcelona.

Corriere dello Sport ståtar med en intervju med Milans tidigare vicepresident Adriano Galliani. Zlatan är en given fråga, men svaret avfärdande. ”Vi talar inte om Ibra, är ni snälla, dagens Milan är andras affärer”, säger Galliani. CdS skriver däremot gärna mer om Zlatan. Mino Raiola is in town. I Milano alltså. Men enligt CdS handlar det främst om diskussioner om andra klienter än Zlatan. Tillbaka till förstasidan, där ”Casting för tränarbänken börjar”. Det är Napolis president Aurelio De Laurentiis som tröttnat på Carlo Ancelotti och börjar se sig omkring. Hans ord om Ancelotti som en Alex Ferguson, som en tränare för resten av karriären, är sedan länge glömda.

ENGLAND

The Guardian tycker att ”Citys titelkamp är återuppstånden” (4-1 mot Burnley). Den rubriken lutar sig nog mer mot att tvåmålsskytten heter Jesus än verklig tro på ett hot mot Liverpool. ”Det vore galet att tänka på titeln”, understryker Citytränaren Guardiola själv. Rubrik: ”Jag är varken bov eller fiende”. Budskapet är från José Mourinho inför comebacken på Old Trafford i kväll (Man United-Tottenham).

The Sun lystrar till en annan oneliner från portugisen: ”Jag förlorar aldrig. Antingen så vinner jag eller så lär jag mig”. Det ger rubriken ”José citerar Mandela”, som var den som gav just de orden vingar. Men The Sun låter inte allt ljus skina på Tottenhamtränaren. ”FANtasifotboll” följs av ”Ole har vunnit 6 av 22 matcher…men hävdar att fansen inte tappat förtroendet”. Dessutom har The Sun ”Exklusivt: Solskjaer kan starta med fembackslinje mot Tottenham”. Det skulle innebära att Axel Tuanzebe delar på utrymmet i mitten med Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire.

Daily Mail återvänder till Mourinho men också till hans tid i Manchester och till varför han bodde på hotell under sin tid där. ”Jag skulle vara olycklig i ett hus. Jag skulle behöva städa, det vill jag inte. Jag skulle behöva stryka, det vill jag inte. Jag skulle behöva laga mat, och då hade det blivit stekta ägg och korv, det är det enda jag kan. Jag skulle vara väldigt olycklig”, slår han fast. Mail har också besked till Londonklubb i bekymmer. ”Exklusivt: Smäll för West Ham i jakten på Rafael Benítez – Spanjorens utköpsklausul i Dalian Yifang är på världsrekordhöga 20 miljoner pund”.

Evening Standard uppger att Tottenham är berett att sälja Christian Eriksen för bara 40 miljoner pund. Den danske stjärnans kontrakt går ut i sommar. Klubben har förgäves försökt få honom att skriva på nytt.

The Times lyssnar till Arsène Wenger som inte bara vill ge Fredrik Ljungberg goda råd i Arsenal. Han vill också ge goda råd till Premier League. ”Wenger: Det är dags att använda VAR-skärmar”, de som domare kan använda vid sidan av planen. Det sker inte i PL. Wenger uttalar sig här som chef för Fifas globala utveckling, vilket inkluderar regelverket.

SPANIEN

Goal, i sin spanska version, uppger att både Everton och Arsenal är ute efter Valencias tidigare tränare Marcelino. Arsenal, med Fredrik Ljungberg som interimtränare, ska redan ha tagit kontakt.

Marca nämner också de båda Premier League-klubbarnas intresse, men även att Marcelino inte förhandlat med någon av dem ännu. Det är dock bara en notis på sidan 20. På förstasidan har Marca städat undan Ballon d’Or och återvänt till Real Madrid. ”Zidane insisterar på Pogba”, är dagens budskap. ”Klubben ser honom som mindre nödvändig efter Valverdes genombrott men Zidane vill ha honom i januari eller juni”. Zidane och Pogba är i kontakt med varandra, och Marca uppskattar priset till mindre än 120 miljoner euro. Det finns andra namn. ”Real Madrid håller i ’Operation mittfältare’ också ögonen på Eriksen, Van de Beek och Fabián Ruiz”, lägger Marca till.

AS lägger all energi på sin egen AS-gala i går kväll. ”Guldliga – Guldår”, hälsar tidningen, till bilder på vinnare. Messi fick dagen efter Ballon d’Or AS pris som bästa målgörare i La Ligas historia, men var själv inte på plats på AS-galan.

Sport plockar upp tråden från France Football i går. ”Messi tills vidare” syftar på att 32-åringen i den franska tidningens intervju bara har Barça i tankarna och ”inte har bråttom att pensionera sig”, som Sport uttrycker det. Med andra ord: Många goda år till väntar. På webbfrågan ”Vid vilken ålder lägger Messi av?”, har ”36 år” fått flest röster (35 procent), därefter ”37 år (19 procent).

Mundo Deportivo tänker i samma banor som Sport. Inte bara det, tidningen har samma huvudrubrik. Men MD har i alla fall en annan webbomröstning kring argentinaren, ”Tror du han vinner fler Ballon d’Or?”. 95 procent hade på morgonen svarat ”ja”.

Cadena COPE uppger att RB Leipzigs anfallare Timo Werner är topprioritet för Atlético. Han ses som ersättare till Diego Costa. Klubben hoppas på honom redan i vinterfönstret, annars i sommar. 23-åringen väntas kosta 60 miljoner euro.

FRANKRIKE

La Provence, dagstidning i Marseilleregionen, får äntligen njuta av sitt lag. ”Starka”, är inte bara Payet som spänner musklerna på bild utan OM som spänner musklerna i Ligue 1. Femte raka segern i går (2-0 mot Angers) och ett fast grepp om andraplatsen.

L’Equipe väjer ”Skarpa” som beskrivning av sydkustlaget. Skarpa tycker Bordeauxs fans däremot inte att klubbens ägare är. I går avbröt protester till och med matchen (6-0 mot Nîmes). Men enligt L’Equipe har de två stora ägargrupperna redan skrivit på ett avtal om att sälja klubben. Fortsatt oro och osäkerhet väntar sannolikt. Tidningen fångar också upp den hetsiga debatten kring varför Sadio Mané bara blev fyra i Ballon d’Or. Den märks särskilt i Senegal. Ex-spelaren Habib Beyé, numera expert i Canal+, sa i tv, ”Han är afrikan, det är därför han är fyra”. Ex-spelaren El-Hadji Diouf: ”Att vara afrikan är ett handikapp”. Andra vände besvikelsen mot den egna kontinenten. Messi fick fler röster än Mané även där. Tidningen Sud Quotidien: ”När afrikaner inte röstar på afrikaner, då dröjer det innan man ser ljuset i tunneln”. George Weah är den ende afrikan som vunnit Ballon d’Or, och det var 1995. L’Equipe kollar också in Nations League. Lottningen är först i mars. Som nyuppflyttad till A-divisionen kommer Sverige enligt tidningen att hamna i fjärde och sista lottningsgruppen med Bosnien, Ukraina och Danmark.

Le 11 Amienois känner av supportrarnas förhoppningar att se mer av lovande Jack Lahne. Det blev debut och mål för den 18-årige svensken mot Montpellier, det är flera offensiva skador i laget, så i kväll mot Reims blir det premiär i startelvan…nej, det blir det inte. ”I mina ögon är det för tidigt för honom att debutera”, säger Amiens tränare Luka Elsner, ”Han gjorde ett fint inhopp i en fördelaktig kontext då han inte hade någon press på sig och han lyckades uttrycka sig. Nu ska vi sakta men säkert bygga på med minuter allteftersom. Vi är i ett alltför viktigt skede för att experimentera med så unga spelare”. Bänken igen, med andra ord.

Le Progrès, Lyontidningen, uppmärksammar att stadens stora damstjärna fått ett annorlunda uppdrag. Landslagskaptenen Amandine Henry kommer att sitta med i juryn för Miss France 2020.

Le Parisien sammanställer språkkunskaper hos serieledarna. Det ger: ”PSG, ett veritabelt spanskt vandrarhem”. Tidigare var italienska som ett inofficiellt språk i spelarnas omklädningsrum, ”nu kan häften av spelarna prata eller i alla fall uttrycka sig på spanska”, så det är ”hola” och inte ”ciao” som gäller längre.

TYSKLAND

Sport Bild uppger att en dubbelösning är aktuell i Bayern München till sommaren: Klubben vill ha PSG-tränaren Thomas Tuchel men interimtränaren Hansi Flick kan bli kvar och de båda jobba i tandem. De båda tränarna uppges stå på god fot med varandra. Vidare skriver tidningen att Dortmund rett ut situationen med Jadon Sancho. Det finns inget som talar för att engelsmannen kommer att pressa på för en flytt. ”En vintertransfer är inte en fråga – varken för Sancho, hans rådgivare eller för Dortmunds ledning”.

Sport1 tar sig an RB Leipzigs framgångar med klubbprofilen Dominik Kaiser, numera i Bröndby. Emil Forsberg och hans framtid nämns. ”Har ännu en högpresterande spelare suddat ut sina flyttplaner tack vare Nagelsmann?” undrar Sport1, och tror på en fortsättning. Det gör också Kaiser. ”Forsberg har spelat där några år, gjorde det tillsammans med mig i andra divisionen och känner sig hemma i klubben”, påpekar Kaiser, ”Och nu ser han att Leipzig klarar av att konkurrera i Europa, så han kommer inte bara att lämna klubben för att ta ett steg upp”.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) har åtskilliga gånger under året tagit upp Aris jakt på IFK Norrköpings Kalle Holmberg. Nu gör sajten det igen, men med beskedet att Thessalonikiklubbens intresse för Holmberg svalnat, trots att 26-åringens kontrakt går ut. Kontraktskraven uppges höga.

De Telegraaf (Nederländerna) kan konstatera att Marco Van Bastens ”sieg heil” får ytterligare konsekvenser. Först stängdes fotbollslegendaren av från tv-kanalen Fox, där han är expert. Nu plockas han bort från populära spelet FIFA 2020. ”Vi förväntar oss att vårt engagemang för jämlikhet och mångfald upprätthålls på alla nivåer inom fotbollen”, motiverar tillverkaren EA sitt beslut i ett uttalande.

Olé (Argentina) ser ”Pokalen Messi drömmer om”. Det är den första reflektionen efter lottningen till Copa Américas slutspel natten till i dag, svensk tid. Argentina ställs i gruppspelet mot Australien, Bolivia, Uruguay och Chile. Första matchen är den 12 juni. Hela lottningen på länken här.

DAGENS KOM-IHÅG:

Uefa inleder i dag kl 14.00 försäljningen av EM-biljetter 2020. Mer info här.