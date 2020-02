Listan: Kulusevski hetaste talangen

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

Sky Sport Italia sätter strålkastarljusen på Dejan Kulusevski igen. Han toppar listan över de spelare födda på 2000-talet som fått mest speltid i de fem stora ligorna. Det visar en sammanställning av CIES Football Observatory. Parmasvensken har medverkat 95 procent av matcherna. Även tvåan på listan återfinns i Serie A, Sandro Tonali (Brescia). Se topp fem på listan nedan.

La Gazzetta dello Sport använder Antonio Contes namn för att leka fram rubriken ”Nedräkning” (”Conte alla rovescia”). Intertränaren ringar in kommande speldatum som innehåller idel tunga matcher. De många nyförvärven kan därför bli viktiga, påpekar GdS. Närmast väntar derbyt mot Milan. Ett Milan beroende av Zlatan Ibrahimovic, ”Ibra-dipendenti”, som är dagens rubrik. GdS pekar inte minst på poängstatistiken men blickar också framåt, efter den 1 juli. Tidningen ser kontraktsförlängningen som formalitet i sig, snarare handlar det om ett större perspektiv, om att bygga kring svensken eller inte. Sampdoria har inte varit Albin Ekdal-dipendenti under Ranieri, men svensken spelade i alla fall från start i går (2-4 mot Napoli). Betyg: 6 av 10. Atalantas tränare Gian Piero Gasperini har av kollegorna utsetts till Årets tränare. Det uppmärksammas under ”Gasp d’Oro”.

Corriere dello Sport ser en ”Frontalkrock” i alla hårda ord efter Juventus-Fiorentina. ”Vi är upprörda”, låter domarförbundets bas Marcello Nicchi hälsa Fiorentinas president Rocco Commisso, som gick till verbal attack efter domarinsatsen i helgens match. Tidningen uppmärksammar också att Torino säger hej då till tränare Mazzarri på morgonen och Moreno Longo tar över. Officiellt besked väntas inom kort.

Tuttosport drar på att ”Zeman står på Juves sida”. Tränarprofilen menar att Fiorentinas kritik är felaktig. ”De två straffarna var rätt beslut. Nedved har rätt”, lyder citatrubriken på Tuttosports förstasida.

Tuttomercatoweb har mer Zeman. Han välkomnar framstegen inom damfotbollen innan han försvinner in i dimman. Zeman: ”Det finns många problem inom herrfotbollen, i Serie B och Serie C, damfotbollen kommer alltid efter så vi får se om den kan ta ytterligare steg”. TMW: ”Är det en fråga om kultur?”. Zeman: ”Dessutom håller kvinnor i Italien traditionellt till i köket”. TMW: ”Men detta är riktigt illa”. Zeman: ”Jag vet inte om det är dåligt. Män behöver äta (ler)”.

ENGLAND

Daily Express låter frustrationen med Liverpool frodas. Det är beslutet att spela ungdomslaget i FA-cupen som skapar mer badwill. ”Klopp kostar oss 500 000 pund”, beklagar sig motståndaren Shrewsbury. Orsaken är att Liverpool sänkt biljettpriserna till dagens omspel just på grund av att klubben inte använder a-truppen. Klubbarna delar på intäkterna och Liverpools ensidiga beslut står Shewsbury dyrt. ”Det är enormt, intäkterna är väldigt viktiga för en självförsörjande klubb som vår”, säger Shrewsbury tränare Sam Ricketts.

The Sun har mer frustration med Liverpool. Londonpolisen letar West Ham-fans som kastade sten mot Liverpools spelarbuss i samband med matchen i förra veckan. Bland annat krossades en ruta. Attacken skedde när bussen var på parkeringen och inga spelare fanns i den. Tidningen påminner på annat håll om att både Unai Emery och även Fredrik Ljungberg hade bättre vinstprocent än nuvarande Arsenaltränaren Mikel Arteta den här säsongen. Ljungberg vann visserligen bara en av fem matcher (20 procent), men Arteta har bara en seger av sju (14 procent). Emery har i sammanhanget storslagna fyra segrar av 13 (31 procent).

Daily Telegraph uppger att Leicesters engelske landslagsmittfältare James Maddison är nära att skriva nytt kontrakt med klubben. Både Man United och Arsenal har tidigare ryktats intresserade.

Daily Mirror ser början på en maktkamp i Chelsea. Tränare Frank Lampard vill sälja målvakten Kepa Arizzabalaga till sommaren och helst ersätta honom med Burnleys Nick Pope. Men för Chelseas starka kvinna Marina Granovskaja var Kepa en prestigevärvning och lär dessutom bli en förlustaffär vid en försäljning nu.

Manchester Evening News Man United-journalister har fortsatt förtroende för Victor Nilsson Lindelöf. Samtliga har svensken som given i startelvan bredvid Harry Maguire när de får plocka ut starkaste Unitedlaget.

SPANIEN

Marca myser över fysen. Tidningen lyfter fram fystränarens arbete med Real Madrids spelare, ”Dupont har tonat dem”. Tidningen menar att han fått Valverde, Casemiro, Mendy, Kroos, Varane, Benzema och Ramos i bästa skick. På första uppslaget finns sedan en bild med längd och vikt, till rubriken ”Real Madrid har skaffat muskler”. Marca skriver angående Mbappé att Real Madrid inte kommer att göra någon offensiv i nuläget. Även om intresset kvarstår för anfallaren värnar klubben om den goda relationen med PSG.

Diario AS påpekar dock att Real Madrid redan lagt upp en strategi för att locka till sig Mbappé i sommar. På förstasidan har AS att ”Hazard är tillbaka” och kommer att få spelminuter i cupkvartsfinalen mot Real Sociedad på torsdag. Senast belgaren spelade match var den 26 november. AS har på annat håll översatt en serbisk intervju med Luka Jovic, som har förtvivlat svårt att sätta avtryck i Real Madrid. ”Ibland ser jag YouTube-videos på mig själv förra året och undrar, ’vad var det som hände’?”, säger han.

Cadena Ser uppger att Atlético fäster blicken på Ivan Rakitic, 31. Barça-mittfältaren är det primära målet i sommar, och kontakter är redan tagna. Radiokanalen ger även ordet till PSG:s ex-tränare Luis Fernandez. Han tycker att ”Tuchel gjorde mer fel än Mbappé” i den omskrivna incidenten vid bytet i helgen. Anledningen är att ”tränaren ska inte försöka stoppa spelarna, utan låta dem få känna”, menar Fernandez.

Diario Sport ser med förtvivlan Ousmane Dembélé gå sönder igen, och att menar att ”Situationen är på gränsen” för vad Barcelona klarar av. Tränare Setién har bara tre anfallare att tillgå inför tuffa matchveckor. Dembélé väntas den här gången bli borta cirka 15 dagar.

Mundo Deportivo tar i sin San Sebastian-upplaga sikte på Real Sociedads jättematcher i veckan: cupkvarten mot Real Madrid på torsdag och ligaderbyt mot Athletic på söndag. Tidningen kallar det ”Den stora utmaningen” för tränare Imanol. En utmaning är vem som spelar på topp: Alexander Isak eller Willian José eller varsin match.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”PSG: En klubb, två stämningslägen”. Tidningen illustrerar det med tränare Thomas Tuchels kram med Angel Di María samt med den hätska ordväxling med Kylian Mbappé. Rubriken inne i tidningen och Tuchels kluriga uppdrag: ”En orkester att stämma”. En av solisterna är Neymar. På söndagen hade brasilianaren sin omskrivna 28-årsbaluns. På måndagen meddelade PSG att Neymar är skadad och missar matchen mot Nantes på onsdag. Skadan uppstod redan i lördags, före festen. I en liten notis noterar L’Equipe att IFK Göteborg gjort en förfrågan till Rennes om Jakob Johansson.

Le Parisien kastar ett skeptiskt öga mot PSG med ”Nantes-PSG: Neymars frånvaro skapar oreda”. Tidningen påpekar att Tuchel före match hade räknat med att Neymar skulle spela och lägger till att ”hur ska man inte dra en linje mellan ’bröstkorgsskada’ och festen sent på söndag kväll?”. Tidningen menar att Neymar försatt PSG i en svår sits. Lägg till detta Neymars bräckliga relation med klubbens ultras efter förra sommarens transferflört med Barça. Tuchel kommenterade på måndagen på nytt festen. ”Är det bästa sätt att förbereda sig inför match? Helt klart inte. Är det det värsta som kan hända? Inte heller det”, säger han.

TYSKLAND

Bild uppger att John Guidetti väntas kunna spela Hannovers match mot Greuter Fürth på söndag. Känningen i vaden som höll honom borta från spel i helgen är inte värre än så. Betydligt större rubriker får uppgiften att Ralph Rangnick tar över Milan i sommar i en dubbelroll som tränare och sportchef. Ett rykte som cirkulerade redan före jul.

DPA skjuter, via Sport1, ner Ragnick-till-Milan-ryktet direkt. Enligt den tyska nyhetsbyrån dementerar den italienska klubben påståendet.