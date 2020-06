Ighalo kostar United över 100 miljoner

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror känner av de senaste vågorna efter George Floyds död skölja in. ”Sammanhållning är styrka” kommer med en bild på Liverpools lag som symboliskt ställde sig på ett knä på Anfields gräsmatta på måndagen.

The Guardian påtalar att fotbollens antirasismorganisation Kick It Out inte vill att aktionerna stannar där. De vill se en liknande protest av alla lag i samband med Premier League-matcher.

Daily Mail har satt siffror på Manchester Uniteds förlängda lån av Odion Ighalo. Notan landar på sisådär 10,5 miljoner pund, drygt 102 milj kr, fram till januari. United betalar sex milj pund till Shanghai Shenhua för lånet samt 130 000 pund i veckan av anfallarens lön på 300 000 pund i veckan. Det finns ingen köpoption i avtalet. Mail uppger vidare att mycket talar för att Liverpool nu får fira ligatiteln på hemmaplan, om det blir där laget vinner den. Mersyesidepolisen anser att den kan handskas med folksamlingar, och enligt Mail är nu bara fyra PL-matcher tänkta att spelas på neutral plan.

The Independent fyller på med mer Unitedinfo, klubbens transferprioriteringar i sommar. I topp är Jadon Sancho (Dortmund) och Jack Grealish (Aston Villa). Dessutom finns Dayot Upamecano (RB Leipzig) och Kalidou Koulibaly (Napoli). Ett alternativ är Joe Rodon (Swansea).

The Sun uppger att Southamptons tränare Ralph Hasenhüttl i dag kommer att skriva ett nytt fyraårskontrakt med klubben.

The Athletic skriver att Newcastles finanser gör det möjligt att spendera uppemot 150 miljoner pund i sommar utan att oroa sig över Financial Fair Play. Vidare uppger The Athletic att Chelsea har som mål att göra två större värvningar i sommarfönstret. Leicesters vänsterback Ben Chilwell är en av dem.

ESPN menar å sin sida att Chelsea är beredd att släppa tankarna på Moussa Dembélé (Lyon) för Timo Werner (RB Leipzig) – om tysken visar intresse för flytten. Det uppger ESPN:s källor. Werner har tidigare uppgetts inställd på Liverpool om det blir en flytt i sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter flygvapnets plan sprida röd, vit och grön rök över förstasidan. ”Flyg, Italien, flyg”, hälsar tidningen den färska Serie A-kalendern, och photshoppar in Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Romelu Lukaku och grabbarna bakom spakarna. Liksom Corriere dello Sport i går, så uppger GdS i dag att Zlatan Ibrahimovic anländer till Milano på onsdag för den kommande läkarundersökningen.

Corriere dello Sport toppar tidningen med ”Magiska nätter”, vilket är den nya spelkalendern med många kvällsmatcher. Tidningen följer upp med: ”En sommar med fotboll och känslor 30 år efter VM 90”. En jämförelse med VM som då gick på hemmaplan. Ett bit in i tidningen skönjer CdS att Juventus ”alla vägar bär till Stamford Bridge”. Turinklubben är ute efter tre Chelseaspelare: Jorginho, Emerson Palmieri och Pedro. Chelsea vill ha Miralem Pjanic i utbyte för Jorginho, och Juve kan tänka sig att avvara bosniern. FedericoBernardeschi är också ett aktuellt namn.

SPANIEN

Marca har en stark förstasida. En fjärdedomare som håller upp en avbytarskylt med nummer 0. ”Ett välsignat nummer”, skriver Marca. För första gången sedan den 3 mars har ingen dött i corona i Spanien under en 24-timmarsperiod.

Diario AS lyfter fram bilden på Liverpoolspelarna på ett knä i en ring till förstasidan. Rubriken är hämtad från USA, ”Black Lives Matter”. På nätsida hämtades i natt uppgifter från Rac1. Enligt den katalanska radiokanalen testade fem Barcelonaspelare och två ledare positivt för corona i början av pandemin. Samtliga var asymtomatiska. Informationen har inte framkommit tidigare. I dag är alla friska.

Sport pryder triumferande förstasidan med måndagens besked om att Lionel Messi stannar en säsong till i Barcelona. Tidningen menar att hans beslut att inte utnyttja klausulen om att lämna också visar ”hans kärlek till klubben och hans intention att avsluta karriären på Camp Nou”.

Mundo Deportivo nämner att Martin Ödegaards framtid fortfarande är ett frågetecken. Real Sociedads sportchef Roberto Olabe säger att han är ”försiktigt optimistisk” om att Real Madrid-spelaren stannar på lån även en andra säsong. I Madrid har röster höjts för att kalla hem norrmannen. Ödegaard talar i dag med pressen, som lär ha kommande klubbadress som första fråga.

FRANKRIKE

L’Equipe ger ordet till Lilles president Gérard Lopez. ”Ett katastrofalt beslut”. Så beskriver han den stoppade ligan. Lopez ser beslutet som förhastat och med förödande konsekvenser för klubbarnas ekonomi. Från transferfronten: Lyons Houssem Aouar är fortfarande aktuell för en försäljning. Medan Manchester City legat lågt har Juventus ”arbetat sig framåt i kulisserna med sin operation övertyga”, skriver L’Equipe.

Le Parisien uppmärksammar att Neymar nu inte längre är den enda i släkten som spelar i Frankrike. FC Lyon i den högsta regionala ligan har värvat hans kusin Rhaudeman Santiago, kallad ”Rhau”.

France Football synar det vi saknar mest när fotbollen drar igång: läktarstämning. Och så har redaktionen slagit sina huvuden ihop och satt ihop en lista över de 30 arenor där stämningen är hetast. I topp är Bombonera (Boca Juniors), följd i tur och ordning av Anfield (Liverpool), Signal Iduna Park (Dortmund), Stade Rajko-Mitic (Röda Stjärnan) och Celtic Park (Celtic). Ingen plats för svenska arenor. Se listan nedan.

TYSKLAND

Bild uppmärksammar att ”Rekord-Flick startar bättre än Guardiola” i Bayern München. I helgen blev det åttonde raka seger. Sedan han tog över har det blivit 22 segrar på 25 matcher. FC Bayern är upp i 86 ligamål och hoppas nu passera 100 mål. Ligarekordet är 101 mål, från 1971/1972 och sattes förstås av FC Bayern. Fem omgångar återstår. Och så jagar Flick & Co förstås trippeln – liga, cup och Champions League.

Kicker sätter strålkastarljusen på Schalke, som kallas ”Den snubblande giganten”. Problemen fortsätter för klubben. Kicker påminner också om tidningens förstasida för elva månader sedan: ”Schalke – nästa HSV?”. Från transfermarknaden skriver Kicker att Bayer Leverkusen räknar med att behålla stjärnan Kai Havertz en säsong till. Ingen klubb väntas i nuläget hosta upp 130 miljoner euro för honom. Omgångens lag, som saknar svenska inslag, ser ut så här: Müller (Mainz) – Pavard (München), Boyata (Hertha), Hummels (Dortmund), Angelino (Leipzig) – Kimmich (München), Neuhaus (Mönchengladbach) – Bittencourt (Bremen) – Sancho (Dortmund), Plea (Mönchengladbach), Lewandoswki (München).

Weser-Kurier räknar, liksom Kicker, med att Ludwig Augustinsson inleder på bänken igen när Werder Bremen möter Eintracht Frankfurt i kväll. Den svenske landslagsspelaren är på väg tillbaka efter skada och får kämpa om att ta tillbaka sin vänsterbacksplats.

ÖVRIGT

Tass (Ryssland) rapporterar att i en omröstning från ryska ligan (RPL) har Krasnodar Stadium röstats fram till bästa stadion. Arenan – hemmaplan för Viktor Claesson, Marcus Berg och Kristoffer Olsson – tar drygt 35 000 och har ett snitt på 28 636. Zenits Gazprom Arena kom tvåa i omröstningen.

De Telegraaf (Nederländerna) noterar att Memphis Depay deltog i en större demonstration i Amsterdam mot polisbrutaliteten och rasism. Lyonstjärnan visar det också på Instagram. Demonstrationen kritiserades av en del politiker och medicinsk personal för att ha bortsett från försiktighet i coronatider. Cirka 5 000 personer deltog i demonstrationen.