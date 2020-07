Uppgifter: Efter Zlatan – nu vill Bologna ha Isak

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ITALIEN

Il Resto di Carlino, lokaltidning i Bologna, stärker bilden av att stadens rödblå gäng har ambitioner. Blågula sådana. Först jagade klubben Zlatan Ibrahimovic. Nu uppges Alexander Isak vara i blickfånget. Bologna, där även Mattias Svanberg spelar, ser Isak som en möjlig ersättare till Federico Santander, som är på väg bort. Il Resto di Carlino tror att en affär skulle vara ”komplicerad” och priset minst 20 miljoner euro. Tidningen nämner även att Juventus och Milan håller ett öga på svensken.

La Gazzetta dello Sport släpper loss några passningar med sting från Zlatan Ibrahimovic. ”Om det ska se ut så här är det ärligt talat inte troligt att ni ser mig i Milan nästa säsong”, säger han i en intervju som presenteras i sin helhet på lördag, ”Ibra är inte en spelare för Europa League och Milan är inte en klubb som hör hemma där”. Starka rykten placerar Ralf Rangnick som ny tränare i klubben. Imponerad? ”Vem är Rangnick? Jag vet inte ens vem han är”, svarar Ibrahimovic. Om framtiden: ”Jag vet inte om det blir en klubb efter Milan, jag stänger aldrig dörren. Men jag går bara någonstans där jag kan bestämma, inte någonstans där ord inte har något värde”. Till skillnad från Ibrahimovic är Lukas Björklund i Milan för att stanna. Enligt GdS är det ett treårskontrakt den 16-årige Malmö FF-spelaren har skrivit på, vilket är maxlängd för en spelare i hans ålder. Det är inte bara Zlatans nuna som pryder förstasidan. Där finns också Inters tränare och till dagens största rubrik. ”Contes röda siffror” indikerar en alarmerande resultatrad som fylldes på i går (2-2 mot Hellas Verona). Inter ligger nu bara fyra i Serie A.

Corriere dello Sport klassar det som ”Contes kapitulation”. Själv hade Intertränaren inga invändningar mot lagets beslutsamhet och vilja i matchen i går, men reflekterade på nytt över att ”Vi är väl medvetna om att vi tappat poäng på ett korkat sätt hela säsongen”.

ENGLAND

Daily Mirror tycker det är läge att lägga en röst på ”Green Party”. Mason Greenwood slog till igen när Man United segertåg fortsatte (3-0 mot Aston Villa). 18-åringen har nu gjort mål tre matcher i rad.

Manchester Evening News ger formtrion Greenwood, Paul Pogba och Anthony Martial högst betyg, 8 av 10. Victor Nilsson Lindelöf får nöja sig med 6. ”Hade några skakiga ögonblick, men hjälpte United att hålla nollan igen”, konstaterar tidningen.

Sky Sport sträcker fram mikrofonen till Tottenhamtränaren José Mourinho efter ännu en besvikelse (0-0 mot Bournemouth). Portugisen var påtagligt frustrerad över den uteblivna straffsparken för en knuff på Harry Kane. ”Alla i världen kan se att det är straff. Och när jag säger alla menar jag alla. Det är inte bara min åsikt, alla i världen vet att det är straff. Och när säger alla så menar jag alla, alla”, hamrar Mourinho in. Han var inte lika pratglad med andra (se nedan).

The Guardian ger Tottenham rubrik på sportettan av en annan anledning. Laget hade noll skott på mål mot Bournemouth.

The Times uppger att Premier League planerar för fans på läktarna till starten av nästa säsong. Mellan 30 och 50 procent av läktarplatserna är förhoppningen. Planerna har diskuterats med representanter för regeringen och hälsoexperter. Åskådarna ska bära ansiktsmasker och arenorna öppna tre timmar före avspark. Nästa säsong startar troligen den 12 september. Den starten kan Liverpools Jordan Henderson missa. En knäskada gör att klubben fruktar en längre tids frånvaro. Lagkaptenen skadade sig mot Brighton.

The Sun har en annan knäskadad spelare. Chelseas stjärnskott Billy Gilmour missar sannolikt resten av säsongen. 18-åringen ska genomgå en operation under fredagen och kan enligt The Sun bli borta i upp till tre månader.

SPANIEN

Marca har en flörtande Eden Hazard på bild på förstasidan. Belgaren är tillbaka igen när Real Madrid i kväll möter Alavés. Det är hans tredje comeback i debutsäsongen i vitt. Även Vinícius är tillbaka i truppen. Däremot står James Rodríguez på nytt utanför. Det ger tidningen anledning att understryka att colombianens tid på Santiago Bernabéu går mot sitt slut, relationen till tränare Zinedine Zidane är körd i botten. Marca skriver sedan att Ever Banega var matchens lirare när Sevilla vann (2-1 mot Athletic), och ger argentinaren tre av tre stjärnor.

Diario AS känner ”Maximal press” då Real Madrid bara har en poäng upp på Barcelona och Alavés slåss för att stanna kvar. Tidningen räknar sedan på kostnaderna för ett förbud mot bettingsponsorer. Det skulle kosta La Liga-klubbarna 80 miljoner euro.

Sport uppmärksammar ”Den evige Suárez”. Uruguayanen är tillbaka och på nytt given i Barças startelvan. Sedan skriver Sport om nyförvärvet Miralem Pjanic. Han anländer till Barcelona i mitten av augusti. I släptåg har bosniern familjen, en kock och en PT.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med en intervju med Marseilles tränare André Villas-Boas. I den bekräftar han bland annat intresset för Dortmunds argentinska back Leonardo Balerdi. ”Vi har presenterat en lista på fyra namn till Jacques-Henri (Eyraud, klubbpresident) och hans är ett”, säger Villas-Boas, som fortsatt drömmer om att en dag bli tränare i Japan.

Le 10 Sport menar att den ständigt svällande emiratportföljen City Football Group är på väg att utökas med en fransk klubb. Det har tidigare talats om Nancy i Ligue 2, men Troyes i samma division är enligt Le 10 Sport det troliga målet. Flaggskeppet i gruppen är Manchester City.

TYSKLAND

Sky Sport skriver in ännu en utmärkelse för Robert Lewandowski. Bayern Münchens anfallare har röstats fram till Årets spelare av proffskollegorna i de olika tyska divisionerna, VDV. Lewandowski fick 40,2 procent av rösterna. Lagkamraten Alphonso Davies blev Årets nykomling och Hansi Flick blev Årets tränare. Fem spelare från Bayern var med i Årets lag.

Weser-Kurier läser i transfertider in positiva signaler i ett Instagraminlägg av Ludwig Augustinsson. Fans har i sociala medier spekulerat i en nära förestående flytt för svensken sedan han städat ur skåpet i omklädningsrummet och kommit gående med en stor blå säck. Men W-K noterar att Augustinsson i sitt inlägg skriver om att ”nu är det dags att lära av misstagen”, vilket snarare kan ses som en nysatsning efter den tuffa säsongen.

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) menar att ”chanserna är goda” att IFK Norrköpings Filip Dagerstål hamnar i Eredivisie. Tre klubbar är ute efter den 23-årige backen: AZ, Vitesse och Twente. Tidigare har bland annat Sampdoria rapporterats intresserad av Dagerstål. VI uppger även att Groningen varit i kontakt med Linus Wahlqvist. Expressen har tidigare nämnt den nederländska klubbens intresse, och enligt VI föredrar Wahlqvists en flytt till Eredivisie framför England där klubbar också visat intresse. Även IFK Norrköping har hoppats på Wahlqvist, vars kontrakt med Dynamo Dresden upphörde att gälla i och med nedflyttningen från Zweite Bundesliga.

Globoesporte (Brasilien) välkomnar Bundesligaveteranen Salomon Kalou till ligan. Den 34-årige ivorianen har skrivit på för Botafogo. Kalou, med ett förflutet i bland annat Chelsea, kommer närmast från Hertha Berlin. Kontraktet gäller enligt tidningen till och med 2021. Botafogo värvade nyligen också en annan veteran, Keisuke Honda.

ESPN (USA) uppmärksammar att fotbollslegendaren och Montreal Impacts tränare Thierry Henry gjorde en kraftfull markering i natt. Iförd en Black Lives Matter-t-shirt satt fransmannen på ett knä under åtta minuter och 46 sekunder av lagets öppningsmatch i MLS is Back-turneringen. Det var en påminnelse om hur lång tid polismannen Derek Chauvin tryckte ett knä i nacken på George Floyd, som senare avled. Montreal förlorade matchen mot New England Patriots med 0-1.