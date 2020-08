Uppgifter: Messi kan bryta kontraktet - City erbjuder 7,7 miljarder

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Cadena SER viftar bort La Ligas påstående om att utköpsklausulen på 700 miljoner euro gäller för Lionel Messi. Argentinaren har enligt radiokanalens källor en klausul i kontraktet som gör det möjligt att ensidigt bryta det efter föregående säsong. Utköpsklausulen skulle alltså inte gälla under sista kontraktsåret. Det uppger även franska L’Equipe (se nedan). Ett tv-sänt uttalande av Barça-presidenten Bartomeu hösten 2019 kan också tolkas i den riktningen. I en annan SER-intervju kommenterar en idrottsjurist, Rafael Alonso, La Ligas utspel om utköpsklausulen. ”Om Messi går utomlands så skulle Fifa lösa en eventuell konflikt och oavsett inte La Liga”, säger Alonso. Han tycker också att det var givet att Messi uteblev från söndagens Barça-tester. Med sitt burofax avslutade Messi ensidigt kontraktet och att inställa sig hade därför varit ”oförenligt”, menar Alonso.

Sport skriver, som flera andra spanska medier, att Messi inte heller kommer på dagens första riktiga träning under nye tränaren Ronald Koeman. Barça har redan beslutat att hans lön kommer att dras ifrån de dagar han inte närvarar. Dagslönen sägs vara sisådär 80 000 euro. Det är två av punkterna under den dubbeltydiga rubriken ”Mas Lío” (”Mer röra”). Tidningen har också ”Citys megaerbjudande: 750 miljoner euro för fem år”. Det är cirka 7,7 miljarder kronor. Hur går det ihop? Jo, tre år i Man City och två år i New York City FC ger fem år. Lönen kommer att vara som nu, cirka 100 miljoner euro brutto om året. Utöver detta utfaller 250 miljoner euro vid klubbskiftet efter tre år. Det är en slags fördröjd transferbonus om City lyckas värva honom gratis nu. Fördröjd för att inte bryta mot FFP. Detta är alltså vad Sport hävdar.

Mundo Deportivo följer upp aktiviteterna kring Lionel Messi med att hans pappa och agent Jorge kommer till Barcelona och ska träffa klubbpresident Bartomeu på onsdag. MD har mer Barça. Arturo Vidal, som är på väg bort från klubben. ”Om Juve hör av sig blir jag glad”, medger chilenaren i en youtube-intervju med influencern Daniel Habif. Vidal kritiserar också klubbens spelfilosofi. ”Barça måste ändra sitt tänkande. Fotbollen har utvecklats. Det där DNA:t har halkat efter, och andra lag är bättre vad gäller styrka och fart, teknik blir ibland sekundärt”, menar han. MD uppger också att Barcelona försöker locka Lyon till en affär genom att erbjuda Samuel Umtiti för att komma åt Memphis Depay.

Diario AS följer upp Messis frånvaro med att påpekar att Arturo, Vidal, Luis Suárez, och Ivan Rakitic i alla fall dök upp i går och även väntas i dag, trots att de fått besked om att de är på väg bort. Från AS kan man också ta med sig en krönika som målande – i dubbel bemärkelse – beskriver att det var ett misstag att göra Messi till lagkapten. ”Skulle någon ha kommit på tanken att göra Picasso till chef för Louvren, och därmed ta tid från hans målande?”, frågar sig krönikören Juan Cruz, ”Den uttråkade Messi måste vara som en Picasso fråntagen sina penslar, som väntar på att få bli lämnad ifred och få måla sina drömmar. Han kommer att återvända, jag vet inte var, men var han än går kommer så kommer vi att se beundrande på honom för den han är, en fotbollsspelare, en artist, och inte en kapten, i alla fall inte en militär på fältet”.

20 Minutos bjuder på en lite pärla. Den spanska gratistidningen hävdar att Martin Braithwaite bett om tröja nummer 10 om Messi skulle lämna Barcelona. Danskens egen framtid i klubben är oviss.

Diario Vasco pratar med Alexander Isak som hungrar efter mer. Om fjolårsstatistiken, 19 matcher från start, 25 från bänken, säger han: ”Det var många matcher som jag startade från bänken och jag ska arbeta hårt för att det blir färre den här säsongen”. Om att finnas med i startelvan: ”Det är klart att det är viktigt. Alla vill spela och jag gillar inte att sitta på bänken. Det är inget konstigt att vilja det”. Om värvningen av David Silva: ”Det var en stor överraskning för oss alla att en spelare av hans klass värvades. Jag vill verkligen spela med honom”.

ENGLAND

Daily Mirror gör om uttrycket ”Touch and go” (”osäkert läge”) till ”Dutch and No”. ”Dutch” står för Danny van de Beek som Man United håller på att värva. ”No” står för att La Ligas beslut att Messi kostar 700 miljoner euro, vilket är som ett nej till Man City. Daily Star är ännu mer dramatisk med ”Värvningen av Messi är dömd att misslyckas” över hela sportettan. Så är det inte (se under Spanien).

The Guardian påpekar att överenskommelsen United har med Ajax för Van de Beek är på 40 miljoner euro, plus bonusar. 23-åringen uppgavs redan i går överens med United om ett femårskontrakt. I tidningen finns också krönikören Jonathan Wilsons skeptiska syn på Citys förmodade jordskredsvärvning. ”Glöm romantiken, Lionel Messi kommer inte att göra Manchester City bättre”.

Daily Telegraph har Van de Beek som enda fotbollsnyhet på sportettan. Men inne i tidningen finns också ”Exklusivt: Chelsea kommer att tillkännage värvningen av Wolfsburgs Pernille Harder på tisdag”. Det ligger också i linje med uppgifter i Tyskland, som också anger ”denna vecka”. I lördags gick SportBuzzer ut med uppgifterna om en övergång. I Chelsea återförenas Harder med sin partner Magdalena Eriksson. Vidare skriver Telegraph att Barcelona förbereder sig för livet utan Messi. Enligt tidningens källor förväntar sig ledande personer i klubbledningen att argentinaren hamnar i Man City.

Manchester Evening News applåderade en svensk i helgen. Victor Nilsson Lidelöf? Nope. Det är Anthony Elanga som går från klarhet till klarhet. Ett mål för U23-laget (3-3 mot Huddersfield) och tillsammans med Teden Mengi det högsta spelarbetyget, 8 av 10.

The Sun hävdar att ifrågasatta målvakt Kepa Arrizabalaga har bestämt sig för att…stanna. Om Chelsea har samma planer för honom återstår att se.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport viker förstasidan åt Milans nya stjärna, ”Tonali, vilken djävul”, med syftning på klubbens smeknamn. Milan får betala Brescia tio miljoner euro och sedan ytterligare 28 milj euro i köpoption och bonusar för den 20-åriga mittfältaren. Sedan har GdS en artikel om Milans gamla stjärna, Zlatan Ibrahimovic. 38-åringen har testat negativt för corona, skriver under ettårskontraktet med Milan på förmiddagen och tränar sedan med lagkamraterna i eftermiddag.

Corriere dello Sport tog i helgen med Albin Ekdal, som kommenterade Ibrahimovics fortsättning. ”Jag var helt säker på att han skulle stanna. Han kan fortfarande göra skillnad i Serie A, vilket han visade redan förra säsongen”, sa Ekdal till Sky Sport 24, ”Efter att ha spelat med honom i landslaget kan jag säga att någon som honom vill man alltid ha i laget”. Det ger perspektiv på Ekdals uttalanden i Sommar i P1. Dagens tidning handlar om annat: ”Juve-Napoli: Anklagelserna”. Det fortsätter med att Napolis president ”De Laurentiis är irriterad över Milik-manövrarna: Ge oss ett erbjudande eller sluta”.

Il Messaggero skriver att läget fortfarande är låst om Robin Olsen. Celtic har en längre tid uppgetts vilja låna den svenska landslagsmålvakten men också att Roma betalar en del av hans lön. Roma ha ännu inte gett klartecken till det. ”En situation som är ödesbestämd att lösas de sista dagarna av transferfönstret”, avlutar tidningen sin lilla passus om Olsen.

FRANKRIKE

L’Equipe gör det inte lätt för fotbollsdamerna. Det är Tour de France-tider och då blir Lyons CL-triumf (3-1 mot Wolfsburg) bara en notis på förstasidan. ”Legendarerna”, kallas laget. Berättigat efter sjunde CL-titeln, varav den femte i rad. ”Därmed tangerar de rekordet som Real Madrid-upplagan med Alfredo di Stefano har”, påpekar tidningen. Thiago Silvas agent Paulo Tonietto bekräftar att PSG efter att ha dumpat 35-åringen, plötsligt gjorde ett sista-minuten-försök att behålla brasilianaren. ”Förra tisdagen ringde Leonardo (sportchef) och pratade om möjligheten att förlänga ett år. Men Thiago var då redan överens med Chelsea, han kunde inte gå ifrån det”, säger Tonietto, och går på offensiven, ”En sportchef som ena dagen inte vill ha en spelare och två månader senare vill förlänga. Hur ska man uppfatta det? Tuchel (tränaren) ville behålla honom, det var Leonardo som inte ville förlänga, och det är han som har makten”. Liksom Cadena SER har L’Equipe källor som uppger att Lionel Messi ensidigt kan bryta kontraktet under sista året, tvärtemot vad Barcelona/La Liga hävdar.

RMC Sport noterar att Marseille fick en lyckad start på säsongen (3-2 mot Brest) och även en förstärkning är på plats. Japanen Yuto Nagatomo, 33, ansluter på fri transfer. ”Nagatomo kom i dag (läs: i går). Vi var ute efter en erfaren spelare”, säger OM-tränaren André Villas-Boas. Han hoppas nu på en anfallare också, ”Jag tror vi har pengar att investera i den här positionen”.

TYSKLAND

Kicker levererar en intervju med Robert Lewandowski, som i helgen också kunde lägga till Årets spelare i Bundesliga till sitt sprängfyllda titelskåp. Han har mer att ge. ”Jag känner mig inte som 32 år. Jag känner mig bättre än när jag var 26. Det gäller inte bara min kropp utan också min fotboll och tekniska aspekter – jag har arbetet mycket specifikt de senaste åren för att nå min optimala nivå”, säger Lewandowski. Wolfsburgs damer får låga betyg efter CL-finalförlusten (1-3 mot Lyon). För Fridolina Rolfö blir det fyra av sex, på den tyska skalan där ett är bäst. Det var ett genomsnittsbetyg i laget.

Bild berättar om Schalkes försök att låna Sead Kolasinac från Arsenal. Erbjudandet är lån med köpoption, men den tyska klubben vill dela på lönekostnaderna. Fast tidningen har också mer Lewandowski. Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge uttrycker sin beundran för anfallarens professionalism. Och för hans fysik. ”Ibland när jag är i omklädningsrummet och ser hans överkropp tänker jag – ’han är som en Adonis’. Den kan inte vara bättre”, säger Rummenigge, ”Frågan är om han kommer att vara ännu bättre än Cristiano Ronaldo när han är 35. Han är en fantastisk förebild för våra yngre spelare”.

Welt am Sonntag var det som intervjuade Rummenigge. I intervjun kom också Thiago på tal. ”Vi väntar ett bud från en annan klubb inom de närmaste dagarna”, säger han. Liverpool är den klubb som sedan länge pekats ut. Bayern vill ha 30 miljoner euro för mittfältaren.

ÖVRIGT

El Periodico (Colombia) bidrar med dagens mesta udda förstasida. James Rodriguez som en gallskrikande bebis och Evertontränaren Ancelotti med nappflaska i händerna. Rubrik: ”Min son!”. Colombianen väntas återförenas med Ancelotti efter sin tunga tid i Real Madrid.