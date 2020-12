Udda hyllning: ”Ett par dinosaurier har överlevt – Emil Forsberg är en”

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Sportbuzzer-redaktören Guido Schäfer tar tillfället i akt att säga ”Skål till RB Leipzigs dinos”. Det är Emil Forsberg och Kevin Kampl. Schäfer nämner först det unga gardet från fotbollens moderna broilerfabrik. ”I det avseendet är det underbart och historiskt värdefullt att ett par dinosaurier överlevt. Emil Forsberg är en av dem. Kevin Kampl en annan. Den ene är bibliska 29 år, den andre 30 år. Båda vet hur en öl smakar. Båda lägger sig efter midnatt. Båda har något som du inte kan lära dig: De kan lira, de kan göra saker intuitivt och de kan göra skillnad. En och annan kreativ paus har de förtjänat”, skriver Schäfer.

Kicker tjusas också av Emil Forsberg. Tidningen har med honom i Omgångens lag efter den strålande insatsen mot Bayern München i lördags. Han tar också ett kliv upp i spelarbetygsligan och ligger sjua. Andrej Kramaric (Hoffenheim) toppar. På förstasidan blickar Kicker på samma gång tillbaka och framåt på just Bayern München-RB Leipzig som ”Spänning och skådespel”. För kampen i Bundesligatoppen fortsätter.

Sky Sport får frustrerade ord i mikrofonen efter ännu en förlust från krisklubben Schalke (0-3 mot Bayer Leverkusen). ”Det suger. Jag måste säga att jag är förbannad över att vi inte får med oss någonting från en match som den här”, säger tränare Manuel Baum, ”Sådan är känslan i omklädningsrummet. Vi är alla vansinniga över att vi i slutändan inte kan förvandla den energi vi ger till några poäng”.

Bild ger anledning att tro att gänget inte blir gladare av Leverkusens tweet. Där tackar klubben målskyttarna – inklusive 19-årige Malick Thiaw som gjorde ett självmål för Schalke. Agerandet har utlöst en kritikerstorm i sociala medier, och Leverkusen har bett om ursäkt.

ENGLAND

Daily Mail lyssnar till Tottenhamtränaren José Mourinho som prisar sina matchvinnare i Son-Heung-min och Harry Kane (2-0 mot Arsenal). Han gör det genom att än en gång omfamna våra besläktade vänner i naturen. ”De (Son och Kane) sliter som djur – och jag har all respekt för djur, missförstå mig inte, jag älskar djur – men de arbetade häpnadsväckande hårt när laget inte hade bollen”, säger Mourinho.

Daily Mirror tar i stället fast på att Tottenhamtränaren kallar duon för ”världsklass”. Själv kallar tidningen dem i Mourinho-anda för ”Special Ones”. Liverpools seger tar också plats (4-0 mot Wolves). Den gör det med ett citat från tränaren Jürgen Klopp. ”Vi fick alla gåshud”. Inte över insatsen men över att spela inför publik på Anfield igen.

Daily Telegraph drygar ut resultatsammanfattningen med silly season. Manchester United uppges intresserad av Kieran Trippier i Atlético de Madrid. Tränare Ole Gunnar Solskjaer vill ha alternativ till Aaron Wan-Bissaka på högerbackspositionen.

The Times uppmärksammar ytterligare reaktioner på Millwallfansens buande när spelarna knäböjde i lördags. Den här gången från en av Millwalls egna spelare. ”Fansen har varit personligen respektlösa mot inte bara mig utan också klubben”, säger backen Mahlon Romeo, ”Jag känner mig nere, jag tror inte jag känt mig så nere under min tid i klubben”.

The Guardian noterar att Chelseas Magdalena Eriksson visserligen råkade axla in en boll i eget mål (3-2 mot West Ham). Men det var inte det underligaste som hände hemmalaget. Hattrickskytten Sam Kerr firade sitt sista mål, kraschade in i en motståndare, skadade höften och fick bryta. ”Jag vet inte riktigt hur det är med Sams skada”, sa tränare Emma Hayes efter matchen. Chelsea ligger tre poäng efter ligaledaren Manchester United men med en match mindre spelad.

ITALIEN

Sky Sport pratar med Milans sportchef Federic Massara om Zlatan Ibrahimovic och nytt kontrakt. ”Vi har inte talat om förlängning ännu. Vi kommer att göra det vid rätt tidpunkt. Det kommer att hänga mycket på honom, på hans sinnesstämning och hans önskan. Så här långt har han visat att han vill stanna”, säger Massara. Ibrahimovics kontrakt går ut efter säsongen.

La Gazzetta dello Sport ersätter ordbokens ”bravissimo” med ”Milanissimo”. Tidningen använder på första uppslaget överrubriken ”Zlatan är inte med men Milan vinner igen” (2-1 mot Sampdoria). Milan har sju segrar och en oavgjord på åtta matcher utan svensken. ”Om Zlatan är president på planen, så är Kessie hans vice”, skriver GdS. Ännu ett tecken på att laget inte är Ibra-dependente. Kessie ringas in som matchens lirare (7/10). En annan svensk var ljuspunkten i Sampdoria. Målskytten Albin Ekdal ses som bäst i laget (6,5), ”Han fick Sampdoria att ändra kurs, att återhämta sig efter paus. En väsentlig och kvalitativ insats”. Ekdal är också förste svensk att göra mål för Sampdoria sedan 1961 (Lennart ”Nacka” Skoglund). Vidare menar tidningen att ”Juves mittfält är ett fortsatt pussel”. Bitarna har inte fallit på plats ännu. Dejan Kulusevski är en av bitarna. Han ses främst som ett alternativ av tre (tillsammans med Ramsey och McKennie) som trequartista, offensiv mittfältare bakom Morata och Cristiano Ronaldo. GdS påpekar även att ”Kulusevski har en dålig period” för närvarande.

Corriere dello Sport använder ”Djävulska” för att beskriva Milan i dagens största rubrik. Tidningen lägger också press på en gammal landslagsspelare. ”Italiens VM är i De Rossis händer”. Han är i dag med och lottar fram kvalgrupperna till VM i Qatar 2022.

SPANIEN

Mundo Deportivo menar att motståndarna parkerade bussen, att Real Sociedad ställdes ”Mot en mur” (0-0 mot Alavés). Återigen var Alexander Isak snarare Alexander Iskall. ”Ingen rovdjursinstinkt hos svensken” framför mål, konstaterar MD.

Diario AS ger bara två spelare noll stjärnor. Det är Rodrigo Bataglia i Alavés, som fick rött kort, och det är Alexander Isak. Förstasidan handlar om en kroatisk veteran i Real Madrid. ”Modric vinner rätten att stanna”. 35-åringen har varit en nyckelspelare igen under säsongsinledningen och samtal väntar om ett nytt kontrakt. Nuvarande kontrakt går ut till sommaren. Modric har tidigare talat om sin önskan att stanna.

Marca ger i alla fall Isak en stjärna mot förra veckans noll, men har andra bekymmer än svenskens målskytte i fokus. David Silva skadade sig på uppvärmningen och väntas inte kunna spela EL-matchen mot Napoli på torsdag. På förstasidan handlar det om Sergio Ramos. Real Madrids fanbärare är ”Tillbaka till ’finalen’”, alltså till matchen mot Mönchengladbach på onsdag då avancemang från CL-gruppspelet avgörs. Annars njuter tidningen av huvudstadens för närvarande bästa lag, Atlético. Marca konstaterar att facit så här långt är påfallande likt när laget vann ligan de två senaste gångerna, 1995/1996 och 2013/2014. Åtta segrar och två oavgjorda är till och med identiskt med 1995/1996. På annat håll uppmärksammar tidningen uppgifter från argentinsk tv. Enligt dessa försörjde Diego Maradona ett 50-tal familjer som var honom närstående vid sin bortgång. Kostnaderna för detta skulle enligt uppgift vara motsvarande cirka en miljon kronor i månaden.

Sport sätter fokus på Ousmane Dembélés skada. Enligt tidningen blir han borta cirka 15 dagar. Därmed missar han bland annat matcherna mot Juventus (i morgon), Levante (13/12), Real Sociedad (16/12), Valencia (19/12) och sannolikt Valladolid (22/12). Enligt Sport vill tränare Ronald Koeman värva både en mittback och en mångsidig anfallare i januarifönstret.

FRANKRIKE

L’Equipe känner att PSG-jägarna ”Lille och Lyon håller rätt takt”. Det blev söndagsseger både för ligatvåan Lille (2-1 mot Monaco) och Lyon (3-1 mot Metz). De är trots allt bara två poäng efter PSG. ”Vi åker inte till Paris som ett offer”, påpekar Lyontränaren Rudi Garcia inför stormatchen mot PSG nästa helg. För Nantes tränare Christian Gourcuff är däremot tiden all. Efter gårdagens senaste magplask (0-4 mot Strasbourg) räknar L’Equipe med att Gourcuff ”inom de närmaste timmarna” får se sig om efter ett nytt jobb.

Le Parisien tycker det nu finns anledning att spekulera i en fortsättning för Kylian Mbappé i PSG. ”Anfallaren tvekar att förlänga äventyret med Paris Saint-Germain men för första gången finns en viss optimism hos sportchefen Leonardo i ämnet”, menar tidningen. Mbappés kontrakt går ut 2022. ”Vi för stillsamma samtal. Vi har tagit steg framåt de senaste tio dagarna”, berättade Leonardo i helgen, och Le Parisien påpekar att det var Leonardo själv som var mån om att ta upp ämnet. Mbappé har annars återkommande placerats i Real Madrid.