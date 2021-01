Efter urartade derbybråket - Zlatan uppmanas skaka hand med Lukaku

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har allt ljus på den föreslagna bytesaffären Edin Dzeko (Roma) mot Alexis Sánchez (Inter). Men ett stort hinder är löneposten som för Inter skulle bli fyra miljoner euro mer med bosniern. Enligt Sky Sport Italia väntar dock ett nytt möte mellan klubbarna ”inom de närmaste timmarna”. Mer från mercaton. Juventus arbetar på ett avtal med Sassuolo för Gianluca Scamacca. Han ses som en möjlig parter bredvid Cristiano Ronaldo, där som Dejan Kulusevski tagit plats. Zlatan Ibrahimovic då? Fokus i dag är på att han i morgon mot polaren Sinisa Mihajlovics Bologna är ute efter att nå sitt 500:e mål i karriären. Han är uppe i 499. Han kommer som vanligt att spela från start. Hotet mot Ibrahimovics medverkan på San Remo-festivalen efter Lukaku-bråket tycks undanröjt. Trots krav på att han skulle portas för rasism, så hade sändande tv-bolaget Rai inte ens uppe ärendet på gårdagens styrelsemöte, vilket många hade trott. Napoli hör sedan att ”Napoli sjunger igen” (4-2 mot Spezia). Nu väntar Atalanta i cupsemifinal. I den andra möts Inter-Juventus.

Corriere dello Sport beskriver Dzeko/Sánchez som ”Ett oanständigt förslag” och gör även stor rubrik på Napoli, men med fokus på tränare Gattusos irritation. Klubbledningen försäkrade i onsdags att han sitter säkert, efter alla rykten om nya tränare. ”Jag behöver inte att någon ger mig sitt förtroende. Det stör mig att folk undrar om jag tänker avgå när inte andra kollegor får samma behandling”, säger Gattuso. Tidningen lyfter bråket mellan Ibrahimovic och Lukaku med en intervju med Triantafillos Loukarelis, chef för den statliga organisationen mot rasism och diskriminering, Unar. Han beklagar sig över spelarnas uppträdande och ordväxling. ”Det kanske inte var frågan om rasism, men det är så det kan uppfattas utifrån”, säger han. Särskilt bekymrad är han över Ibrahimovics ord om voodoo. ”Man måste vara bildad för att förstå att man pratar om en verklig religion. För de flesta av oss så är antydan om voodoo att den man talar till är primitiv. Att det är nästan åtta miljoner tittare är en försvårande omständighet; mer än hälften unga”, säger Loukarelis, som också vill se handling, ”Ett förslag: de bor i samma stad, det tar bara ett ögonblick att organisera en presskonferens, berättar om det hela och skicka ett budskap om ånger och fred. En handskakning, ett leende och allt skulle vara löst med intelligens”.

Tuttosport bjuder på mer mercato. Enligt tidningen funderar Milan på Douglas Costa, på lån från Juventus till Bayern München. Den tyska klubben uppges redo att släppa honom redan nu. Problemet för Milan är hans höga lön, sex miljoner euro om året.

Sky Sport Italia uppger att Atalantas intresse för Anel Ahmedhodzic är aktivt och att ”förhandlingar med Malmö pågår”. Klubben har en tid uppgetts intresserad av backen. Atalanta är för övrigt nära att värva mittfältaren Viktor Kovalenko från Sjachtar. I förbigående nämns att Parma förstärkt ungdomslaget med Emmanuel Tannor från IFK Göteborg. Det bekräftar ligan. 16-åringen var bland annat med på läger med svenska P15-landslaget i höstas.

ENGLAND

Daily Telegraph har svar på tal från Liverpool. ”Kris? Vilken kris? Mästarna slår tillbaka”. Budskapet levererades i London (3-1 mot Tottenham). Måltorkan tog slut efter 482 minuter. Smolk i glädjebägaren: ännu en spelare skada. ”Det verkar allvarligt”, säger Jürgen Klopp om Joel Matip, som fick kliva av i halvtid.

Daily Mail uppmärksammar i stället bekymren för Tottenham. Harry Kane blev skadad och blir borta ”ett par veckor”, enligt tränare José Mourinho. Dessutom uppger tidningen under dagens största rubrik att Serge Aurier rasande ”stormade ut” från arenan efter att ha blivit utbytt i halvtid. Enligt tidningens källor svallade känslorna i Tottenhams omklädningsrum i pausen. Daily Telegraph har samma uppgifter om Auriers agerande.

The Times har med Liverpools seger, Kanes skada, och kryddar med nya Chelseatränarens presentation, ”Tuchel: Ingen tror att jag blir kvar”. Men dagens fetaste rubrik är ”EM-förbud för resande fans”. Det följs av ”Uefa kan betala tillbaka miljontals biljetter och starta en ny försäljning”. Vad som övervägs är att bara tillåta hemmafans under gruppspelet och sedan begränsat antal tillresta fans i den senare fasen av sommarens turnering. Uefa argumenterade vid ett möte med arrangörsländerna i onsdags starkt för att det blir lättare att övertyga myndigheterna att släppa in supportrar om bara hemmafans tillåts.

Manchester Evening News uppger att West Ham betalar 1,5 miljoner pund för lånet av Jesse Lingard till sommaren. Dessutom betalar Londonklubben hans lön. Vidare har Axel Tuanzebe reagerat på den rasism han utsattes för i sociala medier efter matchen mot Sheffield United. Han har gjort det med ett klipp på Instagram med antirasistiska budskapet ”My race, my religion, my colour = football”. Även Anthony Martial blev utsatt. Man United har fördömt det inträffade och på nytt manat sociala medieplattformar att agera kraftfullt.

Daily Mirror drar sitt strå till silly season-stacken med ”Exklusivt: Ainsley Maitland-Niles redo att lämna Arsenal den här månaden för att öka EM-förhoppningar”. I somras var Wolves och Atlético de Madrid intresserade av 23-åringen.

SPANIEN

Marca lockar med en intervju med Mauricio Pochettino, PSG:s tränare. Det mest framträdande citatet: ”Jag tror att Mbappé kommer att vara en PSG-spelare många år till”. I intervjun välkomnar han ryktena om Sergio Ramos och Paris, medan han är försiktigare om Lionel Messi. ”Vad jag än säger kommer att missuppfattas, och jag älska det spelare jag har. Stora fotbollsspelare passar in i vilket lag och vilken liga som helst”, svarar Pochettino. Alexander Isak har nu ett möjligt pokaldatum att se fram emot. Den uppskjutna Cope del Rey-finalen mellan Real Sociedad och Athletic Club från förra säsongen, kommer att spelas den 3 april. Publik lär inte vara aktuell.

Diario AS bjuder på likadant innehåll – en intervju med Mauricio Pochettino, PSG:s tränare. Här är den dragande rubriken, ”Att träna Real Madrid vore en dröm”. Det, liksom att en dag vara argentinsk förbundskapten, berättar han. I en artikel uppmärksammas att fem Real Madrid-spelare finns med i Årtiondets världslag (2011-2020), som utsetts av internationella förbundet för fotbollshistoriker- och statistiker, IFFHS. Det är Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos och ex-spelaren Cristiano Ronaldo. I Årtiondets världslag för damer finns en svensk med. Nilla Fischer är med som vänsterback.

Cadena SER får en pratstund med Atlético-målvakten Jan Oblak. Om Luis Suárez: ”Jag är väldigt glad att Barcelona lät oss värva honom. Jag var förvånad att de lät oss, och jag kan inte vara mer belåten”. Om flyttykten: ”Jag stannade i Atlético därför jag vet att vi kan vinna ännu en viktig titel”.

Sport ägnar sig åt Frenkie De Jong-dyrkan. Under ”Super De Jong” presenteras nederländaren som en Superman i ett fotomontage. ”Han är mer bekväm i nya system och har antagit utmaningen från Koeman” samt ”Frenkie har gjort fem mål och spelat fram till fyra – det är bättre än han gjorde som bäst i Ajax”. Även El Mundo uppmärksammar De Jong, ”Han värvades som en Busquets och har blivit en Bakero”.

Mundo Deportivo doppar tårna i mercadon. Barçaspelaren Jean-Clair Todibo, på lån i Benfica, är aktuell för ett klubbyte. Nice ligger bäst till, men även Saint-Etienne, Milan, Napoli, Parma, Lazio och Benevento är intresserade.

FRANKRIKE

L’Equipe fylls av segling och handboll…och så en blänkare om att ”Lyon kan gå topp”. Seger mot Bordeaux i kväll och Lyon går från tredje till första plats i den jämna Ligue 1-toppen. Rennes håller tummarna för att Eduardo Camavinga stannar. 18-åringen, en av de hetaste talangerna på Europamarknaden, får frågan om han kan tänka sig att förlänga. ”Ja”, är det korta svaret. Camavingas nuvarande kontrakt går ut 2022. I så fall handlar det om ett år längre, och i realiteten även kommande säsong i Rennes och flyttar 2022.

RMC Sport visar att Zlatan Ibrahimovic fortfarande väckor känslor i Frankrike. ”After Foot” bjuder på högljudd fransk polemik om svensken. Radiokanalens stora profil Daniel Riolo retar sig på hans uppträdande, ”Ibrahimovic har alltid varit en smutsig typ”, medan ex-spelaren och experten Jérôme Rothen tar honom i försvar och pekar på han är en av fotbollens största.

TYSKLAND

Bild drar stort på att rykten om Lionel Messi och PSG. Dels på egna källor om att den franska klubben ligger på hårt. Dels med påståendet från en journalist om att Messi och hans familj läser franska. Sistnämnda har redan dementerats av personer nära argentinaren. Tidningen omnämner också Emil Forsberg och beskedet om hans knäskada.

Sky Sport upplyser om att det inte blir något OS för Thomas Müller. Han finns inte med på den Nada-lista som borgar för möjlig medverkan i sommar-spelen i Japan. Veteranerna Mats Hummels och Max Kruse, liksom Müller världsmästare 2014, ska däremot finns med.

ÖVRIGT

The Scotsman (Skottland) hör Rangers tränare Steven Gerrard hylla Filip Helander. ”Positionsmässigt är han enastående. Det märks att han coachats i Italien. Han är bra på att täcka, och göra det i viktiga situationer, och positionsmässigt ligger han alltid helt rätt”, säger Gerrard, och lägger till, ”Som människa är han enkel att ha att göra med, ett proffs, och resten av spelarna älskar honom”. Den 27-årige backen är en publikfavorit – kallad ”den skandinaviske Maldini” av några fans nyligen – och det har knorrats när han ställts över. ”Över en säsong är det omöjligt att be Filip spela varje match. Ibland har vi pressat honom för hårt”, menar Gerrard, vars Rangers leder ligan med hela 23 poäng.

Sport 24 (Grekland) skriver att Chelseabacken Baba Rahman anländer i dag för att skriva på för Paok. 26-åringen lånas ut resten av säsongen utan köpoption.