Hatet mot Newcastles tränare: ”Hoppas du dör i corona”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Mirror konstaterar att Chelsea inte bjöd på mycket mer än ett mål av Tammy Abraham (1-0 mot Barnsley). Det ger ”Wham, bam, thank you Tam” (här är kvartsfinallottningen i FA-cupen). ”Vi hade problem i dag”, medger Thomas Tuchel, vars lag dock bara släppt in ett mål på fyra matcher under den nya tränaren. Ett självmål. Dagens största rubrik är mörkare. ”Vi hoppas du dör”. Det är budskap som riktats mot Newcastles tränare Steve Bruce i sociala medier. ”Det är hemska saker, som fick mig att tappa andan, som när någon hoppas att jag dör i corona och sånt”, säger han efter att ha blivit uppmärksammad på inlägg. Bruce är den senaste i en lång rad uppmärksammade fall av hat och hot mot spelare och mot domare . ”Vi behöver få ett slut på det. Det finns utsatta människor där ute. Det är avskyvärt. Vi måste stoppa det”, säger Bruce (klipp här).

ANNONS

The Guardian noterar Chelseas seger men blickar också mot norra London. Mot spänningar mellan Gareth Bale och José Mourinho i Tottenham. ”Anfallaren behöver matcher för att hitta en spelrytm men har sett för svag ut när han fått chansen och samtidigt tilltar pikarna från Mourinho”, skriver krönikören David Hytner.

Daily Mail gör stor rubrik på ett ämne som rör både Chelsea och Tottenham. Med hänvisning till Calciomecatoweb påstås att Inter kontaktats om ett byte: Jorginho mot Christian Eriksen. Chelsea önskar dessutom ytterligare 15-20 miljoner euro.

The Times uppger att även Liverpools hemmamatch mot RB Leipzig kan flyttas till neutral plan. Sedan tidigare är mötet i Tyskland flyttat till Budapest på grund av coronarestriktioner. Anledningen till en eventuell flytt från Anfield är att tyska myndigheter upplyst Leipzig om att det krävs karantän efter en resa till England. ”Komplikationerna sätter frågetecken för om Uefa kan fortsätta med dubbelmöte resten av turneringen”, menar Times. Sedan tidigare har ett flertal matcher i CL och EL flyttats på grund av den rådande coronasituationen.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport följer upp gårdagens uppgifter om hårda förhandlingar kring Donnarumma med nya uppgifter. Under ”Jättedyr Gigio” kan man läsa att 21-åringens agent Mino Raiola kräver tio miljoner euro netto om året. Det skulle föra upp Donnarumma på samma lönenivå som Jan Oblak, med bara David De Gea före sig i lönetabellen bland världens målvakter. Milan är villig att höja Donnarummas lön till 7,5 milj netto. Dessutom vill klubben skriva ett långt kontrakt, Raiola ett kort. Möjligen kan en utköpsklausul komma till hjälp. Zlatan Ibrahimovic dyker upp som hastigast i texten. ”Det är bara för Donnarumma och Ibra som det finns undantag. Alla andra måste ligga under fyra milj euro netto”, skriver GdS. Raiolas ord om sina klienter i går bryr tidningen sig inte om nämnvärt. Men Sportitalias mercatospecialist Alfredo Pedullà uppger att Raiola skulle träffa Ibrahimovic under kvällen för att diskutera ett kontraktsförslag från Milan. I stormötet Napoli-Juventus i morgon väntas Dejan Kulusevski återvända till avbytarbänken. Álvaro Morata startar på topp med Cristiano Ronaldo, skriver GdS.

ANNONS

Corriere dello Sport tror att det är 50-50 mellan Morata och Kulusevski att få platsen bredvid den portugisiska stjärnan. Tidningens fokus inför Napoli-Juve ligger emellertid på tränarna, Gattuso mot Pirlo. Sedan de möttes i Supercupen för mindre än en månad sedan har utvecklingen var diametralt motsatt. Pirlos Juve lyfter, Gattusos Napoli sjunker. ”Gattusos framtid hänger på Napoli-Juve”, är budskapet det surrats om och gör igen. Längre in i tidningen tar Corriere dello Sport sig an frågan om hur Ibrahimovic ska balansera musikscen och fotbollsscen. Framträdande på San Remo-festivalen samtidigt med träning och matcher med Milan. Att pendla anses inte rimligt. Det mest troliga scenariot, skriver tidningen, är att bor på Rivieran under den aktuella perioden (2-6 mars). Milan förser honom med fystränare och träningsprogram. Vid ett sådant scenario slutar Ibrahimovic endast upp med lagkamraterna i samband med matchen mot Udinese den 3 mars och förbereder sig på egen hand inför bortamatchen mot Hellas Verona den 7 mars.

ANNONS

SPANIEN

Marca ger en tydlig indikation på att fotbollen för dagen för en undanskymd roll i spanska medier. Ett VM-guld i snowboard tränger undan alla andra nyheter. Men Sergio Ramos kontraktssituation är inget bekymmer som försvinner. ”Fortsätter utan avtal – fyra månader kvar på lagkaptenens avtal”. En liten notis finns också om att ”Martínez fixade oavgjort för Athletic” i första cupsemifinalmötet (1-1 mot Levante).

Mundo Deportivo har det där snowboardguldet i fokus, men här finns också skadebesked. I huvudupplagan ”Neymar KO”. I San Sebastian-upplagan finns på samma plats i stället ”Oyarzabal KO”. Ett tungt besked för Real Sociedad och Alexander Isak. Nyckelspelaren, lagets nummer 10, lämnade torsdagsträningen med en skada i baksida lår. Oyarzabal missar nu matchen mot Getafe på söndag och är ”ett stort frågetecken” inför EL-matchen mot Manchester United på torsdag nästa vecka. Säsongsstatistiken säger en del. Matcher med Oyarzabal: 12 segrar -8 oavgjorda – 5 förluster. Matcher utan Oyarzabal: 0-3-3.

ANNONS

Cadena SER pratar med förbundsordförande Luis Rubiales, som bland annat kommenterar utvecklingen med mer Europaspel för klubbarna. ”Ligorna måste hjälpa till genom att minska antalet matchdagar. Det kan ske på två sätt: antingen minska antalet lag eller ändra format”, säger Rubiales.

FRANKRIKE

L’Equipe har sprucket glas som bakgrund till Neymar och rubriken ”Kristallfällan”. Neymar har gått sönder igen. Liksom 2018 och 2019 ser han ut att missa åttondelsfinalerna i Champions League (få tror att han är tillbaka till returen mot Barcelona). I både Neymars och Di Marías frånvaro tippar L’Equipe att Marco Verratti kan få rollen som ”falsk 10:a” bakom Mbappé, Icardi och Sarabia.

RMC Sport följer tårar och ilska efter Neymars skada. Först skrev Neymar om sin förtvivlan. Hans pappa Neymar Sr följer upp det med en attack på Caens tränare Pascal Dupraz. Efter matchen där Neymar blev skadad anklagade Dupraz Neymar för bland annat att ”gråta”. Neymar Sr skriver på Instagram bredvid en bild på Dupraz, ”Min son behöver gråta men inte av den anledning du inbillar dig. Som jag ser det behöver han gråta på grund av tränare som du, domare på den här nivån, ligor som är försumliga, en minoritet partiska journalister och på grund av fegisar inom sporten”. Men Dupraz står på sig. ”Jag bestrider inte att Neymar är skadad, att det är ett avbräck för honom, hans lag och för de som gillar fransk fotboll. Det som stör mig är att han provocerar och hånar. Det är allt, det vad som irriterar mig”, säger Dupraz till RMC Sport.

ANNONS

TYSKLAND

Bild ropar från hustaken (eller i alla fall från vänsterkrysset): ”Bayern är världsmästare” (1-0 mot Tigres). Många må fnissa åt titeln ”världsmästare” för en vinnare av klubblags-VM, men FC Bayern känns som världsmästare. ”Även för en framgångsrik klubb som Bayern München så var det här den mest framgångsrika säsongen någonsin”, konstaterar tränare Hansi Flick efter att ha vunnit ligan, tyska cupen, tyska supercupen, Champions League, Supercupen och klubblags-VM. Och Flicks eget facit som tränare? Fler titlar (sex) än förlorade matcher (fem). Smaka på den. Han har haft laget 68 matcher, vilket ger ett snitt på en titel var elfte match. Bilds toppbetyg i finalen går till Joshua Kimmich och målskytten Benjamin Pavard, 2 av 6 (1 är bäst).

Kicker noterar Pep Guardiolas hälsning i ett videoklipp som Bayern publicera (se klippet här). Den tidigare Bayern-tränaren gratulerar Hansi Flick till segern i klubblags-VM, påminner honom om att Barça också lyckades med bedriften att vinna sex titlar (2009) och föreslår skämtsamt en match om en sjunde titel mellan lagen, ”Säg till var och när så kommer vi”.