Zlatan kontraktsdetaljer – Milan garderar sig

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport möter morgonen med ”Ibra – en pakt med djävulen”. På bild en leende Zlatan Ibrahimovic efter påskriften på det nya kontraktet med Milan, ”Il diavolo”. 39-åringen roade sig på Instagram Stories med att photshoppa in namnet ”Benjamin Button” på kontraktet. Sedan länge har det varit bekant att ettårskontraktet ger Ibrahimovic sju miljoner euro netto. GdS noterar i en mindre artikel att det finns en ”tröskel”, ett antal matcher, som ska uppnås. Kontraktet har också tagit hänsyn till spekulationer om en avstängning för brott mot etiska regler, efter Aftonbladets avslöjande nyligen. Enligt GdS har juridiska experter konsulterats av Milan och Ibra, åsikterna är delade, men som mest antas böter bli aktuellt, inte avstängning. ”Oavsett har parterna valt att ta till försiktighetsåtgärder. Det är anledningen till att Milan befriats från någon börda vid ett extremfall”, skriver GdS, som också understryker att det finns ett stort förtroende mellan Milan och Ibrahimovic. En annan stor rubrik är ”CR7 frestad av United”. Som rubriken säger: Cristiano Ronaldo tilltalas allt mer av Manchester United. Jorge Mendes sonderar terrängen. Portugisen är beredd att sänka sin lön från 31 miljoner euro men troligen inte under 20 milj euro, skriver GdS, men tror i nuläget inte på en deal. En liten notis ges till Gabriel Sandberg som lämnar Nyköpings BIS för Venezia. 18-åringen har enligt Serie B-klubben skrivit på för tre år.

Corriere dello Sport hör ”Ljudet från Napoli” som hade målfest (5-2 mot Napoli). Laget är nu bara två poäng från en Champions League-plats. Stort utrymme ges också till ”Inga sanktioner, de är redan föraktade”, en sammanfattning av Uefas syn på Super League-klubbarna. I dag sammanträder Uefas exekutivkommitté.

ENGLAND

Daily Mirror ”Ser rött”. Eller snarare, fans till rödklädda Manchester United, Arsenal och Liverpool fortsätter att göra det. Nya aktioner väntas mot ägarna. Under torsdagen tvingades United-tränare Ole Gunnar Solskjaer gå emellan när ett 20-tal supportrar trängde sig in och avbröt träningen på Carrington.

Daily Mail uppger att även Nemanja Matic var med och konfronterade de ovälkomna gästerna på träningen. Enligt tidningen var spelarna ”chockade” över hur enkelt supportrarna lyckades ta sig in. Gruppen som tog sig in tillhör ”Men In Black”, samma grupp som attackerande avgående United-bossen Ed Woodwards hus i januari förra året. Säkerheten på Carrington väntas ses över. Mail har, liksom The Sun, goda nyheter till Tottenhamfans. Harry Kane kunde genomföra ett individuellt träningspass i går, och hoppet att han kan spela ligacupfinalen mot Manchester City på söndag växer.

The Guardian-skribenten Sid Lowe följer upp uttalandet av Real Madrid-presidenten Florentino Pérez om att en engelsk klubbs tveksamheter spred sig till andra, när Super League-avhoppen inträffade. Pérez ville först inte namnge klubben, men av den fortsatta intervjun ska det framgå att han syftade på Manchester City. Det uppger även spanska journalister.

The Times drar stort på sin nyhet i går kväll om att Premier League planerar ändringar i reglerna så att ett Super League-avhopp inte kan hända igen. Och så konstaterar tidningen att ”Leicester hade en super show” (3-0 mot West Brom) – en gliring åt att ligatrean och FA-cupfinalisten inte var påtänkt som Super League-klubbarna.

The Independent skriver att Max Aarons fått grönt ljus att lämna Norwich i sommar men klubben vill ha 30 miljoner pund för högerbacken. West Ham är den senaste klubben att kasta lystna blickar. Även Tottenham, Bayern München och Barcelona sägs intresserade.

SPANIEN

Marca toppar med att ”Detta Atlético har en ängel”. Alltså en ”angel”, som i Ángel Correa, som blev målskytt igen (2-0 mot Huesca). Ligaledaren Atlético håller därmed avståndet neråt, men Marca påpekar ”Nu kommer deras Everest: tre bortamatcher som avslutas med Barcelona”. På annat håll presenteras en läsarundersökning om Super League-fiaskot. På frågan ”Tror du de engelska fansen är det verkliga skälet till att projektet misslyckades?”, svarar 60 procent ”ja”, 40 procent ”nej”. På frågan ”Har Florentino Pérez anseende skadats?”, svarar 57 procent ”ja”, 29 procent ”ja, men inte bland Real Madrid-fans” och 14 procent ”nej”.

Diario AS sammanfattar Atléticos seger med ”Uppdrag slutfört”. Sedan återvänder tidningen till efterspelet av Super League. AS menar att det råder ”Delade meningar inom Uefa om hur Real Madrid ska straffas”. I går sa La Liga-presidenten Javier Tebas sitt: ”Super League är död utan de engelska och tyska lagen”. Därefter tog han upp storklubbarna som beklagande sig. ”Det här är inte ett problem som handlar om intäkter. De här klubbarna måste minska sina kostnader. Vi måste inte öka intäkter så att spelarna kan ha sju Ferraris i stället för sex”, säger Tebas.

Sport noterar den särskilda piken från Tebas till Barça-presidenten Joan Laporta som tycker Super League är en nödvändighet. ”Barça har större problem än att möta andra europeiska lag”, säger Tebas, ”De borde fokusera på sina ekonomiska problem och saneringen av sina skulder”. Men på förstasidan njuter Sport av ”Ostoppbara” Barça (5-2 mot Getafe). Tvåmålsskytten Lionel Messi får 9 av 10 i betyg. Messi är nu tillsammans med Cristiano Ronaldo enda spelare att under tolv säsonger i rad ha gjort minst 25 mål.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med ”Den amerikanska mardrömmen”. Det handlar inte om Super League. Det handlar om Bordeaux. De amerikanska ägarna King Street hoppar av krisklubben. L’Equipe ser fyra möjliga scenarier, från värsta till bästa: 1/ Klubben går i konkurs innan säsongen är slut, Ligue 1 får räknas om. 2/ Klubben går i konkurs senare och flyttas ned efter säsongen. 3/ Klubben lämna in en konkursansökan men en köpare tar över skulderna. Då blir klubben av med 15 poäng. 4/ En köpare slår till direkt. Då fortsätter kampen mot nedflyttning som vanligt.

RMC Sport har en möjlig köpare till Bordeaux i affärsmannen Bruno Fiévet, som säger sig intresserad. Radiokanalen pratar sedan med Karim Benzemas rådgivare och tidigare agent Karim Djaziri. Han tror att Real Madrid-stjärnan vill tillbaka till landslaget. ”Javisst, han har varit redo i sex år, han har väntat i sex år”, säger Djaziri, och mena att Benzemas problem inte är med förbundskapten Didier Deschamps utan förbundspresident Noël Le Graët.

Le Parisien meddelar att det finns hopp om att både Marco Verratti och Marquinhos kan medverka mot CL-semifinalen mot Manchester City på onsdag. Spelarna var tillbaka i träning i går, och framför allt för Marquinhos ser det ljust ut.

TYSKLAND

Bild uppger att Schalke har bett om polisbeskydd inför kommande träningar. Dessutom har den egna säkerheten höjts. ”Vi kommer att träna under större uppmärksamhet”, bekräftar sportchefen Peter Knäbel. Bakgrunden är oroligheterna som följde på att Schalke i helgen blev klart för nedflyttning. Bland annat blev spelare jagade av supportrar.

Sky Sport pratar med RB Salzburgs tränare Jesse Marsch. Han välkomnar rykten om en flytt till systerklubben i Leipzig. ”Om jag fick chansen att träna RB Leipzig så tycker jag att det hade det varit en toppenidé”, säger Marsch, men skyndar att tillägga att Julian Nagelsmann gör ett bra jobb där. Bayern München, och för all del Tottenham, har uppgetts intresserade av Nagelsmann.

Sport 1 följer upp FC Bayern men med nuvarande tränaren Hansi Flick i fokus. Nästa vecka har han möte med klubben. Alternativen är enligt tv-kanalen tre: 1/ Flick och Bayern kommer överens om en skilsmässa, och landslaget eller en klubb lägger pengar på bordet (det vill Bayern ha) för Flick. 2/ Kontraktet rullar på det sista året, Flick lyfter lön men tar ett sabbatsår. 3/ Flick köper sig ur kontraktet.