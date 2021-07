Italienska legendaren: "De har bara en rostig pokal från 1966"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är tillbaka i augusti.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bara njuter. Det är ”Så vackert”. Italien är Europamästare (1-1 mot England, 3-2 e str). Tidningen sparar inte på betygen. Sällsynta 9 av 10 delas ut till Gianluigi Donnarumma – som utsågs till EM:s bästa spelare av Uefa – och till Leonardo Bonucci. Men det räcker inte för förbundskapten Roberto Mancini. Han får 10. Ett betyg som bara nio spelare fått genom alla år, och knappast någon tränare. ”Under tre år den bäste i taktik, teknik, ledning och mod. I allt”, skriver GdS, och tycks ge Mancinis finalbetyget mer av ett helhetsbetyg. ”Mancinissimo” är rubriken som möter läsarna på sida sex. Själv säger Mancini efter matchen, ”Grabbarna var fantastiska. Jag saknar ord. De är en fantastisk grupp”. Har man ingen Roberto Mancini kan man försöka skaffa sig en Gianluca Mancini. Enligt GdS är Chelsea intresserad av Romabacken, och kan använda Kurt Zouma i en byteshandel. Roma väntar i sin tur på Rui Patricio flyg. Kanske kommer det redan i kväll. Övergångssumman till Wolves är tio miljoner euro plus bonusar. Även Oliver Giroud väntas till Italien inom de närmaste dagarna.

Corriere dello Sport ropar från hustaken, ”Den är vår!”. EM-pokalen. Ingen symboliserade det mer än vad Bonucci gjorde i går kväll. Först skrek han ”It’s coming to Rome” upprepade gånger i en tv-kamera, som en pik till engelsmännen (se klipp). Det fortsatte. ”Vi njuter av att se 58 000 människor lämna innan prisutdelningen. Nu ska pokalen till Rom i stället för att stanna i London. Det tog det illa, jag är ledsen för deras skull, men Italien har ännu en gång utdelat en lektion”. Den tidigare italienska stjärnan Alessandro Altobelli deltar gärna i lite Englands-bashing. ”Det är en njutning att vinna på Wembley mot England, som alltid tror de är störst, bäst och vackrast. Och så tittar man i deras prisskåp och där finns en rostig pokal från 1966! Kolla vårt prisskåp. Det är fullsmockat!”, säger Altobelli. Bortanför rubrikerna har Jenny Hjohlman, 31, bytt klubb. Från Napoli till Brescia. Hennes fjärde klubb i Italien.

Leggo, gratistidning i Rom och Milano, bidrar med en dubiös huvudrubrik, coronaanspelande ”Den italienska varianten”. Tidningen bidrar också med fejkade nyheter. Till bilder från när engelska fans pucklar på landsmän som försöker tränga sig in på Wembley, skriver Leggo att bilderna visar engelsmän som utövar ”barbariskt våld” mot italienare. Belgiska Het Laatste Nieuws och ryska Championat sprider för övrigt samma fake news om att det var en attack på italienare.

La Repubblica får inleda en kavalkad av förstasidor med ”Europa är vårt”. Tuttosport: ”Det är bara vi”. Corriere della Sera: ”Det är vi som är mästare”. Il Giornale: ”Italien njuter”. Il Mattino: ”Europas drottning”.

ENGLAND

Daily Telegraph frossar i smärtan efter EM-finalförlusten (1-1 mot Italien, 2-3 e str). ”Den ultimata plågan – hjärtekrossade igen”, täcker nyhetsettan. ”Det här kommer att göra ont”, täcker sportettan. En nation deppar. Telegraphs högsta spelarbetyget i finalen går till en spelare på förlorarnas sida, Declan Rice. Mittfältaren får 9 av 10. Det lägsta får Ciro Immobile, 4.

Daily Mirror suckar, ”Oh no, not again” efter matchen. Rubriken kunde också ha använts för fansen. Stökigheter i samband med matchen har resulterat i 49 gripanden och 19 skadade poliser. ”Oh no, not again” skulle också kunna användas på att straffsyndarna Marcus Rashford, Jadon Sancho och Bukayo Saka som fått rasistiska kommentarer i sociala medier. Andra uppmärksammar också att trion som svar kärleksbombats på samma plattformar.

The Guardian konstaterar att det var ”Hjärtesorg” för England. En hjärtesorg förbundskapten Gareth Southgate tar på sig. ”Det är mitt ansvar. Jag valde vilka som skulle ta straffarna”, säger Southgate. Men Roy Keane var kritisk i ITV:s studio: ”Om du är (Raheem) Sterling eller (Jack) Grealish så kan du inte bara sitta där och låta en ung kille (Bukayo Saka) ta en straff före dig. Du kan inte låta en blyg 19-åring gå före. De har mer erfarenhet. De måste stå upp och gå före”.

The Sun ser ljus i det engelska mörkret. ”Stolthet över lejonen”, följs av ”England förlorade på straffar – men bryr er inte om det, grabbar, det är bara ett år till VM”. Daily Express går på en liknande linje med ”Det gör ont…men vi är så stolta över er”. The Independent har ”Tårar för hjältar”.

Football Insider hävdar att West Ham leder jakten på Tammy Abraham. Även Aston Villa vill ha Chelseas anfallare. Chelsea värderar Abraham till 40 miljoner pund, men väntas enligt FI beredd att släppa för något mindre. Wolves och Dortmund har också visat visst intresse.

SPANIEN

Marca kallar Italiens triumf för en ”Wembleyazo”. Självklart uppmärksammar tidningen också att Pedri utsetts till EM:s bästa unga spelare.

Diario AS ger eloge till Italien på italienska över förstasidan, ”Bravissima”. I tidningen kan man också läsa om Willian Josés framtid. Anfallaren är tillbaka i Real Sociedad efter utlåningen till Wolves. Men brasilianaren är inte tillbaka för att konkurrera med Alexander Isak igen. Real Sociedad letar en ny klubb åt Willian José och Besiktas är aktuell.

Sport har inte fått fira Lionel Messi riktigt, så hela dagens förstasida tillägnas hans Copa América-titel (de andra argentinarna får spela statister). Italiens EM-guld får ett hörn. På tal om Messi. Sport betonar att Barcelona vill göra sig av med Antoine Griezmann för att förbättra den svåra ekonomiska situationen och frigöra mer pengar i lönebudgeten. Mest intresserade på sistone har varit Juventus och Chelsea. Även Man City och Man United påstås ha visst intresse. Men den klubben Griezmann själv vill till är Atlético, hans förra klubb. Fast en affär anses tveksam. ”Barça vill inte förstärka Atlético”, som rubriken på förstasidan lyder.

Mundo Deportivo är snarlik Sport; Messi Copa América-triumf i fokus, och en mindre puff för att ”Donnarumma kylde ner Wembley”. Om Messi lägger tidningen också till att ett besked om hans framtid (att han skriver nytt kontrakt med Barça) väntas inom de närmaste dagarna.

FRANKRIKE

L’Equipe betecknar det italienska landslaget som ”De oslagbara”. Den 34:e raka matchen utan förlust gav också en EM-pokal. Matchens lirare enligt tidningen var Gianluigi Donnarumma, 8 av 10 i betyg.

Le 10 Sport uppger att Barcelona är den hetaste klubben i jakten på Lilles mittfältare Renato Sanches. Barça är i kontakt med portugisens entourage, men pengar saknas för närvarande. Även Tottenham är starkt intresserade men inga bud har lagt ännu.

TYSKLAND

Sky Sport uppmärksammar beefen mellan tidigare Bayernpampen Uli Hoeness och Toni Kroos. Den frispråkige Höness kritiserade i tv skarpt Kroos insats i EM, ”Han sätt att spela fotboll är helt slut”. Svaret lät inte vänta på sig – och det var syrligt. ”Uli Hoeness är en man med stor fotbollskunskap (även om hans analyser inte var tillräckligt bra för RTL). Han har litet intresse av fiendskap och är i perfekt harmoni med sig själv. Precis som sin greenkeeper”, skriver Kroos på Twitter. Hoeness svarar: ”Vi bor i en demokrati, alla har rätt att säga vad de vill”.

Kicker frossar i statistik. I 65 år har tidningen klassat Bundesligaspelarna två gånger per säsong, de bästa som Weltklass (Världsklass). Nu larmar tidningen om att det är illa ställt med toppkvalitet i ligan. Samtidigt presenteras en historisk Weltklass-elva, de som har flest nomineringar: Manuel Neuer – Berti Vogts, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Schnellinger, Paul Breitner – Arjen Robben, Wolfgang Overath, Horst Szymaniak – Uwe Seeler, Gerd Müller, Robert Lewandowski. Kicker bjuder även på en slutranking från EM. Den är spelarbetygen (1-6, 1 är bäst). Bland utespelare har en topptrio snittbetyget 2,00: Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini och…märkligt nog Dejan Kulusevski. På delad tiondeplats återfinns Emil Forsberg med 2,38. Bland målvakter är Yann Sommer etta med 2,20. Robin Olsen slutar på sjätte plats med 2,63 – just före Uefas bästa spelare i EM, Gianluigi Donnarumma (2,64).

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) skriver att Celtic inte lyckats landa Carl Starfelt. Fyra miljoner pund räcker inte. Rubin Kazan vill ha mer, eftersom den ryska klubben också ska betala tio procent av försäljningssumman till IFK Göteborg. Daily Record skriver att Celtic fortsatt ä intresserad av den svenska backen ”men inte kommer att fortsätta jakten om samtalen fortsätter strula”.