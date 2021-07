Rennes drar i bromsen - Cajustes flytt i fara

Rubrikämne i rött.

FRANKRIKE

Ouest France uppger att Rennes har tröttnat på Midtjyllands krav för att släppa Jens Cajuste, som spelade EM för Sverige i sommar. Enligt tidningens källor kommer klubben inte att höja sitt bud. Det har rapporterats att Midtjylland nobbat två bud från Rennes, det senaste på drygt tio miljoner euro, och vill ha 15 milj euro. Ouest France lägger dock till att förhandlingarna ännu inte är avslutade då ”spelaren verkligen vill till Rennes”.

L’Equipe får en pratstund med PSG:s nyförvärv från Real Madrid, Sergio Ramos. L’Equipe: ”Real Madrid är intresserad av Kylian Mbappé, vad skulle du ge honom för råd?”. Sergio Ramos: ”Jag skulle råda honom att stanna i PSG. Jag kan inte avgöra Kylians framtid men jag vill att han stannar. Vi vill ha de bästa spelarna och Kylian är en av dem, precis som Neymar. Tillsammans kan vi göra stora saker”. Han får också frågan om det stämmer att Neymar veckorna innan Ramos skrev på försökte övertala honom om att komma till PSG. ”Ja, det stämmer. Men det är bra att prata med andra spelare, med presidenten (Al-Khelaïfi), sportchefen (Leonardo) och tränaren (Pochettino). Alla övertygade mig på sitt sätt”, säger Sergio Ramos.

Le Parisien påpekar att den franska nationaldagen (i dag) blir en aktiv dag för PSG. Gianluigi Donnarumma skriver på sitt femårskontrakt och klubbens spelar sin första försäsongsmatch. Tidningen uppger vidare att PSG fryser planerna på att värva Lionel Messi. Intresset är inte ömsesidigt. Det blir en besvikelse för Neymar, som hoppats återförenas med argentinaren, men en lättnad för Barcelona som kan fortsätta försöka sy ihop ett nytt kontrakt.



ENGLAND

The Sun ger både förstasida och sportetta till Harry Maguire. Det visar sig att landslagskaptenens pappa var en av dem som skadades i kaoset inför finalen när ingångar på Wembley stormades av biljettlösa fans. Han misstänks ha fått två revbensbrott. ”Det var läskigt”, säger Harry Maguire, ”Han hade problem med andningen efteråt på grund av revbenen, men han är inte den som klagar”. Maguires familj vittnade om att det även var stökigt på läktaren efteråt. På sportettan är det Maguires stöd till lagkamraterna Rashford, Sancho och Saka som tar plats. ”Jag hade inte varit så modig att ta en straff för England när jag var 19 år”, säger Maguire, fördömer hatet mot trion och levererar en uppmaning, ”Vi vill inte ha folk som er i sociala medier eller i samhället”.

New Statesman frågar sig varifrån hatet i sociala medier mot de engelska landslagsspelarna kommer ifrån, rent geografiskt. Förbundskapten Gareth Southgate berättade att han blivit informerad att ”mycket kommer från utlandet”. Sanjay Bhandari, ordförande för Kick It Out, antirasismorganisationen inom engelsk fotboll, säger att statistisk för de två senaste säsongerna visar att 70 procent är från utlandet. ”Det är inte fotbollsfans. Det är människor som aldrig varit på en engelsk arena. Det beror delvis på att även om vårt eget problem med rasism är akut, så har vi inte monopol på att vara idioter. Det är lika troligt, om inte mer troligt, att italienska och franska fotbollsfans förolämpar färgade spelare med apemojis”, säger Bhandari. Även ryska och kinesiska troll misstänks ha bidragit till söndagens attack, även om inga bevis finns för närvarade.

Daily Mirror påminner om att problemen med hat på hemmaplan kvarstår men också stridsviljan mot de mörka krafterna. ”Du inspirerar oss”, är rubrik till bilden på en där väggmålning av Rashford som blev nedklottrad men senare kärleksbombad och i går även platsen för en protest mot rasism. Rashford själv ska för övrigt opereras och kan få en paus från fotbollen fram till oktober. Jadon Sancho gjorde under tisdagen sin läkarundersökning och väntas vara klar för United inom 48 timmar, skriver Mirror, som också noterar Arsenals bakslag i första försäsongsmatchen (1-2 mot Hibernians).

The Guardian påpekar att ”England riskerar tomma läktare efter Wembley-kaoset”. Det gäller i så fall först i Nations League 2022-2023. Tidningen har också med att ”Chelsea är på väg att göra rekordtransfer”. Men det handlar inte om Haaland och hundratals miljoner pund. Det handlar om Laura James och 50 000 pund. Med flertalet bonusar till Manchester United kan övergångssumman enligt Sky Sports nå 200 000 pund. Det handlar om den största inhemska övergången inom damfotboll. Laura James är syster till Chelseaspelaren Reece James.

The Athletic uppger, med hänvisning till sina källor, att Manchester City är beredd att höja budet på 100 milj pund på Harry Kane. Mer tveksamt är om det skulle nå de 150 milj pund Tottenham vill ha. I dagsläget ser Kane ut att bli kvar, menar The Athletic. Man United är inte med i bilden.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utlovar ”Giroud i Milan – och mer kommer”. Fransmannen anländer på torsdag och skriver under fredagen på för två år. Milan betalar Chelsea 1,5 milj euro för sin vice-Ibra. Han ses också som ett alternativ vid sidan av Zlatan Ibrahimovic. Det måste i så fall vara den äldsta anfallskonstellationen inom toppfotboll: 75 år tillsammans i höst. Efter en nummer 9 är det en nummer 10 som gäller. Nikola Vlasic vill till Milan, Milan vill låna honom med köpoption men CSKA vill sälja för 30 milj euro. Fortsättning följer. Alternativ för Milan är Marcel Sabitzer. Under ”Chiello show” samlas Giorgio Chiellinis galenskaper i EM. Från psykandet av Jordi Alba till det senast uppdagade hysset, ”förbannelsen” mot finalmotståndaren Bukayo Saka. Just före den avgörande straffen ropade Chiellini ”Kiricocho!”. Bakgrund: På 80-talet drabbades legendariska argentinske tränaren Carlos Bilardo av flera skador på spelarna under Estudiantes träningar. Bilardo upptäckte att en supporter som kallades Kiricocho alltid fanns på plats när det hände. Så Bilardo skickade Kiricocho till motståndarnas träningar för att föra otur med sig. Det funkade. Estudiantes vann ligan. Chiellini bekräftar för en argentinsk journalist att det var ”Kiricocho!” han ropat under finalen.

Corriere dello Sport har fokus på en annan EM-hjälte, Lorenzo Insigne. Den miniatyrlike anfallarens framtid i Napoli är osäker. Nya tränaren Spalletti gillar honom men klubbpresident Aurelio De Laurentiis är kallsinnig, har inte hört av sig till EM-vinnare och erbjuder sänkt lön. ”Stor fara för kontraktsförlängningen”, slår CdS fast, och tillägger att utländska klubbar är intresserade av Insigne. På tal om Napoli. Damlaget har värvat svenskan Sejde Abrahamsson, 23, från Sevilla. Målvakten Rui Patricio är klar för Roma – tack vare José Mourinho och deras gemensamma agent Jorge Mendes – men framtiden för Robin Olsen är fortfarande inte klar. Tidningen har också Jorginhos tankar om att plötslig omtalas som en Ballon d’Or-kandidat. ”Vi lever alla för drömmar. Men jag ska vara uppriktig, om vi talar talang så är jag medveten om att jag inte är bäst i världen. Men om det handlar om titlar så har ingen vunnit fler än jag”, säger Jorginho. Mittfältaren förtydligar, ”Hur skulle jag kunna jämföra mig med Messi, Neymar och Cristiano Ronaldo? De är på en helt annan nivå än jag. Men jag upprepar, det hänger på kriterierna”.

Tuttosport pryder förstasidan med just Chiellini i kronan han hade i samband med tisdagens firande. ”Upprördhet kring kungen” handlar om ilska över att Chiellini inte kommit med i Uefas drömelva efter EM. På annat håll uppger Tuttosport att Milan nobbat ett bud på Theo Hernandez. PSG påstås ha erbjudit 40 miljoner euro för vänsterbacken.



SPANIEN

Marca gör Sergio Ramos intervju med L’Equipe till lockbete med ”Jag vill att Mbappé stannar i PSG”. Ett annat citat från den tidigare Real Madrid-profilen, ”Vi har ett problem som nation, vi värdesätter inte våra egna”. Läckta ljudupptagningar som El Confidencial tagit del av ges utrymme. I ett samtal från 2006 pratar Real Madrids president Florentino Pérez om målvakten Iker Casillas, som han tycker är undermålig. ”Han är en av de största bluffarna. Den andra är Raúl. Det är Real Madrids två största bluffar”, säger Pérez. Det pikanta med dessa gamla ljudupptagningar är att både Raúl och Casillas jobbar inom Real Madrid i dag.

Diario AS har en fortsättning, ”Florentino fördömer konspiration”. Real Madrid-basen tror inte det är en slump att ljudupptagningarna just nu. Han tror att det beror på hans Super League-planer som motarbetats och stoppats. Pérez bekräftar att han ser över möjligheterna att stämma El Confidencial. Dagens största rubrik är annars att ”Ancelotti har hemarbete att göra”. Det fortsätter: ”Han måste bestämma spelsystem, Alabas position, framtiden för Marcelo, Bale, Isco…”.

Sport är övertygad om att ”Messi kommer allt närmare” ett nytt kontrakt med Barcelona. Det beror dels på Barças idoga arbeta att sy ihop en lösning och dels på att PSG dragit tillbaka sitt intresse (se Le Parisien). Från mercadon rapporterar Sport att Evertons nya tränare Rafael Benítez är angelägen om att värva Clément Lenglet från Barça. Benítez uppges se Lenglet som en ersättare till Yerry Mina men också en ledare för laget.

Mundo Deportivo hävdar att ett byte – Saúl mot Antoine Griezmann – är ”På bana”. Både Barcelona och Atlético de Madrid tilltalas av idén. Bytet skulle ge Barça möjlighet att sänka lönekostnaderna, och klubben uppges inte besvärad av att se fransmannen lämna för en rival.



TYSKLAND

Sport1 lyssnar till Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic som med häpnad tittar på transfermarknaden som accelererar igen. ”Jag trodde inte det skulle bli stora transfers i år, men när jag ser vad PSG spenderar blir jag rädd”, säger Salihamdzic, ”Och nu vill Chelsea spendera 175 miljoner pund på Haaland. Vi får klä oss varmt”. Han sammanfattar, ”Mot vissa finansiella krafter finns inget att göra”.

Sky Sport får ännu en dementi från Dortmund om en flytt för Erling Haaland. Men den är ärligt talat inte den starkaste. Blivande sportchefen Sebastian Kehl svarar på ryktena om ett möjligt megabud från Chelsea. ”Jag läste om det, men för oss ha inget förändrats: vi räknar med Erling nästa säsong, det vet han och hans agent”, säger Kehl. Haaland är tillbaka i Dortmund efter en förlängd semester. Han väntas göra sitt första träningspass i dag.

SportBild ger i veckans nummer gott om plats till supertyckaren Lothar Matthäus. Han går stenhårt England och landslagets fans. ”England fans var fientliga mot en liten flicka i tysk tröja, de buade under motståndarnas nationalsång, danske målvakten Kasper Schmeichel blev störd av en laserpenna, Raheem Sterling filmade till sig en straff i semifinalen. Lägg sedan till rasistisk fientlighet mot sina egna spelare efter finalen”, skriver Matthäus, ”Så, ursäkta spelarna, ni förtjänar att traumat fortsätter efter finalförlusten på straffar”. Matthäus spyr inte bara galla. Han delar också ut beröm. Han plockar ut fem Bundesligaspelare som glänste i EM. Yann Sommer (Mönchengladbach/Schweiz), Martin Hinteregger (Frankfurt/Österrike), Thomas Delaney (Dortmund/Danmark), Patrick Schick (Leverkusen/Tjeckien) och så Emil Forsberg.

ÖVRIGT

DR Sport (Danmark) pratar med Danmarks förbundskapten Kasper Hjulmand om de svåra dagarna efter Christian Eriksens hjärtstopp. Ett par dagar senare väntade Belgien på Parken. Flera spelare tvivlade på spel. Några kräktes i omklädningsrummet. Själv ville Hjulmand bara ha matchen överstökad. ”Det är en gåta för mig hur vi kunde gå in och prestera så”, säger Hjulmand, ”Vi kunde se och känna stödet (från läktarna, min anm), och det hjälpte oss att hitta en mening i en situation som inte gav någon mening. Jag tror det var precis det som gjorde att vi kunde komma igång igen”.

New York Times (USA) har via journalisten Tariq Panja har nyheter för fotbollsromantiker. De färska sydamerikanska mästarna Argentina och lika färska europeiska mästarna Italien planerar ett mästarmöte. Det ska vara till minne av Diego Maradona. Planerna uppges ”långt gångna”.