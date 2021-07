Bara Cristiano Ronaldo fick större jubel än Kulusevski

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Corriere dello Sport toppar med ”CR7 – show och mysterium”. Show, för att han bjöd fansen på leenden, selfies och autografer när han var tillbaka på Juventus träningsanläggning efter sommaruppehållet. Mysterium, för att framtiden fortsatt är oviss. Enligt CdS fortsätter kontakterna med PSG. Dejan Kulusevski får en egen liten Juventusrubrik. Tidningen använder mottagandet från det par hundra fans som var på plats i går som någon form av popularitetsbarometer. ”Kulusevski, vilken tillgivenhet från fansen!”. Efter Cristiano Ronaldo var nämligen svensken den återvändare som möttes av mest jubel och kärlek. Tidningen tolkar det som att fansen ”redan identifierat honom som en av framtidens ledare”. Enligt uppgift hängde Kulusevski kvar en kvart bland fansen för att skriva autografer och bli plåtad, vilket uppskattades stort (se även klipp nedan). Matthijs De Ligt och Adrien Rabiot fick också applåder medan Aaron Ramsey mest möttes med kyla, noterar CdS. Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic dyker också upp i en rubrik några sidor längre in. CdS understryker intresset från Napoli och i synnerhet sportchefen Christian Giuntuli, som följt 22-åringen länge. Napoli väntas ändå inte göra något drag förrän klubben vet vilka backar som lämnar. Atalanta och Inter nämns som rivaler om Ahmedhodzic.

Il Romanista hör flygmotorerna dra i gång på ”Special Air One”. Mourinho & Co har dragit till Portugal. Det har inte Robin Olsen. Kanske hamnar han i stället på ett plan till Ryssland. Svensken är en av tre spelare som Roma erbjuder Zenit att välja emellan för att få ner prislappen på Sardar Azmoun. I går kom uppgifter om att Rennes gjort en förfrågan om möjligheter att låna Olsen. Enligt Sportitalia blev det kalla handen. Tv-kanalen uppger däremot att ett starkt intresse fortfarande finns från Lille.

La Gazzetta dello Sport menar att ”Juve gått om i kampen om Kaio Jorge”. Juventus har skrivit till Santos om sina intentioner att värva 19-åringen gratis i januari. Turinklubben ska ha nått en överenskommelse med spelaren. Det har sedan tidigare även Milan. En tredje klubb med i racet är Benfica. I Milans och Benficas fall har det talats om värvning i sommar mot viss kompensation. Men Juve ses, av GdS, nu som favorit.

🎥 #Juventus – Dejan #Kulusevski molto disponibile all'uscita dal J-Medical (oltre 15 minuti di selfie e autografi): ovazione dei tifosi bianconeri per lo svedese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/pBfQ82Nawu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 26, 2021

ENGLAND

The Guardian ser bara guld som glimmar. Gårdagens tre OS-guld bländar läsare av brittiska sportettor. Manchester United hoppas Raphaël Varane ska blända publiken kommande säsong. Avtalet med Real Madid rapporteras nu klart. 42,7 miljoner pund (50 milj euro), inklusive bonusar, kostar fransmannen. Fabrizio Romano says so. Och det gör även annan initierad press utomlands. 28-åringen skriver på för fyra år och övergången från Real Madrid blir klar nästa vecka.

Manchester Evening News, liksom The Athletic, konstaterar att det är Victor Nilsson Lindelöf som trillar ut ur startelvan till förmån för Varane. Svensken var som bekant förstaval förra säsongen. MEN ser följande idealelva för United framför sig: De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw – McTominay, Pogba, Fernandes – Sancho, Cavani, Rashford.

Daily Telegraph täcker förstasidan med Varanes övergång men har också ytterligare en förändring i Uniteds backlinje. Den 23-årige mittbacken Axel Tuanzebe är på väg bort och Newcastle är intresserad. Sedan finns oönskade rubriker för Wayne Rooney för andra dagen i rad. Efter måndagens skandalrubrik om unga kvinnor, så har Telegraph i dag skaderubrik om ung man. Det visar sig att det var Rooney, tränare för Derby County, som under en träning tacklade en av sina egna spelare illa. 20-årige irländske landslagsmittfältaren Jason Knight blir borta i upp till tre månader med en fotledsskada.

Sky Sports uppmärksammar ett inlägg av Chelseas målvakt Kepa Arrizabalaga i The Players’ Tribune. Där ber han dåvarande tränaren Maurizio Sarri om ursäkt för den häpnadsväckande situationen i ligacupfinalen 2019. Arrizabalaga vägrade låta sig bytas ut trots Sarris upprepade försök från sidlinjen. I dag kallar Arrizabalaga det hela för ”ett stort missförstånd”, men är ångerfull. ”Jag gjorde fel och jag är ledsen för alla som blev involverade; för Maurizio Sarri, som det verkade som jag undergrävde inför öppen ridå, för Willy (Caballero), en lagkamrat och stort proffs, och för alla lagkamrater och Chelseafans som fick stå ut med all uppmärksamhet under matchen och dagarna efter”, skriver Arrizabalaga.

Daily Express hävdar att Tottenham utmanas av Wolverhampton i försök att värva Aaron Ramsey. Den walesiske mittfältaren har bara spelat sporadiskt i Juventus. Tottenham gjorde i går klart med Bryan Gil från Sevilla.



SPANIEN

Marca försöker se den ljusa sidan av Real Madrids försäljning av Raphaël Varane till Manchester United. ”Försäljningen av Varane är ett steg närmare Mbappé”. De 50 miljoner euro klubben drar in på försäljningen är ett nödvändigt tillskott i jakten på PSG-anfallaren, resonerar Marca. Och det skapas också utrymme i lönebudgeten. Visserligen har Davia Alaba anlänt, men Real Madrid har släppt både Varane och Sergio Ramos.

Diario AS:s chefredaktör Tomás Roncero är skeptisk till förlusten av trotjänarna Varane och Sergio Ramos. ”Vi talar om två av världens fem bästa mittbackar. Att sälja sitt kulturarv (eller låta det försvinna utan att verka ta det på allvar, som i fallet med Ramos), är något Real Madrid-fans inte är vana vid”, skriver han. På annat håll rapporterar AS om Real Sociedad som i stället gläds åt att ha behållit sin stora stjärna. I går var Alexander Isak tillbaka efter EM-äventyr, ledighet och framför allt med ett färskt kontrakt med San Sebastian-klubben. ”Den svenske anfallaren togs emot som någon form av rockstjärna. Han parkerade på fotbollsspelarnas parkering och möttes av Roberto Olabe (sportchef) och hans högra hand, Eric Bretos”, skriver AS.

Mundo Deportivo beskriver Isaks återkomst med rubriken ”Artilleriet är här”. MD skriver att ”Försäsongen, som varit lite grå på grund av skador, behövde en fräsch fläkt. Då finns inget bättre än Alexander Isaks ankomst till träningsanläggningen för att sprida glädje”, skriver MD, och nämner ”stigande förväntningar” på fjolårets skyttekung inför kommande säsong.

Sport ger plats åt gårdagens stora besked kring Barcelona, den ekonomiska tvisten med Neymar är över, ”Freden är underskriven”. Här finns också ett par andra mindre Barça-rubriker: En är ”Griezmann går med på att förhandla om en lönesänkning”. Mycket tala för att fransmannen, som bara accepterar en flytt till Atlético, blir kvar i Barça, och han är beredd att skära i sin lön. En annan rubrik är ”Avgörande möte med Ilaix i morgon om en förlängning”. Barça har inte lyckats komma överens med 18-åringen, och Man City och Chelsea sägs hovra i närheten.

FRANKRIKE

L’Equipe låter endast en fotbollsnyhet ta sig fram i OS-sorlet på förstasidan, ”Varane på väg till United”. Liksom andra källor uppger L’Equipe att United betalar 50 miljoner euro, inklusive bonusar, för Real Madrids franske landslagsback. Enligt L’Equipe gjorde nye Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti ett sista försök i fredags att övertala Varane att stanna, men förgäves. Lönen i United blir 250 000 euro i veckan, dubbelt så mycket som i Real Madrid, skriver L’Equipe. Lille kan ha hittat en annan målvakt än Robin Olsen som ersättare till Mike Maignan. Klubben är intresserad av att låna Sergio Rico från PSG.

Le Parisien kan konstatera att Sergio Ramos inte fått någon flygande start i PSG. Eller någon start alls. Den 35-årige backen missar även matchen mot Sevilla i kväll och riskerar även att missa säsongsöppnaren Champions Trophy mot ligamästaren Lille på söndag. Enligt L’Equipe är det redan klart att han missar även den matchen. Det är en smärre vadskada som stör Ramos.

TYSKLAND

Weser-Kurier berättar om ett Werder Bremen som kämpar i motvind. Klubben behöver sälja spelare för 20 miljoner euro och minska lönebudgeten rejält för att klara sig. Men klubben får inte sålt spelare, ”inte ens Ludwig Augustinsson, som borde attrahera stort intresse som vänsterback och EM-spelare. Men så här långt har det bara blivit helt oacceptabla bud”, skriver W-K, och syftar sannolikt på Galatasaray som sägs ha varit beredd att betala tre milj euro. Bremen vill ha tio milj euro. ”Vi klagar inte, men vi måste också vara realistiska. Transfermarknaden är extremt lugn i sommar. Vi kan inte och kommer inte att ge bort våra spelare”, säger Clemens Fritz i klubbledningen.

Sky Sport uppger att Aston Villa gett ett bud till Bayer Leverkusen på Leon Bailey. Leverkusen är villig att sälja men inte under marknadsvärde. Den 23-årige jamaicanen värderas till 39 miljoner euro. Baileys kontrakt går ut 2023.

Sport1 rapporterar om en tung försäsong för Borussia Mönchengladbach. Stjärnan Denis Zakaria har testat positivt för corona efter semester och befinner sig i karantän. Dessutom Alassane Plea har skadat knäet. Det är oklart hur länge han blir borta. På onsdag väntar träningsmatch mot Bayern München, samma lag som väntar i ligapremiären den 13 augusti.