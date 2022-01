Hot och hat mot Vlahovic inför Juventus-flytt

Headlines Blogg 08:35



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår triumferade fast, ”Juve här är Vlahovic”. I går gick Fiorentinas sportchef Daniele Pradè ut i Sportiltalia och sa att ”alla dörrar är öppna” för att köpa Dusan Vlahovic, ”även för Juve”. Enda kruxet är att Pradè kräver 70 miljoner i rena pengar här och nu. Vlahovic vill till Juve. Anfallaren är redan överens med Turinklubben, skriver GdS. Gazzettan tror på en affär värd 60 milj euro. Sportitalia menar att det redan finns en överenskommelse på 67 milj euro plus bonusar. Att Vlahovic inte vill till Arsenal, det har italienska medier påtalat länge. Tuttosport och La Stampa påpekar att Juve har råd, det är bara en affär som nu behöver tidigareläggs. Beskedet om att skilsmässan nu är nära och att det är hatade Juventus som med all sannolikhet är destination för ännu en Fiorentinastjärna (minns Baggio, Bernardeschi, Chiesa…), togs inte emot väl av en del ultras i natt. Banderoller mot Vlahovic har hängts upp i Florens, uppmärksammar italienska journalister. ”Respekt vinner man inte med mål, Vlahovic din jävla puckelrygg” (sistnämnda, ”gobbi”, också öknamn på Juve). Det är en av de mildare budskapen. Andra banderoller innehåller inslag av rasism och hot mot Vlahovic – som ”Dina säkerhetsvakter kan inte rädda ditt liv”. På annat håll i GdS kan man läsa att även Milan förstärker anfallet. Marko Lazetic väntas till Milano i dag. Kostnaden är tre miljoner euro plus bonusar, skriver GdS. Röda Stjärnan har bekräftat ett avtal. Den 192 cm långe 18-åringen kanske blir en framtida ”vice-Ibra”. På tal om Zlatan Ibrahimovic, så kommer den inflammerade hälsenan inte att undersökas närmare. Problemet kommer bara att övervakas tills det går över, med start i samband med dagens träning. Bara om situationen bli värre väntar en grundligare undersökning. Förhoppningen är att svensken ska vara tillbaka till derbyt mot Inter den 5 februari.

Corriere dello Sport toppar med beskedet från Fiorentina: ”Vlahovic kostar 70 miljoner euro”. Den näst största rubriken är ”Balotelli, chans på VM – Mancini ska testa honom”. Förbundskaptenen ha tagit ut Balotelli till landslagets läger. Balotelli sätter inte av några av sina fyrverkerier över beskedet. ”Vid 31-års ålder bör det höra till det normala att spela för landslaget”, säger han.



ENGLAND

Daily Star vinner tabloidfajten om Watfordrubrik med ””Dilly-ding, dilly-gone”. Den 70-årige Claudio Ranieri har fått sparken. 74-årige Roy Hodgson är favorit att ersätta. Det har även förekommit rykten om Frank Lampard men han får antas vara alldeles för ung.

Daily Mirror ger oproportionerligt stort utrymme åt varför Jack Grealish konfronterat Oriol Romeu i spelartunneln under helgens match mellan Southampton-Man City. Grealish ska ha varit uppretad över att Romeu nyps. Det ger dagens fetaste rubrik och ”Exklusivt” med röd färg. Mirror hävdar vidare att Everton valt att inte satsa på Vitor Pereira som tränare. Därmed ligger vägen öppen för Wayne Rooney, menar Mirror.

Daily Mail försöker locka läsare med ”Nervösa fotbollsspelare kallar på SAS”, det brittiska specialförbandet. Med det menas att tidigare soldater hyrs in för att bevaka stjärnornas hus. Mail nämner inbrottet hos Victor Nilsson Lindelöf som det senaste exemplet av allt vanligare attacker mot spelares bostäder. Klubbar i nordvästra England har enligt tidningen en diskussionsgrupp där information delas och säkerhet för lagens stjärnor diskuteras. Mail tar även upp att Chelsea beordrats utöka bortalagets omklädningsrum på Stamford Bridge. Liverpool och Brighton har klagat över bland annat storlek och ventilation. Omklädningsrummet anses inte covidsäkert.

The Guardian-frilansaren Fabrizio Romano förser tidningen med transferuppgifter. Anthony Martial lånas ut till Sevilla. Den spanska klubben betalar hela Martials lön och Man United fem miljoner pund i låneavgift. Newcastle har ögonen på Dele Alli i Tottenham om försöket att låna Jesse Lingard från Man United inte går i lås.

Sky Sports uppger att Tottenham närmast sig ett köp av Adama Traoré. Tottenham har tidigare fått ett bud på 15 miljoner pund nobbat, Wolves vill ha 25 milj pund men en kompromiss kring 20 milj är nära. Arsenals ex-spelare Emmanuel Adebayor har reagerat på behandlingen av Pierre-Emerick Aubameyang. ”De (Arsenal) vet inte hur man förlåter”, säger Adebayor.

The Athletic påpekar att Alexander Isak fortsatt är ett alternativ för Arsenal men att klubben vill pressa ned övergångssumman. Utköpsklausulen i Real Sociedad ägs vara på 95 milj euro. The Athletic skriver vidare att Cristiano Ronaldos lön sänks med 25 procent om Man United inte når en Champions League-plats i ligan, det vill säga blir minst fyra.



SPANIEN

Sport lockar med ”Två värvningar på en vecka”. Både Álvarao Morata och Nicolás Tagliafico är aktuella innan transferfönstret stänger. Sport nämner också att Ansu Fati tvekar om operation för sin muskelskada, vilket klubben vill. Om Ansu Fati avstår kan han vara tillbaka om två månader men med risk för bakslag. Här finns också kampen om att bli Barças nästa huvudsponsor. Mundo Deportivo var först med att nämna att svenska Spotify är aktuell. Sport tar också upp Spotify men även att att VeganNation och Polkadot gett sig in i kampen. Enligt Sport kan Barça räkna med en världsrekordsumma för reklamplats fram på tröjan, på ärmen och på träningskläder: drygt 80 miljoner euro.

Mundo Deportivo bygger sin förstasida på att Lionel Messi är i Barcelona. Han käkade middag med Xavi, Sergio Busquets och Jordi Alba. ”Middag vänner emellan”. För även om katalanska medier gärna kittlar med tanken på en återkomst, handlade det snarare om just en middag vänner emellan. Xavi fyller i dag 42 år.

Marca konstaterar att ”Sergio Ramos har vuxit till sig” i PSG. Speltid och första målet. Han kommer stärkt till mötet med sin gamla klubb Real Madrid i Champions League den 15 februari.

Diario AS-rubriken ”Operation San Mamés” syftar bara på att Vinícius, Militão, Rodrygo och Casemio tar ett privatplan från Brasilien till matchen borta mot Athletic Club den 3 februari. Tidningen lägger till att det inte är uteslutet att Karim Benzema, som skadade sig i senaste matchen, kan spela.

Estadio Depotivo slår fast att ”Han kommer” – Anthony Martial. Sevillatidningen konstatera att staden vitklädda lag är överens med Man United, och att fransmannen väntas till staden ”inom de närmaste timmarna”.

Noticias de Álava menar att Alavés jobbar frenetiskt på att bli av med Saúl García och John Guidetti. Klubben har inte kunnat registrera nyförvärvet Nahuel Tenaglia. Men tidningen skriver att de två oönskade spelarna ”tröttnat på övergångar utan framtid, och därför beslutat sig för att bli kvar om inte en klubb som uppfyller deras önskemål dyker upp. Det är särskilt logiskt i svenskens fall, då han fritt kan välja nästa äventyr efter den 30 juni, men som är något Sergio Fernández (sportchef, min anm) måste lösa innan vinterfönstret stänger”, skriver NdA.



FRANKRIKE

L’Equipe har redan på förstasidan fått med de tragiska nyheterna från Yaoundé. Minst åtta personer omkom i samband med en rusning när supportrar smet in på arenan för att se Kameruns åttondelsfinal i Afrikanska mästerskapen (2-1 mot Komorerna). Det uppgav nyhetsbyrån AFP i natt. Ett femtiotal personer har skadats. Tragedin lade en mörk skugga över en annars spektakulär match, där Komorerna var exceptionella. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att Reinildo varit i Madrid och skrivit på för Atlético. Vänsterbacken lär inte lämna Lille förrän i sommar. L’Equipe tror inte att flytten innebär att Gabriel Gudmundsson blir given ersättare. Tidningen menar att svensken inte har samma defensiva kvaliteter och påpekar att han använts mer längre upp i planen.

RMC Sport uppmärksammar att påve Franciskus är i farten igen. Först byttes böcker med Zlatan Ibrahimovic. Nu har han bytt signerad tröja med Lionel Messi. Först fick påven en tröja av Messi. Nu har biskop Emmanuel Gobilliard levererat en Athletica Vaticana-tröja signerad av påven till sin landsman i PSG. ”Vi bad tillsammans”, berättar Gobilliard om sitt möte med Messi. I mer profana sammanhang meddelar RMC Sport att Bayer Leverkusen försöker låna PSG:s mittfältare Eric Junior Dina Ebimbe med en köpoption. FootMercato är inne på samma linje med lägger till att PSG också vill förlänga med 21-åringen först.

FootMercato har mer. Nice är ute efter Jesse Lingard. Manchester United-spelaren har sagts vara i Newcastles och West Hams blickfång. Även spanska klubbar är intresserade. Men enligt FM vill den franska sydkustklubben blanda sig i striden.

TYSKLAND

Bild ger ordet till supertalangen Youssouffa Moukokos agent Patick Williams. Han varnar Dortmund. ”Jo, konkurrensen är förstås stor i Dortmund, men han får knappast den speltid han behöver i den här fasen av sin karriär, så självklart tänker vi på vad som är bäst för hans framtid”, säger Williams, och lägger till, ”Det är inte tal om att förlänga för Moukoko!”. 17-åringen trivs med livet i Dortmund, men vill spela. ”Det finns så klart många klubbar som är intresserade, hans kontrakt går ut 2023, det vet toppklubbarna”, påpekar Williams.

Sky Sport uppger samtidigt att Dortmund närmar sig en annan anfallare, Karim Adeyemi. Sky beskriver sedan gårdagens besked om att Niklas Süle lämnar Bayern München på en fri transfer i sommar som ”David Alaba 2.0”. Tv-kanalen är kritisk till hur Bayern försökt hålla skenet uppe om förhandlingar om en förlängning när Süle redan meddelat sitt beslut. Sky Sport påpekar att det är fortsatt oklar om backens kommande adress. Premier League är troligast, även om Barcelona också är intresserad. Enligt både Spox och Goal kan Chelseas Andreas Christensen ersätta, även han på en fri transfer.

ÖVRIGT

Gazzetta.gr (Grekland) uppger att Panetolikos betalar ett tydligt sexsiffrigt belopp i euro för att låna Jacob Une Larsson från Djurgården. Liksom Expressen skriver Gazzetta.gr att det handlar om ett lån på ett och ett halvt år plus köpoption. I Panetolikos spelar också Johan Mårtensson och Jonathan Morsay. Laget ligger på nionde plats i grekiska högstadivisionen.