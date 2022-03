Uppgifter: Unitedspelare förvånade – Cristiano Ronaldo stack till Portugal

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Mirror går i bräschen för United-bashing efter storförlusten i Manchesterderbyt (1-4 mot Man City). ”Skamligt”, täcker sportettan. På det följer söndagskvällens citat från gamla Unitedprofiler som numera fyller tv-studios. ”Fem-sex av dem borde aldrig mer få spela för United”, säger Roy Keane, som också gav Mirror sin rubrik. ”Det var pinsamt”, säger Gary Neville. Svenskarna hade ingen kul afton. Manchester Evening News ger både Anthony Elanga och Victor Nilsson Lindelöf 5 av 10 i betyg. Samma sak i Daily Telegraph. Sämst i båda tidningarna: Aaron Wan-Bissaka – 3 respektive 4. Bäst:

The Sun förstorar frågetecknet kring Cristiano Ronaldos frånvaro. Tränare Ralf Rangnick förklarade att han hade problem med en höft. Enligt The Sun hade Cristiano Ronaldo hoppats spela från start och var ”häpen” och ”förbannad” över att inte göra det. I stället ska han ha flugit till Portugal, där han hoppas lite värme ska påskynda skadekänningen, som presenterades efter han han fått besked om att han skulle börja på bänken. The Sun skriver vidare att lagkamraterna var ”förvånade” att han inte bodde med dem på hotellet inför matchen. Även enligt The Athletic orsakade Cristiano Ronaldos resa förvåning bland lagkamraterna. Med tanke på matchens dignitet ansågs det att hans närvaro hade varit stärkande för laget.

The Guardian vänder strålkastarljusen mot vinnarna, mot Man City. Tränare Pep Guardiola varnar för att City har en ”fejkledning”, eftersom Liverpool har en match mindre spelad. Och sedan öser han beröm över Klopps gäng. Under ”Super Saka” uppmärksammar tidningen att Arsenal klättrat upp på fjärde plats (3-2 mot Watford).

Sky Sports apar sin vana trogen efter andra medier. Den här gången uppger tv-kanalen att det finns ”upp till tio intressenter” på Chelsea. Samma sak uppgav ESPN tidigare, men då med orden ”minst tio seriösa intressenter”. Bland dem som räknas upp av de båda medierna handlar det främst om amerikanska investerare.

ITALIEN

Tuttosport har de två hetaste matcherna från söndag som rubrik. ”Giroud scudetto”, om att fransmannen fixade Milans seger i kampen om ligatiteln (1-0 mot Napoli). ”Zampata Morata”, om Álvaro Morata som med en touch fixade Juventus seger (1-0 mot Spezia). ”Inter är fortfarande favorit för de vann titeln förra året och de har en hängmatch”, säger Milantränaren Stefano Pioli efter helgens omgång.

La Gazzetta dello Sport firar ett ”Power-Milan” som fick tillbaka ännu mer tyngd när Zlatan Ibrahimovic hoppade in på slutet. Men det är hans ersättare i anfallet, Olivier Giroud, som får som är matchens lirare i i både GdS och Corriere dello Sport, med 7 av 10 i förstnämnda och 7,5 i sistnämnda. Nu menar GdS att Milan inte bara behöver förlita sig på Ibra. ”Med två chefer i stället för en kanske alla kan känna sig lugnare”, skriver tidningen.

Rai-programmet ”Che Tempo Che Fa” hade med Andrij Sjevtjenko på länk. Den tidigare världsstjärnan var i tårar. Rörd över stödet från Italien, bestört över läget i Ukraina. ”Det är som en mardröm, jag hoppas vakna i morgon och återgå till det vanliga livet, men jag vet att det inte är så…det här är verkligheten”, säger Sjevtjenko.

SPANIEN

Sport jublar över ”Ostoppbara” Barcelona (2-1 mot Elche). ”Vi är på rätt väg”, slår tränare Xavi fast. ”Detta Barça föder drömmar”, myser Sports krönikör Lluís Mascaró. Även om Barça inte imponerade så vändes under läge till seger och det var lagets fjärde raka seger. Fast Barças herrar är förstås långt ifrån lika imponerande som damerna. I går kom 23:e segern på 23 matcher (6-0 mot Alavés). Vänsterkanten med målskytten Fridolina Rolfö och tremålsskytten Claudia Pina får särskilt beröm. På söndag väntar Real Madrid och Barça kan kronas till mästare redan då.

Mundo Deportivo firar Barça-herrarnas seger med samma bild som Sport på Dani Alves och Memphis Depay, med leenden och tatuerade armar. Men Alexander Isak sätter inga leenden på läppar för närvarande. MD har en separat artikel där Real Sociedads brister i anfallet synas. ”Särskilt oroande är fallet med Isak”, påpekar tidningen. Statistiken radas upp: bara ett mål på 15 matcher, tre månader utan mål, ett ligasnitt på ett mål var 368:e minut – jämfört med ett mål var 138:e minut förra säsongen.

Marca och Diario AS har redan blicken stadigt fäst på Real Madrids returmatch mot PSG. ”Hopp och tvivel”, känner AS. ”De drömmer om första stora Europakvällen”, skriver Marca om ”Vinícus-generationen (Vinícius, Valverde, Rodrygo, Camavinga, Militão). En mindre rubrik i Marca är ”João Félix för Atlético upp på Champions League-plats” (3-1 mot Real Betis). Portugisen gjorde två mål och är enda spelare i matchen som får tre stjärnor av tre av Marca.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Spänningen ökar kring OM”. I går kom andra raka hemmaförlusten (0-1 mot Monaco). Marseille tappade därmed andra platsen till Nice och publiken på Stade Vélodrome vädrade sitt missnöje. Jens Cajuste hoppade in och räddade en poäng åt Reims ( 1-1 mot Strasbourg). Han satte sitt första mål för klubben med låret (klipp här). Han gjorde ett inhopp för Reims. Det gjorde också Gabriel Gudmundsson när Lille vann enkelt (4-0 mot Clermont). Innan matchen berömde tränaren Jocelyn Gourvennec svensken, som börjat användas som vänsterback sedan Reinildo flyttade i januari. ”Han är mångsidig. Han formad högre upp i planen och har nu hamnat längre tillbaka. Hos oss gör han båda delar. Det är en smart spelare. Han är intressant på båda platserna”, säger Gourvennec. L’Equipe pratar med Thierry Henry om mental hälsa. Ämnet glider in på Neymar. ”Han har varit lite mindre bra, men det finns skäl. Neymar har I sina senare intervjuer pratat om hur han mår och om pressen. Så finns första reaktion var. ’Mår han bra?’. Det var inte ’han gör inga fler tunnlar, inga sombreros, accelerera inte som tidigare…Han pratar, men lyssnar vi? Han vill ha stöd’. Det finns saker som rör sig i huvudet hos honom precis som hos alla andra människor”, säger Henry. L’Equipe undrar om den mentala hälsan också är en förklaring till att Lionel Messi inte presterat i PSG. ”Det får man fråga honom, jag kan inte tala för honom. Men när vi talar om Messi och Neymar, fantastiska spelare, så glömmer vi alltför ofta denna dimension. När Messi grät när han lämnade Barcelona var det inte programmerat. När du tror att du aldrig ska lämna något och det händer då blir det en känslomässig chock”, svarar Henry.

Le Parisien skriver hur som helst att Neymar kommer att starta mot Real Madrid på onsdag, men ”ännu inte har 90 minuter i benen och ett eller två kilon att tappa”. Positivt är att Achraf Hakimi är tillbaka i kollektiv träning och lär finnas tillgänglig – och troligen starta. Högerbacken har missat de två senaste matcherna på grund av en lårskada.

TYSKLAND

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus är kritisk till hur Bayern München handskas med kontraktsförhandlingarna med Lewandowski, Müller och Neuer – alla med kontrakt till 2023. ”Jag vet inte vilken väg Oliver Kahn (styrelseordförande, min anm) vill välja, men förhandlingarna med dessa tre visar att något förändrats. Tidigare hade det funnit klarhet, nu är allt ovisst”, säger Matthäus, och menar att det var mer klara besked under Uli Hoeness.

Bild uppger att Bayern München sparkar en materialare för rasism. Enligt tidningen ska materialaren ha haft sin dotter med på sin arbetsplats när Serge Gnabry och Eric Maxim Choupo-Moting sprang förbi. Han ska då ha sagt, ”Kom inte hem med någon sådan”. Andra anställda ska ha hört och rapporterat detta, varefter beslut togs att kicka materialaren.

Kicker redovisar cupernas semifinallottning. Hos herrarna blir det RB Leipzig (Emil Forsberg)-Union Berlin samt Hamburg-Freiburg. Hos damerna Bayern München (Hanna Glas)-Wolfsburg (Rebecka Blomqvist) samt Bayer Leverkusen-Turbine Potsdam. I Kickers Omgångens lag för Bundesliga finns ingen svensk med (se elvan här). Svante Ingelsson i Rostock är uttagen i Omgångens lag för Zweite Bundesliga (se elvan här).

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har Jesper Karlsson som en av två spelare i helgens omgång som når 8 av 10 i betyg. Svensken gjorde som förra söndagen två mål för AZ (3-1 mot NEC). Det första var omdiskuterat. Bollen tog på handen. Det medger också Karlsson. ”Ja, den tog på handen. Först gick den på axeln sedan på handen”, säger han. Det var inget han berättade för domaren. ”Nej, det tänker man inte på med allt adrenalin i ett sådan ögonblick. Dessutom vet jag inte exakt vad reglerna är. Hur som helst träffade bollen axeln först och VAR kunde inte se det tydligt heller”, säger han. NEC-spelarna var rasande att målet inte dömdes bort. ”Ett skandalöst beslut av VAR”, säger NEC-tränaren Rogier Meijer.

Tipsbladet (Danmark) uppmärksammats TV3:s utnämning av Superligans bästa tränare någonsin. Tillsammans med en jury på 38 personer utsågs inte så överraskande Ståle Solbakken till nummer ett. Ebbe Skovdahl är två och på tredje plats kommer TV4-experten Hasse Backe, som vann fyra ligatitlar under sina framgångsrika år med FC Köpenhamn och Ålborg.

Het Laatste Nieuws (Belgien) noterar att Amanda Johnsson fick en fin start med Oud-Heverlee Leuven i slutspelet. Två mål och storseger (6-0 mot Club Brügge). ”Målet är att bli mästare”, säger svenskan.