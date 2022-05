Zlatans beslut om en vecka

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hör ett ”Juve boom”. Rutinerade spelare är på väg in: Paul Pogba, Ivan Perisic och Angel Di Maria trängs i rubriken. I går fördes diskussioner med Paul Pogbas rådgivare. Parterna står fortfarande en bra bit ifrån varandra. Fransmannen vill ha ett treårskontrakt värt tolv miljoner euro netto per säsong. Juve vill inte gå längre än till 7,5 milj euro, som kan nå tio milj euro via bonusar. Med Perisic och Di Maria är de ekonomiska villkoren inte något problem, men inget beslut är fattat. Från mötet med Pogbas rådgivare rapporteras från flera källor också att Juve är överens om ett nytt kontrakt med Matthijs De Ligt till 2026. Skulle Juve komma överens med Pogba är det ciao till en värvning av Jorginho från Chelsea, lägger tidningen till. GdS påpekar vidare att Zlatan Ibrahimovic om en vecka fattar beslut om sin framtid. Efter ligaavslutningen i helgen väntar samtal med klubbledningen. Transferjournalisten Nicolò Schira skriver om ett beslut ”inom de närmaste dagarna”, och nämner att Ibrahimovic kan välja att jobba med Raiolas agentfirma. GdS noterar att det inte fanns några tecken på farväl i helgens sista hemmamatch, och menar att möjligheten att Ibrahimovic spelar vidare ”är lika troligt som motsatsen”. Svensken har fortfarande ont i sitt knä men kommer att finnas tillgänglig mot Sassuolo.

Corriere dello Sport skriver om ”Sista Juve”. Det var en känslosam afton för Juventus (2-2 mot Lazio). Det tårades inte bara i Paolo Dybalas ögon – han grät floder (klipp här). Argentinaren tog farväl av sin klubb på hemmaplan. Det gjorde också veteranen Giorgio Chiellini, som fick en pampigare introduktion (klipp här). Chiellini väntas spela vidare i MLS.

SportItalia-profilen Alfredo Pedullà uppger att Juventus föreslår ett byte till PSG: Moise Kean mot Leandro Paredes. Kean har varit på lån från Everton, men Turinklubben löser honom för totalt 38 miljoner euro.

ENGLAND

Daily Mirror täcker med ”Gunn four” in att Arsenal ser ut att ha sjabblat bort Champions League-platsen (0-2 mot Newcastle). Granit Xhaka var hård i sitt omdöme när en fråga om det det ungdomliga inslaget inte pallade med trycket. ”Om någon inte är redo för den här matchen – stanna hemma. Så enkelt är det. Åldern spelar ingen roll”, sa Xhaka. Sky Sports Gary Neville gillade inte vad han hörde. ”Jag vet inte vem han (Xhaka) attackerar, jag hoppas inte det var riktat mot de unga spelarna”, säger Neville, ”Han har emellanåt varit en skam de senaste fyra-fem åren, blivit utvisad efter att ha varit vårdslös. Och nu är han otydlig”.

Daily Mail följer upp med citat från Mikel Arteta, missnöjd Arsenaltränare. ”Vanligen försvarar jag alltid mina spelare, men inte i kväll (läs: i går), det är för svårt. Newcastle var hundra gånger bättre än oss i allt, från början till slut”, säger Arteta. Från transfermarknaden uppger Mail att Manchester City sagt till Ilkay Gündogan att han är fri att lämna klubben i sommar, trots att ett år återstår på kontraktet.

Chronicle är lyrisk efter Newcastle seger. Lovorden haglar även över Emil Krafth. Han får 8 av 10 i betyg. ”Hans insatser den här säsongen ska inte glömmas bort. Han klev in i Trippiers ställe och har gjort det strålande. Det här var en gedigen insats”, skriver tidningen.

The Guardian och Daily Telegraph ger båda framträdande plats åt uppgifterna att försäljningen av Chelseas kan kollapsa. Telegraph med den dramatiska rubriken, ”Fruktan att Abramovitj låter Chelsea gå under”. Det baseras dock på uppgifter från motparten, den brittiska regeringen. Båda tidningarna uppger även att Chelsea har Robert Lewandowski på radarn.

The Times noterar svaret från Liverpooltränaren Jürgen Klopp på frågan om intresse för Kylian Mbappé. ”Så klart är vi intresserade i Kylian Mbappé. Vi är inte blinda. Vi gillar honom och gillar du inte honom måste du ställa frågor till dig själv. Men, nej, vi kan inte delta i dessa fajter. Det är för andra klubbar, och det är okej”, säger Klopp. Han är utan Virgil Van Dijk och Mohamed Salah mot Southampton i kväll, men övertygad om att de kan spela Champions League-finalen.

The Independent, Guardian, Metro, Times, inews – det är bara några av tidningarna som gör Jake Daniels till största rubrik eller största bild på nyhetsettan. Den 17-årige Blackpoolspelaren kom på måndagen ut som homosexuell, den första professionella spelaren i England sedan Justin Fashanu 1990.

SPANIEN

Marca är övertygad. ”Si” kan inte få mycket större bokstäver. Kylian Mbappé är överens med Real Madrid. Det enda som saknas är underskriften och presentationen. Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver på morgonen att kontraktet varit klart länge och att offciellt besked väntas inom kort. Han har ännu inte gett PSG något definitivt svar.

Diario AS påpekar att det är ”Först Paris, sedan Mbappé”. Först ska Real Madrid spela Champions League-final, sedan presenteras fransmannen officiellt. På tal om Champions League-final. Våren för Barças damer tycks utan slut. Efter två utsålda matcher på Camp Nou i kvartsfinal och semifinal, väntas nu 15 000 Barçafans följa med till Turin för att se finalen mot Lyon på lördag. Storbildsskärmar kommer också att sättas upp i Barcelona.

Sport snackar om att en ”Revolution inleds” i Barça. Xavi vill ha sju-åtta nya spelare, Barça ska slåss om alla titlar etc. Tidningen går igenom tilltänkta spelare.

Mundo Deportivo kontrar Madridtidningarnas ”Si” för Mbappé med ett ”Si” för Lewandowskii. Polacken är helt överens med Barça. Han är också helt inne på en flytt till den spanska klubben. Lewandowski är även med på att sänka sin lön. Det återstår med andra ord bara att övertala ett ”oflexibelt” Bayern München, muttrar MD.

FRANKRIKE

L’Equipe hade i går Kylian Mbappé som spännings mästare, som en Alfred Hitchcock. Tidningen tycks fortsätta på temat med ”Kylians festival”, en anspelning på filmfestivalen i Cannes som inleds i dag. L’Equipe tillför inga nyheter om kommande klubbadress, men noterar uppgifterna från Spanien och från The Athletic om att Real Madrid är utvalt. L’Equipe uppger på annat håll att Bayern München i sommar gör ett nytt försök att värva Ousmane Dembélé. Samtal pågår redan. Bayern var intresserad av fransmannen redan i januari. Dembélé kan lämna Barcelona gratis i sommar. Fler nyheter: Elfenbenskusten har Nantes tränare Antoine Kombouaré som förstaval som ny förbundskapten. Den landslagsmeriterade franska spelaren Tony Vairelles, 49, har dömts till fem års fängelse, varav tre innanför murarna. Bakgrunden är en väpnad attack utanför en nattklubb.

Le Parisien noterar stark kritik efter Idrissa Gueyes vägran att spela i PSG:s regnbågsfärgade tröja. ”Beklagligt”, kallar idrottsminister Roxana Maracineanu beslutet, men kräver inte att PSG bestraffar spelaren. RMC Sport-profilen Jérôme Rothen, med ett förflutet i PSG, vill se hårdare tag: ”Klubben är verkligen som en trasa. Var är presidenten som slår näven i bordet och säger att vad Gueye gjort är oacceptabelt?”, säger han. PSG betonar att det var ett individuellt ställningstagande, inte representativt för klubben. Gueye i sin tur uppges enligt närstående förvånad över stormen och vänder sig emot att mittfältaren skulle vara homofobisk. Le Parisien spekulerar i att familjemedlemmar pressat på agerandet av religiösa skäl. Juridiska experter tror inte på Gueyes ställningstagandet som grund för PSG att bryta kontraktet. Däremot finns utrymme för varningar eller att hålla inne den etiska bonus som klubben delar ut.

Foot Mercato menar att Mbappé inte är den enda spelare Real Madrid hoppas hämta från Ligue 1. Klubben har tagit ny kontakt med Aurélien Tchouamenis entourage. Liverpool har hittills varit mest angelägen om Monacomittfältaren.

TYSKLAND

Sky Sport påpekar att Barcelonas tränare Xavi redan varit i kontakt med Robert Lewandowski och klargjort: vi vill ha dig. Om Lewandowski lämnar ses Sasa Kalajdzic och Sadio Mané som möjliga ersättare. Intresse finns enligt Sport1 också för Richarlison i Everton. Sky nämner Romelu Lukaku – ”varför inte ett byte med Lewandowski?” – och Patrick Schick som outsiders. En som sken starkare än Lewandowski den här säsongen var Christopher Nkunku. RB Leipzig-anfallaren har utsetts till Årets spelare i Bundesliga.

Bild hör Stuttgart ge tillbaka på Uli Höness. Bayern Münchens ex-president sa efter planinvasion och firande, ”I Stuttgart tror folk att de vunnit VM. De åkte bara inte ut”. Stuttgarts vd Alexander Wehrle svarar: ”Om man ser känslorna i Bayerns firande kan man tro att det kom på tionde plats och inte vunnit titeln för tionde gången i rad”. På tal om Hoeness, Ulis brorson Sebastian Hoeness är enligt Bild på väg att få sparken som tränare för Hoffenheim.

Neu Presse pratar med Hannover som tillbakavisar aktivitet kring Branimir Hrgota. ”Hrgota har kontrakt med Fürth och är inte aktuell för oss”, säger sportchefen Marcus Mann.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) har uppmaningen ”Bring the noise” på förstasidan. 80 000-100 000 Rangersfans väntas till Sevilla för Europa League-finalen på onsdag. Tyska uppgifter gör gällande att 50 000 Eintracht Frankfurtfans också anländer. Klubbarna fick initialt bara 9 500 biljetter vardera på Ramon Sanchez-Pijuan. Enligt Scottish Sun kan en biljettboost ge Rangers 20 000 biljetter. Arrangörsstaden har också öppnat upp Estadio La Cartuja, där Sverige spelade EM-match mot Spanien, för Rangersfans att se matchen på storbild. Flera Rangersprofiler, bland dem Graeme Souness, har via Rangers Twitterkonto manat fansen att sköta sig. I bakhuvudet finns förstås också scenerna från Uefacupfinalen i Manchester 2008.

Eleven Sports (Belgien), som sänder belgiska ligan, har med Gustav Engvall (Mechelen) i Omgångens lag. Svensken gjorde två mål i helgens förlustmatch mot Charleroi.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har varken med Jesper Karlsson eller någon annan svensk i Årets elva i Eredivisie. Detsamma gäller Voetbal International.