Barça glänste – men Lewandowski i bokstavsfadäs

SPANIEN

Mundo Deportivo låter Robert Lewandowskis nuna fylla papperstidningen förstasidan. Allt är klappat och klart, detaljerna bekräftade. Men nätupplagan bubblar redan av glädje över det nya Barcelona efter ”uppvisningen” i nattens försäsongspremiär mot Inter Miami: ”6-0 till Barcelona…utan Lewandowski”. Raphina gjorde en ”stjärndebut” för Barça med ett mål och två målpass. Memphis Depay – som Barça uppges villig att sälja för 15 miljoner euro – svarade för en fin hörnpass till Gavis 4-0 (se klipp här) och en läcker dragning när han själv gjorde 5-0 (se klipp här).

Relevo uppmärksammar en genant situation för Barça, nu när det ska krängas Lewandowski-tröjor. Bokstaven ”w” har tagit slut i klubbshopen på Camp Nou. Enligt franska So Foot gäller det alla klubbshoppar. Men Relevo har större rubriker än så. Här finns också uppgiften att Chelsea försöker kapa Man Uniteds värvning av Frenkie De Jong. Barcelona inväntar ett bud inom kort. De Jong uppges varken lockad av United på ett sportsligt eller personligt plan.

Sport har fullt fokus på Cesar Azpilicueta. Barcelona har enligt tidningen en principöverenskommelse med Chelsea om en övergång, värd fyra-fem miljoner euro. En läkarundersökning kan genomföras i USA, där båda klubbarna befinner sig, och en övergång kan bli klar ”inom de nästkommande dagarna”. Det finns ett ”men”: Chelsea vill helst ha klart med ersättare först. Enligt Sport är Josko Gvardiol i RB Leipzig aktuell.

Cadena Cope reder ut turerna kring Cristiano Ronaldo och Atlético de Madrid. Enligt radiokanalen erbjöd portugisens agent Jorge Mendes honom till Atlético i början av juli. Mendes ska ha sagt att Cristiano Ronaldo vill spela Champions League-fotboll och göra en säsong till på högsta nivå, och det är dessutom ett VM-år. Men Atlético tackade nej av ekonomiska skäl. Om klubben blir av med spelare/löner framöver kan kontakten möjligen återupptas.

Marca hoppas på ”Spanish power”, AS på ”Hjärta och hjärna”. Landslaget spelar EM-kvartsfinal mot England. AS pryder förstasidan med Aitana Bonmatí, som varit lagets bästa spelare i två av gruppspelsmatcherna. Från mercaton rapporterade Marca under tisdagen att Edinson Cavani är överens med Villarreal.

ENGLAND

Daily Mirror bär på budskapet ”Låt vår kapten vara”. Manchester United vann tisdagens försäsongsmatch (3-1 mot Crystal Palace) men ofrivillig huvudperson blev Harry Maguire. Lagkaptenen blev stundtals utbuad av Unitedfans i Melbourne. Om detta redogör även The Athletic grundligt. Donny van de Beek försvarar sin lagkamrat. ”Jag hörde det också (buandet). Jag förstår inte riktigt vad som hände. Harry spelade riktigt bra. Han var aggressiv, vann många bollar – det betyder att han har en stor personlighet”, säger Van de Beek. Maguires insatser i Unitedtröjan har länge ifrågasatts, han har till och med utsatts för ett bombhot, och han har även blivit utbuad av landslagsfans.

Manchester Evening News tycker som Van de Beek: Maguire var bra. Han är en av fyra spelare som når upp till 8 av 10 i betyg. Mittbackskollegan Victor Nilsson Lindelöf får 7, medan inhopparen Anthony Elanga får nöja sig med 5.

Daily Telegraph skriver att PL-nykomlingen Nottingham är i långt gångna förhandlingar att värva Jesse Lingard. West Ham är också angelägen om 29-åringen, som även har erbjudanden från Everton och två klubbar i Mellanöstern. Lingard lämnade nyligen Manchester United, och enligt Telegraph väntas han fatta ett beslut denna vecka.

The Sun drar stort på ”KronJULESveler”. Det är Jules Koundé. Enligt tidningen är han nu Chelseas. En överenskommelse med Sevilla sägs vara på plats, värd 55 miljoner pund. En läkarundersökning väntar inom 48 timmar. The Guardian nöjer sig med att parterna är ”nära en överenskommelse”, andra medier rapporterat om fortsatt dragkamp med Barcelona.

Football Insider uppger att Liverpool gjort en förfrågan om Antony i Ajax. Tidigare har Manchester United kopplats samman med den 22-årige brasilianske yttern.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har Gleison Bremer i fokus. Juventus vann kampen med Inter om Torinobacken. Men i ett vidare perspektiv är fokus på dominoeffekter. Juve värvar Bremer för att ersätta Matthijs De Ligt. Och effekten av Inters miss med Bremer blir sedan att Milan Skriniar troligen stannar. Klubben håller nu hårdare i slovaken och är beredd att förlänga kontraktet i höst. En försäljning till PSG är nu bara aktuell för 70 miljoner euro. Och uppgifterna kommer samtidigt som L’Equipe skriver att PSG är ovillig att betala så mycket, att ”förhandlingarna går i cirklar” och att den franska klubben börjat titta på andra alternativ. Juve är inte färdiga på transfermarknaden med Bremer. GdS påpekar att Alvaro Morata och Leandro Paredes är ”nästa steg”. Milan jagar backförstärkning i Japhet Tanganga från Tottenham på lån. Men en plan B har dykt upp. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano finns Frankfurts Evan Ndicka på Milans lista. Samtidigt har Milans sportsliga ledning rest till Belgien för avgörande samtal med Club Brügge om Charles De Ketelaere.

Corriere dello Sport tittar lite på Romas mercato efter Paolo Dybala. Mittfältet behöver förstärkas. Nu är Georginio Wijnaldum i PSG aktuell. Sportchefen Tiago Pinto vill plocka in 31-åringen mot att Roma betalar en del av hans höga lön (drygt nio miljoner euro/år). CdS väcker även minnen om ett av de märkligare gästspelen i den svenska landslagströjan: Riccardo Gagliolo. Backen, som spelade en landskamp 2019, får ny klubbadress, enligt både CdS och Sky Sport Italia. Gagliolo byter från Salernitana till Reggina. Klubbarna uppges överens och 32-åringen skriver på för tre år.

Le Bombe di Vlad hävdar att både Hellas Verona och Bologna är intresserade av Ken Sema. Den 28-årige mittfältaren har ett förflutet i Serie A med Udinese, men Watford uppges för närvarande ovillig att släppa svensken.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det går trögt på flera värvningsfronter för PSG. Inter vill ha för mycket för Milan Skriniar (se även under Italien), och PSG har börjat arbeta på två alternativa spår – namn ännu inte kända. Sedan backar Sassuolo inte från prislappen på 50 miljoner euro för Gianlucca Scamacca, och PSG vägrar betala så mycket. Under tiden spanar klubben lystet in Benficas Gonçalo Ramos. Och Renato Sanches är frustrerad över de segdragna förhandlingarna mellan Lille och PSG. Mittfältaren vill till PSG, men klubbarna kommer inte överens. PSG vill inte betala mer än tio milj euro. Om ingen lösning hittats inom 48 timmar tänker Renato Sanches nu i stället välja Milan, skriver L’Equipe. Rennes har redan ett bud på 16 milj euro från den italienska klubben. Flytten för Oliver Zandén till Toulouse får en notis i papperstidningen. L’Equipe skriver vidare att Bayern München lagt ett tredje bud på Rennes 17-åriga talang Mathys Tel. Enligt Bild är budet på 25-30 miljoner euro. Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic var på plats i Frankrike för förhandlingar under tisdagsmorgonen. Tel vill enligt L’Equipe flytta till Bayern.

Le Parisien viker plats på nyhetsettan åt ”Manchester City vill inte ha Neymar” – tisdagskvällens uppgift om att den engelska mästarklubben nobbat en invit från PSG om att köpa brasilianaren. Men Citytränaren Pep Guardiola dementerar Neymarhistorien. ”Ledsen, men det är inte sant. Deras information är felaktig”, säger han.

TYSKLAND

SportBild kikar på ”Det nya Bayern”, med stjärnor som Sadio Mané och Matthijs de Ligt, men utan Robert Lewandowski. SportBild menar att en ny nummer 9 för närvarande inte är aktuell. Och Bayern behöver det inte – säger Lewandowski själv. ”Jag tror att Bayern har så många talangfulla offensiva spelare att de inte nödvändigtvis behöver en nummer 9, en riktig center. De fixar det bra ändå, utan er ersättare till mig. Laget kan spela med större variation och utveckla en ny identitet”, säger polacken till SportBild.

Sky Sport pekar på att Bayern inte bara slösar pengar utan också får in pengar. Klubben är nära att sälja mittbacken Chris Richards till Crystal Palace för 15-20 miljoner euro inklusive bonusar. Den 22-årige amerikanen är redan överens om personliga villkor med Londonklubben.

Bild uppmärksammar att Bayerns tränare Julian Nagelsmann ställer sig frågande till Barcelonas köpfrossa trots ekonomisk kris. ”Det är ganska galet”, säger han. Tidningen hör på annan plats Greuther Fürth lova att Branimir Hrgota spelar helgens derby mot Nürnberg. Vad som händer sedan är oklart. ”Brane spelar för oss på lördag, utan tvekan. Och kanske lite till efter det. Jag vill göra allt för att han stannar ”, säger sportchefen Rachid Azzouzi. Hrgota har omgärdats av flyttrykten. ”Det har varit en antal förfrågningar och erbjudanden, men inget konkret har hänt så här långt. Alla parter måste vara nöjda”, svarar Azzouzi. Hrgota själva var svävande efter premiären i helgen, ”Ni får tala med min rådgivare om det”, sa han till Sky.

ÖVRIGT

Glasgow Live (Skottland) hör att Filip Helander drabbats av ett bakslag. I april skadade den svenske landslagsbacken foten och domen var att säsongen var över. Men Helander är fortfarande inte redo. ”Filip tränar fortfarande inte med oss, han har fått ett bakslag, så vi får se hur det utvecklar sig”, säger Rangers tränare Giovanni van Bronckhorst. Helander har varit skadedrabbad under sin tid i klubben.