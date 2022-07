Piqué skoningslöst utbuad – på grund av Shakira

Headlines Blogg

SPANIEN

Catalunya Radio tar fasta på en Barça-spelare som inte hyllades i samband med segermatchen mot Real Madrid i Las Vegas: Gerard Piqué. Han blev skoningslöst utbuad – av både Real Madrid- och Barcelonafans. Orsak? Separationen från Shakira. ”Publiken på arenan, av vilka en majoritet var latinamerikaner, ville straffa Pique för uppbrottet med sångerskan”, poängterar radiokanalen.

Mundo Deportivo gnuggar händer. ”Det här ser bra ut”, är omdömet efter Barcelonas prestigeseger. MD rapporterar också om hysteri när Barcelona anlände till Dallas, där match mot Juventus väntar natten till onsdag, svensk tid. Hundratals fans bröt igenom avspärrningarna vid hotellet. Det är varmt i Dallas. Prognosen är plus 37 grader till onsdagens avspark.

Sport har de stora rubrikerna. ”Raphinhazo” är hyllningen till brasilianarens pärla mot Real Madrid. Men här finns också ”Xavi vill ha Messi”. Barcelonatränaren ska ha bett klubbpresident Joan Laporta att hämta hem argentinaren när kontraktet med PSG går ut nästa sommar. Så sent som i lördags sa Laporta att han ”hoppas och önskar att Messis kapitel i Barcelona inte är avslutat”. Sport har också uppgiften att Barcelona är överens med Sevilla om ett köp av Jules Koundé för 50 miljoner euro och 10 milj euro i bonusar. Barça har också ett avtal med backen, som väntas skriva på för fyra år. Tidigare har Chelsea uppgetts överens med Sevilla, men Koundé har sagts vilja till Barça. På Camp Nou är man enligt AS ”övertygade” om att Koundé är deras. Om affären är klar innan onsdag ansluter fransmannen till Barças försäsongsturné i USA.

Marca myser över Antonio Rüdiger. Jo, Real Madrid förlorade visserligen mot Barcelona, men tysken visade med eftertryck att ”Ancelotti fått en ny ledare”, menar Marca. Som exempel väljer tidningen en bild på när han ”står upp för Vinícius Jr” och konfronterar Ronald Araújo.

ENGLAND

The Times känner av Man Citys nyförvärv Erling Haaland, som är på humör i sin nya miljö. ”Guardiola är lite galen, och det gillar jag”, säger han, ”Jag kan inte berätta så mycket om det efter en vecka, men jag har tränat bra och är redo för vad som komma skall”. Haaland gjorde mål direkt för City. Passningen kom från Jack Grealish, som han redan uppskattar. ”Vi har ett bra samarbete, jag gillar hans vibbar. Det kommer att bli kul”, säger norrmannen.

The Sun lyssnar till landslagsstjärnan Fran Kirby, som inte har något emot om Caroline Seger och Kosovare Asllani skulle missa EM-semifinalen. ”Seger har så mycket erfarenhet och har lett laget till medaljer, finaler och semifinaler. Hon är den som binder samman laget. Och sen finns Asllani med den kvalitet hon har med bollen och chanserna hon skapar. Om de är frågetecken så är det jättebra för oss, men inte för alla som tittar, eftersom de tillför fantastisk kvalitet som alla vill se”, säger Kirby. England möter Sverige på tisdag.

Daily Mail meddelar att Manchester United har en plan B om köpet av Frenkie De Jong inte går i lås. Det är Sergej Milinkovic-Savic i Lazio. Uppgifterna kommer ursprungligen från Calciomercato. Lazio uppges kräva minst 70 miljoner euro. Mail skriver på annat håll att West Hams värvning av Gianluca Scamacca väntas vara klar på tisdag.

iNews krokar i de uppgifterna. För West Ham har därmed gett upp Armando Broja. Det har inte Newcastle och Everton, som intensifierat sina försök att värva anfallaren från Chelsea. Åtminstone Newcastle kan tänka sig ett lån, vilket skulle kunna tilltala Chelsea. 20-åringen, som förra säsongen var utlånad till Southampton, är ute efter speltid.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bär på uppmaningen ”Milan, ge mig en nummer 10”. Det är tränaren Stefano Piolis behov. Den utvalde är Charles De Ketelaere. Förhandlingarna är inne på slutsträckan. Det kommer att krävas mer än de 32 miljoner Milan redan erbjudit, konstaterar GdS. Inom två dygn väntas besked. Hakim Ziyech (Chelsea) och Nicolò Zaniolo (Roma) är alternativen. Det finns också plats för bilden som Zlatan Ibrahimovic lagt ut, där han visar sin rippade kropp. Tidningen tar även notis om att en betydligt mindre profilstark, men likväl landslagsmeriterad, svensk bytt klubb. Riccardo Gagliolo, 32, som på något vis fick göra en landskamp 2019, har nu officiellt bytt Salernitana mot Reggina i Serie B. Enligt uppgift är kontraktet på tre år. Como i samma liga får en mer uppseendeväckande förstärkning. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är Como överens med Cesc Fàbregas om ett tvåårskontrakt. Den 35-årige spanjoren lämnade nyligen Monaco på en fri transfer.

Tuttosport har mer om Zaniolo. Men inte om uppgifterna om Milan. Zaniolo är dagens största rubrik till förklaringen, ”Conte utmanar Allegri”. Det står för att Tottenham försöker norpa Romaspelaren, som Juventus också jagar.

Corriere dello Sport levererar rubriken ”Napoli kan slåss om scudetton”. Det är det trotsiga beskedet från anfallsstjärnan Napolis Victor Osmihen. ”Få tror att vi kan slåss om scudetton, och det är en åsikt jag respekterar, men jag tror att vi kan göra mycket, mycket bättre ifrån oss kommande säsong än förra”, säger Osimhen, trots att laget tappat fanbärare som Insigne, Koulibaly och senast Mertens. Osimhen försäkrar att han stannar, ”jag trivs här, jag har aldrig haft en så stark relation till alla som nu”, och prisar tränare Luciano Spalletti, ”Han är den idealiske tränaren för mig i nuläget”. Men i går var kärleken inte ömsesidig. Spalletti såg sig nöd och tvungen att skicka av Osimhen från träningsplanen. ”Du snackar för mycket, gå och ta en dusch”, sa Spalletti till Osmhen, som inte kunde släppa en tackling från nyförvärvet Leo Østigård och fortsatte tjafsa (se klipp här). Som om inte Napolifans lidit nog så lovar klubbpresident Aurelio De Laurentiis, ”Vi kommer att släppa 12-13 olika tröjor den här säsongen, precis som förra”.

SportItalia-journalisten Alfredo Pedullà uppger att West Ham lagt ett första bud på Piotr Zielinski. Det är på cirka 25 miljoner euro plus bonusar. Men Napoli vill ha tio miljoner euro till för den 28-årige polacken. Il Mattino skrev i helgen att Napoli vill ha 50 milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe har ett par transferuppdateringar. Enligt tidningen hoppas PSG:s rådgivare/sportchef Luis Campos ha klart med både Renato Sanches och Nordi Mukiele till onsdag, men förhandlingarna med Lille om Renato Sanches går trögt. Milan Skriniar ”verkar allt mer komplicerad”, då Inter vägrar sänka sin prislapp på 70 miljoner euro som PSG anser den vara alldeles för hög. En spännande transferuppgift: Nice är ute efter Kaspar Schmeichel. Den danske målvakten ska efter några dagars funderingar ha meddelat att han under vissa omständigheter kan tänka sig en flytt till Rivieraklubben. 35-åringens kontrakt med Leicester går ut 2023. Både Jens Cajuste i Reims och Gabriel Gudmundsson i Lille spelade från start när deras lag förlorade mot spanskt motstånd, 0-1 mot Villarreal respektive 0-2 mot Espanyol. L’Equipe gör ett nedslag på Lille i papperstidningen, och tror blott på en mittenplacering för klubben. Lagets tränare Paulo Fonseca bekräftade för övrigt häromdagen att Lille letar ett mer defensivt alternativ till Gudmundsson. På annat håll rapporterar L’Equipe att 5,1 miljoner tittare såg EM-kvartsfinalen Frankrike-Nederländerna. En hög siffra, men långt från rekordsiffran i hemma-VM 2019, då 12 miljoner tittare såg åttondelsfinalen mot Brasilien.

Le 10 Sport hävdar att Newcastle gjort en förfrågan om Julian Draxler. Inledande diskussioner sak hållas med den 28-årige tyskens representanter. Samtidigt rapporterar Foot Mercato att Nice är intresserad av Laywin Kurzawa. Båda är spelare som PSG gärna blir av med.

TYSKLAND

Bild hör Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann sätta höga förväntningar på blott 17-åriga nyförvärvet Mathys Tel. ”En dag kan han bli en av de bästa anfallarna, det är vår plan. Han kan bli en världsklasspelare. Jag har en bild av att han en dag kommer att göra 40 mål”, säger Nagelsmann, ”Kanske kan han göra tio mål den här säsongen, då skulle vi vara glada”. Via Instagram tackade Tel i natt för sig i Rennes. Enligt Bild skriver han på kontraktet med Bayern i dag och gör sin första träning på tisdag. Prislappen är totalt 28,5 miljoner euro. L’Equipe har samma siffra. Bayern har aldrig betalat så mycket för en 17-åring. Tel kan få ärva Robert Lewandowskis tröja nummer 9. Enligt Bild har Bayern nu köpt spelare för 170,5 milj euro, men också sålt för 100,3 milj euro.

Kicker tillägnar Uwe Seeler förstasidan. HSV-fansen hyllade den bortgångna stjärnan med en mäktig koreografi. Den fick en besk eftersmak sedan några fans också hängt upp en homofobisk banderoll, som HSV genast tog avstånd ifrån. Långt in i Kicker kan man se att Svante Ingelsson i Hansa Rostock finns med i Omgångens elva för Zweite Bundesliga.

Leipziger Volkszeitung skriver att Timo Werner vill lämna Chelsea i sommar, och helst vill tillbaka till RB Leipzig. Anfallaren drar inte jämnt med Londonklubbens tränare.

ÖVRIGT

Voetbalzone (Nederländerna) lyssnar till ESPN-experten Mario Been, ex-spelare och -tränare i Feyenoord, som var allt annat än övertygad av Patrik Wålemark. Svensken fick starta för Feyenoord (0-2 mot Lyon). Wålemark nämns när Been prisar Alireza Jahanbakhsh. ”I dag gjorde han (Jahanbakhsh) han ett starkare intryck på mig än Dilrosun och Wålemark, som inte syntes till i dag heller”, säger Been.

Tipsbladet (Danmark) konstaterar att FC Köpenhamn ”knappast hade klarat sig utan Viktor Claesson” (3-1 mot Ålborg). Han svarade för två mål och en assist. ”Därmed har Claesson på allvar börjat utstråla den enorma potential, som FCK betalade dyrt för i sommar. Stjärnstoff som potentiellt kan ge Champions League”, skriver Ekstrabladets krönikör Thomas N. Andersen.

Fotomaç (Turkiet) hävdar att Fenerbahçe är intresserad av Aiham Ousou, Slavia Prags svenska back. Kim Min–jae är på väg att lämna Istanbulklubben för Napoli.

Olé (Argentina) räknar damer som är förbundskaptener i pågående Copa América. Det finns bara en kvar i semifinalspelet: Brasiliens Pia Sundhage. ”Det är viktigt att ha båda, därför finns både män och kvinnor i mitt team, och det vore bra för alla länder. Om man kollar på EM finns det flera tränare som är kvinnor”, svarar Sundhage. Det enda av semifinallagen i EM som inte har det är för övrigt Sverige. Bara 6 av 16 lag hade en kvinna som tränare, skrev Deutsche Welle inför EM. Sundhages Brasilien har fyra raka segrar och 17-0 i målskillnad. I semifinal på onsdag morgon, svensk tid, väntar Paraguay.