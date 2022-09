Zlatan om återkomsten: ”Den kommer bli brutal”

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utropar ”Inter lever” (2-0 mot Viktoria Plzen). Eller som rubriken är inne i tidningen, ”Äntligen en skön viktoria”. Målskyttarna Dzeko och Dumfries, samt Brozovic, får högst betyg: 7 av 10. Gazzetta dello Sport hakar också på Zlatan Ibrahimovic vid presentationen av en klädkollektion. Tidningen får några ord med svensken. Zvonimir Boban tyckte nyligen att det ändå var dags för Ibra att lägga av. ”Det beror på. Om jag ser en spelare som är starkare än jag, då slutar jag. Men jag har inte sett den spelare ännu”, svarar Ibrahimovic. Och när är han tillbaka? ”Det kommer ni att märka. När jag kommer tillbaka kommer det att ge eko, det kan ni vara så säkra på. Det kommer att bli brutalt”. Ibrahimovic väntas tillbaka i januari 2023. Enligt Corriere della Sera är hans stora mål åttondelsfinalerna i Champions League i februari, ”och därför har han bett lagkamraterna att kvalificera sig dit”, skriver Corriere della Sera.

Tuttosport slår fast att ”Seger är det enda som räknas” för Juventus mot Benfica i kväll. Klubben har inte råd att tappa poäng. Tränare Max Allegri har det än mindre. Monzas tränarskifte uppmärksammas också på förstasidan. Det är hej då till Giovanni Stroppa och välkommen Raffaele Palladino, som tidigare tränat ungdomslaget. Monza ligger sist i Serie A. Det är det andra tränarbytet på kort tid. I förrgår blev Thiago Motta klar för Bologna. Han ersatte Sinisa Mihajlovic.

ENGLAND

Daily Mirror tycker inte Liverpool bara är tiptop utan ”Matiptop”. Som i segerskytten Joels efternamn (2-1 mot Ajax). Det är också Matip och Thiago som roffar åt sig de högsta betygen från Liverpool Echo, 8 av 10 båda två. Inför matchen snackades det mycket om den tysta minuten på Anfield för drottningens död. Om den skulle respekterades. Det gjorde den. Till och med rojalisterna på Daily Mail får kämpa för att hitta invändningar. Ett sidospår på temat: Chelsea, Manchester City och Rangers har fått nobben av Uefa att spela nationalsången ”God save the King” efter den tysta minuten i dag.

Daily Telegraph dreglar som övriga engelska medier över Marcus Edwards. Talangen som lämnade Tottenham och nu showade i motståndartröja mot sin ex-klubb (2-0 till Sporting). En annan spelare som kunde ha funnits i Tottenhams startelva var Dejan Kulusevski. För tredje matchen i rad var han bänkad. Många ifrågasätter varför. Liksom varför formsvaga Heung–min Son fortsätter att starta. ”Kulusevski var en av de bästa spelarna när han kom in och påverkade anfallet stort”, menar Beyond The Pitch-journalisten Zach Lowy på Twitter, ”Man måste fråga sig, hur långt ska det gå innan Son riskerar sin startplats?”. Och Football London har som en av sina fem punkter från matchen: ”Kulusevskis effekt saknades”. FL påtalar svenskens betydelse i säsongsinledningen, hur uddlösa Tottenham och Son var i går, och avslutar, ”Kulusevski gjorde skillnad igen (när han fick hoppa in) och det måste vara på tiden att han finns i startelvan igen, med start på lördag mot Leicester”.

The Guardian får med Graham Potter på sportettan. I kväll gör han premiär med Chelsea mot RB Salzburg i Champions League. Premiär på alla sätt och vis. Han har inte ens varit på en CL-match. ”Inte vad jag kan komma på, jag tror inte det. Så det är en bra tidpunkt att sätta sig på bänken. Var vi än börjar är det en sjuhelsikes introduktion, det blir fantastiskt, så varför inte börja här?”.

The Times följer i stället upp Chelseaägaren Todd Boehlys introduktion till engelsk fotboll som också är omtumlande. Under en intervjusession på en konferens i går förklarade Boehly varför Thomas Tuchel fått gå (”han delade inte vår vision”), att han som Red Bulls och Man City vill skapa en klubbportfölj (”jag tror det kan vara en fördel att ha klubbar i andra länder”). Men det som skapar rubriker är en lös idé om en all-star-match. Norr mot söder. Som i NBA. Pengarna ska gå till att stödja fotbollen längre ned i systemet. Men den biten faller bort. Den biten är heller inget Jürgen Klopp tar fasta på när han plötsligt fick frågan om en nord-syd-match efter CL-matchen i går. ”Härligt, han (Boehly) kan slå mig en signal när han hittar ett datum”, sa Klopp ironiskt, ”Vill han ta hit Harlem Globetrotters och möta ett fotbollslag också?”. Times, liksom en lång rad andra källor, uppger vidare att Chelsea är ute efter Christoph Freund, RB Salzburgs sportchef. Samtal pågår. Enligt CBS är Freund i nuläget favorit framför Luis Campos (se även Le Parisien). Potters röst uppges sedan väga tungt.

SPANIEN

Sport grämer sig efter Barcelonas förlust (0-2 mot Bayern München), ”Så synd!”. Mundo Deportivo tycker att spelarna kan bära ”Huvudet högt”. Xavi är besviken: ”Vi var bättre i intensitet, även fysiskt. Första halvlek var strålande, men man kan inte förlora en match på det här viset. Det var en dag att vinna, inte spelat oavgjort. Jag är förbannad”, säger Barcelonatränaren, och understryker sedan, ”Vi förtjänade att vinna”.

Marca har över ett uppslag rubriken ”Mardröm en tisdag utan 13”. Det syftar på Atléticos nummer 13, målvakten Jan Oblak. Han saknades när Atlético, med Grbic i mål, kraschade (0-2 mot Bayer Leverkusen). L’Equipe uppgav på tisdagen att Atlético är nära ett avtal med Barça om Antoine Griezmann. Det dementerar nu klubbpresident Enrique Cerezo. ”Vi har inte träffat Barça och vi har inte heller några nyheter om ett möte”, säger Cerezo. Real Madrid-backen Antonio Rüdiger kan förstå att hans lagkamrat Vinícius Jr retar gallfeber på motståndare. ”Det är vad Vinícius sysslar med, dribblar, och det är fullt förståeligt att en del motståndare vill smälla på honom när de får chansen”, menar Rüdiger. Marca skrev i måndags att man inom Real Madrid är aningen oroad över att Vinícius Jr försätter sig i problem på planen. Inte bara med dribblingarna. Mot Mallorca senast trissades stämningen upp, brasilianaren ska både ha provocerat och blivit provocerad. Cadena SER skrev att Mallorcaspelare hävdar att Vinícius Jr sa till dem ”Ni är väldigt dåliga” och ”Vad tror ni att ni kan vinna?”. Real Madrid är angelägen om att Vinícius fokuserar på fotbollen och inte hamnar i trubbel eller skadar sig, påpekar Marca.

Relevo berättar att ett damernas Nations League är nära. Tidslinje är ännu inte klar. Turneringens upplägg kommer att likna herrarnas.

Estadio Deportivo bär på uppmaningen ”Visa att ni är ett lag”. Den riktar sig till Sevilla, som i kväll möter FC Köpenhamn. En match som spanjorerna är ”tvungna vinna för att inte vinka hej då till åttondelsfinalerna”.

FRANKRIKE

L’Equipe suckar över Olympique de Marseille. ”Samma gamla historia” (0-1 mot Eintracht Frankfurt). Framför allt sågas anfallet med Payet-Alexis Sánchez-Gerson. Spelarbetygen är 2-3-2 (skala 1-10). Rubriken är ”En trio, noll fara”. Dessutom fick OM:s bästa spelare för kvällen, Eric Bailly (6/10), utgå skadad. Efter förra veckans bråk under Nice-Köln blev det även oroligheter under gårdagskvällens fransk-tyska möte. 14 personer greps, tre poliser skadades, liksom en tysk supporter som fördes till sjukhus.

Le Parisien har en rad uppgifter. Tidningen bekräftar först The Times uppgifter i helgen om att Chelsea vill ha Luis Campos som sportchef men lägger till att Londonklubben erbjuder en årslön på hela åtta miljoner euro. Dessutom skulle Campos få 300 miljoner euro att handla för under 2023. Även Jim Ratcliffe vill ha Campos, om han lyckas köpa Manchester United. Campos är för närvarande sportslig rådgivare åt både PSG och Celta Vigo. Vidare uppger Le Parisien att PSG är nära att värva nederländska mittfältaren Jackie Groenen från Manchester United. Damernas transferfönster stänger på torsdag.

TYSKLAND

Bild tar sikte på Robert Lewandowski efter alla rubriker inför matchen. Tidningen har nu som svar att det blev ett ”Återkomsthaveri för Lewandowski” (2-0 till Bayern München). Polacken får bara 4 av 6 i betyg (1 är bäst) av Sky Sport. Han lämnade arenan utan att prata med pressen. ”Man kunde i dag se att Robert har ett hjärta för Bayern”, sa klubbpresident Herbert Hainer efter matchen och log. Det var ändå inte bara glada miner i Bayern-lägret. Lucas Hernández och Benjamin Pavard skadade sig. Även Dayot Upamecano lämnade arenan haltandes. Leroy Sané var sur och slängde en flaska när han blev utbytt. ”Jag var inte arg för att jag blev utbytt. Flaskan fick lida för att jag var arg över att jag inte gjorde en bra match”, säger han, trots att han blev målskytt. Samtidigt avvisade Leon Goretzka spekulationer om att spänningar i truppen över speltid. ”Alla dessa så kallade problem är påhittade. De retar mig verkligen. Vi kommer alla bra överens”, säger Goretzka.

Frankfurter Allgemeine jublar över ”Eintrachts första seger” någonsin i Champions League (1-0 mot Marseille). Men en stor sidoartikel har rubriken ”Upplopp och Hitlerhälsningar före matchen”. Dessutom ska en Frankfurtsupporter (kvinna, enligt franska uppgifter) ha skadats illa efter att sannolikt ha träffats av en bengal. Dessa sköts in på bortasektionen från Marseilles läktare. ”Personen är på sjukhus men utom fara”, säger Philipp Reschke, som sitter i Frankfurts styrelse. Det tyska segertåget i tisdagens Champions League-spel fullbordades av Bayer Leverkusen (2-0 mot Atlético).

Leipziger Volkszeitung förmedlar budskap från Emil Forsberg inför RB Leipzigs jättematch borta mot Real Madrid. ”En härlig match. Gå ut och ha roligt”, säger svensken. Ett hackande RB Leipzig-maskineri tog under nya tränaren Marco Rose en tung seger mot Dortmund i helgen. ”Man behöver den mentaliteten och passionen i varje minut av varje match. Vi har saknat det lite. Det handlar inte bara om tränare, det handlar om oss spelare”, säger Forsberg, som prisar kvällens motståndaren: ”Sättet Real vann Champions League på förra säsongen var imponerande. De höll sig kalla, spelade strålande fotboll och hade även förmågan att vända matcher sent”.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) är besviken. ”Aj, aj, aj”, pryder förstasidan efter Ajax sena förlustmål (1-2 mot Liverpool). A Bola (Portugal) är en kontrast. ”Länge leve kungarna”, är en hyllning till Sporting (2-0 mot Tottenham). Sporting har vunnit båda sina inledande matcher.

Meczyki (Polen) skriver att Bartosz Grzelak nobbat Lechia Gdansk, och hänvisar till Sverigekännaren Piotr Piotrowicz. Den tidigare-AIK-tränaren var favorit att ta jobbet. Mikael Ishak är för andra veckan i rad uttagen i ligans Omgångens lag.

Nettavisen (Norge) förmedlar det tunga beskedet från Rosenborg: Jonathan Augustinsson har dragit av främre korsbandet. Nu väntar operation ”och därefter omkring ett år med rehabilitering”, säger klubbläkaren Olav Aas. Själv säger Augustinsson, ”Det är ett väldigt tungt besked att få och jag behöver lite tid att bearbeta det. Men jag har som mål att komma tillbaka starkare och bättre”.