Southgate: ”Behöver Maguire för att vinna i Qatar”

Daily Telegraph ger besked, ”Southgate: Vi behöver Maguire för att vinna i Qatar”. Landslagsbacken fortsätter att skapa debatt. Han är på nästan varenda sportetta igen. Den här gången med förbundskapten Gareth Southgates starka stöd. ”Jag vet att alla säger att han är viktig för mig men han är viktig för oss. Det är vi, inte jag. Varför vi tar ut honom? Därför att han är en av spelarna som ger oss bäst chans att vinna”. Maguire, som svarade för två stora misstag som resulterade i mål för Tyskland, väntade två timmar efter matchen för att ha ett kort privat samtal med Southgate. Kolumnisten Jamie Carragher skriver att Maguire behöver flytta från Manchester United. ”Jag tror det är för sent för honom på klubblagsnivå. Det här måste vara hans sista säsong på Old Trafford, han behöver få en nystart”, skriver Carragher.

Daily Mail väljer att toppa tidningen med ett annat råd, från Gary Neville, ”Skaffa hjälp, Harry”. I BBC Radio Five Live säger Neville, ”Hans form kommer tillbaka förr eller senare. Jag skulle föreslå att han gör vad jag gjorde, jag träffade min läkare i Man United. Jag gick till en psykolog. Ibland behöver man extern hjälp”. The Sun har dock dåliga nyheter för de som hoppas att Maguire ska spela sig i form. Enligt tidningen har mittbacken drabbats av en lårskada och blir borta cirka två veckor. Det lär i så fall ge Victor Nilsson Lindelöf mer speltid, med tanke på Uniteds digra spelschema och Erik ten Hags löfte om rotation. I Daily Mail kan man också läsa om en annan svensk, Alexander Isak. Tidningen preciserar hans skada till låret, och understryker att det ”inte är någon långtidsskada”. Det har tidigare talats om ett om par veckor. Däremot är en annan anfallare, Callum Wilson, klar för spela mot Fulham i helgen, liksom nyckelspelaren Bruno Guimaraes. Även Allan Saint-Maximin kan vara med i truppen.

The Times har goda nyheter till Premier League-spelare i allmänhet. Skattelättnader gör att den genomsnittliga nettoinkomsten kommer att öka med 240 000 pund om året, motsvarande nästan tre miljoner kronor. Den genomsnittlige Premier League-spelaren tjänar fyra miljoner pund om året, nästan 50 milj kr. ”Klubbar och agenter tror att förändringen kommer att göra den engelska ligan än mer attraktiv för utländska spelare”, poängterar Times i onödan. Tidningen uppger vidare att Newcastle planerar ännu ett bud på James Maddison, den här gången i januarifönstret. Football Insider uppger att Newcastle även är ute efter Nicolas Jackson i Villarreal. Även Everton är intresserad av den 21-åriga anfallaren.

The Independent noterar Labourledaren Keith Starmers inledning på talet vid partikongressen: ”Efter alla förändringar vi gjort, allt det hårda arbetet, så ser vi äntligen resultatet vi vill ha. Ja, kära kongress, vi kan till slut säga: Arsenal leder ligan”. Fotbollsskämtet från Arsenalsupportern Starmer faller dock varken The Independent eller The Guardian på läppen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vill med ”Zhang laddar om” berätta att Inters president trycker in hundra miljoner euro i klubben. Klubben har ansträngd ekonomi. Enligt La Repubblica kommer Inter i dag att redovisa illröda siffror på 140 miljoner euro för 2021/2022. På tal om Inter så uppgav tidningen på tisdagskvällen att Caglar Söyüncü från Leicester är en potentiell ersättare om Milan Skriniar lämnar för PSG i januari. Men i papperstidningen kan man i stället läsa att Chelseas Trevoh Chalobah är Inters förstaval.

La Repubblica räknar kostnaderna från landslagsspelet för de italienska klubbarna. Flera får hem skadade spelare. Milan är i en besvärlig sits. Nyckelspelarna Mike Maignan och Theo Hernandez återvände båda skadade inför den supervecka som väntar. För efter Empoli på lördag så har Milan Chelsea 5/10, Juventus 8/10 och Chelsea igen 11/10. Maignan missar alltihopa, målvakten blir borta en månad, medan Hernandez kan vara tillbaka mot Juventus. Däremot är Sandro Tonali tillbaka.

SPANIEN

Marca och AS jublar båda över ett ”Lyckligt slut” (1-0 mot Portugal). Men originalrubriken, ”Final Feliz”, inrymmer ju också en blinkning till att Spanien nu är klart för Final Four. Där väntar Nederländerna, Kroatien och Italien. Segerskytten Álvaro Morata och inhopparen Nico Williams får båda toppbetyget tre stjärnor av tre. Marca menar att resultatet ”Stängde käftar inför Qatar”, en rubrik i pappersupplagan. Olyckskorpar har kraxat över landslaget med knappt två månader till VM. Men förbundskapten Luis Enrique varnar: ”Vi har än en gång visat att det inte är enkelt att möta Spanien, att våra rivaler kommer att behöva göra det riktigt bra för att slå oss i VM”. Sedan blir han filosofisk. ”Fotbollen är en underbar sport, där seger är det bästa motgiftet för alla tillstånd av depression och sorg”.

Sport och Mundo Deportivo gör för en gång skull gemensam sak med Madridpressen. För även de katalanska sporttidningarnas förstasidor fylls med landslagsjubel. Men MD ser också ”Nya problem för Xavi”. Barcelona har redan fått tunga avbräck i backlinjen med skador på Jules Koundé och Ronaldo Araújo. Även ytterbackar är frågetecken; Hector Bellerín har skadat sig och Sergi Roberto är inte 100 procent ännu.

Betevé uppger att Lionel Messi inte vill förlänga med PSG. Därför kommer detta att bli sista säsongen med klubben. Enligt den katalanska tv-kanalen har 34-åringen inte till fullo anpassat sig till den parisiska tillvaron och tilltalas av en flytt till USA. Barcelona uppges inte vara ett prioriterat alternativ. Fransk press har tidigare uppgett att PSG vill förlänga kontraktet ett år.

FRANKRIKE

L’Equipe spanar in Brasilien som visar VM-form (5-1 mot Tunisien). ”Qatar är rakt fram”, skriver tidningen. Och Neymar glänser lika mycket med landslaget som i PSG. Matchen, som spelade på Stade de France i Paris, hade en baksida. Det brasilianska landslaget kom in till ett antirasistiskt budskap, ”Utan våra färgade spelare hade vi inte haft några stjärnor på tröjan”, men fick utstå vad som pekas ut som en rasistisk incident. En banan kastades in mot Richarlison. ”Att någon kastar in en banan gör mig ledsen, det har inte med fotboll att göra”, säger Thiago Silva, ”Tyvärr kan vi inte ändra människors attityd. Jag hoppas bara de inser att det inte är acceptabelt, att det tillhör det förgångna”. Även andra saker kastades in på planen från publiken, som till helt övervägande del var tunisiska fans. Den brasilianska nationalsången blev kraftigt utvisslad och matchen avbröts en kort stund med uppmaning till publiken att sluta använda lasers på de brasilianska spelarna.

Le Parisien blickar framåt mot PSG:s returmatch mot BK Häcken i damernas Champions League. Amanda Ilestedt väntas starta igen. ”Det är en riktigt, riktigt viktig match”, påpekar svenskan. PSG har 2-1 från hemmamötet att gå på. Men som så ofta under snart ett år är det Hamraoui-fallet som får störst uppmärksamhet kring PSG:s damer. Enligt Le Parisien har tidigare lagkamraten Aminata Diallo, som står i fokus för misshandelshärvan, tonat ner den sportsliga rivaliteten och bedyrat sin oskuld. ”Jag har känslan av att vara utsatt för en komplott”, ska Diallo ha sagt till utredarna.

TYSKLAND

SportBild har fokus på Sadio Manés plötsliga måltorka. ”Sadio behöver fortfarande lite tid. Han måste också vänja sig vid Bundesliga, men det kommer han att göra”, säger Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic. Sané gjorde fem mål på sina sex första matcher efter flytten från Liverpool. Men på de fem senaste matcherna har det inte blivit ett enda mål. Samtidigt har Bayern hackat betänkligt. På annat håll kan man läsa att Erling Haaland och Jude Bellingham messar till varandra regelbundet. Enligt SportBild vill norrmannen locka över Dortmundmittfältaren till Manchester City. Många klubbar jagar 19-åringen, inte minst Real Madrid och Liverpool, men även Chelsea och Manchester United. SportBild uppger vidare att Wolfsburg, där Mattias Svanberg spelar, allt starkare överväger att kicka tränare Niko Kovac.

Kicker meddelar att Bayern München-spelarna Manuel Neuer och Leon Goretzka är tillbaka i träning efter att ha varit coronasmittade. De väntas kunna spela mot Bayer Leverkusen på fredag. Båda missade landslagssamlingen.

Leipziger Volkszeitung hör Konrad Laimer bekräfta att det kunde blivit Bayern München. ”Jag var redo att ta steget i somras. Det var mycket nära, men det kom inget klartecken från RB Leipzig”, berättar mittfältaren. Bayern München ska inte ha varit beredd att betala en övergångssumma på 30 miljoner euro. Laimers kontrakt går ut i sommar.

ÖVRIGT

Sportklub Slovenija (Slovenien) jublar över efter poängen i Stockholm (1-1 mot Sverige). Efter Benjamin Seskos ledningsmål brast kommentatorn ut på engelska, ”Marco Van Basten, where are you now?” (se klipp ovan). Förbundskapten Matjaz Kek sa stolt efter matchen, ”Jag har ett lag med stake”. Han berömde också motståndarna, ”En eloge till Sverige, de var under press, och satte press på sig själva. Men de spelade ärligt enda till sista sekund. Sådana här matcher gör en stolt över yrket”.

Daily Record (Skottland) följer upp att Allsvenskan blivit ett slagträ i debatten om den skotska ligan. Rangers vd Stewart Robertson pekar på att allsvenska toppklubbar tjänare dubbelt så mycket som skotska på tv-avtalen och menar att rättighetsinnehavaren Sky Sport undervärderar Premiership. Aberdeens president Dave Cormack påpekar att det är för att alla allsvenska matcher tv-sänds och vill inte ha ett sådan upplägg i Skottland eftersom det skulle ”kannibaliserar” på publikintäkter och stämning. Daily Record ringer upp SEF:s generalsekreterare Mats Enquist. ”Jag vill noga understryka att jag bara kan prata ur svenskt perspektiv, inte ur skotskt”, börjar Enqvist, ”Ur vår synvinkel finns det ett starkt samband mellan dem båda: ju mer vi tv-sänder vår liga, desto fler kommer till arenorna”. Enquist lägger även till, ”I år kommer vi – ta i trä – att ha det starkaste år någonsin på läktarna”.

Olé (Argentina) skriver in landslagets 35:e raka match utan förlust (3-0 mot Jamaica). Efter att ha haft lite förkylningssymptom gjorde Lionel Messi bara ett inhopp efter en knapp timme. Han satte med två mål ändå sin signatur på matchen – och på ryggen på en planstormare mitt i matchen. Förbundskapten Lionel Scaloni öser beröm över Messi, och jämför honom med en tennislegendar. ”Man måste njuta av Messi. Han är som Federer, som la av och alla blir rörda, och tänker på att han inte kommer att spela mer. Det var underbart att se honom spela spela. Samma sak kommer att hända med honom (Messi), bara ännu mer eftersom fotbollen är en större sport, som berör mer. Det är därför hela världen uppskattar honom, oavsett land. Det är fantastiskt att se”, säger Scaloni enligt TyC Sport.

UAE Sport News (Förenade Arabemiraten) uppmärksammar ännu en fotbollsspelare som får skrämselhicka efter presentationsvideo med vilda djur. Den här gången var det förre Romaspelaren Kostas Manolas i Sharjah FC. Han kommer inte att glömma sitt möte med ett lejon (se klipp nedan). Nyligen berättade Diego Costa om rädslan vid en presentationsvideo med vargar i Wolverhampton.

