Promes kan bli ryss – för att slippa straff för mordförsök

Headlines Blogg

De Telegraaf (Nederländerna) citerar ryska uppgifter om att Quincy Promes försöker skaffa ryskt medborgarskap. På så vis kan den tidigare Ajaxspelaren undkomma den nederländska rättvisan, där han står åtalad för mordförsök. Ryssland utelämnar inte sina medborgare. Promes nuvarande klubb Spartak Moskva hjälper honom med ansökan, och möjligheterna uppges goda. I nederländsk medier finns också artiklar om Emil Hansson och Samuel Armenteros som fortsätter göra mål för Heracles (3-1 mot Roda).

ESPN (USA) och The Athletic uppger att USA var nära att skicka hem Giovanni Reyna från VM. Orsaken var hans attityd på träningar och träningsmatcher inför VM. Den 20-årige Dortmundspelaren fick inte starta några matcher i VM. Reyna ska senare ha bett lagkamrater om ursäkt. Förbundskapten Gregg Berhalter medger att ”vi var redo att boka plats på flyget hem åt spelaren, så extremt var det”, men inte namngett spelaren.

ANNONS

A Bola (Portugal) tar fasta på det som Cristiano Ronaldo inte skrev i sitt inlägg på Instagram. ”Cristiano Ronaldo ignorerar Fernando Santos”. Han tackade fans, lovordade lagkamrater men nämnde inte förbundskaptenen. Antagonisterna förenas ändå i Record-rubriken ”Dags för beslut”. Santos framtid ska avgöras med förbundet inom de närmaste dagarna, kanske redan i dag. A Bola noterar att Cristiano Ronaldo nu har lämnat Qatar i privatplan tillsammans med sin familj.

24sata (Kroatien) lyssnar till Luka Modric som ser likheter mellan sitt klubblag och landslag. ”Ja, absolut, det kan man säga. Real Madrids DNA är att fajtas ända till slutet. Att aldrig ge upp. Det är likadant med Kroatien”, menar Modric.

Tipsbladet (Danmark) pratar med BK Häcken-danskarna Kristoffer Lund och Mikkel Rygaard. Lund jämför sin lagkamrat med en inte helt obekant argentinare. ”Jag retar honom lite och kallar honom för den danske Messi. Han är ju inte lång och stark som en mittback, men väldigt klok och med en galet bra teknik. Och så har han en vänsterfot som jag skulle klassa som bäst i allsvenskan. Så på det viset har han karaktärsdrag som kan liknas vid Messi”, säger Lund.

ANNONS

ENGLAND

Daily Star lyssnar till Gareth Southgate och ställer sig frågan ”Klart…slut?”. Tidningen är inte ensam. ”Southgate hintar om att lämna”, är slutsatsen i The Guardian. Den engelske förbundskaptenen känner sig ”kluven” efter en tid som kramat musten ur honom. En del av supporterskaran har inte gillat honom, och han tog hårt på publikens ilska under matchen mot Ungern i Wolverhampton i juni. ”Jag tycker stora delar av dessa 18 månader varit svåra. Å ena sidan har jag älskat de senaste veckorna men å andra sidan finns annat som hänt under de 18 månaderna. Sånt som sagts och skrivits. Kvällen i Wolverhampton. Det finns mycket i mitt huvud just nu som gör mig kluven”, säger Southgate.

The Sun pryder nyhetsettan med fansen vädjan att Southgate ska stanna till EM 2024. Och Daily Mail ha samma budskap på sin sportetta, men från förbundet. Enligt The Sun är Thomas Tuchel villig att kliva in om Southgate beslutar sig för att lämna. Men det engelska förbundet vill helst ha en engelsman. Graham Potter, Eddie Howe och Brendan Rodgers finns i så fall alla med i bilden. Mail menar att Potter och Howe sannolikt inte skulle vara intresserade, och tror mest på Rodgers eller Mauricio Pochettino.

ANNONS

Daily Telegraph påpekar att Erik ten Hag inte bara flörtade med Marcus Rashford genom att jämföra honom med Kylian Mbappé, utan också bekräftade att Manchester United aktiverar optionen på ytterligare ett år, till 2024. Men oron finns kvar att Rashford inte ska skriva på något nytt kontrakt. PSG flörtar också. Telegraph har även satt betyg på Englands VM-spelare. Högst betyg får John Stones, 9 av10. Daily Mail gör likadant men har Jude Bellingham i topp med 8,5. Manchester City fixade i går näst högsta publiksiffran någonsin i WSL, 44 259 (1-1 mot Manchester United). Samtidigt tog Chelsea, med Magdalena Eriksson och Johanna Rytting Kaneryd i startelvan, över serieledningen (3-2 mot Reading). Rytting Kaneryd svarade för en assist och hade ett skott i stolpen.

The Times och Liverpool Echo rapporterar om Luis Díaz skada. Colombianska uppgifter gör gällande att han kan bli borta tre månader efter sin knäoperation. ”Det var en käftsmäll”, beskriver Liverpooltränaren Jürgen Klopp bakslaget, ”Han mår inte bra (mentalt), så är det. Det är en stor besvikelse för oss alla, honom också”. Bakslaget på träningen hände när Luis Díaz var på väg tillbaka efter sin skada i oktober. Harvey Elliott fick en smäll under gårdagens match (1-3 mot Lyon), men Klopp säger att ”det ser fint ut nu”.

ANNONS

Birmingham Mail gläds med Robin Olsen som fick hålla nollan i sista träningsmatchen i Dubai (1-0 mot Chelsea). Olsen får fullt godkända 7 av 10 i betyg. Inhopparen Ludwig Augustinsson får 6. I Chelsea skadade sig anfallaren Armand Broja. Det finns misstankar om en allvarlig knäskada.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ögon för ”VM:s chockgäng”, Marocko. Tidningen menar att laget med ”en modern fotboll” kan drömma om att lyfta VM-bucklan. Zlatan Ibrahimovic är fjärran från VM men inte rent geografiskt. Milan har nu genomfört första träningen i Dubai. Ibra tränade separat, på gymmet. En comeback närmar sig. Det tycks nu dock som ett datum redan under andra halvan av januari är avskrivet. Tuttosport skrev på söndagen att Lazio den 24 januari blir för tidigt, och GdS skriver i dag om förhoppningar inför februari. Den 5 februari är det för övrigt derby mot Inter.

ANNONS

Corriere dello Sport toppar också med VM:s för närvarande hetaste lag. ”Marockos guld”. Till det lägger tidningen spelarrykten med en marockansk profil. De står plötsligt högt i kurs. ”Milan efter Ziyech, Hakimi vill stanna i Inter, Liverpool förtrollad av Amrabat”. Julia Karlenäs blev segerskytt för Como (1-0 mot Sampdoria).

SPANIEN

Marca lever kvar i VM trots att Spanien är utslaget. Antoine Griezmann täcker förstasidan. En annan spelare med klubbadress i La Liga får också uppmärksamhet, Youssef En-Nesyri. Marca uppmärksammar BeIN Sports uppgifter att Sevillanfallaren skallade in segermålet i VM-kvartsfinalen från 2,78 meters höjd. Cristiano Ronaldo nådde 2,56 m när han nickade in det klassiska målet för Juventus mot Sampdoria. Ironiskt nog satt ju Cristiano Ronaldo på bästa plats på Portugals bänk för att se En-Nesyri passera honom. På tal om Sevilla, Marca bekräftar Relevos uppgifter om att Isco och sportchefen Monchi hamnade i gräl med varandra inför lagkamraterna. Isco, som kom till Sevilla från Real Madrid i somras, kan nu vara på väg bort från klubben redan i vinter.

ANNONS

Mundo Deportivo täcker förstasidan med Barcelonas intresse för Azzedine Ounahi. Mittfältaren som förbundskaptenen Luis Enrique inte hade koll på, inte ens namnet. ”Jag var positivt överraskade av nummer 8…Herregud, var kommer den här killen ifrån”, sa Luis Enrique efter åttondelsfinalen. Barça funderar på 22-åringen i januari. Ounahi har kontrakt med Angers till 2026.

AS konstaterar att Óscar Fernández gjort sitt som tränare för Atlético de Madrids damer. Beskedet kom efter förlusten i derbyt (0-1 mot Real Madrid). Därmed kommer Hanna Lundkvist, som spelade från start i går, att få ny tränare. Atlético ligger femma. Seriesuveränen Barcelona vann som vanligt (4-0 mot Alhama), Fridolina Rolfö vilades.

Cadena Cope upplyser om att Spaniens nya förbundskapten Luis De la Fuente presenteras i dag, samt att Mateu Lahoz som kritiserats skarpt efter sin insats i Nederländerna-Argentina, inte minst av Lionel Messi, dömt färdigt i VM.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe drar i bromsen. Det är inte klart att förbundskapten Didier Deschamps fortsätter. Däremot är det förbundets önskan. ”Frågan om att förlänga är helt och hållet upp till honom. Att hitta en tränare av hans kvalitet är inte enkelt. Det är han som bestämmer. Jag hoppas han säger ja”, säger förbundsbasen Noël Le Graët till tidningen. Enligt RMC Sport har Deschamps ännu inte bestämt sig och kommer att fatta beslut först efter VM. Amanda Ilestedt spelade från start när PSG vann prestigemöte på bortaplan (1-0 mot Lyon), tog över serieledning och kan titulera sig vintermästare. Mer PSG: L’Equipes förstasida pryds för dagen av Kylian Mbappé och Achraf Hakimi, bästisar och lagkompisar i PSG, men motståndare i onsdagens VM-semifinal.

RMC Sport rapporterar sammanlagt 170 gripanden i Frankrike efter Marockos kvartsfinalseger i lördags kväll. Även i Belgien var det oroligt. I Brysselregionen greps 49 personer, varav hälften var omyndiga, i Antwerpen greps 87. Inte minst i Frankrike lär beredskapen höjas ytterligare inför onsdagens VM-semifinal mellan just Frankrike och Marocko.

ANNONS

Foot Mercato levererade på söndagen uppgifter om tre jättebud på RB Leipzigs kroatiska stjärn Josko Gvardiol från vardera Manchester City, Manchester United och Chelsea. Och Bayern München väntas också blanda sig i leken.

TYSKLAND

Kicker följer upp Manuel Neuers skada. Marc-André ter Stegen är den som får chansen att visa upp sig i landslaget under våren. I Bayern München är utlånade Alexander Nübel första prioritet. Men klubben måste både övertyga Monaco om att släppa honom och även Nübel själv. 26-åringen vill ha garantier för en fortsättning och känner att kontakten med Bayern varit sval. Ett annat alternativ är Keylor Navas i PSG. Enligt L’Equipe är Kroatiens målvaktsstjärna Dominik Livakovic plan B till Nübel. Tidningen noterar att Wolfsburg, med Rebecka Blomqvist i startelvan, behåller greppet i ligatoppen (3-0 mot Meppen). Bayern München är fem poäng efter.

ANNONS

Bild presenterar detaljer från Manuel Neuers skidolycka. Den inträffade i en brant på 1 400 meters höjd, bara ett par svängar ned från toppen Rosskopf (1 580 m), strax söder om München. Neuer fick hämtas med helikopter. Neuer och hans sällskap åkte offpist. Snöförhållanden var inte de bästa, bara elva centimeters djup. Operationen var lyckad, skenbenet är fixerat med bland annat skruvar.