Mourinho i nytt blåsväder - ska ha buat ut 14-åringar

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport bär på Romas budskap i domarbråket, ”Fria Mou, straffa Serra”. Roma har överklagat avstängningen på två matcher för José Mourinho efter bråket med fjärdedomaren Marco Serra. Och klubben förväntar sig att kraftfull bestraffning av Serra, som tycks ha sagt till Mourinho, ”Alla skrattar åt dig, åk hem”. Samtidigt berättar Il Messagero om Mourinho i en ny kontrovers. Han anklagas för osportsligt uppträdande vid en P14-match. Tidigare har bilder dykt upp på hur Mourinho firar med Romas P14-lag efter derbysegern mot Lazio. Men nu anklagas han, och några a-lagsspelare på plats, för att ha varit med och buat spelare i Lazio. Mourinhos påstås också ha uppmanat Romaspelare att filma och låtsas ha kramp. ”Så där gör man inte”, ska Lazios P14-tränaren Tobia Assumma ha sagt till Mourinho, och fått ett leende tillbaka.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport fyller på dagens Mourinho-svep med att en Champions League-plats behövs för en fortsättning i Roma. Men GdS sätter mest fokus på Milan och Inters jakt på ny arena. Det är olika adresser som gäller framöver, inte San Siro. Längre fram i tidningen kommer gårdagens Serie B-kväll. Frosinone stärkte greppet om förstaplatsen (2-0 mot Spal). Marcus Rohdén, som gjorde ett inhopp, får 6 av 10 i betyg. Det betyget får också John Björkengren för Brescia (0-0 mot Citadella) och Nermin Karic för Benevento (0-2 mot Südtirol). Båda spelade från start.

ENGLAND

Daily Star Arsenaljusterar ett uttryck till ”Sak it to ’em”. Bukayo Saka & Co bara kör (4-0 mot Everton). Ligaledningen är fem poäng igen. ”Det är en markering att vi är här och att vi tänker fortsätta så här”, säger Arsenaltränaren Mikel Arteta. Medan experter talar om Arsenals ”mästarmentalitet”, så väljer TalkSport-profilen Adrian Durham ett annat perspektiv, ”Inget lag förtjänar så mycket tur, det är löjligt”, och radar upp alla skador som Arsenals motståndare haft (se klipp här).

ANNONS

Daily Express största rubrik är ”Al star turn” och står för Alejandro Garnacho som ledde Manchester United till en ny seger, den här gången i FA-cupen (3-1 mot West Ham). Kvadrupeldrömmen hålls vid liv. Manchester Evevning News tycker att Victor Nilsson Lindelöf såg ”obekväm” ut och delar ut betyget 5 av 10 i betyg till svensken som byttes ut i underläge 0-1. Dejan Kulusevski i Tottenham får samma betyg, men det var för ett inhopp i en match där bara en av lagets spelare fick högre betyg efter en miserable FA-cupafton (0-1 mot Sheffield United). Här är lottningen till FA-cupens kvartsfinaler.

The Sun skriver att Lionel Messi köpt 35 iPhones i guldupplaga till lagkamrater och lagpersonal i världsmästartruppen. Mobilerna ska ha levererats till Messis lägenhet i Paris lördags. På spelarnas mobiler har namn och nummer ingraverade. Sammanlagd kostnad: 175 000 pund, cirka 2,2 milj kr. Men dagens största rubrik handlar om att ”Premier League är under press att göra en ny granskning av Newcastles övertagande sedan ett fall i amerikansk rättegång uppdagat att klubbägaren är med i den saudiska regeringen”.

ANNONS

The Northern Echo är ett eko av Chronicle i går: ge Alexander Isak en plats i startelva. ”Om man betalar ett klubbrekord på 63 miljoner pund för en anfallare så är det nog en bra idé börja använda honom”, skriver Scott Wilson, tidningens chief sports writer.

Football Insider adderar Fulham till klubbar efter Viktor Gyökeres. Den senaste veckan har Everton, Bournemouth och Leeds nämnts. Fulham ska ha lagt ett bud i januari och planerar att återkomma i sommar.

TeamTalk hävdar att Manchester City är en stark kandidat till att värva Declan Rice i sommar. Tidigare har Liverpool och framför allt Arsenal pekats ut i jakten på den 24-årige West Ham-stjärnan.

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport tar fasta på olika citat av Xavi inför kvällens El Clásico i cupen. För MD är det, ”Jag är upprymd över att vara där vi är efter förra säsongen, jag är i en slags eufori. Vi kan vinna både liga och cup”. För Sport är det, ”Real Madrid är favorit men vi har ett gyllene tillfälle att vinna en ny titel”. Andreas Christensen var ett frågetecken till matchen men enligt Sport räknar Xavi med dansken.

ANNONS

Marca och AS bjuder också på sida efter sida inför El Clásico. Här troliga startelvor från AS. Ännu en gång lyfts även Eden Hazards dystra facit. På nio El Clásico har han inte spelat en enda minut. Det lär inte bli några minuter i kväll heller. I går närmade sig Osasunas drömmen om en cupfinal, efter 1-0 i det första semifinalmötet med Athletic Club. AS skriver om Cadíz som vill att La Liga temporärt stoppas. Klubben kräver den dramatiska åtgärden i väntan på ett beslut från CAS, idrottens skiljedomstol. Cadíz har vänt sig dit över ett fel av VAR som tillät ett offsidemål av Elche. Marca berättar vidare att fotbollen kommer allt närmare effektiv speltid, att klockan ska stannas vid avbrott. Frågan ska diskuteras när Ifab, fotbollens regelstyrande organ, håller möte i London till helgen. ”Det skulle inte förvåna om matcher från och med 2024 inte längre är 90 minuter”, skriver Marca. Redan från och med i sommar kommer utdraget målfirande att adderas till tilläggsminuter.

ANNONS

Cadena SER uppger att Jude Bellingham är arg på Dortmund över den höga prislappen på 150 miljoner euro. Liverpool, Real Madrid och Manchester City ska ha indikerat att det är för mycket pengar.

La Vanguardia lyssnar till Gerard Piqué som får fråga om den där intima bilden med Zlatan Ibrahimovic vid en bil som väckte sådan uppståndelse på sin tid. ”Jag skulle kunna kyssa Zlatan men inte på en parkeringsplats”, säger Piqué i After Kings, Twitch-programmet från hans egen fotbollsturnering Kings League. ”Bilden är helt tagen ur sin kontext. Bästa av allt var Zlatans reaktion”, menar Piqué, och syftar på svenskens kontroversiella kommentar till en reporter. Bilden togs av DN:s Anders Lundqvist 2010 – läs mer här.

FRANKRIKE

L’Equipe hedrar Just Fontaine med förstasidan. Den franska fotbollslegendaren som gått bort 89 år gammal få sedan tidningens tolv första sidor. Fontaine har inte bara rekordet för mål i ett VM (”Mitt rekord är som ett bra vin, ju äldre det blir desto mer värdefullt blir det”). Han stoltserade med att vara enda tränare som tagit PSG till högsta divisionen (1973/1974), han var med och startade spelarfacket och spelade in flera skivor som sångare. Det blev oväntat ingen segersång från Olympique de Marseille i går kväll. I stället blev det respass mot Ligue 2-motstånd (2-2 mot Annecy, 6-7 e str). ”Vi skäms”, säger mittfältaren Mattéo Guendouzi, vars OM i helgen också föll mot PSG. För Annecy är segern stor. ”Vi fyller 100 om fyra år. Kanske var det här århundradets match”, säger klubbpresidenten Sebastien Faraglia. Vidare uppger L’Equipe att Fifa är intresserad av att köpa eller driva Stade de France i Paris. Ämnet ska ha diskuterats under mötet mellan Frankrikes president Emmanuel Macron och Fifa-presidenten Gianni Infantino den 15 februari. Arenan ägs av staten. Macron ska vara positivt inställd till idén. Fifa dementerar uppgifterna.

ANNONS

Ouest-France noterar att Anton Salétros röstats fram till Månadens spelare i Caen av fansen. I en fråga-svar om första upplevelser på klubbens hemsida berättar den 26-årige mittfältaren om sin första landskamp (2020), och lägger till: ”Nu arbetar jag hårt för att få chansen att komma tillbaka, det är en tanke som finns i huvudet”.

TYSKLAND

Sky Sport och Sport1 bekräftar uppgifter som Bild var först med: Eintracht Frankfurt värvar Houssem Aouar från Lyon till sommaren på en fri transfer. Enligt Sky Sport har den 24-årige mittfältaren redan genomgått läkarundersökning. Sport1 menar att sign-on-bonusen är på fem miljoner euro och lönen på tre milj euro om året. Franska RMC Sport drar i bromsen och menar att Aouar inte bestämt sig helt och fullt. Även Roma, Real Betis, Sevilla och Napoli har visat intresse. Men de uppgifterna kom före Sky Sports. Under onsdagen berättade Sky Sport även att Eric Maxim Choupo-Moting förlänger med Bayern München.

ANNONS

Bild har mer om FC Bayern. Klubbens tålamod med Serge Gnabry och Leroy Sané är på upphällningen. Båda anses skapa mer rubriker vid sidan av planen. Om inte nivån på planen höjs kan Bayern tänka sig att sälja spelarna. Bild kom under onsdagen också med uppgiften att Bayern München, Juventus, Benfica, FC Köpenhamn och RB Salzburg alla är intresserade av AIK-löftet Jonah Kusi-Asare, 15.