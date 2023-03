The Times: Pochettino beredd att ersätta Conte

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times toppar med ”En magisk natt för Potter”. Chelseatränaren vågade inte titta på den avgörande straffen (2-0 mot Dortmund). Men efter den viktiga segern får han lite andrum. ”Saker och ting förblir inte dåliga i evighet, tack och lov, men det kändes så emellanåt”, säger en lättad Potter. The Times tittar också närmare på en annan Londontränare, Antonio Conte. Tidningen menar att han kan lämna Tottenham innan säsongens slut om det blir förlust mot Milan i kväll. Inter ska redan ha tagit informella kontakter med Conte, som påstås ha hemlängtan. Och enligt Times vill Mauricio Pochettino återvända om Conte lämnar. Argentinaren är också ett namn Tottenham överväger.

ANNONS

The Sun inleder en räcka med namnlekar på Kai Havartz namn, sedan tysken med sin straff skickat Chelsea vidare i Champions League. ”Hav another go, Kai”, syftar på att straffen fick tas om. Daily Express har ”It’s a game of two Havs” och Daily Star helt enkelt ”Hav it”. Det är också Havertz som får högst spelarbetyg, exempelvis 8 av 10 hos Football London.

The Guardian följer upp Uefas beslut att återbetala alla Liverpoolfans för biljetterna till den kaotiska CL-finalen i Paris förra året. Men juridiska representanter för stora grupper av fans säger att det inte räcker, och är beredda att vidta rättsliga åtgärder för att få mer. Gårdagens Uefa-beslut gällde 19 618 Liverpoolsupportrar.

Daily Mail berättar att Evertons ägare Farhad Moshiri beslutat sig för att inte sälja klubben, trots bud. Här kan man också läsa att Watford sparkat Slaven Bilic och ersatt honom med Chris Wilder, samt att Viktor Gyökeres är en av fyra nominerad till Månadens spelare i Championship för februari. Mail hävdar vidare att även Newcastle är intresserad av Chelseastjärnan Mason Mount.

ANNONS

Chronicle slår på nytt ett slag för Alexander Isak. Ännu en gång efterlyses svensken i startelvan där formsvaga Callum Wilson bara fortsätter. ”Litar Howe inte på svensken? Eller tror han inte att Isak är redo för 90 minuter efter skadan och bara kan användas som avbytare? Är den officiella hållningen att han bara kan spela centralt som är Wilsons exklusiva domän? Det är inte mycket som är förståeligt för en trogen supporter. Lojalitet är en sak, envis vägran en annan, är nog ett vanligt omdöme”, skriver krönikören John Gibson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hejar på sitt Milan inför kvällens match mot Tottenham. Tidningen ser det som att en hel säsong står på spel. Milan har inte varit i CL-kvartsfinal sedan 2012, men är med 1-0 i bagaget nära. På sidorna om Inter skriver GdS att Tajon Buchanan är förstaval som ny högerback. Men med förhoppningar om att sälja Denzel Dumfries till Premier League, så väntas Inter köpa två högerbackar. Diogo Dalot i Man United är önskad, först därefter kommer Emil Holm in i bilden. Speziasvensken är sedan tidigare förstås önskad av fler klubbar, som Roma och Juventus. På tal om Juve, spekulerar GdS kring målvaktssituationen. Wojciech Szczesny kan lämna i sommar. Tottenham är en av de intresserade klubbarna. Guglielmo Vicario (Empoli) är favorit att ersätta, Marco Carnesecchi (Cremonese) är ett alternativ. Men Gianluigi Donnarumma ses som en outsider. Det finns intresse i Juves klubbledning, Donnarumma har inget emot att återvända till Serie A men PSG väntas inte villig att släppa i nuläget.

ANNONS

Corriere dello Sport beskriver Londonmatchen ur italiensk perspektiv, ”En ska bort” – antingen Antonio Conte eller Stefano Pioli. Här finns också stor plats åt att ”Sarri halkade”, alltså att Lazio föll (1-2 mot AZ). Två svenskar satte avtryck. AZ:s Jesper Karlsson ”skapade kris i Lazioförsvaret”, menar Gazzetta dello Sport, och ger honom 7,5. Corriere dello Sport ger 7. GdS tycker att domaren Glenn Nyberg var okej, 6,5, medan CdS har rubriken ”Nyberg övertygade inte” men ger honom ändå 6. I centrum för Juventus rubriker står helt och hållet Moise Kean. Dels har han stängts av två matcher efter det supernabba röda kortet i helgen. Dels har Juve nu köpt loss honom från Everton. Priset blir totalt 35 miljoner euro – 28 milj euro i övergångssumma plus sju milj euro för det tvååriga lånet.

TuttoMercatoWebs Serie B-expert Luca Bargellini beskriver John Björkengren som en ”fyr i stormen” hos Brescia. Den från Lecce inlånade svensken har gjort ett stabilt intryck hos den nedflyttningshotade klubben. Björkengren har spelat samtliga åtta matcher sedan han kom.

ANNONS

SPANIEN

Sport sätter fokus på att Barças president ”Laporta vill förlänga med Xavi”. Laporta sa på tisdagen, ”Jag hade tänkt förlängning oavsett om vi vinner ligan, det har jag redan sagt till honom”. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2024. Xavi känner att han har uppgifter först. ”Mål som titlar måste först klaras av”. Han säger även, ”Jag skulle kunna vara i Barça hela mitt liv”. Samtidigt öppnar sig Xavi också om pressen som tränare och tiden som krävs. ”Några av mina värsta dagar har kommit som tränare i Barça”, säger Xavi, ”Som Pep sa, att vara tränare för Barça är att ta hand om 200 saker. Jobbet är 24 timmar om dygnet. Jag gillar 75 procent av mitt jobb, 25 procent är väldigt tungt”. Han lägger till: ”Jag bedöms och kritiseras ständigt, det är tungt, jag har familj och barn. Det finns många ögonblick när det inte är värt att vara Barça-tränare”. Tillbaka till Laporta som även talade om värvningar. ”Barça behöver värva en ytterback. En mittback hänger på möjligheter som ges. Vi har överskridit FFP så vi får se. En anfallare behövs och någon måste lämna. Mittfältare tror jag inte behövs. Spelare som lämnar hänger på spelare vi får in. Vi har inte obegränsade resurser som statsägda klubbar”, påpekar Laporta.

ANNONS

AS väljer ett helt annat Barça-spår. Åklagare anklagar klubben för korruption i Negreira-fallet. Samtidigt kommer fortsatta uppgifter i El Mundo om att den tidigare domartoppen så sent som 2020 erbjöd Barça ”hjälp” med VAR, som klubben dock avböjde. AS uppmärksammar också uppgifterna från Foot Mercato: Real Madrid har haft möte med Jude Bellinghams pappa Mark i London. AS menar att det styrker uppfattningen att Real Madrid leder kampen om Dortmundmittfältaren.

Rac1 uppger att Barcelona kommer att bära den spanska sångerskan Rosalías logga på bröstet i El Clásico den 19 mars. Tidigare har Barça burit Drakes. Det är sponsoravtalet med Spotify som bäddar för det.

Cadena SER pratar med Kepa Arrziabalaga efter Chelseas match på tisdagskvällen. Han hoppas bli påtänkt till landslaget igen. ”Jag håller koll på laguttagningarna, och jag vill vara med. Förbundskaptenen bestämmer, men jag står till förfogande”, säger Arrizabalaga.

ANNONS

FRANKRIKE

Le Parisien pryder förstasidan med Kylian Mbappés ansikte. ”Med honom är allt möjligt”, är budskapet inför PSG:s avgörande mot Bayern München. Tidningen har också gjort en opinionsundersökning om Mbappé med OpinionWay. 63 procent svarar ”ja” på frågan om Mbappé är landets mest betydelsefulla idrottsman. 68 procent svarar ”ja” på om PSG bör göra allt för att behålla Mbappé även om det betyder att bryta med Messi och Neymar. 57 procent svarar ”ja” på frågan om Mbappé bör utses till PSG:s lagkapten. Slutligen: 60 procent svarar ”ja” på frågan om Mbappé tar PSG vidare i kväll.

L’Equipe följer upp temat Kylian Mbappé med en artikel om att fransmannen efter VM bara skickat positiva signaler om att stanna i klubben. PSG har heller inga som helst planer på att släppa honom i sommar. Det nuvarande kontraktet gäller till 2024 med option på ytterligare år. På förstasidan sätter L’Equipe Mbappé och Lionel Messi i fokus för PSG:s chanser i kväll. Marco Verratti lovar, ”Vi kommer att göra en stor match, annorlunda än i det första mötet”. Tidningen noterar också att Achraf Hakimi kommer att starta, trots våldtäktsåtalet och tidigare skada, men undrar vilket skicka han är i. Förmodade startelva: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé.

ANNONS

RMC Sport lanserar ett nytt namn som förbundskapten för damlandslaget: Hervé Renard, för närvarande förbundskapten för Saudiarabiens herrar. PSG-tränaren Gérard Prêcheur har varit favorit. Tills nu. Förbundet väntas säga hej då till den omstridda nuvarande förbundskapten Corinne Diacre på torsdag.

TYSKLAND

SportBild uppger att Bayern är nära att förlänga kontraktet med Lucas Hernández. Det nuvarande gäller till 2024. Tidningen skriver vidare Thomas Müllers kontrakt till samma år kan vara hans sista. EM nästa år kan bli slutpunkten, och flera streamingbolag har redan kontaktat 33-åringen för att dokumentera hans sista år som spelare.

Ruhr Nachrichten samlar besvikna röster efter Dortmunds Champions League-uttåg (1-2 mot Chelsea). Emre Can sa ”Det var domarens fel” att det är över, och menade att domaren ”var arrogant hela matchen”. Mattias Sammer, som numera arbetar som konsult åt Dortmund, tycker Chelsea förtjänade att gå vidare, men upprördes över ”straffen och att den fick gå om, det är en riktig skandal”. Bilds domarexpert Thorsten Kinhöfer anser dock att både beslutet att tilldela straff för hands och att ta om straffen för spelare i straffområdet, var korrekta beslut. Det gör även en tidigare domare i danska BT. Bild delar ut låga betyg till Dortmundspelarna, Sebastién Haller och Salih Özcan får lägst, 5 av 6 (1 är bäst). Salt i såren var också att formstarka Julian Brandt fick utgå skadad tidigt i matchen. På lördag väntar Revierderby mot Schalke.

ANNONS

ÖVRIGT

Nordhollands Dagblad (Nederländerna) firar AZ:s triumf på Olimpico i Rom (2-1 mot Lazio). ”Vi var lugna, fick ingen panik, så som vi vill att det ska vara. Deras fans var arga, de ville se annat, jag gillade det”, säger AZ-backen Pantelis Hatzidiakos. Bakom segern låg Jesper Karlsson med två assist. Voetbal International ger svensken 7,5 av 10 i betyg. Karlsson är på allvar tillbaka efter sin skada. I helgen gjorde han enda målet mot Vitesse och De Telegraaf hade med honom i Omgångens lag. ”Ett tag hade jag smärta överallt, men nu känns det bättre”, sa Karlsson till Nordhollands Dagblad inför matchen.

Het Nieuwsblad (Belgien) vinkar hej då till Club Brügges tränare Scott Parker efter gårdagens storförlust i Champions League (1-5 mot Benfica). ”Hans dagar är räknade”, konstaterar tidningen. Alfred Schreuder, tidigare i Ajax, väntas ersätta.

ANNONS

Meczyki (Polen) berättar att VM-domaren Stéphanie Frappart blir den som har hand om Lech Poznan-Djurgården i Conference League. Matchen spelas i morgon och är utsåld.