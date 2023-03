Chelsea betalade världsrekordsumma för Potter

Headlines Blogg

ENGLAND

Evening Standard ser världsrekordsiffror. Brightons räkenskaper visar att Chelsea betalade hela 21,5 miljoner pund för att köpa loss tränaren Graham Potter och hans stab i september förra året. Så mycket har ingen betalat i kompensation för en tränare förut. Potter har haft en tung start på sin tid i Chelsea.

Daily Mirror häpnar över italienska förbundskaptenen Roberto Mancinis utspel inför Italien-England i kväll. Det finns en engelsk oro att fans ska bli attackerade i Neapel. Det har hänt upprepade gånger förut. Häromdagen ställdes en planerad supportermatch mellan länderna in på grund av hot från lokala ultras. Men Mancini beskyller utländska fans för bråk i Neapel. ”Jag arbetar inte för polisen men om jag ska vara uppriktig så är det alltid bortafans som kommit hit och bråkat, som vi såg i Champions League”, säger Mancini, och syftar på oroligheter mellan Frankfurts och Napolis ultras förra veckan. 2 500 engelska fans är väntade. Mancini ser annars fram emot matchen mot England som han kallar ”lite av en clasico”. Och en repris på EM-finalen.

Sky Sports och ESPN uppgav sent på onsdag kväll att deadline för bud på Manchester United skjutits upp. Representanter för de två ledande kandidaterna Shejk Jassim och Jim Ratcliffe sa att uppgraderade bud lagts. Men så visade sig fallet inte vara. The Times beskriver situationen som ”farsartad”, The Sun skriver om ”kaos”. Men enligt Daily Telegraph är Shejk Jassim och Jim Ratcliffe fortsatt inställda på att lägga bud. Upp till åtta bud kan trilla in. Sky Sports hävdar att familjen Glazers är fast inställda på att sälja klubben, medan The Times är mer skeptisk. En köp av United väntas gå på över fem miljarder pund, vilket vore världsrekord för en idrottsklubb.

ESPN-källor uppger att Tottenham är intresserad av Dean Henderson. Den 26-årige Manchester United-målvakten är för närvarande på lån hos Nottingham Forest. ESPN antyder att Henderson kan användas som en morot i Uniteds försök att värva Harry Kane. Henderson har kontrakt med United till 2025.

The Times menar att Mauricio Pochettino kan gå förlorad för Tottenham. Real Madrid har argentinaren högt på sin lista över tränare som kan ersätta Carlo Ancelotti, om italienaren som väntat lämnar i sommar.

Daily Telegraph påpekar att Dele Alli inte alls bara försvunnit, vilket hans tränare i Besiktas, Senol Günes, hävdade på onsdagen. I stället var han i London på ett läkarbesök som klubben godkänt. Det skriver Dele Alli själv på Instragam.

Bellissima l’iniziativa di Adidas per il ritorno della Nazionale a Napoli: oggi i Quartieri Spagnoli hanno ospitato le nuove maglie dell’Italia che debutteranno proprio domani sera al Maradona pic.twitter.com/53pz61DTUB — Ada Cotugno (@ada_cotugno) March 22, 2023

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lyser upp med ”Europa, nu kör vi igen”. De regerande Europamästarna Italien inleder i kväll kvalspelet med match mot England. Neapel har pyntats med den nya landslagströjan (se även ovan). Den förmodade startelvan: Donnarumma – Di Lorenzo, Tolói, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Retegui, Pellegrini. Tidningen sätter också procent på EM-chanser. Två lag går vidare från grupperna. Räknat på 200 procent får Italien 75 procent, England 70, Ukraina 50, Makedonien 5 och Malta 0. Motsvarande uppskattning för Sveriges grupp ger: Belgien 75 procent, Sverige 60, Österrike 55, Azerbajdzjan 10 och Estland 0.

Corriere dello Sport skriver att Napoli kommer att försöka förlänga kontrakten med storstjärnorna Victor Osimhen och Khvicha Kvaratskhelia. ”Osi+Kvara är den magiska formeln att behålla”, skriver CdS. PSG, Manchester United och Newcastle uppges hetast i jakten på Osimhen.

Calcio e Finanza presenterar tv-bolaget DAZN:s lista över Serie A-lag med flest tittare så här långt. I topp är Juventus med ett snitt på 1 296 288 tittare. Närmast efter är Milan (1 081 427) och Inter (995 089). Sist i tabellen är Empoli med 304 829.

La Repubblica konstaterar att Lazio efter Romderbyt portat tre supportrar på livstid för antisemitism. En av dem är den 35-årige tysk som rönt stor uppmärksamhet för att han bar en Laziotröja med namnet ”Hitlerson” och numret 88 (ofta förknippat med Heil Hitler).

SPANIEN

AS tycker det är dags igen. ”Haaland 2024”. Real Madrid påstås ha ”reaktiverat” sin intention att värva norrmannen nästa sommar. Det har sedan tidigare uppgetts att Haaland då har en utköpsklausul på 200 miljoner euro som aktiveras. AS lägger till att jakten på Haaland är fristående från en eventuell värvning av Kylian Mbappé.

Marca svarar med ett annat återkommande namn för Real Madrid: Jude Bellingham. Tidningen skriver att ”Manchester City och Liverpool erbjuder mer pengar, men Real Madrid förlitar sig på spelarens önskan” samt att ”Det råder en viss optimism i Real Madrid”. Dortmund uppges vilja ha 150 miljoner euro för 20-åringen, 110-115 milj euro i övergångssumma och 35-40 milj euro i bonusar. Vidare avfärdar Marca rykten om José Mourinho: portugisen är inte ett namn för Real Madrid.

Sport meddelar att Pedri fått ett bakslag i sin rehab och blir borta en månad. Han missar därmed returen mot Real Madrid i cupen den 5 april. Vidare berättar Sport att Barcelona redan stämt fem journalister i kölvattnet av ”Negreira-fallet”. Ytterligare nio är på gång.

Cadena SER ringar in fyra klubbar som är ute efter Gabri Veiga: Arsenal, Newcastle, Liverpool och Real Madrid. Den 20-årige mittfältaren är för närvarande på jakt efter ny agent att representera honom i kommande samtal. Gabri Veiga har kontrakt med Celta Vigo till 2026 och en utköpsklausul på 40 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med Marcus och Kephran Thuram, söner till legendaren Lilian Thuram, och nu tillsammans i a-landslaget. Fokus ligger annars fortsatt på lagkaptenssituationen. Kylian Mbappé ska efter beskedet att han och inte Antoine Griezmann fick bindeln, ha sökt upp den besvikne Atlético Madrid-spelaren. De båda står inte nära varandra men gesten ska ha uppskattats. L’Equipe noterar två tunga smällar för de franska damerna i Champions League. PSG föll hemma (0-1 mot Wolfsburg) och det gjorde också Lyon (0-1 mot Chelsea). Både Amanda Ilestedt (PSG) och Emma Holmgren (Lyon) är skadade. Men Tess Olofsson dömde PSG:s match och får godkänt betyg, 6 av 10.

RMC Sport uppger att det lutar åt att Randal Kolo Muani får starta på topp mot Nederländerna på fredag. Därmed blir det bänken för veteranen Olivier Giroud. Förmodad startelva: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé.

TYSKLAND

Kicker har ett blandat utbud, i skarven mellan liga- och landslagsfotboll. Wolfsburgs damer firas (1-0 mot PSG). Mesut Özil tackas av – ”Han var en av världens bästa spelare”, säger nuvarande förbundskaptenen Hansi Flick. De förmodade laguppställningarna för Tyskland-Peru på lördag presenteras.

Leipziger Volkszeitung lyssnar på Emil Forsberg. ”Jag ser inte mig själv lägga av förrän om fyra, fem, sex år. Jag är i bra form och har fortfarande stor hunger”, säger den 31-årige RB Leipzigveteranen.

Express häpnar. Sebastian Andersson är tillbaka på Kölns träningsanläggningen. Det har gått sju månader sedan den svåra knäoperationen. Det är forfarande långt kvar till spel och bara tre månader kvar på 31-åringens kontraktet.

ÖVRIGT

La Dernière Heure (Belgien) vänder sig inför mötet med Sverige till den mest svenskbelgiske spelaren, Pär Zetterberg. Den nu 52-årige tidigare Anderlecht-profilen berättar glatt om sina framgångar som veteranpadelspelare men har inte mycket nytt att berätta om jobb. ”Jag har fått ett par erbjudanden, inte som tränare, men med organisationen i klubbar. Ibland behöver man jobba 24 timmar om dygnet. I dagsläget tackar jag nej, men kanske säger jag ja i morgon”, svarar Zetterberg, som senast hade ett ledaruppdrag i Anderlecht.

Germanijak (Kroatien) uppger att RB Leipzig försöker köpa ut Dinamo Zagreb från en vidareförsäljningsklausul på Josko Gvardiol. Det spekuleras i att storklubbar kommer erbjuda 100 miljoner euro för den eftertraktade mittbacken. Dinamo Zagreb ska ha 20 procent. Enligt Germanijak har RB Leipzig erbjudit Dinamo Zagreb tio miljoner euro för att stryka klausulen men fått nej.