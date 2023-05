Nya turbulensen i Chelsea - Mudryk i blåsväder och gala inställd

Headlines Blogg

ENGLAND

Evening Standard skriver att Chelsea ställer in sin årliga galakväll med prisutdelningar. Klubben tycker det vore opassande efter herrarna usla säsong. Hårt mot damerna, kan tyckas, som vunnit FA-cupen och är nära ligatiteln. Samtidigt har Mychajlo Mudryk hamnat i blåsväder. Han filmade och la i sociala medier ut ett klipp på en äldre man vars rumpa delvis syntes i roddmaskinen på ett gym. Det fick fitnessinfluencern Joey Swoll, med tio miljoner följare i sociala medier, att gå i taket. Swolls kritik av Mudryk har nästan 14 miljoner visningar bara på Twitter (se klipp här). Ukrainaren var i blåsväder tidigare i år för en äldre TikTok-video där han använde n-ordet upprepade gånger. Mudryk har med sin höga prislapp och sina svaga avtryck på planen dragit sitt strå till stacken i att bygga Chelseas fiaskosäsong.

The Sun sätter ord i mun på Gareth Southgate med rubriken ”TONEdeaf”. Förbundskaptenen reagerar på att Ivan Toneys avstängning som innebär att landslagsanfallaren inte får ha kontakt med sin klubb, inklusive fystränare. ”Att inte få spela är en sak, men att inte få vara i sin fotbollsgemenskap är en annan”, säger Southgate, och lägger till, ”jag gillar det inte”. Julio Enciso utses till ”Gul of the season” efter sitt praktskott som räddade en poäng för Brighton – ”The Seagulls” – och säkrade Europa League-spel (1-1 mot Manchester City). Pep Guardiola tror att det kunde varit värre för City, så nära inpå titelfirandet. ”Jag var lite orolig”, säger han, ”Det var 40 timmar efter att vi drack upp all alkohol i Manchester”.

Daily Mail hävdar att Manchester United tänker lägga ett bud på 55 miljoner pund på Mason Mount. Uppgifterna kommer samtidigt med att The Athletic uppger att mittfältaren föredrar en flytt just till Old Trafford. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano vill Chelsea ha 80 milj pund för Mount. Även Liverpool och Arsenal är intresserade. Förutom ett bud på Mount uppger The Guardian att Man United planerar ett snabbt bud på Harry Kane. Mail ger också utrymme åt Firminos avskedsgåva till 200 vänner, lagkamrater och anställda i Liverpool: en ask innehållande bland annat en signerad tröja och en egen parfym (se klipp här).

Opta Analyst har synat Viktor Gyökeres. Här finns statistik och analys efter succésäsongen. På lördag väntar playoffinal till Premier League med Coventry mot Luton. Därefter med all sannolikhet PL-spel – med Coventry eller annat lag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar Inter som behåller den italienska cuppokalen (2-1 mot Fiorentina). Det var klubbens femte pokal under presidenten Steven Zhang (liga, två cuper och två italienska Supercuper). ”Inter har en vinnarmentalitet nu”, myser han inför den stundande Champions League-finalen. Tvåmålsskytten Lautaro Martínez får också GdS:s högsta betyg, 8/10. Samma betyg får argentinaren också i Corriere dello Sport och Tuttosport. Fler goda nyheter för Inter: Alessandro Bastoni bekräftade efter matchen att han är nära att förlänga. GdS uppger vidare att Lazio och sportchefen Igli Tare går emot skilsmässa efter 15 år.

Corriere dello Sport tog i går, liksom Gazzetta dello Sport, upp Napolis intresse för Luis Enrique. I dag preciserar CdS intresset. Napoli är beredd att erbjuda spanjoren ett tvåårskontrakt värt tio miljoner euro om året. Thiago Motta ses som ett alternativ, möjligen Vincenzo Italiano. Napoli har ännu inte tagit farväl till Luciano Spalletti men beskedet väntas efter säsongens slut. Även sportchefen Cristiano Giuntoli väntas lämna klubben.

SPANIEN

Marca och AS dedikerar förstasidorna – och många andra sidor – åt Real Madrids rasismutsatte stjärna Vinícius Jr. I går kväll handlade allt om brasilianaren trots att han inte spelade (2-1 mot Rayo Vallecano). Det var banderoller, applåder, spelare i hans tröja, segermål tillägnat honom. ”Vi är alla Vinícius. Nu får det räcka”, stod det på den största banderollen. ”Jag älskar er. Tack, tack och tack!”, svarade Vinícius Jr i sociala medier. Både Marca och AS understryker i separata artiklar att stjärnan inte har några som helst planer på att lämna Real Madrid. La Liga-basen Javier Tebas passade under onsdagen också på att be Vinícius Jr om ursäkt för hur han uttryckte sig efter incidenten i Valencia. Och Tebas valde att att göra det i brasilianska ESPN. ”Min mening var inte att attackera Vinícius, men om folk uppfattar det på det viset, måste jag be om ursäkt”, säger Tebas. Efter matchen i går passade Carlo Ancelotti också på att bekräfta att Fran García ansluter till Real Madrid från just Rayo Vallecano. ”Nästa säsong spelar han med oss”, säger Ancelotti. Klubben utnyttjar en återköpsklausul.

Sport och Mundo Deportivo tar på sina förstasidor farväl av Jordi Alba, som lämnar Barcelona efter säsongen. Sport hävdar att Inter, Atlético de Madrid, Manchester United och Saudiarabien är möjliga destinationer för 34-åringen. Tidningen skriver också att Chelsea och Man United är intresserade av Jules Koundé, som är missnöjd med tillvaron. Barça vill ha minst 75 miljoner euro. Espanyol svarade för en oväntad upphämtning från 0-3 (3-3 mot Atlético). ”Jag skäms. Jag vet inte hur jag ska förklara det för mina barn att vi ledde med 3-0 och bara fick oavgjort”, säger Atléticos José Giménez. Gladare var säkert Martin Braithwaite i Espanyol, även om han bara fick göra ett inhopp. För dansken gör en miniserie för sin YouTube-kanal om Espanyols kamp för överlevnad i La Liga. Serien ska heta, ”The Inner Drive: All in”. Tidningarna uppmärksammar också det officiella beskedet på torsdagsmorgonen, svensk tid: Andrés Iniesta lämnar Vissel Kobe efter fem säsonger, men vill spela vidare. 39-åringens sista match med klubben blir mot Sapporo den 1 juli.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på tränarnas transfermarknad. Här följer bara ett axplock. I PSG väntas som bekant Christophe Galtier få lämna. Klubbägarnas dröm fortsätter vara Zinedine Zidane, rimligare och på agendan är José Mourinho och Thiago Motta, outsiders är Marcelo Gallardo och Abel Ferreira. I Nice figurerar flera namn men det hetaste spåret tycks vara Graham Potter. Enligt tidningens källor är den förre Chelseatränaren öppen för idéen. Men processen sinkas av att klubbens ägare (Ineos) är densamma som försöker köpa Manchester United. Lilles tränare Paulo Fonseca ser ut att stanna men det finns ett ”men” – West Ham är intresserad av honom. Reims succétränare Will Still följs av flera Premier League-klubbar men vill stanna i alla fall en säsong till.

RMC Sport följer upp uppgifterna om att Kylian Mbappé för närvarande inte planerar att utlösa optionsåret som förlänger PSG-kontraktet till 2025. Någon flytt i sommar är dock inte aktuell, och RMC Sport berättar att Mbappé får en lojalitetsbonus på 90 miljoner euro om han fortfarande är i klubben i september.

TYSKLAND

Bild slår fast att den tyska klubb som jagar Marcus Thuram är RB Leipzig. Tidigare i veckan uppgav L’Equipe att Inter och Atlético de Madrid hade gett erbjudanden till anfallaren, samt även en tysk klubb. Flera andra klubbar är intresserade, bland annat Manchester United. Thuram lämnar Mönchengladbach på en fri transfer i sommar.

Sport1 bekräftar Foot Mercatos uppgifter om att PSG gett Lucas Hernández ett lukrativt erbjudande, och att förhandlingar med Bayern München avstannat. Dessutom uppger Sport1 att en spansk och en engelsk klubb uttryckt intresse.

Express lyfter Köln-tränaren Steffen Baumgarts besvärliga situation. Hans lag kan hjälpa till att säkra Dortmunds ligatitel genom att ta poäng av Bayern München. Men hans fru Katja är ett stort Bayern-fan. ”Vi har varit gifta 26 år och det har aldrig varit ett problem. Men jag hoppas hellre att hon får fälla tårar i helgen. Så kan jag trösta henne sen”, säger Baumgart. I samband med matchen kommer profilerna Jonas Hector och Timo Horn att hyllas och tackas av på arenan. Den ynnesten får inte Sebastian Andersson och Ellyes Skhiri, som i stället tackas av internt efter säsongen. Anderssons nästa adress är fortfarande oklar.

ÖVRIGT

Nova Sport (Grekland) uppmärksammar AEK som efter ligatiteln också säkrat cuptiteln (2-0 mot PAOK). Niclas Eliasson spelade från start och slog frisparken som bäddade för det första målet.

Tipsbladet (Danmark) noterar att Jordan Larsson fått en egen fanklubb i FC Köpenhamn med egen hemsida. ”Det ultimata målet är att få Jordan Larsson att stanna”, säger Morten Birch som leder fanklubben. FCK arbetar enligt uppgifter i går på att köpa loss svensken från Schalke. I går blev också ex-MFF:aren Mohamed Buya Turay klar för Odense.

Record (Portugal) täcker förstasidan med ”PSG bjuder 60 miljoner euro för Ugarte”. Sporting uppges ha fått ett bud från den franska klubben på den 22-åriga mittfältaren som överensstämmer med utköpsklausulen. En överenskommelse behövs också med Famalicão, som äger 30 procent av uruguayanen. Enligt A Bola i går var Tottenham och Aston Villa heta namn i jakten på Ugarte. O Jogo har en matchrapport där namnet Philip Tear duggar tätt. Och Liga Portugal har satt ihop ett klipp för att uppmärksamma hans räddningar (se klipp här). En svensk doldis som gjorde sin blott andra match för Tondela i andradivisionen. Trots de uppmärksammade ingripandena blev det till slut förlust mot Porto B, 0-1. Tondela ligger elva i ligan.

Sky Sports (Skottland) visar med sitt klipp hur Filip Helander och de andra fyra spelarna som lämnar Rangers hyllades med applåder och en hedersvakt av de andra spelarna. Rangers spelade sin sista hemmamatch för säsongen (2-2 mot Hearts).