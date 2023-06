Mbappé-effekten: Griezmann och Kane pekas ut som ersättare

Headlines Blogg



SPANIEN

Marca ser framför sig ett sommarpoker med PSG, Real Madrid och Kylian Mbappé i given. Tidningen har lite att erbjuda i nyhetsväg kring spelet. Den citerar mest franska uppgifter (se även under Frankrike), och konstaterar att PSG knappast skulle tacka nej till ett nytt erbjudande från Real Madrid på 200 miljoner euro. Men Cadena Cope skriver att källor i Real Madrid avvisar att klubben har några planer på att lägga bud på Mbappé eller Harry Kane. Real Madrid stänger helt enkelt sommarfönstret med Joselus ankomst. I går kom El País med uppgiften att PSG ville sälja Mbappé till Manchester United – om shejk Jassim vinner budgivningskampen om United. Uppgifterna om ett redan klart avtal med shejk Jassim har dock avfärdats. Radio Marca kommer med ett nytt inslag: om PSG säljer Mbappé i sommar kommer klubben att försöka värva Antoine Griezmann. Atlético vill inte sälja fransmannen, men 100 miljoner euro skulle fixa en deal, menar Radio Marca. Engelska Daily Mirror har ett annat namn för PSG om Mbappé lämnar: Harry Kane, som fram till nyligen ansågs aktuell för just Real Madrid. Anfallarens representanter träffade PSG redan i maj, lägger Mirror till. Kanes kontrakt med Tottenham går ut nästa sommar. Marca skriver vidare att Aston Villa har Nico Williams, 20, högst på sin shoppinglista. Athletic-anfallaren har en utköpsklausul på 50 miljoner euro som Villa kan trigga. PL-klubben erbjuder en årslön på sju miljoner euro, siffror Athletic inte kan komma nära i sitt erbjudande om förlängning. Williams nuvarande kontrakt går ut 2024.

Sport bär på budskapet ”Ansu stannar”. Det är budskapet hans agent Jorge Mendes gav i går efter möte med Barcelona när reportrar svärmade kring honom på flygplatsen. Mendes passade också på att hajpa 20-åringen, ”Han är ett fenomen, en dag kommer han att vinna Ballon d’Or”. I själva verket, menar Sport, är Mendes frustrerad över att Ansu Fati vill stanna och nobbade Wolverhampton, vilket kylt ner möjligheterna för Barça att värva Rúben Neves.

Relevo menar att en ny utlåning av allt att döma vänta Ludwig Augustinsson kommande säsong. Vänsterback har återvänt till Sevilla efter sejourer i Aston Villa och Mallorca – ”förödande” lån, som AS beskriver det. Augustinsson har kontrakt till 2025.

ENGLAND

Daily Mirror har ännu en förstasida med party-Jack Grealish. Bilder på hans trippelfirande med Manchester City har blivit ikoniska, det har skrattats åt hans festande även internationellt, det har blivit memes, det finns redan sedan tidigare ett Twitterkonto tillägnat Drunk Jack Grealish och The Sun gjorde i går förstasida på hur han bakfull fick stödjas av Kyle Walker. Daily Telegraph menar att bilderna på Grealish är roande, att han klarar av situationen men påminner om att ”fotbollens relation till alkohol är komplicerad”. Förra året varnade Stan Collymore Grealish för att bli som honom eller Paul Gascoigne.

Coventry Telegraph följer upp utspelet från Viktor Gyökeres i samband med landslagssamlingen. Snacket om prislapp har väckt irritation hos en del fans. Det är inte anfallaren som dikterar villkoren, menar de. ”Han uppriktighet är uppfriskande, men priset är inte hans bekymmer”, menar en. Andra fans påpekar att Gyökeres förtjänar sin flytt.

Daily Telegraph påpekar att Arsenal vill sälja Nicolas Pépé. Det finns inga planer på att integrera 28-åringen i truppen sedan han återvänt från lånet i Nice. Kontraktet går ut nästa år och lyckas Arsenal inte sälja Pépé under sommaren kan det bli aktuellt att avsluta kontraktet efter sommaren, skriver Telegraph. Tidningen uppger vidare att Manchester United inte gett upp David Raya, men att Tottenham fortfarande är favorit att värva målvakten. Londonklubben tycker dock att Brentfords prislapp på 40 miljoner pund är för hög.

Daily Mail noterar att en 25-årig Tottenhamsupporter stängts av från fotbollsarenor i tre år. Domen kommer sedan han medgett att han i april gjort kränkande gester till Liverpoolfans om Hillsboroughkatastrofen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har svårt att släppa Silvio Berlusconis bortgång. Även i dag är de första 16 sidorna fyllda med minnen. Mer intressant är en intervju med Kylian Mbappé. Även Zlatan Ibrahimovic nämns i den. GdS: ”Du pratade med Ibrahimovic på Roland Garros-finalen – var han arg för rekorden du tagit från honom eller rådde han dig att flytta till Milan?”: KM: ”(skrattar) Jag uppskattar det. I en värld där alla smickrar dig säger han alltid saker som de är. Vi pratade om hans nya liv. Det var trevligt”. Om sin förra lagkamrat Lionel Messi säger Mbappé, ”Han fick inte den respekt han förtjänade i Frankrike. Det är sorgligt men det är som det är. Vi måste göra vad vi kan för att ersätta honom”. Om PSG: ”Jag har varken bett om att bli såld eller flytta till Real Madrid. Jag bekräftade bara att jag inte aktiverar det extra år (till 2025, min anm) som fanns möjlighet till i kontraktet. Vi har aldrig pratat om en förlängning med PSG, men jag ser fram emot att spela här kommande säsong”. Om CL med PSG och ur ett personligt perspektiv: ”Vi visste att det fanns tillkortakommanden som vi förr eller senare skulle betala för. Vi måste lära av våra misstag varje säsong, och inte upprepa dem: det är inga tomma ord. För egen del har jag varit på topp några år: jag vill fortsätta att utvecklas för att hålla mig kvar i toppen”. GdS skriver på annat håll om Juves interimsportchef Giovanni Manna. Han har besökt England. Där har han pratat Dejan Kulusevski med Tottenham (som vill ha rabatt), men också Dusan Vlahovic med Chelsea. Londonklubben har föreslagit att Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek och Trevoh Chalobah kan ingå i en affär. Juve värderar Vlahovic till 80 miljoner euro. Chelsea är i fler italienska förhandlingar. Romelu Lukaku har nobbat intresset från Al Hilal, trots ett löneerbjudande på 25 miljoner euro om året. Belgaren vill stanna i Inter. Ett nytt lån är aktuellt. Samtidigt vill Chelsea köpa André Onana. Inter vill ha 70 miljoner euro för målvakten. Förhandlingarna mellan klubbarna innehåller åtta namn: förutom Lukaku och Onana även Denzel Dumfries, Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Loftus Cheek och Callum Hudson Odoi.

Sky Sport Italia uppger att Atalanta redan denna vecka kan ta kontakt med Hellas Verona om Isak Hien. Klubben har redan för samtal med mittbackens agent Blash Hussein. Vidare skriver Sky Sport Italia att Juventus inte förlänger med Juan Cuadrado och planerar att ta in två högerbackar i sommar: Lucas Vázquez från Real Madrid och Emil Holm från Spezia. Gazzetta dello Sport har de senaste dagarna skrivit om intresse från både Juve och Atalanta för svensken. Spezia har uppgetts vilja ha sju-åtta miljoner euro, Juve hoppas på fem milj euro. Christophe Galtier har seglat upp som favorit att ta över Napoli. Med i bilden finns också Paulo Sousa och Rudi Garcia.

Corriere dello Sport följer jakten på Davide Frattesi. Den 23-årige Sassuolomittfältaren. vill stanna i Serie A. Enligt tidningen är Roma i pole position, men även Juventus, Inter och Napoli är intresserade. Frattesi värderas till 40 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe och Le Parisien domineras av efterspelet på Kylian Mbappés beslut att lämna klubben nästa sommar. Fransmannen säger att han vill stanna kommande säsong, men som Le Parisien påpekar: ”han har aldrig varit närmare att Ligue 1”. PSG är beredd att sälja i sommar. Klubben har skärpt inställningen kring stjärnorna. Ingen är större än klubben. ”Om vi behöver bygga om utan honom kommer vi att göra det”, säger en PSG-källa till L’Equipe. Båda tidningarna skriver om ”början på en ny såpa”. Båda tidningarna nämner Real Madrid som den förmodade destinationen och att den spanska klubben är beredd att betala upp till 200 miljoner euro. ESPN uppger att PSG skulle lyssna på bud på 150 miljoner euro, cirka 1,7 miljarder kr. L’Equipe menar att Real Madrid nu bidar sin tid, väntar på att PSG antingen tydligt sätter upp Mbappé på transferlistan eller att Mbappé begär att få lämna. Tidningen skriver även i förbigående att Manchester City och Liverpool är klubbar som också skulle vara beredda agera om tillfälle ges. I natt skrev L’Equipe att Marcello Gallardo är det hetaste namnet att ta över Olympique de Marseille. ”Förhandlingar pågår och bollen är nu hos argentinaren”, menar tidningen. L’Equipe menar också att Arkadiusz Milik ”sitter i väntrummet”. Förhandlingar pågår mellan Juventus och OM, men den italienska klubben vill inte betala köpoptionen på sju miljoner euro. Lazio och ett par engelska klubbar är också intresserad av polacken, som inte förväntas återvända till OM.

Foot Mercato uppger att PSG redan har klart med plan B till tränarbänken. Klubben är överens med Thiago Motta. Men först ska möjligheterna med Julian Nagelsmann uttömmas. Dagarna går men ännu finns inget avtal. Enligt L’Equipe hoppas PSG har gjort klart med Nagelsmann senast nästa vecka. Under tisdagen uppgav både FM och Fabrizio Romano att PSG är nära att värva Kang-In Lee från Mallorca.

TYSKLAND

Sky Sport har två två dåliga nyheter till Thomas Tuchel. Lucas Hernández meddelade under tisdagen Bayern München att han vill lämna klubben för PSG. Dessutom har Bayern dragit sig ur jakten på Declan Rice. Bild har samma uppgifter. Mittfältaren blir för dyr, menar Sky, och Sport1 påpekar att Bayern inte ser någon mening att lägga ett bud då Rice vill stanna i England. Arsenal väntas i stället köpa Rice för cirka 120 miljoner euro.

Bild följer upp den permanenta övergången för Jordan Larsson till FC Köpenhamn. Enligt tidningen förhandlade den danska klubben ned övergångssumman till två miljoner euro. Utköpsklausulen från Schalke var ursprungligen 2,5 milj euro. Tidningen ser Schalkes värvning som ett sportsligt misslyckande men med guldkant till slut, då Larsson kom på en fri transfer.

Neue Presse uppger att Hannover på nytt är intresserad av Branimir Hrgota. Intresse förekom också förra sommaren. Hannovertränaren Stefan Leitl känner anfallaren väl sedan sin tid i Greuter Fürth. Där ses för närvarande Hrgota som en nyckelspelare och har dessutom kontrakt till 2026.

ÖVRIGT

Titan Sport (Kina) fick den första intervjun med Lionel Messi under Argentinas besök i Kina. Han avfärdar funderingar på spel även i VM 2026, även om USA, där han har sin nya klubbadress, är medarrangör. ”Som jag sagt tidigare, jag tror inte jag kommer spela i nästa VM, det här var mitt sista VM, man vet aldrig vad som händer, men i princip nej, nej, jag tror inte jag kommer att spela nästa VM”, säger Messi. Argentina möter Nya Zeeland i en träningsmatch i Beijing på torsdag.

VG (Norge) oroar sig över hur påverkad Erling Haaland kommer att vara av den senaste tidens festande. På lördag väntar viktig EM-kvalmatch mot Skottland. ”Det är ju den sammanlagda belastningen med brist på sömn och troligt alkoholintag, två saker som gör att det tar längre tid att återhämta sig. Festande och alkohol fördröjer ju kroppens återhämtning ganska drastiskt”, påpekar nutritionist och forskaren Kristin Lundanes Jonvik. Norges förbundskapten Ståle Solbakken är lugn: ”Det är inte så att jag kliver in på hans rum och håller ett Al Pacino-tal för att få igång honom till på lördag. Det handlar om sunt förnuft. Vila, sömn och taktisk träning”.

Scottish Sun (Skottland) uppger att Brendan Rodgers är nära att skriva på för Celtic igen. Samtalen under tisdagen var positiva och Rodgers skulle därmed göra comeback i klubben han lämnade för Leicester 2019.