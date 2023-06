Chelsea kan sälja för tre miljarder

Headlines Blogg

Daily Telegraph ser det som att ”Chelsea rensar för 200 miljoner pund”, drygt 2,7 miljarder kr. Kai Havertz är på väg till Arsenal (65 milj pund), Mateo Kovacic till Manchester City (30 milj pund), Kalidou Koulibaly till Al Hilal, Edouard Mendy till Al Ahli (35 milj pund tillsammans) och Hakim Ziyech till Al Nassr (8 milj pund). Bara det är mer än 125 milj pund. Och det innan juni är över. Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic och Callum Hudson-Odoi väntas dra in resterande belopp. Dessutom kan nu Romelu Lukaku tillkomma (se under Gazzetta dello Sport). I så fall handlar det snarare om sammanlagt minst tre miljarder kronor. The Sun har en helt annan ingång på samma ämne: Chelsea har tagit en smäll på 100 milj pund sett till vad spelarna köptes in för. Telegraph ser även konkurrensen växa kring Declan Rice. Arsenal såg ut att ha öppen väg, men sedan kom uppgifter om Manchester City. Nu skriver Telegraph att Manchester United är redo att blanda sig i leken om West Ham-mittfältaren – och kan erbjuda Harry Maguire eller Scott McTominay som del i en deal. Enligt Talk Sport ser redan West Ham McTominay som en ersättare till just Rice. Arsenal har redan lagt två bud på Rice, det senaste värt 90 miljoner pund, och väntas inom kort lägga ett tredje.

The Sun ser annars en ”Röd mur” för Manchester United. Klubben är frustrerad i jakten på spelare. Enligt tidningen har United signalerat till Harry Kane att han måste ta första steget, säga till att han vill flyta. Anfallaren uppges vilja till United, men klubben är inte beredd att betala Tottenhams prislapp på 100 miljoner euro. United fick under onsdagen också ett andra bud på Mason Mount nobbat, värt 50 miljoner euro. United menar att klubben inte tänker hållas som gisslan. Det drar flera tidningar stort på. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan ytterligare tio miljoner pund få Chelsea att lyssna.

BBC Sport pratar med den stora expertprofilen Gary Neville. Han går till hård attack mot spelarförsäljningarna till Saudiarabien. ”Premier League borde införa ett omedelbart embargo på övergångar till Saudiarabien för att säkerställa att fotbollens integritet inte skadas”, säger Neville. Hans expertkollega Jamie Carragher är inne på en liknande linje. ”Saudiarabien har tagit över golf, boxning och vill nu ta över fotboll! Det är sportwashingen som måste stoppas!”, skriver han. En del utländska journalister ser utspelen som ett utryck för att Premier League vill bevara sitt monopol i toppen av näringskedjan, men även experternas språkbruk kan tolkas som fördomsfullt och nedlåtande.

Daily Mail uppmärksammar på sportettan en blunder från Arsenal och Adidas. Försäljningen av nya hemmatröjan har stoppats. Skarpögda fans har reagerat starkt efter att ha upptäckt ett fel. Tröjan innehåller en hyllning till ”The Invincibles”. Hela resultatraden med W (won) och D (draw) löper i vitt efter sidan. Men raden stämmer inte. Bara 32 av de 38 matcherna finns med. Från transfermarknaden i övrigt kan noteras en stor snackis: Newcastle är nära att värva Sandro Tonali från Milan, samt en betydligt mindre snackis, Leeds är intresserad av Viktor Johansson.

La Gazzetta dello Sport har chock på chock kring Milan. Gårdagskvällens stora snackis var att Sandro Tonali, som blöder Milan, är på väg att säljas till Newcastle. Ett avtal är enligt samstämmiga rapporter nära. Newcastle erbjuder 75 miljoner euro, Milan vill ha 80 milj euro. Serie A-vurmare sörjer beskedet om Tonalis flytt och varnar samtidigt för fansens ilska. Davide Frattesi och Marcus Thuram är på väg in i Milan men GdS andra chock är uppgiften att Milan funderar på Romelu Lukaku. Till skillnad från Inter, som haft samtal med Chelsea om ett lån ännu en säsong, så kan Milan köpa anfallaren. GdS spekulerar i 40 miljoner euro. Sky Sport Italia menar att Milan har ytterligare två Chelseaspelare på radarn: Christian Pulisic och i viss mån Ruben Loftus-Cheek. I gengäld uppger tv-kanalen Atlético de Madrid försöker norpa Theo Hernández från de rödsvarta.

Corriere dello Sport har förstås Tonali som stor rubrik. Liksom avstängningen på José Mourinho, som blev fyra matcher. Men bläddrar man fram till sidan 18 får man också läsa om en svensk: Isak Hien. Transferexperten Fabrizio Romano skrev på onsdagen att Atalanta närmar sig ett avtal med med mittbacken och att möte väntar med Hellas Verona. CdS påtalar att Fiorentina inte gett upp, men också att Hellas Verona satt en prislapp på tio miljoner euro. Högt, tycker Florensklubben. Om Hellas Verona få vad klubben vill ha skulle det ge Djurgården en miljon euro, nästan 12 milj kr, genom en vidareförsäljningsklausul. Edin Dzekos övergång till Fenerbahçe nästan klar. På morgonen bekräftade Fenerbahçe att 37-åringen anländer för läkarundersökning.

Marca ser det som att nya Santiago Bernabéu blir ”ett epicenter för alla typer av evenemang i världsklass”. Arenan kommer att generera mer än dubbelt upp mot nu, från cirka 175 till 400 milj euro om året. Det ger också kassaklirr i Real Madrids kista. På annat håll uppger Marca att Bernardo Silva ”i stort sett är klar” för spel i Saudiarabien. Men transfergurun Fabrizio Romano drar i bromsen. Jo, de saudiska klubbarna trycker på, men inget beslut är fattat, PSG är mycket intresserad och Man City hoppas fortfarande behålla honom.

AS skriver om ett ”Hattrick i förlängningar” för Real Madrid. Luka Modric stannar, Toni Kroos skrev på nytt kontrakt och nästa namn är Dani Ceballos, som skriver på för tre år plus ett. Tidningen uppmärksammar också Sport Bilds uppgifter. Enligt den tyska tidningen är Real Madrid intresserad av att plocka in Xabi Alonso som ersättare till Carlo Ancelotti nästa sommar. Båda tränarnas kontrakt går ut då.

Sport och Mundo Deportivo jublar över att Ilkay Gündogan valt Barcelona. Kontraktet, två plus ett år, är redan påskrivet och läkarundersökningen genomförd. Värvningen väntas bli officiell inom de närmaste timmar. Barças president Joan Laporta stoltserar. ”Världsklasspelare fortsätter prioritera att komma till Barça”, säger han.

L’Equipe tar upp fallet Xavi Simons. PSG har en återköpsklausul för PSV Eindhoven-spelaren på bara sex miljoner euro. Men den gäller bara i juli. Det kan tyckas givet att aktivera klausulen men det gäller också att övertala 20-åringen om möjligheterna i PSG. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano håller Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Dortmund och RB Leipzig ett vakande öga på utvecklingen. Särskilt Arsenal är intresserad, menar De Telegraaf.

Le Parisien hävdar att Napoli satt en ny svindlande hög prislapp på Victor Osimhen: 180 miljoner euro, drygt två miljarder kronor. Det framkommer av klubbens samtal med PSG om anfallaren. Det skulle göra nigerianen till den näst dyraste spelaren genom tiderna. PSG kommer inte att ge efter. Tidningen menar att det är lika galet som när Intrer krävde 80 miljoner euro för Milan Skriniar förra sommaren.

RMC Sport uppger att Manchester United leder jakten på Axel Disasi. Erik ten Hag kommer inom kort att ha samtal med mittbacken. Monacos prislapp är 40 miljoner euro. Arsenal och Chelsea är också intresserade. Radiokanalen hävdar vidare att PSG prioriterar Marcus Thuram – men tyska Sky Sport uppger samtidigt att Milan är närmast (se under Tyskland). Enligt RMC Sport har PSG Wilfried Zaha (Crystal Palace) som ett alternativ.

Kicker har inte oväntat Hansi Flick i fokus. Tidningen menar att många nu tror att förbundskapten inte kommer hinna få ordning på landslaget till hemma-EM nästa sommar. Misstagen är för många. En separation är nödvändig, menar experten Dietman Hamann. ”Faran att det kommer att gå fel är så stor att man måste agera nu”, säger han till Sky Sport. Till Kicker säger Hamann, ”Julian Nagelsmann är tillgänglig. Förbundet måste prata med honom. Om han kan tänka sig det är det något som allvarligt bör övervägas. Vi bör också leka med idén om en utländsk tränare”. Han nämner Zinedine Zidane som exempel. Hamann menar också ”Det är uppenbart att han Flick inte längre har laget med sig” och beklagar sig över att ”Ingen är rädd för Tyskland längre”. I en läsaromröstning (117 000 röstande) svarar 79 procent ”Nej” på frågan om Flick fortfarande är rätt man för jobbet. Tidningen noterar att Kristoffer Peterson nu lämnat Fortuna Düsseldorf och är klar för Hapoel Be’er Sheva.

Sky Sport uppger att Bayern München hoppas ha klart med Kim Min-jae inom de närmaste dagarna. Samtalen går framåt och 26-åringen är inställd på Bayern. Den sydkoreanske backen kommer att få en årslön på 10-12 miljoner euro brutto. Utköpsklausulen är på 50 miljoner euro. Corriere dello Sport skrev i går överraskande att Manchester United och Manchester City var hetaste adresser. Vidare skriver Sky Sport att Milan är i pole position att värva Marcus Thuram på en fri transfer från Mönchengladbach. Inget är underskrivet, men RB Leipzig och PSG anses nu ha små chanser.

Record (Portugal) skriver att Sportings sportchef Hugo Viana reser till England för att förhandla med Coventry om Viktor Gyökeres. Erbjudandet är 20 miljoner euro. Coventry Telegraph har tidigare angett att Coventry vill ha minst 20 miljoner pund, ca 23 milj euro. Transferspecialisten Fabrizio Romano uppgav på onsdagen att Fulham, Wolves och West Ham också är intresserade, men även att Gyökeres och hans rådgivare diskuterat att anfallaren kan lämna nästa sommar på en fri transfer.

NOS (Nederländerna ) tycks nöjd med Twentes kvallottning i Conference League mot Hammarby, ett ”mittenlag i Sverige”, som tv-kanalen skriver. Twentes teknisk direktör Jan Streuer är försiktig, ”Vi kan inte säga att vi är glada över lottningen, men det kan inte de heller”. Första matchen spelas den 27 juli, i Enschede. Returen spelas den 3 augusti, inte så långt från Enskede.