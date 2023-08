Caen drar sig ur – nobbar Siby

Headlines Blogg

FRANKRIKE

Ouest France uppger att Caen drar sig ur lånet av Malmö FF-mittfältaren Mahamé Siby. 27-åringen uppgavs redan ha genomgått en läkarundersökning hos Ligue 2-klubben. Siby har tidigare haft en besvärlig höftskada, men Ouest France menar att det främst är oenighet med spelarens representanter som ligger bakom Caens beslut. Tidningen skriver att Caen nu går vidare med andra spår. Siby har den senaste tiden tränat på egen hand i MFF.

L’Equipe sätter PSG:s jakt på franska landslagsspelarna Ousmane Dembélé och och Randal Kolo Muani i fokus. Dembélé har valt PSG. Utköpsklausulen på 50 miljoner euro gick ut i natt. I stället ska förhandlingar inledas med Barcelona (se även under Spanien). RMC Sport understryker att även om Dembélé följt med Barça på planet till Las Vegas, är det bara en tidsfråga innan han i stället drar på sig en PSG-tröja. Med Kolo Muani har förhandlingar inletts. Han är främst PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfis val. Sportslige rådgivaren Luis Campos föredrar Gonçalo Ramos.

Annons

RMC Sport konstaterar att midnatt passerat och att Kylian Mbappé – som väntat – inte ändrat sig och förlängt med PSG. Kontraktet går nu officiellt ut 2024. Därmed är frågan om han säljs eller stannar till nästa sommar. RMC Sport ser tre nya, viktiga datum. 12 augusti: PSG möter Lorient, har Mbappé då välkomnats tillbaka? 1 september: Transferfönstret är stängt, har Mbappé sålts? 4 september: CL-truppen presenteras, vågar PSG förvisa Mbappé till läktaren om han är kvar? PSG är fortsatt övertygad om att Mbappé har ett avtal med Real Madrid om att ansluta på fri transfer nästa sommar. Engelska Daily Telegraph uppger att PSG överväger att anmäla Real Madrid till Fifa över den spanska klubbens sätt att agera.

ENGLAND

Daily Mail skriver att Bayern München är redo att lägga ett bud på 85 miljoner pund (100 milj euro) för Harry Kane. Tottenham vill ha minst 100 milj pund (117 milj euro) men Mail menar att 90 milj pund (105 milj euro) kan räcka för att ett avtal ska spikas. Förhandlingarna fortsätter. Kane är beredd att flytta och erbjuds ett fyraårskontrakt. The Times skriver också om ett stundande bud på 85 milj pund. Tidningen menar att Bayern blir allt starkare i övertygelsen om att ro i land affären, och vill ha den klar denna vecka. Daily Mail uppger att Brennan Johnson i Nottingham kan ersätta Kane i Tottenham. Forest värderar 22-åringen till 50 milj pund. Vidare skriver tidningen att Manchester United kan hota Liverpools försök att värva Romeo Lavia från Southampton. Även Chelsea samt en utländsk klubb lurar i vassen.

Annons

The Athletic skriver Rasmus Højlund väntas till Manchester United I dag för läkarundersökning. Det är redan klart med avtal med spelare (femårskontrakt) och klubb (75 milj euro plus tio milj euro i bonusar till Atalanta). The Athletic uppger också att Chelsea lagt ett bud på Brightons målvakt Robert Sánchez. Enligt Daily Mail är Londonklubben redan överens med 25-åringen. The Sun följer upp med att Chelseafans rasar mot planerna – Sánchez ses som för dålig.

Evening Standard har mer Chelsea. Efter den nära förestående värvningen av Axel Disasi är Trevoh Chalobah till slut redo att kasta in handduken och byta klubb. Chelsea vill ha 45 miljoner pund för backen. Däremot är Levi Colwill på väg att skriva nytt avtal.

Daily Telegraph hör Manchester Uniteds tränare Erik Ten Hag svara på frågor om Harry Maguires framtid. Han säger att det är upp till backen, men nämner rivalerna om en backplats. ”Det är tufft när du konkurrerar med Rapha Varane och Victor Lindelöf”, säger Ten Hag, ”Jag har ofta valt spelare för Harry, det stämmer, men det betyder inte att jag inte tror på honom. Han måste visa att han är bättre för laget än Rapha och Victor. Det är så det fungerar i toppfotboll”. Telegraph skriver på annat håll att United kommer att ha fattat ett beslut om Mason Greenwoods framtid inom två veckor, innan ligan startar. Klubbens interna utredning har pågått ett halvår. Åtalet mot Greenwood för försök till våldtäkt och misshandel mot sin flickvän lades ner i februari. United skrev för övrigt ett nytt jätteavtal med Adidas i går.

Annons

ITALIEN

Tuttomercatoweb hävdar att Ajax är ute efter Gustaf Lagerbielke. Den 23-årige Elfsborgsbacken ses som ersättare till Calvin Bassey som lämnat Ajax för Fulham. Expressen har tidigare i sommar rapporterat att Ajax scoutade Lagerbielke. Han kopplades i helgen ihop med Antwerpen. TMW skriver även att Isak Hien nobbat ett bud från Spartak Moskva. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är Hien fast besluten att ta steget till Atalanta. Hellas Verona-backen är redan överens om ett kontrakt till 2027 med 1,3 milj euro i årslön. Atalanta vill sälja spelare innan klubben lägger ett bud.

Tuttosport drar som alla italienska tidningar stort på uppgifterna om ett byte mellan Juventus och Chelsea. ”Vlahovics pris – Lukaku plus 50 miljoner euro”. Även om Londonklubben öppnat upp för en affär, tror Sky Sport Italia om att det troligare handlar om 30-40 milj euro i slutändan.

Annons

La Gazzetta dello Sport har den mer skeptiska rubriken ”Allegri säljer sin framtid” genom att byta bort Vlahovic mot den sju år äldre Lukaku. Dagens största rubrik är att Inter väljer Gianluca Scamacca från West Ham. Övergångssumman väntas landa på 30 miljoner euro. Folarin Balogun och Jonathan David har fallit bort som alternativ av olika anledningar. På annat håll skriver GdS att Spezia hoppas få ut 15 miljoner euro för Emil Holm. Juventus, Atalanta och senast Sassuolo är intresserade. Corriere dello Sport nämner samma tre klubbar, men 12 milj euro. Transferjournalisten Nicolò Schira skriver att Sassuolo erbjöd ett lån värt tre milj euro med bindande köpoption på sex milj euro. För lite, tycker Spezia.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo tar på sina förstasidor i stort sett farväl av Ousmane Dembélé. Trots att klausulen på 50 miljoner euro inte utlösts, med deadline vid midnatt. Men fransmannen har redan meddelat att han vill lämna. Men avslutet blir mjukare. Barça hade bara fått 25 milj euro av klausulen, Dembélé och hans agent resten. I stället är klausulen nu 100 milj euro, och PSG och Barça sätter sig vid förhandlingsbordet och förhandlar ner priset. Sport menar att det är troligt att PSG betalar 50 milj euro, men att merparten nu i stället går till Barça. MD menar att Barça vill ha klart med affär till på fredag. Under tiden har Dembélé rest med resten av laget till Las Vegas, men kommer inte att spela mot Milan. Sport menar vidare att Barça är intresserad av João Félix som ersättare till Dembélé. Atléticospelaren har redan tidigare flörtat med Barça.

Annons

Marca ger stor plats åt Kylian Mbappé och tidsfristen för förlängning i PSG som gick ut vid midnatt. Journalisten José Félix Díaz ger 60 procents chans att Mbappé ansluter till Real Madrid innan fönstret stänger. Han tror ett bud blir aktuellt sista veckan i augusti, och då under 200 miljoner euro. För närvarande håller sig Real Madrid avvaktande.

AS lockar med en intervju med Atléticos tränare Diego Simeone. ”Denna upplaga av Atlético ger mig adrenalin”, lyder citatrubriken. Liksom flera andra tidningar uppmärksammar AS också att Valencia ska försöka komma åt en sanitär olägenhet på Mestalla: solrosfrön. Skalen fyller stolar och gångar (se bild här). Skalen lockar råttor och täpper igen avlopp. Dessutom har grannar klagat över ljudet från maskiner som städar bort skalen från läktarna. En direkt åtgärd är att solrosfrön ska sluta säljas på arenan. I flera sydeuropeiska länder är nötter och frön mycket populärt tilltugg på läktaren.

Annons

TYSKLAND

Bild följer upp de franska uppgifterna om att PSG återupptagit jakten på Randal Kolo Muani. Enligt den tyska tidningen har Frankfurt inga bud på bordet, och det finns för närvarande inga tecken på att det kommer att förändras. Frankfurt uppges avslappnade i tron att anfallaren stannar ett år till. Kolo Muanis kontrakt sträcker sig till 2027. Dortmund har drabbats av ett avbräck. Nico Schlotterbeck är knäskadad och kan bli borta tre-fem veckor. Bild påpekar vidare att det finns mer att fira för Branimir Hrgota efter helgens mål och plats i Kickers Omgångens lag. Han är nu den meste målskytten någonsin för Greuter Fürth i Zweite Bundesliga med totalt 39 mål. Hrgota har redan rekordet i Bundesliga med tio mål. ”Han är en spelare som gör stor skillnad och min förlängda arm på planen”, berömmer tränaren Alexander Zorniger.

Annons

Sky Sport menar att David Raya nu är borta som alternativ för Bayern München. Arsenal har fritt fram. David De Gea är inte heller något alternativ. Sevillamålvakten Yassine Bounou är i stället i fokus. Kring förhandlingarna om Harry Kane rapporterar Sky Sport att framsteg gjorts de senaste dagarna, men att 23 miljoner euro fortfarande skiljer mellan Bayerns och Tottenhams värdering av anfallaren. Nya samtal väntar. Sadio Mané har uttalat sig efter flytten till Al Nassr. ”Det gör ont att lämna”, säger anfallaren, som hade velat stanna i Bayern.

ÖVRIGT

Tipsbladet (Danmark) reflekterar över att Bröndby gör en strålande affär i Leopold Wahlstedt. Övergångssumman till Odd är på motsvarande 6,2 milj svenska kronor. Det har fått beska norska kommentarer. ”Där kan man snacka om nedvärdera en målvakt, att betala en sådan summa för Wahlstedt när man ser vad andra blir sålda för”, säger den tidigare norske landslagsmålvakten Erik Thorstvedt till TV2.

Annons

Voetbal Primeur (Belgien) tar ut Omgångens elva. Jakob Ondrejka tar plats efter sin lyckade debut för Antwerpen, där han bland annat låg bakom segermålet.

A Bola (Portugela) toppar med att Sporting är på väg att sälja Youssef Chermiti till Everton för 15 miljoner euro inklusive bonusar. Transfergurun Fabrizio Romano var först med uppgifterna om ett avtal. Chermiti hade i Sporting konkurrens från bland annat Viktor Gyökeres och går nu till en klubb som tidigare uppgavs vara ute efter Viktor Gyökeres. Svensken väntas för övrigt få nordiskt sällskap. Morten Hjulmand är nära att ansluta till Sporting, det är huvudrubriken i Record. Den danske mittfältaren tillhör Lecce.

ATA Football (USA) har med två svenskor i Omgångens elva efter VM-slutspelets andra gruppspelsomgång. Det är Fridolina Rolfö och Amanda Ilestedt som tar plats efter utskåpningen av Italien (5-0).