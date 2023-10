Gall skrev på - fick inbrott bara timmar efteråt

Headlines Blogg

Thüringer Allgemeine och Bild skriver att bara timmar efter att FC Rot-Weiss Erfurt presenterat Romain Gall hade ex-MFF:aren inbrott på sitt hotellrum. Tjuvarna slog till när 28-åringen var på en sammankomst med nya laget under Oktoberfesten. Enligt polisen uppgick värdet av de stulna föremålen till 100 000 euro, medan Rot-Weiss Erfurt talar om max 10 000 euro. Gall lämnade Malmö FF i januari för FK Mladost Novi Sad i Serbien, där han spelade till i somras.

Kicker har RB Leipzig och Bayern München i fokus, lagen som spelade oavgjort i helgen. RB Leipzig för omvälvningarna i klubben som innebar att sportchefen Max Eberl fick gå. Det är just Bayern han väntas gå till, men Bayern har i sin tur fått ögonen på sig för att Jérôme Boateng, 35, är aktuell för en comeback. Han provtränar de närmaste dagarna med klubben. Om han bli kvar kan han inte registreras för Champions League-spel, påpekar Kicker. Boateng spelade bara åtta matcher förra säsongen i Lyon, men Thomas Tuchel gillar honom. Bild lägger fokus på att han är ”skandalvärldsmästare”. Det pågår fortfarande en rättslig process där Boateng står anklagad för att slagit sin ex-fru. Någon ny dom väntas inte i år. Ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga, däremot är Eric Smith (St Pauli) med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga. Det är andra gången den här säsongen. Backen ligger också på delad åttonde plats i betygsligan.

ENGLAND

The Times sportetta påminner om de flesta andra i dag. Möjligen med ett undantag. Det är inte b a r a Ryder Cup. Liverpoolkontroversen smyger sig in också. Times story är att VAR-domarna som kritiserats och stängts av för det underkända målet mot Tottenham, jobbade på en match i Förenade Arabemiraten bara 48 timmar tidigare. Men gårdagskvällens stora rubriker i fallet handlade om att Liverpool i ett officiellt uttalande beskrivit beslutet som ”oacceptabelt”.

The Guardian visar även upp lite glada miner i Liverpoollägret. Damerna vann överraskande WSL-premiären på Emirates inför rekordpubliken 54 115 (1-0 mot Arsenal). ”Jag vill tacka alla som kom och be om ursäkt för att vi inte presterade bättre”, säger Arsenals tränare Jonas Eidevall, ”Snälla, ge oss fler chanser, kom tillbaka så ska vi prestera bättre”. Arsenals svensktrion Lina Hurtig, Amanda Ilestedt och Stina Blackstenius fick nöja sig med inhopp. Regerande mästarlaget Chelsea, med Zecira Musovic och Johanna Rytting Kaneryd i startelvan, höll för favorittrycket inför 14 000 åskådare på Stamford Bridge (2-1 mot Tottenham).

Daily Mail har inte mycket till övers för insatsen från Anthony Elanga i Nottinghamtröjan (1-1 mot Brentford). 4 av 10 i betyg. Bara lagkamraten Moussa Niakhaté, som blev utvisad, får lika lågt. Tröst för svensken finns i lokaltidningen Nottingham Post som är mer generös och ger honom 7.

Daily Mirror tar med ryktet om Real Madrids intresse för Alexander Isak. Det cirkulerar också uppgifter om Juventus intresse för Victor Nilsson Lindelöf. Men ursprungen till dem är Defensa Central respektiver Fichajes. Två spanska hitte-på-sajter.

The Sun uppmärksammar Blackburnmålvakten Aynsley Pears skada som lär ge Leopold Wahlstedt chansen framöver. Pears kunde inte gå av planen för egen maskin. Svensken hoppade in men släppte också in två bollar (1-4 mot Leicester). The Sun skriver att många fans velat ha in Wahlstedt som förstemålvakt redan innan Pears skada.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport undrar, ”Vem ska komma ikapp dem?”. Milan och Inter har skaffat ett försprång på fyra poäng till andra klubbar. Det oavgjorda resultatet i Bergamo fixade det (Atlanta-Juventus 0-0). Ett avbräck för Milan är att klubben på grund av skada får klara sig utan Ruben Loftus Cheek, sannolikt i flera veckor. I kväll spelar Hellas Verona mot Torino, men det blir utan Isak Hien. Verona meddelar att svensken drabbats av en muskelskada i baksida lår under träning. Det är oklart hur länge mittbacken blir borta men en hamstringsskada sätter frågetecken även för EM-kvalmatchen mot Belgien den 16 oktober.

Corriere dello Sport har fokus på Victor Osimhen som håller hårt på relationen till Napolifansen i kölvattnet på TikTok-gate. ”Folket i Neapel har gett mig så mycket kärlek, jag kommer inte att låta någonting komma emellan”, skriver han i ett uttalande. CdS påpekar att han i uttalandet inte nämner klubben alls. Relationen är fortsatt frostig. Roma tog en välkommen seger (2-0 mot Frosinone). ”Resultatmässigt har det varit en hemsk start, jag är medveten om det, men det finns flera orsaker, det beror inte bara på mig. För tre månader sedan fick alla panik över att jag kanske skulle lämna”, säger Romatränaren José Mourinho, ett försvarstal likt det i lördags. Mourinho bekräftade också att Paulo Dybala är sliten och ska vilas. ”Han kommer inte att spela på torsdag (Europa League-match mot Servette, min anm), han har nått en gräns”, säger Mourinho.

SPANIEN

Marca och AS har bakom de triumferande Ryder Cup-rubrikerna framför allt två fotbollsämnen. Det ena är Atléticos vändning till seger genom tvåmålsskytten Ángel Correa (3-2 mot Cádiz). 28-åringen letar sig även in i Omgångens lag i Marca. Det andra är Real Madrids mittbacksbekymmer. Även Davis Alaba missar matchen mot Napoli på tisdag. Därmed finns bara Antonio Rüdiger och Nacho kvar som mittbackar.

El País uppger att Uefa och klubborganisationen ECA diskuterar en liga baserad på tre divisioner med 18 lag; en Superliga, en Europaliga och en Utmanarliga. Mellan första och andra divisionen skulle det finnas två upp-/nedflyttningar, mellan den andra och tredje divisionen fyra upp-/nedflyttningar. Den skulle kunna starta 2027. Marca påpekar att spelkalendern lär blir en stötesten.

Sport och Mundo Deportivo sätter ljuset på Xavi. I Champions League-mötet med Porto på onsdag gör han sin 100:e match som Barcelonatränare. ”Om jag når 200 matcher är det ett gott tecken, och jag hoppas vinna titlar på vägen”, kommenterar Xavi. MD har också en lite Q&A med Xavi. Svåraste rivaler? ”Det är alltid mycket komplicerat mot Real Madrid. Även Bayern München”. Svåraste spelare att stoppa? ”Rashford kostade oss mycket. Likadant med Vinícius och Benzema”.

Cadena SER pratar med Athleticsupportern Jon Azanza. Han blev viral när han stod i sin rödvita tröja mitt i mängden av hoppade Real Sociedad-fans (se klipp här). En symbol för det vänliga Derbi Vasco. ”Vi varken slår eller förolämpar varandra, vi är här för att njuta av fotbollen”, påpekar Azanza.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp situationen i krisklubben Lyon. Ny förlust i går (2-0 till Reims), ilskna fans skanderade ”Svettas för tröjan” (se klipp här) och Corentin Tolisso hade tårar i ögonen. ”Så klart att jag är berörd. Jag har varit OL-supporter sedan jag var barn och aldrig upplevt klubben i den här positionen. Och för mig, att som professionell spelare, försätta klubben i den positionen gör så himla ont”, säger Tolisso. Lyons ägare John Textor gjorde efter matchen ett uttalande där han vädjade om fansens stöd. Textor kritiserade en del spelare utan att nämna dem vid namn, ”En del svarar bra på hårt arbete, andra gör det inte”. Samtidigt utlovar han förstärkningar i januari, därav rubriken ”För att undvika Ligue 2 hoppas Lyon på jultomten”. Det går bättre för damerna. Målvakten Christiane Endler var matchens klart lysande stjärna när PSG besegrades i damligans stora rivalmöte (1-0). Hon får 9 av 10 i betyg. På tal om betyg får Joel Asoro en ljummen 4 efter Metz storförlust (3-0 till Toulouse).

Le Parisien ger plats åt ord från PSG-spelarna Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani och Achraf Hakimi. De ursäktar sig i ett gemensamt uttalande efter förra veckans förolämpande ramsor, tillsammans med ultras, riktade mot Marseille. Kvartetten riskerar bestraffning av Ligue 1:s disciplinkommitté.

ÖVRIGT

Tubantia (Nederländerna) uppmärksammar Emil Hansson som fortsätter skapa rubriker i Heracles. Förra helgen med ett drömmål, den här gången med två mål (2-1 mot PEC Zwolle) – en straff och en välplacerad boll (se andra målet här). Hansson imponerar hos en nykomling. ”Jag är inte överraskad över att jag klarar av det i Eredivisie. Jag vet vad jag kan”, säger Hansson. Efter matchen skriver Lentin Goodijk på Voetbal International, ”Det förblir en gåta att ingen större klubb vågade satsa på honom i somras”. På frågan om Hansson tror framgångarna leder till en flytt till en toppklubb i ligan eller en större liga, svarar han: ”Det är inget jag brytt mig om eller bryr mig om. Jag njuter av varje dag här, jag kommer alltid hit med ett leende”.

Tipsbladet (Danmark) låter chefredaktören Troels Bager Thøgersen spekulera i framtiden för Roony Bardghji efter succéstarten på säsongen. ”Han är nu självklart en av de spelare som FCK hoppas få 75, 100, 125 miljoner kronor (danska, min anm) för. Om han fortsätter som han börjat kommer han att bli en av FCK:s största försäljningar någonsin. Det är fascinerande att se en så ung spelare med stå höga förväntningar på sina axlar kunna klara av att bära på dem”, säger Thøgersen om 17-åringen. 125 milj danska kronor är nästan 200 milj svenska kronor.

SDNA (Grekland) lyssnar på Alexander Jeremejeff som i sin debut, ett inhopp, räddade poäng åt Panathinaikos (2-2 mot Paok). Gazetta kallar honom ”Alexander den Store”. Själv säger Jeremejeff: ”Jag är glad över att göra min debut och få göra mål men vi vill vinna, särskilt på hemmaplan”. Hans kvittering kom på tilläggstid. ”Det var tredje chansen jag hade så jag är glad för det”, säger han. Panathinaikos ligger trea i ligan, Paok tvåa.

Glasgow Times (Skottland) registrerar att Rangers sparkat Michael Beale. Favorit till tränarjobbet påstås Kevin Muscat vara. Ett bettingbolag har Graham Potter som andrahandsfavorit. Mer från Glasgow: Anna Oscarsson gjorde ett mål i Glasgow Citys storseger i cupen (11-1 mot St Johnstone).

ESPN (USA) ser den yngste spelaren någonsin inom professionell idrott i USA göra entré. Da’vian Kimbrough var 13 år, 7 månader och 13 dagar när han i natt hoppade in för Sacramento Republic (2-0 mot Las Vegas Lights) – se klipp här. Laget spelar i USL, den amerikanska andradivisionen.