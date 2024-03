A Bola: PSG och Arsenal hetast efter Gyökeres

Headlines Blogg

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) ger störst plats åt den ”Demolering” som Porto svarade för i söndagens stormatch (5-0 mot Benfica). I skymundan tog Sporting ännu en seger (3-2 mot Farense) och Viktor Gyökeres gjorde ännu ett mål. Det var hans 32:a för säsongen. Enligt A Bola har svensken satt upp som mål att göra minst 40 mål. Vidare skriver tidningen att Arsenals och PSG skruvat upp intresset för Gyökeres. Londonklubben överväger ett bud längre fram. Experter som Record frågade i helgen anser det närmast ofrånkomligt med en sommarflytt för Gyökeres med tanke på hans statistik.

Het Nieuwsblad (Belgien) uppmärksammar Anderlechts stöd till Kristoffer Olsson. Spelarna höll upp en banderoll innan match, Ludwig Augustinsson lyfte fram en Olsson-tröja (se klipp här) och under matchen var det en minuts applåder (se klipp här). Anderlecht vann (1-0 mot Eupen). Olsson spelade i klubben 2021-2023.

Annons

SDNA (Grekland) förmedlar brasilianska uppgifter: Grêmio har inte gett upp Niclas Eliasson. Ett nytt försök är aktuellt i nästa transferfönster. Den brasilianska journalisten Kalile Dorneles uppger också att Grêmios bud för en månad sedan var lån med köpoption. Det budet nobbade AEK. Eliasson svarade för övrigt för en assist och får utmärkt betyg (8/10) efter söndagens stormatch (3-3 mot Aris). Athlos News hävdar att David Moberg Karlsson återvänder till Urawa Red Diamonds i Japan efter den spruckna affären till IFK Göteborg. Det finns ingen plats för 29-åringen i Aris.

The Courirer (Skottland) gör en artikel på att Osman Sow lämnat lilla Bishop’s Stortford FC i England. Så starka avtryck gjorde den nu 33-årige anfallaren under sin tid i Hearts och Dundee. Sow har mestadels varvat Skottland och Asien under karriären. I Bishop’s Stortford FC blev det bara 14 matcher.

Annons

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) skriver in en ny titel för Cristiano Ronaldo. Men den här gången är den för hans son, Cristiano Ronaldo Jr, som blivit saudisk mästare med Al Nassrs U13-lag (se honom lyfta pokalen här). Pappa har match i dag, CL-kvartsfinal mot Al Ain i Förenade Arabemiraten. Biljettköande Al Ain-fans gjorde sig i går redo att välkomna portugisen med att skadenra välbekant ”Messi, Messi” (se klipp här).

ENGLAND

Daily Star har som alla andra tidningar Phil Foden i fokus efter Manchester Citys derbyseger (3-1 mot United). Tvåmålsskytten är ett ”Fod-like genius”, och Metro menar att City nu har en ”Phil-good factor”. Pep Guardiola sparar inte heller på krutet. ”Han är den bäste spelaren i Premier League just nu för han kan göra så mycket”, säger Guardiola, som spår att ”han kommer bli en legendarisk spelare”. The Guardian ger Foden 9 av 10 i betyg. I ett skadedrabbat United är Victor Nilsson Lindelöf är en av flera spelare som bara når upp till 4. Erling Haalands miss framför öppet mål väckte uppseende. ”Det kan vara den värsta missen jag sett på den här nivån”, skriver Gary Neville på X. Haaland fick sin revansch med det avslutande målet i matchen.

Annons

Optus Sport har med Paul Scholes och Michael Owen. De tror att det är över för Erik ten Hag efter säsongen. ”Jag tror att de (INEOS) redan bestämt sig. Jag tror inte han (Ten Hag) är här nästa säsong”, säger Scholes, ”Jag är inte förvånad om de redan tittar efter ny tränare. Jag säger inte att det är rätt beslut”. Owen fyller i: ”Jag tycker det ska byta. Scholes tror att de kommer att byta tränare men vet inte om de bör göra det – jag tycker de ska göra det”.

The Times räknar på publiken för Arsenals damer. Snittet på 35 006 är högre än hälften av klubbarna i herrarnas Premier League. Gårdagens Londondeby spelades inför 60 000 åskådare (1-0 mot Tottenham). Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd hamnade i målprotokollet för Chelsea (4-0 mot Leicester), som toppar ligan. Matchens huvudperson var ändå Catarina Macario som gjorde comeback efter 641 dagar – och gjorde mål.

Annons

Tottenham News pratar med tidigare Spurs-scouten Bryan King, som gillar Lucas Bergvall-värvningen. ”Han kan bli näste Christian Eriksen i Tottenham. Jag hade koll på Eriksen innan han gick till Ajax, och Bergvall liknar honom i mycket som han gör på planen”, menar King.

The Sun uppger att Brentford ser Josh Sargent som en ersättare till Ivan Toney, som väntas bli såld i sommar. Football London har samma uppgift. Sargent har gjort 11 mål på 17 matcher för Norwich den här säsongen. Han har 23 landskamper för USA.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skakar på huvudet åt Juventus, ”Det här går inte, Juve”. I går kom en tung förlust i Neapel (2-1 till Napoli). Dusan Vlahovic tar på sig skulden efter missade målchanser. ”Jag hade tre stora möjligheter. Jag är väldigt ledsen, för tränaren, lagkamraterna och fansen”, säger serben. Vid seger mot Genoa i kväll drygar Inter ut ledningen i Serie A till hela 15 poäng. Plats ges också åt trista nyheter om Domenico Berardi. Sassuolonfallaren, som just var tillbaka efter två månader, drog av hälsenan i går (1-0 till Hellas Verona). Han missar resten av säsongen och även EM.

Annons

Corriere dello Sport lägger också tyngdvikten vid avståndet mellan Inter och Juve men tycker även att ”Bologna är häpnadsväckande”. Laget pekas i en annan rubrik ut som ”Nya Dea”, smeknamnet på Atalanta. Just Bergamoklubben blev det senaste offret (2-1 till Bologna), och spel i Champions League nästa säsong hägrar. Det blev dock inte mycket till svenskmöte i går. Emil Holm spelade från start men blev utbytt och får bleka 5,5 av 10. Isak Hien fick bara hoppa in i slutminuterna och Jesper Karlsson sitter fast på Bolognas bänk. Pontus Almqvist startade som vanligt för Lecce men får nöja sig med 5,5 efter den oavgjorda matchen (1-1 mot Frosinone).

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo kan bara konstatera mer elände. Inte nog med att Barcelona inte tog chansen att ta in på Real Madrid (0-0 mot Athletic). Det blev dessutom två tunga skador. Xavi: ”Skadorna på Pedri och De Jong ser inte bra ut. Vi är ledsna över dessa två avbräck, det lär missa en hel del matcher tror jag”. Sport skriver att de är borta från den viktiga Champions,Champions League-returen mot Napoli nästa vecka, ”om inget mirakel inträffar”. Mundo Deportivo påpekar Barcelonas intresse för Roony Bardghji, och menar att konkurrens kommer från rivalen Real Madrid. Även Juventus, Chelsea, Bayer Leverkusen och PSG nämns. 18-åringen har varit ute i kylan hos FC Köpenhamn den senaste tiden.

Annons

Cadena SER uppger att Barças sportchef Deco helst av allt vill att Luis Enrique tar över som tränare efter Xavi i sommar. Kanske kan möjligheten uppstå. Stämningen i PSG är spänd, inte minst efter Luis Enriques tuffa förhållningssätt mot Kylian Mbappé.

Marca och AS noterar belåtet att Real Madrid trots poängförlusten i lördags närmast stärkt sin ställning i ligatoppen. ”Real Madrid är ännu mer ledare”, som AS skriver på förstasidan, sedan Barça bara fått oavgjort och Girona förlorat (1-0 till Mallorca). Annars ligger fokus på efterspelet av just Real Madrids match. Särskilt på domare Gil Manzano, sedan han blåst av matchen mot Valencia sekunden innan Real Madrid gjorde vad som skulle varit ett segermål. Ex-domare Antonio Mateu Lahoz instämmer i kritiken. ”Det är oroande att en domare som varit med i elva år gör så, och han ska vara vår representant i EM”, säger Lahoz. AS uppger att inom Real Madrid råder misstankar om att klubben missgynnas för att få med Barcelona i titelfajten. Mer efterspel: under söndagen kom beskedet att Valenciabacken Mouctar Diakhaby kan bli borta ett år efter sin otäcka knäskada i matchen. Noterbart i övrigt är att Alexander Sørloth i Villarreal inte bara är med i Marcas Omgångens lag utan också är Omgångens spelare. Norrmannen gjorde ett hattrick i går (5-1 mot Granada).

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar Brest som ”Hugget ur granit”. Ligue 1:s skrällgäng fortsätter vinna (1-0 mot Le Havre). En Champions League-plats hägrar för ligatvåan. Mittfältaren Pierre Lees-Melou är på nytt med i L’Equipes Omgångens lag och toppar betygslistan i Ligue 1 den här säsongen (snitt: 6,39). Tvåa är PSG:s Ousmane Dembélé (6,21). Däremot kom Lyon, efter den senaste tidens framgångar, ner på jorden med en duns (3-0 till Lens).

RMC Sport ger stor uppmärksamhet till ännu en bussincident. Stenar kastades från en motorvägsbro mot bussar med Marseillefans. Stenkastningen var så omfattande att vägen fick stängas av en tag. En snarlik attack skedde mot bussar med Nicefans för ett par veckor sedan. Ingen skadades allvarligt i går, rapporterar lokaltidningen La Provence. Attacken skedde i närheten av Saint-Etienne. Supportrarna var på väg från en match i Clermont. Några av dem hoppade efter attacken av bussen och misshandlade en bilförare, som fick föras till sjukhus.

Annons

TYSKLAND

Kicker har fokus på ett par av Bundesliga unga stjärnor. En av dem är Xavi Simons i RB Leipizig. Blir han kvar efter säsongen eller återvänder han till PSG? ”Det är inte läge att prata om det nu. Efter säsongen kommer alla parter att sätta sig ned och diskutera”, säger 20-åringen. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga eller Zweite Bundesliga, men en svensk får uppmärksamhet: Eric Smith. Inte nog med att St Pauli åkte på en smäll (1-3 mot Schalke), den 27-årige nyckelspelaren är muskelskadad. Kicker talar om frånvaro i ”veckor”. Tränare Fabian Hürzeler är bekymrad. ”Om vi tappar Eric är det som om Bayern tappar Harry Kane”, sa han efter matchen, ”Han är den viktigaste spelaren för oss i uppbyggnadsspelet”. St Pauli leder Zweite Bundesliga. I Bundesliga har ledarlaget Leverkusen efter gårdagens seger (2-0 mot Köln) hela tio poängs försprång till Bayern München med tio matcher kvar.

Annons

Sky Sport-experten Lothar Matthäus tycker Bayern München och Thomas Tuchel ska skiljas åt omedelbart. Han har också förslag på en interimtränare. ”Jag kan tänka mig Hermann Gerland, som är omtyckt av alla i Bayern, inte bara spelarna. Han skulle få laget att spela som en enhet. De kan spela som ett lag, och gör de det är de en favorit i Champions League”, menar Matthäus. Sky har uppgett att Tuchel kan ryka om det blir respass mot Lazio i Champions League på tisdag. Bayerns huvudmål i sommar är Xabi Alonso men enligt Abendzeitung är förhoppningarna inte så stora. Enligt tidningen är Feyenoords Arne Slot ett av många alternativ som Bayern överväger. På tal om Bayern, Jonah Kusi-Asare gjorde under söndagen första målet för U19-laget (se målet här).