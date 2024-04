Guidetti: ”Vill spela på De Kuip igen”

Headlines Blogg

Algemeen Dagblad (Nederländerna) pratar med John Guidetti. Intervjun puffas redan på sportettan. På söndag är det ”De Klassieker”, Feyenoord mot Ajax. Det var efter ett hattrick i motsvarande möte 2012 som den svenske publikfavoriten blev känd som ”Driedetti” bland Feyenoordfans (se matchsammandrag här). Guidetti hoppas en dag återvända till Rotterdam med fotbollsskorna på. ”Jag har aldrig varit tillbaka på De Kuip och det gnager lite i mig. Det vore fantastiskt om AIK kunde möta Feyenoord. En träningsmatch kanske är möjlig? Att kliva in på De Kuip som spelare en sista gång, det är en dröm”, säger Guidetti. Mer från Nederländerna: Isac Lidberg gjorde två mål i Utrechts storseger (5-1 mot PEC Zwolle) – här ett av målen.

Infobae (Peru), liksom flera andra peruanska medier, skriver engagerat om att Matteo Pérez Vinlöf för första gången tränade med Bayern Münchens a-lag under onsdagen. Han hade missat match med Bayern II dagen innan på grund av avstängning. Peru har tidigare försökt knyta till sig den 18-årige svensk-peruanen. Pérez Vinlöf har spelat ungdomslandskamper för Sverige.

Record (Portugal) lyssnar på Fábio Rochemback som i en podd berättar om hur han fortfarande har hjärta för sin gamla klubb Sporting. Men kanske inte full koll. ”Det finns en anfallare där (Viktor Gyökeres), riktigt bra anfallare, tysk, eller hur? Herregud, jag vet inte ens var han är ifrån, men bra är han”, säger Rochemback.

Kicker (Österrike) har med Rapid Wiens Isak Jansson i Omgången lag. 22-åringen är på lån från Cartagena, och har uppgetts ha en utköpsklausul på blott 250 000 euro.

VG (Norge) får med två svenskövergångar från onsdagen i samma artikel. Eric Larsson är klar för Lillestrøm och Alexander Nilsson är klar för HamKam.

Asharq Al-Awsat (Saudiarabien) skriver att publiksnittet i ligan 2022 var 7 770, förra året var det 9 303 men under årets säsong har snittet minskat till 8 468. Även om det väntas öka och kanske slå tidigare siffror, är tidningen bekymrad över det låga snittet. En expert pekar ut tre faktorer: 1/ Biljettpriserna (de har ökat rejält den här säsongen), 2/ Förväntningarna (publiken har blivit kräsnare efter att ha besökt VM och europeisk arenor, de vill ha bättre fotboll och bättre faciliteter), 3/ Spelschemat (bland annat många tidiga avsparkstider som krockar med arbete).

ENGLAND

Daily Telegraph ser Arsenal och Manchester City kasta handsken, ”Nu är det din tur, Jürgen”. Arsenal vann enkelt (2-0 mot Luton) och Man City med ännu större siffror (4-1 mot Brighton). Men Liverpool kan återta ligaledning i kväll vid seger mot jumbon Sheffield United. Robin Olsen fick det otacksamma jobbet att ställa sig i Villas mål i går. Trots fyra insläppta mål får han tillsammans med Jhona Duran högst betyg i Villa av Daily Mail (7/10). Telegraph ger Ola Aina anledning att le. Tidningen uppger att Nottingham förlänger hans kontraktet. 27-åringen ler också åt Anthony Elanga. Aina la ut ett dansklipp på svensken som blivit viralt.

Chronicle drar triumferande på beskedet från Alexander Isak om att han vill stanna i Newcastle. Krönikören Aaron Stokes skriver, ”Jag skulle inte ens överväga att sälja Alexander Isak för 150 miljoner pund”, motsvarande två miljarder kronor. Samtidigt hånas Talksport-experten och förre Tottenhamspelaren Jamie O’Hara i en annan artikel för sitt ”löjliga” transferförslag. Tottenham har uppgetts intresserad och O’Hara föreslår 30 miljoner pund och tre spelare för Isak. ”Vi ger er 30 miljoner pund plus Richarlison. Jag skulle också slänga in Djed Spence. Och Dane Scarlett också. Ni kommer att tappa Isak. Och Emerson Royal kan vara backup till Trippier”, säger O’Hara som vill se Isak dra på sig den vita tröjan.

BBC Sport förmedlar besked från fotbollsförbundet (FA): Emma Hayes kommer inte att straffas för knuffen på Jonas Eidevall (se klipp här). Chelseatränaren hade under ligacupfinalen i helgen retat upp sig på Arsenaltränarens uppträdande vid sidlinjen (se klipp här). Efter matchen talade Hayes om ”manlig aggression”. Eidevall tyckte hennes ordval var ”ansvarslöst”.

The Sun uppger att Real Madrid och Bayern München är intresserade av Archie Gray. Den 18-årige Leedsspelaren är son till Andy Gray, sonson till Frank Gray och släkt med Eddie Gray – alla har de spelat för klubben. Archie ska bland annat ha imponerat på scouter från Real Madrid och Bayern i samband med Leeds seger mot Hull i måndags.

Evening Standard skriver att Manchester United är i samtal med Nice om att värva vänsterbacken Melvin Bard. 23-åringen har imponerat i Ligue 1 denna säsongen. Jim Ratcliffe är ägare i båda klubbarna. Samtidigt uppger The Times att United har satt upp Wolves kapten Max Kilman på listan över möjliga mittbackar att värva i sommar. 26-åringen har scoutats vid ett flertal tillfällen.

Daily Mail tolkar in en vädjan från Erik ten Hag till Jim Ratcliffe om att få stanna. Unitedtränaren fick en fråga om situationen i Chelsea är en varning till United och de nya ägarna. Ten Hag svarade bland annat, ”Vi är på rätt väg, vi behöver ta nästa steg. Avbryt inte processen”. United möter i kväll Chelsea på Stamford Bridge.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger förstasidan åt Joshua Zirkzee och ”Ja till Milan”. Nederländaren vill till Milan. Bologna sägs kräva 70 miljoner euro för anfallaren men Milan hoppas på en affär för 50 milj euro plus Alexis Saelemaekers. GdS tycker inte att Isak Hien eller Emil Holm hade någon stor afton när Atalanta föll i onsdagens första cupsemifinal, som är ett dubbelmöte (1-0 till Fiorentina). Båda svenskarna får 5 av 10. Trots det har tidningen en notis om Holm som ”Duellernas kung”. Han var involverad i 47 stycken. 30 på marken (vann 18) och 17 i luften (vann 11). I kväll spelas U19-cupfinal i Bologna mellan Torino och Fiorentina. I Torino väntas Alieu Eybi Njie spela från start. GdS har vidare ett uppslag om publiktillströmningen i Serie A. Den ökar för fjärde säsongen i rad. Snittet är för närvarande 30 913.

Corriere dello Sport och Tuttosport har ett återkommande tema i topp: Dusan Vlahovics betydelse för Juventus den här säsongen. ”Han inspirerar Juve, hjälper sina lagkamrater och gör mål”, summerar Tuttosport på förstasidan. Gazzetta dello Sport, liksom Corriere dello Sport, pekar på statistiken. Med Vlahovic i laget har Juve tagit i snitt tagit 2,25 poäng/match, men utan honom 1 poäng/match. Med honom har Juve gjort i snitt 1,85 mål/match, men utan honom 0,8 mål/match.

Tuttomercatoweb gör som Milannews häromdagen: ser en Zlatan Ibrahimovic-effekt bakom Milans uppsving. Sedan han officiellt fick sin nya roll i klubben har Milan spelat 22 matcher. Facit: 16 segrar, 3 oavgjorda och bara 3 förluster. ”Det vore banalt att tänka att det bara är tack vare Zlatan. Men det är också viktigt att understryka hur svensken, nu i en annan roll än tidigare, alltid lyckas ruska om i en miljö som behöver en viss påverkan för att prestera”, skriver TMW.

SPANIEN

Marca och AS, liksom övriga spanska medier har stort fokus på gripandet av Luis Rubiales. Den tidigare förbundsbasen, som senare släpptes, anser sig oskyldig till anklagelser om korruption och penningtvätt. ”Jag har aldrig manipulerat något kontrakt eller tagit emot några mutor”, säger Rubiales. Även Gerard Piqué har dragits in i härvan. AS uppmärksammar vidare Aftonbladets uppgifter om att Filippa Angeldahl är klar för Real Madrid, men har inga egna. Marca uppger att Real Madrid gett initiativet till Kylian Mbappé att själv välja tidpunkt att berätta om övergången till klubben. Marca tror inte det kommer så länge PSG är kvar i Champions League, men oavsett innan EM. Vidare ger Marca utrymme för de virala klippet på en förre Real Madrid-spelaren Mesut Özil som blivit rejält biffig (se klipp här). Hans förvandling har jämförts med Fernando Torres.

Mundo Deportivo har de senaste dagarna gjort en stor sak av att vara på plats i Paris och hårdbevaka PSG inför mötet med Barcelona. I dag bär förstasidan på budskapet, ”Så stoppas Mbappé”. MD berättar också om Luis Enriques första tid i klubben. Som den arbetsnarkoman han är valde spanjoren att under de tre första månaderna bo på träningsanläggningen. Han hade sitt sovrum där.

Relevo uppger att Sevilla är ute efter David Datro Fofana på lån nästa säsong. Klubben räknar med att tappa Youssef En-Nesyri, och ser Chelseanfallaren som en ersättare. Sevilla försökte låna honom redan i januari. 21-åringen glänser för närvarande på lån i Burnley.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”Stark ända till slutet” tillägnas Kylian Mbappé. Den anspelar både på att PSG:s fixstjärna gör bra ifrån sig ända till den förväntade flytten och att han fick spela hela matchen den här gången. Dessutom avgjorde han matchen (1-0 mot Rennes). Det gav PSG en finalplats i franska cupen. Där väntar Lyon. Warren Zaïre-Emery fick kliva av planen efter en smäll och satt sedan med bandagerat lår och ispåse. ”Det är bara en smäll, inget allvarligt. Det bli inte ett problem för de kommande matcherna”, lugnar tränare Luis Enrique. Nästa vecka väntar Barcelona i Champions League.

Foot Mercato följer upp förre PSG-tränare Christophe Galtier. Han är på väg att få sparken av Qatarklubben Al-Duhail. Det har bara blivit en seger på de elva senaste matcherna, trots tillgång till spelare som Philippe Coutinho. Enligt FM vill Al-Duhail ersätta Galtier med Djamel Belmadi, senast förbundskapten för Algeriet.

TYSKLAND

Kicker utropar ”Berlin! Berlin!”. Namnet på cupfinalstaden. Dit ska Kaiserslautern och i går blev det klart att Leverkusen gör dem sällskap (4-0 mot Fortuna Düsseldorf). ”Det här laget känner bara till 100 procent”, säger Granit Xhaka efter matchen. Amin Sarr hamnar i fokus. Han fanns under påskhelgen för första gången med i Wolfsburgs startelva. ”En speciell känsla”, säger han, efter en säsong full av skador och petningar, ”Det har varit mycket upp och ner”. Sammanlagt har Sarr spelat i elva matcher, totalt 263 spelminuter. Kanske blir det fler chanser under nya tränaren Ralph Hasenhüttl än under Niko Kovac.”Jag har lärt mig mycket under de senaste månaderna som jag kommer att ha nytta av i framtiden”, säger Sarr. Och var är framtiden? ”Jag vet inte. Jag fokuserar på här och nu”. Wolfsburg har en köpoption på 13 miljoner euro. Både Kicker och SportBild är övertygade om att den inte kommer att utnyttjas och att anfallaren återvänder hem till en oviss framtid i Lyon.

Sky Sport pratar med landslagsbasen Rudi Völler. Han bekräftar att förbundet vill behålla förbundskapten Julian Nagelsmann även efter EM. ”Vi har redan uttryckt att vi kan tänka oss att fortsätta arbeta tillsammans med honom till VM. Det är vad vi önskar”, säger Völler. Och är Nagelsmann öppen för idéen. ”Ja, självklart. Han har många förfrågningar men vet att vi har ett bra lag som vi kan åstadkomma något stort med inom de närmaste åren”. Samtal mellan parterna väntas enligt Sky inom de närmaste dagarna. Bayern München har ryktats intresserad av Nagelsmann.

SportBild följer upp krisen i Schalke. Klubben ser nu över möjligheterna att sälja sin stadion, Veltins Arena, om laget trillar ur Zweite Bundesliga. Schalke är bara två poäng ovanför nedflyttningsstrecken. Schalke behöver dessutom gå markant plus ekonomiskt för att inte drabbas av poängavdrag nästa säsong. Klubben drar in på allt som går i den dagliga verksamheten – personal, resekostnader, sociala medier och så vidare.