Lyft luren och ta tillbaka världsmästaren

Keven Baders Blogg

Ni som har läst min blogg de senaste åren har kunnat följa min bevakning av det tyska herrlandslaget. Tyvärr har det till 99 procent varit negativa rubriker med tanke på deras usla insatser de senaste sju åren. Nu väntar som bekant ett hemma-EM i sommar och då hoppas självfallet de tyska fansen att den negativa trenden bryts. En hoppingivande faktor skulle vara att de lyckas få tillbaka den före detta världsmästaren, Toni Kroos.

SORGLIGT AVSKED

Sommaren 2021 spelade Toni Kroos sin sista landskamp (106) efter att Tyskland åkte ut ur EM mot England i åttondelsfinalen (2:0). Det var ett ovärdigt avsked för den före detta världsmästaren. Samtidigt lämnade också den dåvarande förbundskaptenen Jogi Löw.

Annons

I Tyskland var man länge trött på Löw – fansen ville redan få bort honom efter VM-fiaskot 2018, men förbundet höll kvar vid honom baserat på hans tidigare framgångar. En spelare som fick utså enormt mycket kritik under samma period var just Kroos. Real Madrid-mittfältaren var Löws favoritspelare och fansen överförde därmed också sitt missnöje till honom. Det ska sägas att jag var en av dem som ansåg att det var dags för något nytt, vilket jag nu får krypa till korset för och erkänna att jag hade fel.

Annons

DOMINOEFFEKT

Men hur är statusen kring en sådan comeback? Det är så här – Toni Kroos har inte stängt dörren och Julian Nagelsmann sa så sent som förra helgen i Sportstudio (ZDF) att han tycker att tanken om en Kroos-comeback är intressant. Det ska även tilläggas att Nagelsmann har kontakt med Kroos, men hittills har de enbart pratat om landslaget generellt och inte specifikt om en comeback.

Vissa tycker att det är onödigt att ta tillbaka Kroos med tanke på att Tyskland har många centrala mittfältare. Andra tycker till och med att det vore ett dumt val:

🗣️"Det skulle vara en tämligen en Titanic-signal."



📍Uli Hoeneß om en eventuell Kroos-comeback till landslaget. Uli är som bekant en Kroos-skeptiker. Han sa redan 2021:



🗣️"Toni Kroos har ingen plats i den här fotbollen längre. (…) Hans sätt att spela är över.”



📍Jag är… https://t.co/yQNSblK9m2 pic.twitter.com/rWqXHQszpP — Keven Bader (@Keven_Bader) December 19, 2023 Annons

Jag är av den meningen att Kroos eventuella comeback skulle lösa många frågetecken.

För det första skulle Kroos medföra en hel del rutin och ett lugn. Självförtroendet existerar inte i landslaget och Kroos skulle med sin närvaro kunna ingjuta nytt hopp i spelarna.

För det andra skulle han med sin ankomst putta Joshua Kimmich på ett naturligt sätt på högerbackspositionen. Lagkaptenen Ilkay Gündogan kommer förmodligen spela i det centrala mittfältet och skulle Kroos återvända skulle han vara given. Det betyder att Kimmich får antingen sitta på bänken eller Nagelsmann sätter honom på HB-positionen. Det ska sägas att Nagelsmann, i den tidigare nämnde sändningen (Sportstudio), sa att han är öppen för att spela Kimmich där (HB). Detta jag är väldigt för. Tyskland har ingen given högerback och Kimmich har egenskaperna för att spela där – det var ju just där han blommade när Bayern München vann samtliga titlar säsongen 19/20.

Annons

För det tredje – Kroos är den mest meriterade tyska fotbollsspelaren någonsin och han är, trots sin ålder, fortfarande en av världens bästa på sin position. Han skulle kunna bidra enormt mycket till att Nagelsmanns manskap hittar en balans, vilket i dagsläget saknas.

Vi får se om Nagelsmann agerar jultomte i år och ger det tyska folket en fin klapp lagom till sommarens EM-slutspel – detta skulle i alla fall enligt mig ge mer hopp och ljus i den annars så mörka tyska landslagstunneln.