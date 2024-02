Frustrationen växer - storklubben är som en tombola

🤕 Der #BVB muss vorerst auf @HallerSeb verzichten. Der ivorische Nationalspieler hat sich im Finale des Afrika Cups am Sprunggelenk verletzt und musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden.



Get well soon, Seb! 🙏



Weitere Infos:

🗞️ https://t.co/8WAUXVVJ55