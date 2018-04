Jag kommer sakna Málaga i La Liga

Twitter: @pinthorp

Nu är det klart. Både i praktiken och teorin. Málaga degraderas och får börja om i Segunda División till hösten.

En klubb som med shejk Abdullah Al Thani i spetsen hade ambitionen att inte bara bli en av de ledande makterna i Spanien utan även en europeisk toppklubb. Pengar kom, stjärnspelare värvades, ligafyra 2012 och ett offsidemål ifrån Champions League-semifinal 2013.

Sedan rann projektet ut i sanden. Pengar skyfflades inte in i klubben och användes framför allt inte på ett långsiktigt sätt.

Helt plötsligt såldes de stora namnen och Málaga rasade i tabellen. Al Thani var kvar på sin post men känslan är att lekprojektet helt enkelt inte var lika kul som i början. Det krävs mer än bara pengar för att styra en fotbollsklubb.

I går blev 1-0-förlusten mot Levante spiken i den berömda degraderingskistan. Ett definitivt besked som alla bara gått och väntat på. Málaga har inte ens trott på det själva.

Ödets ironi att det var just Levante som fick skicka ur Málaga. Samma lag som just Málaga skickade ner i Segundan för två år sedan. Karma is a b….

Jag måste ändå säga att jag tycker det är väldigt tragiskt att Málaga ramlar ur La Liga. En anrik förening som dessutom är placerad i en av landets största turiststäder. Det behövs ett lag i högstaligan i Málaga.

Men det ska ju spelas fotboll också, och laget har underpresterat på en bisarr nivå den här säsongen. Málaga hade ett av förra säsongens mest spännande lag, en meriterad tränare i Míchel och något som såg betydligt mer sunt ut sett till rekryteringspolicy jämfört med tidigare säsonger då pengar kastades till höger och vänster. Det var ett mer ungt och långsiktigt tänk.

Men spelare som Pablo Fornals, Nacho Camacho, Diego Llorente, Sandro Ramírez och Duda, med sin ikonstatus, har inte lyckats ersättas. Det skar sig mellan ledning och Míchel. Och efter en riktigt svag säsongsinledning uppstod en ond spiral i alla led och Málaga har inte lyckats resa sig.

Det ska bli intressant att se hur hela klubben lyckas resa sig efter den här smällen. Jag hoppas rätt personer hamnar på rätt plats och att det inte stressas fram några beslut.

Det blir oavsett trist att inte ha Málaga i La Liga från och med hösten.