Sevilla kan inte nonchaleras i toppstriden

Jag tillhör definitivt den skaran som nästan nonchalerat Sevilla den senaste tiden, och inte pratat om laget som en reell titelkandidat. Och även om det ska mycket till, för Sevilla ha negativ inbördes statistik mot både Atlético och Barcelona (torskade hemma mot Real Madrid och nästa möte väntar i omgång 35), så är poängdifferensen så pass liten nu att Sevilla måste nämnas där.

Galnare saker har hänt i fotbollsvärlden än att ett lag har hämtat in sex poäng när det återstår sju omgångar.

Och det som verkligen understryker att Sevilla ska tas på större allvar är prestationerna efter landslagsuppehållet. Segern mot Atlético har följts upp med 4-3-viktorian på Balaídos och senast en ny uddamålshistoria borta mot Real Sociedad. Tre oerhört starka segrar.

Det vore sensationellt om Sevilla gick hela vägen. Väldigt mycket skall krävas. Men efter de senaste tre matcherna väljer jag att omfamna Sevilla som en riktig underhund. Första halvleken borta mot La Real var mäkta imponerande. Kan laget prestera bara i närheten av den nivån i resterande sju omgångar kommer många poäng samlas.

Allt som är bättre än fjärdeplatsen blir bonus för Sevilla. Pressen är på konkurrenterna. Och Sevilla har inte slutat topp tre på tolv år. Det finns garanterat en morot bara i det.

Barcelona blev ny cupmästare i lördags och det var inget annat än en imponerande triumf. Den andra halvleken kan ramas in på Camp Nou. Framför allt Leo Messis två mål.

3-0-målet påminde lite om ett annat, jag vill minnas att det var mot Real Sociedad för några år sedan, när Messi väggspelade sig fram med Dani Alves. Lite på samma sätt som han klapp-klapp-lirade sig igenom med Frenkie de Jong innan han på klassiskt Messi-vis bara passade in bollen i mål.

4-0-målet? Well, det går inte annat än att hylla det heller. Barcelona hade bollen i två minuter och 27 sekunder. Alla spelare, även Marc-André ter Stegen, vidrörde bollen under den tiden. Totalt 60 passningar inom laget innan Messi slog in den i mål.

Jag tycker båda målen symboliserar Barcelonas finalseger rätt bra. Det ena får stå för Messis individuella briljans och överlägsenhet. Det andra får stå för sättet Barcelona utvecklat spelet under de senaste två-tre månaderna och på rätt dag faktiskt spelat fotboll som inte bara är underhållande utan också effektiv.

Ronald Koeman har köpt sig en säsong till. Det trodde åtminstone inte jag efter 1-4-matchen mot PSG.

Vilken revansch för Ángel Correa. Häcklad av flera egna supportrar de senaste veckorna. Han har pekats ut som en syndabock efter alla missar de senaste matcherna. Han fick till och med inaktivera kommentarerna på sina sociala medier-konton.

Därför smakade nog revanschen i första halvlek mot Eibar ganska bra för Correa. Rätt spelare för Atlético att få igång inför sluttampen.

Matchen är inte ens slut än men 4-0 med 20 minuter kvar bör Atlético hålla. Real Madrid ska in i elden senare i kväll. En hel startelva saknas, framför allt problem i backlinjen, men Madrid möter också ett Getafe som dels har svårt att göra mål och av den anledningen också förtvivlat svårt att vinna matcher.

Vi hörs på C More, när toppstriden i La Liga fortsätter.