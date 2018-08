Valencia gör ett väldigt bra fönster

Twitter: @pinthorp

Ur toppskiktet förra säsongen var Valencia och Real Betis de två största positiva överraskningarna. Två lag som ska tillhöra ett toppskikt och som vacklat och suktat efter framgång under många år.

Det känns som att båda klubbarna successivt tar sig framåt i rätt riktning och rent av kan ta nästa steg redan den här säsongen.

Vad gäller Valencia så är klubbens övergångsfönster i sommar förträffligt så här långt. Att ha lyckats sälja för en halv miljard – där fjolårets utlånade spelare João Cancelo bringar in majoriteten av stålarna – är otroligt bra business.

Övriga spelare som tagit dörren ifrån Mestalla den här sommaren har aldrig tillhört kategorin vitala. Fabián Orellana, Nani, Zakaria Bakkali, Nemanja Maksimovic och Martín Montoya var spelare som Valencia behövde göra sig av med. Om det inbringas lite stålar på det? Dubbel glädje.

Just nu handlar dock allt om Gonçalo Guedes vara eller icke vara. Den bästa spelaren jag har sett på Mestallas gräsplan sedan David Villas glansdagar. Han gjorde en sämre vår och kom aldrig riktigt tillbaka i form efter en del skadebekymmer. Men det kanske är just det som ligger till positiv grund för att Valencia kan rycka loss honom permanent. Det är i alla fall det som klubben jobbar för just nu.

På plussidan det här fönstret finns redan många spelare. Geoffrey Kondogbia har köpts loss på permanent basis, Mouctar Diakhaby har plockats in från Lyon, Daniel Wass från Celta Vigo, Cristiano Piccini från Sporting Club och Michy Batshuayi blev i dagarna klar som den mest profilerade anfallsförstärkningen.

Det är ett väldigt intressant lag Valencia bygger.

Förmodligen inte tillräckligt för att utmana om topp tre, men det är redan tillräckligt bra för att befästa positionen som Spaniens fjärde bästa lag.

Oavsett vad som händer med Guedes eller inte har Valencia gjort mycket rätt den här sommaren. Men det är portugisen som avgör om Valencia bara gör ett bra fönster, eller ett superbt fönster. Det är han som kan göra skillnaden och leda laget till nästa nivå.

***

Säsongen smygstartade med supercup-mötet Sevilla-Barcelona. Inte alls så överlägset eller övertygande från Barças sida som när lagen möttes i Copa del Rey-final för några månader sedan.

Det blev en betydligt jämnare historia och hade Wissam Ben Yedder varit kylig nog från elva meter hade det hela gått till förlängning.

Nu blev Ousmane Dembélé matchvinnare för Barcelona och det på ett spektakulärt sätt dessutom. Det har varit mycket snack om fransmannens vara eller icke vara i regerande ligamästaren. Nu ser han ut att stanna och håller han sig bara skadefri känns han som ett nyförvärv.

Jag är övertygad om att Dembélés sista ord i Barcelona ännu inte är sagt.

***

Med Steven N’Zonzi och Éver Banega kvar i Sevilla finns en ryggrad som kommer bli ovärderlig.

Men nu ser det ut som att hälften försvinner. Monchi, Sevillas tidigare demon-sportchef som nu huserar i Roma, planerar att rycka loss N’Zonzi till den italienska huvudstadsklubben. Inte för någon enorm summa (det pratas runt 25 miljoner euro och är bara att lyfta på hatten för Monchi i sådana fall) vilket gör hela situationen ännu mer prekär för Sevilla.

Min känsla säger att det här blir en otroligt tuff säsong. Det är lite för många förändringar, lite för många viktiga tapp och alldeles för få kvalitetstillskott.

***

Till helgen drar det igång. Ska försöka knåpa ihop ett tips men det är som alltid lurigt innan allting har satt sig.

Apropå Valencia så blir ju mötet på Mestalla där Atlético Madrid gästar första omgångens stora fight. Först nästa måndag dock, så en hel del att hugga tag i dessförinnan.

Jag har tjatat om detta Betis men kommer nog fortsätta göra det tills laget ger mig anledning att sluta. Hemma mot Levante bör det ju bara bli seger och det ska bli kul att se det här förstärkta laget första gången den här säsongen.