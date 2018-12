Espanyol – från silver till nedre halvan på ett par månader?

Twitter: @pinthorp

Det skulle ju bli “ett av årtiondets största derbyn”. I alla fall när vi pratar Katalonien och stadsderbyt mellan Espanyol och Barcelona. För första gången på många år såg det ut som att den mindre klubben från regionens största stad skulle vara med och utmana i toppskiktet av tabellen. Kanske inte den extrema toppen – även om Espanyol faktiskt låg tvåa i början av november – men i alla fall i hugget om Europa.

Nån månad senare och en 0-4-förlust på hemmaplan mot “storebror” Barcelona är mycket förändrat.

Vad har hänt med Espanyols konsekventa och gjutna defensiv? Var de inledande elva omgångarna bara en bluff?

Laget släppte alltså in åtta mål under de inledande elva matcherna i La Liga. Bättre än bland annat Barcelona och Real Madrid. Nu har Espanyol släppt in tolv mål på fyra fighter. Att Mario Hermoso sviktat och just i derbyt mot Barça i lördags saknades på grund av skada är ingen rimlig förklaring. Det är det kollektiva försvarsspelet som varit en stor nyckel till att Espanyol gått så bra. Rubi har varit tämligen försiktig i sina svar men någonting har förändrats. Kanske har pressen utifrån, att Espanyol helt plötsligt ska klassas som en utmanare, börjat spela ett spratt med truppen.

Det finns anledning att vara orolig. Nu väntar Betis följt av Atlético i ligaspelet innan juluppehållet. Från andraplatsen i början av november är det troligt att Espanyol firar in det nya året från den undre halvan.

***

Övrigt från derbyt i Barcelona?

Det är svårt att skriva en text från den här helgen utan att lämna Lionel Messi. Herregud vad överlägsen han var. Två strålande frisparksmål, en assist och en överlag dominant insats.

Kanske triggas han av att förbises när det gäller de individuella priserna.

***

Pau López!

Gatan vad imponerande han har varit stora delar av den här hösten. Real Betis-målvaktens revansch efter debaclet i Tottenham har inte varit annat än sensationellt under det senaste halvåret.

Han kom alltså på fri transfer till Betis, har tagit en ordinarie tröja och varit en av ligans främsta målvakter. Dessutom hunnit göra välförtjänt landslagsdebut.

López gjorde en lysande insats när Betis trampade hem en 2-0-viktoria mot Rayo Vallecano i söndagens sena match.

Sidneis mål i samma match för övrigt en delikatess värd att kolla in. Han må vara brasse men likväl mittback, för guds skull.

***

Ett sargat och febrilt poängjagande Villarreal var nära att hämta upp ett 0-3-underläge mot Celta Vigo. Även om det blev noll poäng kanske det ändå kan komma att bli en vändpunkt för den gula ubåten. Karaktär pratade spelarna om efter matchen. Det var det som visades när det såg som mörkast ut.

Nu räckte det inte till poäng men kanske kan det få liket att inte bara vakna till liv utan också göra vad som förväntas.

***

Så himla mycket Sevilla att släppa in ett sent kvitteringsmål mot Valencia och ännu en gång tappa dyrbar mark i toppen.

Nu är Mestalla en av de svåraste arenorna att hämta tre poäng ifrån – även om det inte alltid sett ut så under hösten – men likväl. Det är uppenbart att de förväntade guldkandidaterna är långt ifrån hundra och kommer fortsätta tappa poäng. Sevilla behöver knyta ihop sådana här säckar för att vara med.