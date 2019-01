Real Betis mest underhållande i Spanien

Twitter: @pinthorp

Vi är halvvägs in i La Liga-säsongen (nåja, Real Sociedad-Espanyol summerar omgång 19 på måndagskvällen) och dra mig baklänges vilken helg det har varit. Ett par tränare har stärkt sina aktier, ett par har gjort det motsatta. Ett par spelare har tagit ännu större kliv ut i rampljuset och en del har hamnat ännu längre ner i frysboxen.

Vi kan väl börja med det som ligger närmast i tiden. Tillställningen på Benito Villamarín var en sån där match precis som man hade kunnat vänta sig. Men också ingenting man hade kunnat vänta sig.

Santiago Solari kastade bort vicekapten Marcelo från startelvan, petade in Fede Valverde från start för första gången i ligan och valde att testa ett 3-5-2-system. Vågat och uppfriskande. Jag tror det behövs för att få hela truppen att vakna till. Det finns ingen som är given längre. Det gäller att prestera och förtjäna sina minuter.

Att varenda junior fick speltid före Isco är bara komiskt, vansinnigt och frustrerande. Solari verkar inte ha något som helst förtroende för sin landsman och det skulle förvåna om Isco inte gjorde sitt yttersta för att släppas fri nu. Det finns många där ute som skulle gå över lik för hans signatur.

Matchen då? Real Madrid inledde bäst och fick en pangstart där Luka Modric smällde in ledningsmålet tidigt. Men sättet som Quique Setiéns lag reagerade på är imponerande.

Det finns bristande kvalité i vissa lagdelar, framför allt när det gäller den offensiva biten, men Real Betis spelar mest underhållande fotboll i Spanien just nu. Med en bomber inne i boxen hade tabellplaceringen också varit högre.

Giovani Lo Celso har varit helt enorm sedan han anslöt från PSG i somras och jag hoppas allt fler får upp ögonen för argentinaren. Han får det att se så himla enkelt ut. Spelförståelsen och passningsspelet, sättet han rör sig på, förmågan att alltid hitta ytor. Just nu kommer jag inte på vilken sommarvärvning som skulle vara bättre.

Hur modigt och självsäkert det än såg ut stora delar av matchen blir ändå den bristande kvalitén i sista tredjedelen avgörande för Betis. Nu blev det noll poäng i slutändan – trots att det i andra halvlek snarare kändes som laget gick för seger.

Att det var just Dani Ceballos – spenderade sex år i Betis och gjorde över 100 matcher för klubben – som kom in i handlingen och sköt in avgörandet för Madrid var ödets sätt att garva åt Betis. En livsviktig trepoängare för El Real där uppe i toppskiktet, som gjorde att avståndet i alla fall inte blev större. Och som gjorde att Real Madrid faktiskt avancerade förbi Alavés. Vilken sjuk mening att skriva efter 19 omgångar. Men det är där vi är och det är därför inget kan tas för givet inför den här våren.

***

Athletic har börjat sin vandring uppåt. Parkerar på plats 15 i tabellen nu.

Iñaki Williams nätade hemma på San Mamés igen och verkar ha fått islossning. Gatan vad bra han är.

Det våras i Bilbao, helt klart.

***

Helgens kanske galnaste match hittar vi på El Madrigal, eller Estadio de la Cerámica om ni så vill. Det är 1-1 mellan Villarreal och Getafe med ett par minuter kvar. Ángel Rodríguez gör ett supermål och ger El Geta ledningen. Därefter har Villarreal fyra ramträffar om jag inte räknar fel. OCH Karl Toko Ekambi hinner trycka en straff över.

Villarreal går poänglöst. Är inte bara under nedflyttningsstrecket utan har dessutom tappat en placering. Det är inget annat än krisläge. Tur att halva säsongen återstår.

För Getafes del är det bara lyfta på hatten. Vilket fantastiskt jobb Pepe Bordalás har gjort med klubben. Enastående säsong ifjol som nykomling och är just nu sexa i tabellen. Bordalás är nästa stora tränarnamn från Spanien och kommer inte träna Getafe nästa säsong.

Valencia, månne?

***

Real Madrid-lånet Raúl de Tomás har prytt rubriker i Vallecas efter att ha frälst Rayo med ett hattrick i 4-2-segern mot Celta.

Han har gjort totalt åtta mål i ligan nu, de Tomás. Fler mål än någon anfallare Real Madrid har i sin trupp. Öste dessutom in mål förra säsongen när Rayo tog klivet upp igen.

Det är alltid lätt att vara efterklok men kanske borde han fått en chans i Madrid den här säsongen.

***

Philippe Coutinho fick chansen från start för första gången på över en månad i ligaspelet. Svarade med säsongens kanske bästa insats. Delaktig, fartfylld och duktig i kombinationerna.

Lär fortsatt ha svårt att ta en startplats eftersom Ousmane Dembélé tillför något annat, och det är alldeles för trångt för att få plats på tremannamittfältet. Men ändå. Ett fall framåt för Coutinho.