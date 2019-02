Passa på att njuta av Leo Messi

Twitter: @pinthorp

…well, efter bolltapp och nonchalans kommer solsken. I alla fall när vi pratar om Lionel Messi.

Han har fått utstå kritik på slutet vilket varit helt befogat – vilket han har poängterat själv. Men han poängterade det först efter att ha gett svar på tal ute på Ramón Sánchez Pizjuans gröna matta i lördags.

Och det klart att det är enkelt att tillstå för sig själv och för sin omgivning att formen sviktat en aning när man precis nitat tre baljor och kryddat det hela med en assist i en 4-2-viktoria.

Det började ju annars med ett Messi-bolltapp som Sevilla utnyttjade på klassiskt Sevilla-vis kontrade in ledningsmålet.

Sedan levererade Messi en storslagen prestation och det har sällan varit så enkelt i den här lagidrotten att peka på en enskilt avgörande faktor. Det var Leo Messi som vände det här för Barcelona. Drömmål hit, drömmål dit och en nästan förnedrande chipp fram till 3-2 så hade Barça lyckats väja undan för ett av vårens största hinder i kampen om ligatiteln.

Alla superlativ för att beskriva Messi har redan använts. Jag känner någonstans att det är privilegierat att få uppleva hans tid på fotbollsplanen och det är bara passa på att njuta av det.

***

Eftersom Sevilla inte lyckades vinna mot Barcelona heter en av helgens stora vinnare Getafe.

Nykomling ifjol. Tabellfyra just nu.

Vi kan inte ösa tillräckligt med lovord mot Pepe Bordalás och hans arbete i Getafe. Bara ett lag (Atlético) har släppt in färre mål i ligaspelet, 25 omgångar in. Det Bordalás har lyckats bygga upp är storartat och det påminner inte helt ologiskt om just Atléticos pragmatiska sätt att spela fotboll.

Från helgen plockade Getafe en trea hemma mot Rayo Vallecano. Jaime Mata (som gör sin första säsong i La Liga som 30-åring) är inne i sitt livs form och Jorge Molina (han har ju varit med i en evighet nu) kan både leda det här laget och göra mål.

Av övriga spelare att hålla koll på framöver bör försvarsjätten Djené nämnas. Det är redan många klubbar som har noterat hans insatser och det förvånar om han, liksom tränare Bordalás, är kvar efter sommaren.

Getafe är alltså fyra i La Liga just nu. Före Sevilla. Mäktigt.

***

Jag förutspår att Betis, Sociedad, Valencia & Athletic tagit sig förbi Alavés i tabellen när vi är i slutet av mars.

Om inte alla gör det så förvånar det i alla fall om ingen gör det. Alavés har börjat falla och snart kommer den rejäla smällen.

***

Tredje gången gillt för Álvaro Morata.

Till sist fick han sitt mål. Det såg ut att betyda oerhört mycket för honom.

Diego Simeone har lyxproblem på anfallssidan resten av säsongen.

***

Gareth Bale firade sitt 2-1-mål mot Levante – som blev matchavgörande i slutändan – med att bara vara bitter. Eller rättare sagt arg. Förbannad.

Hallå, vad händer egentligen? Kosta vad du kosta vill, Lucas Vázquez och Vinícius Junior har storspelat i ett par månader nu.

Det är väl en lågoddsare att walesaren är inne på sista våren i Madrid nu. Fast det har sagts många gånger förr. Ska han bli kvar för han dock knyta näven i fickan och börja leverera på löpande band. Annars kommer han få alla emot sig.

***

När Joaquín hoppade in för Betis mot Valladolid i dag gjorde han match 506 i La Liga. Han passerade därmed självaste Xavi Hernández i antalet La Liga-matcher.

Hur han firade? Genom att näta, så klart.

Supercrack, Joaquín!