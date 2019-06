Blick mot La Liga 2019/20 – del 3

Twitter: @pinthorp

LEVANTE

Höga toppar men lika djupa dalar förra säsongen. Topparna räckte för ett nytt kontrakt men det behöver breddas rejält i truppen för att inte ligga risigt till kommande säsong. Lirare som José Campaña och Rubén Rochina har fått fina utvecklingar i Levante senaste året. Mycket vunnet om man kan bygga vidare på den spetskvalitén tillsammans med stommen. Om de offensivt viktigaste pjäserna blir kvar ser jag främst att det är i de defensiva leden som det skulle behöva förstärkas med ett par spelare som klev rakt in i elvan.

MALLORCA

Vilken saga, två raka uppflyttningar och nu tillbaka i finrummet efter sex års frånvaro. Har en spännande trupp men det klart, inte särskilt många har rutin från spel i La Liga och flera av nyckelspelarna under våren (vänsterspringaren Pervis Estupiñan, fina västerfoten Leo Suárez & anfallsesset Ante Budimir) har alla varit på lån. Det blir en hektisk sommar på Mallis för att få en trupp på plats. Får vi en hint om hur den nya ägaren väljer att se på det här projektet?

OSASUNA

Har en fantastisk säsong i ryggen och helt ostoppbara på hemmaplan. Alltid varit starka hemma på El Sadar och det måste man bygga vidare på. Hade förra säsongen ett lag som på pappret mycket väl hade kunnat klara sig i La Liga. Aldrig fel med lite extra spets men min känsla är att Osasuna har krattat väl för den här återkomsten.

REAL BETIS

Har redan plockat in Espanyol-succén Rubi som ersättare till Quique Setién på tränarbänken. Blir tungt att tappa Giovani Lo Celso men det finns redan ersättare underifrån som åtminstone jag tror är redo att ta nästa kliv (Wilfrid Kaptoum). Behöver framför allt förstärka framåt. Hittar Betis en anfallare som gör 20 mål tar man en Europa-plats. Är Juanmi svaret på den frågan? Oerhört tveksam.

REAL MADRID

Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo… listan är redan lång. Det blir konkurrens på varje position kommande säsong. Inte ens en vänsterback är given. Men Zinedine Zidane har inte hela laget på plats än. En mittfältare av profilen större lär komma in. Kanske cashas det in liten slant för Dani Ceballos (herregud vilket U21-EM han gör för övrigt) och det öppnar åtminstone en plats på mitten. Truppen är lite för stor just nu och det är fler som kommer lämna.