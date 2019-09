Diego Simeones glädjevrål berättade allt

Twitter: @pinthorp

Muskelskadornas moder har satt käppar i Real Madrid-hjulen den här säsongsinledningen. Mycket bättre har det inte varit för Barcelona vars prestationer utan Leo Messi på planen lämnar en del frågetecken.

Både Madrid och Barça har tappat poäng i två av de tre inledande ligamatcherna. Det betyder att det redan börjar blåsa starkt.

Samtidigt är Atlético enda laget som hittills tagit full pott. Efter två typiska 1-0-segrar satt det dock betydligt hårdare inne hemma mot Eibar i går.

Atleti var i underläge med 0-2 hemma på Metropolitano redan innan 20 minuter var spelat. Diego Costas plundring av Eibar-försvaret gav reduceringen innan paus och sedan var det två inhoppare som nätade i andra halvlek. Och jag i medgång ska väl ha lite tur också. Thomas Partey hade både en och två bolltouch som gick ghananens väg innan han kunde smälla in 3-2-målet på tilläggstid.

Och reaktionen från supportrarna men framför allt Diego Simeone vittnade om hur enormt viktig segern var. Det var den typen av match som Atlético behövde vinna för att utmana om titeln i slutändan.

Framför allt i det här skedet här både Madrid & Barça redan gått på en del minor och hamnat efter.

***

Innan vi släpper Atlético-Eibar. Jäkla insats av Renan Lodi. Atletis nye brasse på vänsterkanten blev utvisad i premiären mot Betis och var således avstängd förra omgången. Nu var han tillbaka och visade en offensiv kraft som Filipe Luís eller Lucas Hernández inte var i närheten av.

Här kan Atlético ha gjort ett stort fynd. Lodi är bara 21 bast.

***

Vad säger vi annars om Barça och Real Madrid?

Ska vi ta det i kronologisk ordning och börja med Barcelona så är det ganska enkelt att peka på skillnaden hemmaplan kontra bortaplan så här inledningsvis. Spelet på Camp Nou förra helgen var som bortblåst igen. Antoine Griezmann gömde sig och Frenkie de Jong ville mycket men det mesta blev fel.

I stället var det de yngre som levererade. 16-årige Ansu Fati hann knappt röra bollen i andra halvlek innan han nickade in sitt första La Liga-mål i karriären. Och vilket häng!

Arthur fick delvis förra våren förstörd av småskador. Nu har han matchats in långsamt efter Copa América men det kommer inte gå att hålla brassen utanför startelvan framöver. Han är den bäste Barcelona har till förfogande på den positionen just nu. Det bevisade han under sitt inhopp.

Några av er kanske höjer på ögonbrynen att Barcelona inte – trots avsaknaden av flera nyckelspelare – inte lyckas städa undan Osasuna ändå.

Well, nykomling till trots ska vi känna till det historiska och hur otroligt bra Osasuna är på hemmaplan. I och med krysset har laget nu 27 raka utan förlust hemma på El Sadar. Och då är 21 av matcherna segrar.

Det gläder mig att se fotboll på den klassiska arenan igen, och Osasuna kommer knäppa många lag på näsan där under säsongen.

Real Madrid? Det var spännande att se ett 4-4-2-system från Zinedine Zidane men det kändes lite ihåligt centralt i banan och yttrarna blev ganska isolerade. Tyvärr fick vi inte se något spektakulärt samarbete från anfallsduon och till nästa match tror jag Luka Jovic blir förpassad till bänken igen.

Om Osasuna är en svår bortamatch är Villarreal likaså. Det blev 2-2 när Real Madrid var på besök förra säsongen och det slutade med samma siffror även den här gången. Med läget som råder och alla skador i kalkylen är det inget uselt resultat. Jag tror poängtappet hemma mot Valladolid är det som skaver mest.

***

På samtliga arenor runt om i Spanien hölls en tyst minut för Luis Enriques 9-åriga dotter Xana som tragiskt gick bort förra veckan.

Det är så klart anledningen varför det varit så tyst kring Luis Enrique och hans senaste halvår, där han också lämnat sin post som spansk förbundskapten.

All styrka till familjen!

***

Espanyol-Granada 0-3.

Raset har börjat.

***

Athletic vann välförtjänt säsongens första Derbi Vasco. Tyngre och starkare än Real Sociedad. Dessutom med två offensiva spelare som redan kommit rätt in i säsongen – Iñaki Williams och evighetsmaskinen Raúl García.

Sju poäng på tre matcher är enastående för Athletic. Skadefritt på nyckelspelare och det kan bli en väldigt rolig säsong uppe i Bilbao.

Samtidigt känns Alexander Isak inte längre ifrån en startplats efter den här omgången. Bortdömt mål (korrekt) men närmar sig den där första fullträffen. Efter uppehållet intas nya arenan och Atlético kommer på besök. Vilken fight det blir.

***

Nabil Fekir ser redan hemmastadd ut i den grönvita tröjan. Samtidigt har hans anfallskollega Lorén Moron gjort mål i samtliga ligamatcher inledningsvis.

Det har ju annars varit Betis stora problem. Avsaknaden av en pålitlig målskytt.

Tre omgångar in känns det som defensiven präglas av störst frågetecken samtidigt som det i andra riktningen ser ytterst lovande ut.

***

Det är ju transferfönstrets sista dag i Spanien. Chicharito har redan kritat på för Sevilla och är klar för en comeback till La Liga. Den värvningen känns ganska uppåt ändå. Och Sevilla behöver konkurrens om anfallsplatserna.

Men det är mycket som ska hinna klarna de närmsta timmarna som vi tar ett större grepp om senare.