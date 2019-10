Trots halvdana prestationer – Real, Barça & Atlético i toppskiktet

Twitter: @pinthorp

Åtta omgångar är spelade. Just nu är “ordningen” återställd när topptrion består av Real Madrid, Barcelona och Atlético.

Det som är mest intressant är att det trots halvdana prestationer från samtliga förväntade topplag ser ut som det gör i tabellen. Vilka har imponerat mest spelmässigt så här långt? Offensivt skulle jag säga Real Sociedad och Villarreal. Defensivt Athletic tillsammans med ständigt försvarsinriktade Atlético Madrid.

Där högst uppe i toppen återfinns Real Madrid. Det har sett bättre ut sedan förra landslagsuppehållet, och en stark poäng i derbyt följdes upp med 4-2 hemma mot uppstickaren Granada. Men precis som tidigare matcher har Madrid väldigt svårt att prestera på en jämn nivå över 90 minuter. Det var ungefär samma sak mot Levante tidigare under säsongen. En 3-0-ledning som håller på att tappas. Nu med ett sent avgörande och återigen tre poäng in på kontot.

Men spelmässigt finns fortfarande mycket mer att kräva. Både i det offensiva spelet och till den defensiva stabiliteten. Och bara det i sig är väl en sjujäkla styrka. Real Madrid har ännu inte förlorat i ligan. Redan mött Atlético, Sevilla & Villarreal på bortaplan. Räkna med att Eden Hazard har ett par växlar till. Att de unga brassarna kan sprattla till och avgöra matcher från ingenstans. Att det finns ett sparkapital även i James Rodríguez & Isco. Att Luka Jovic kanske börjar göra mål. Att Fede Valverde fortsätter ta steg.

Real Madrid kommer ta betydligt fler poäng den här säsongen och vara en utmanare till ligaguldet på ett helt annat sätt. Än så länge är jag inte särskilt imponerad av det marängerna visat upp. Därför är jag imponerad att laget tagit så många poäng och toppar ligan.

***

Atlético med ett nytt mållöst kryss i ligan (tredje 0-0-matchen på fyra senaste). Den här gången mot Valladolid.

Den typen av matcher behöver Atleti vinna framöver för att vara med i titelstriden.

Så här långt ser defensiven stark ut men det har också offrat en hel del i spelet framåt. Bara sju gjorda mål. Inte ens ett mål per match i snitt i ligan. Klart underbetyg.

***

Barcelona då, nu är väl allt frid och fröjd? Vändning mot Inter i Champions League och Sevilla krossat i går kväll.

Nja, jag vet inte. Precis som i fallet Real Madrid tycker jag inte spelet ser särskilt bra ut. Stundtals är det fantastisk, men det är mestadels präglat av individuella prestationer. Som mot Sevilla. Luis Suárez cykelsparkar in 1-0 och bryter dödläget. Det gav Barça ett mentalt övertag och ett momentum där matchen avgjordes på knappt tio minuter.

Det är framför allt försvarsspelet som spökar. Jag håller med min kollega tillika expertkommentator Marcelo Fernández, som var inne på ett resonemang i gårdagens match att Barcelona inte alls går att känna igen i återerövringsprocessen. Det är mycket därför backarna blottas eftersom spelarna längre fram i banan slarvar i presspelet när bollen ska vinnas tillbaka. Här var spelare som David Villa och Pedro Rodríguez exemplariska.

Men så länge Barças offensiva individer levererar i samma takt som tidigare kommer laget alltid vara att räkna med.

***

Typiskt att alla “nästan-topplag” springer rakt in i väggen när det börjar brännas lite. När toppkänningen blev lite för tydlig.

Real Sociedad tappade ledning hemma mot Super-Geta. Athletic åkte på pumpen borta mot Celta. Villarreal tappade ledning mot Osasuna – som förlängde sin sanslösa hemmasvit till 29 raka utan förlust.

Men vi får väl uppskatta att det likväl är en jämn tabell och att glappen mellan topptrion och övriga ännu inte vuxit.