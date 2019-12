Vi upplever ett stort genombrott på Mestalla den här hösten

Twitter: @pinthorp

Det räcker inte med ett blogginlägg för att varken förklara eller reflektera kring Valencias höst. Snacka om ett inferno. Upp och ned. Ofta snett. Sällan rakt. Ibland utan totalt kaos.

Men håller vi oss till det sportsliga så har det faktiskt sett bättre ut den senaste tiden. Trots att skadelistan är helt enorm. I gårdagens derby mot Villarreal saknades Gonçalo Guedes, Geoffrey Kondogbia, Ezequiel Garay, Denis Cheryshev, Jaume Costa, Mouctar Diakhaby, Cristiano Piccini & Kangin Lee.

Alla hade mycket väl kunnat spela i går om de varit friska.

Men sen är det ju så, att det någon förlorar gör någon annan vinst på. Spekulera går, men det är omöjligt att veta hur många poäng fler eller färre Valencia hade tagit med en fulltalig trupp.

Det enda vi med bestämdhet kan säga är att Ferran Torres inte hade fått lika mycket speltid om alla hans konkurrenter hade varit friska.

Och just nu tror jag publiken på Mestalla glömt bort att den tilltänkta fixstjärnan Gonçalo Guedes blir borta flera månader. En ny kelgris har trätt fram och tagit chansen.

Det vi upplever just nu är ett genombrott.

Han har redan skjutit ett EM-guld till Spanien på U19-nivå (avgjorde finalen mot Portugal med två mål tidigare i år), redan passerat 50 matcher i La Liga och redan varit med och lyft en cuptitel. Men det är först nu, den här hösten, som vi lärt känna Ferran Torres på riktigt.

Det är nu han presterat kontinuerligt på en hög nivå att det är adekvat att prata om honom som supertalang. Det kastas och slängs alldeles för ofta med stora termer annars. Talang hit och talang dit, bara för att någon är ung.

Ferran Torres är en supertalang. Ett jättelöfte som Valencia nu drömmer ska bli den näste i raden storstjärnor som skolats i klubbens akademi.

Att han efter 2-1-avgörandet i gårdagens derby dessutom firade genom att peka på klubbmärket, sig själv och göra en gest som går att tyda med “jag är här nu och ska ingenstans” gör knappast fansen mindre hoppfulla inför framtiden.

Vad är Ferran för typ av spelare? Jag skulle främst vilja hävda att han är en spelintelligent ytter som har den där unika förmågan att flyta fram på planen. Lite som Guedes för två år sedan. Han behöver jobba på sitt beslutsfattande, men vilken 19-åring behöver inte det.

Han har precis lirat 50 La Liga-matcher, är Spaniens största talang född 2000 och är den ledande spelaren i Valencias offensiv för tillfället.

Ett Valencia som efter en kaotisk höst faktiskt är med och nosar på Europa-platser och har allt i egna händer att lösa ett Champions League-avancemang.

Av allt ont kommer något gott. Ferran Torres är ljuset i Valencias mörker. Och han är jävligt bra.

Glöm förstås inte att ratta in C More i afton. Stormatch väntar på Wanda Metropolitano. Efter att Real Madrid gjorde jobbet i går (verkligen en titel-definierande seger på Mendizorrotza) och Sevilla gjorde detsamma mot Lega tidigare i dag så spetsas toppstriden till allt mer.

Krysset förändrar inte särskilt mycket.

Barcelona-seger och jag har ofantligt svårt att se hur Atlético skulle kunna blanda sig i en guldstrid. Hemmaseger dock och det blir allt fler i det där getingboet.

20:45 surrar jag och Marcelo igång uppsnacket. Vi hörs!