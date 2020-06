Omgångens elva i La Liga #28

Twitter: @pinthorp

La Liga är tillbaka, och då är det dags att skaka liv i omgångens lag igen. Här för den 28:e gången i ordningen.

R.Jiménez (Alavés)

J.López (Espanyol) – Bernardo (Espanyol) – D.Carlos (Sevilla) – Alba (Barcelona)

Ocampos (Sevilla) – Embarba (Espanyol) – Óliver (Sevilla) – Adrián (Osasuna)

Messi (Barcelona) – Carlos Fernández (Granada)

***

Roberto Jiménez (1): Den tidigare Espanyol-målvakten kom in i ett svårt läge när kollegan Pacheco blev utvisad, men stod för en urstark insats. Det räckte inte till poäng, men 2-0 var i brutal underkant.

—

Javi López (1): Stabil och hade en ganska skön arbetsdag där han kunde husera fritt även i offensiven.

Bernardo Espinosa (2): Förvisso inte särskilt mycket att göra i defensiven, men skötte sig med nye kollegan Leandro Cabrera. Nickade in viktiga 1-0.

Diego Carlos (5): Lika stabil som innan uppehållet. Anledningen att Sevilla tog så lätt på en Carriço-försäljning.

Jordi Alba (1): Tillbaka i gammalt gott slag. Har inte alls producerat lika många poäng som förra säsongen men noterades minsann för 1+1 mot Mallorca.

—

Lucas Ocampos (1): En av omgångens bästa spelare och galet nog första gången han tar plats här. Målskytt och elegant framspelare. Pigg och kreativ i derbyt.

Adri Embarba (1): Januariförstärkningen har redan etablerat sig som en nyckelfigur i Espanyol. Dubbla assist mot Alavés, varav den till 2-0-målet var mycket fin.

Óliver Torres (2): Spelade lite förvånande före Éver Banega, men insatsen visade att Julen Lopetegui var rätt ute. Skicklig på att diktera tempot, väldigt rörlig och fint passningsspel.

Adrián López (1): En av hans bättre matcher, om inte den allra bästa, i Osasuna-tröjan. Framför allt en fin första halvlek där han hotade flera gånger. Fixade själv straffen som han mycket säkert också slog in.

—

Lionel Messi (8): Ingen utomjordisk insats men när allt ska summeras är det omöjligt att lämna honom utanför. 1+2 och ett par aktioner som hade kunnat resulterat i fler poäng med lite marginaler med sig.

Carlos Fernández (2): Visst får han 1-1-målet till slut? I sådana fall tvåmålsskytt för första gången i La Liga-karriären.